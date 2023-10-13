《一歷百憂解1 上癮臺灣史》：鄭成功登台與清廷鎮壓，展開原住民族淪亡三部曲
我們想讓你知道的是
Apple Podcast歷史類TOP1《一歷百憂解》aka高中歷史老師，千呼萬喚首出擊！有哏又有料，解鎖你不知道、課本跟不上的臺灣史！隨書加贈「秒懂臺灣大事年表」書衣海報。聽過李文成講歷史的人，歷史是時間的積累，它不會重複，但往往會幽默地押韻，此書以臺灣為中心，結合古今時勢，帶你洞穿人性慾望、解讀背後動機，觀望世界未來局勢，讓人越讀越上癮！
文：李文成
遭受迫害似乎是全世界原住民族的宿命
|
歷史小檔案
|
登場人物
|
海賊王二代目鄭成功、滿清官員、張達京、劉國軒
|
發生年代
|
1661∼1862年
|
國際上正發生
|
漢人向來存有自身擁有文化與經濟雙重優越條件的驕傲，然而在他們成為台灣這塊島嶼上優勢的族群之後，對於人口與自己等量齊觀、生存帶來威脅的原住民族卻展開了前所未有的大規模迫害。
他們手段之野蠻、粗暴，其實不下前一階段裡歐洲白人在美洲、非洲所犯下的惡行，伴隨著刨根式的侵略，在整整兩個世紀裡，對原鄉的破壞終於使得自身取得了壟斷地位，然而犧牲的卻是原住民族斑斑血跡。
與原住民族群早早就被嵌入了世界體系不同，十七世紀時的漢文明，正在面臨天翻地覆的毀滅過程中。滿州女真以十二萬人馬踏平了人口數千萬的華夏大地。漢人文明中最卑劣的內鬥、自毀、爭相做奴才的南明時代就此拉開序幕，而台灣也在屢戰屢敗的鄭成功選擇轉進下，意外地與漢文化圈有了更大的交集。比起荷蘭人的胡蘿蔔與巨棒，漢人其實對原住民來講更加不友善，在他們面前擺著的，是一把把染血的屠刀。
鄭家曾經一度是整個太平洋上的第一戰鬥力，他們的勢力在明末時期達到鼎盛，這群倚靠自己實力，逼迫政府承認鄭家海商，幾乎已經囂張到了抓都抓不住。
鄭家除了可以在各國之間調和鼎鼐以外，船艦數字、海員人數、賺取的佣金、收取來往船隻的保護費，以及自身經營的走私貿易，更是讓他們強大得像是漂浮的海上帝國——沒有固定領土、經濟卻無比強大、而且各國都拿他沒辦法。
玩兩面手法的鄭芝龍，終被滿清割韭菜
荷蘭人曾經聯合香港、澳門以及明朝沿岸的一些小海盜，想對鄭芝龍的部隊開火，一六三三年在人數、船隻規模的各項優勢之下，以荷蘭為首的聯軍居然在金門被打得片甲不留，史稱料羅灣海戰。此後清朝荷蘭也多次聯手，想跟鄭家軍艦在黑水溝一較長短，結果每次都是自己比較短。
但鄭家卻因為長期在玩兩面手法的過程當中，卻不小心玩砸了，果然逃不過俗諺說的：「會淹死的，通常都是會游水的。」等到清軍入關以後，原本為大明帝國招撫的鄭芝龍就開始心亂如麻了，是該跟明朝一起搭上鐵達尼號沉船見鬼去呢，還是應該投靠清朝這個新老大？
剛好清朝最缺的就是水軍，如果我能給予他們最需要的，能不能換到比現在更高的地位？這些念頭像是小惡魔般，在鄭芝龍內心越漲越大。後來他受不了誘惑，跟滿清大將博洛進行了一場浮士德交易，把靈魂、海軍以及自己的未來通通送給了滿清新主子。
但隨著你把所有籌碼毫無保留地雙手奉上時，等同你已經完全喪失談判的資格。鄭芝龍後來就被滿清割韭菜似地奪了兵權、押送到北京軟禁起來。這位曾經縱橫大洋的超級帥哥、一個人人聞之喪膽的海上帝王，就這樣徹底淪為階下囚。
