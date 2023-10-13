《一歷百憂解1 上癮臺灣史》：鄭成功登台與清廷鎮壓，展開原住民族淪亡三部曲

文：李文成

遭受迫害似乎是全世界原住民族的宿命

歷史小檔案 登場人物 海賊王二代目鄭成功、滿清官員、張達京、劉國軒 發生年代 1661∼1862年 國際上正發生 歐洲大陸：隨著啟蒙時代與雙元革命（法國大革命和工業革命）的到來，歐洲的工商業、國家體制發揮的優越性遠遠領先了東方帝國。

基督教文明圈：從1648年簽訂《西發利亞條約》後，基督教文明圈結束了百年以上的宗教戰爭，開啟了下一階段的探索。

中國：清帝國則在康雍乾盛世的光環之下，不但使權力結構更加集中於皇帝一身，並且在人口紅利仍然迷人的條件中，沒有工業革命的必要性。

美國：在北京上演《甄嬛傳》與《延禧攻略》的同時，美國的獨立戰爭與拿破崙正蓄勢待發，準備開始改變世界的征程。

漢人向來存有自身擁有文化與經濟雙重優越條件的驕傲，然而在他們成為台灣這塊島嶼上優勢的族群之後，對於人口與自己等量齊觀、生存帶來威脅的原住民族卻展開了前所未有的大規模迫害。 他們手段之野蠻、粗暴，其實不下前一階段裡歐洲白人在美洲、非洲所犯下的惡行，伴隨著刨根式的侵略，在整整兩個世紀裡，對原鄉的破壞終於使得自身取得了壟斷地位，然而犧牲的卻是原住民族斑斑血跡。

與原住民族群早早就被嵌入了世界體系不同，十七世紀時的漢文明，正在面臨天