而他的長子鄭成功，則選擇另一條跟父親截然不同的道路，他選擇了漫長而且痛苦的抗清之路。經歷了無數失敗後，一六五九年退出南京之戰的他心灰意冷，只好聽信手下建議，一六六一年，他前往攻打號稱「沃野千里」可以足兵足食的台灣，隔年二月終於打下台灣，這便是鄭成功攻台之役。
但當國姓爺耗費九牛二虎之力終於將台灣收入囊中時，才發現這裡跟想像的不一樣。他一直以為打敗了荷蘭人之後，就已經算打敗大魔王，破關了！想不到真的進到熱蘭遮城後才發現，他要面對的，還有比荷蘭人人數更多、問題更加複雜的原住民部落，而且他們仍然占據著肥沃的土地，如果要進行開墾，勢必要跟他們展開武力衝突。
不管了，來都來了，那就硬上吧！或許上天留給鄭成功的時間的確也不夠長，無法來得及思考出全盤性的戰略、既能不傷害到當地住戶，又能兼顧手下十萬張嗷嗷待哺的士兵之口，於是他採取最為原始野蠻的方法對付眼下的困局：軍屯與屠殺。
原住民淪亡三部曲一：沙轆大殺戮
正史上的鄭成功的確脾氣不好，在軍中常有殺降、遷怒、爆氣的紀錄，他將熱蘭遮城投降的五百多人幾乎全部屠殺殆盡，在處理原住民的問題上，更是把他的暴力本質展露無遺，現在聽到的左鎮、前鎮、林鳳營、柳營等地名，就是他用軍隊強行與原住民部落「互動的紀錄」。他透過軍隊進行拓墾，增加軍隊的糧食產量，但原住民也是真的不好惹，鄭成功在南征北伐的過程中，可以說又再次累積滿滿的挫折感。
鄭成功向南進攻瑯嶠十八社，被襲殺七、八百人、向北進入濁水溪後，又被大肚王國斬首數千人，這可都是隨他鏖戰大江南北的百戰親兵，結果通通在荒煙蔓草之地喪盡，可想而知這時候他內心的鬱結。
三十九歲的鄭成功，在占領台灣的隔年便撒手人寰，隨後鄭家內部爆發王位繼承戰，勝出的鄭經雖然看似穩固的接班，但也丟掉了在福建沿海的所有基地，家族內部同室操戈更是讓鄭家海軍進一步削弱，他也只能隨著手下一起渡海，來到台灣進行更大規模開墾，以彌補當時在原基地上的損失。鄭經所想到的策略也跟父親一樣，往北開墾當時台灣最精華的糧倉——中台灣，於是他跟驍勇善戰的猛將劉國軒開始了征討的旅程。
一六七○年，鄭經與劉國軒二人在沙轆進行了一場慘絕人寰的殺戮後，原本的大肚王國大肚社，瞬間人口只剩下了個位數，逃跑的原住民們躲進埔里、水里等南投的深山之中，這也使得原漢之間的天秤出現傾斜，漢人以其壓倒性的人數優勢與武力，即將對原住民造成毀滅性的打擊，史稱「沙轆社之役」。
原住民淪亡三部曲二：土牛溝與割地換水
等到一六八三年，鄭家王朝因為一連串的外交失誤與自身的內鬥後，正值滿清帝國上升期的他們面臨了滅頂之災，康熙皇帝用姚啟聖、施琅等人的策略決定渡海攻台，並在隔年將台灣納入帝國版圖。
同樣作為少數民族，滿清會不會對原住民有著更大的寬容與理解呢？答案是絕對不會。人與動物最大的不同，就在於我們的欲望永遠沒有極限，換了位置之後，就一定跟著換位思考，從來都不會記得身為少數時有多痛苦，而是在自己有機會成為既得利益者後，把過去所受過的屈辱跟挫折連本帶利討回來。
Tags：
【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/46J3NaH
- Spotify ｜https://spoti.fi/3tk4IzW
- KKBOX｜https://bit.ly/48Nz1iD
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/3tt9484
- Omny ｜ https://bit.ly/3LS3TF5
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/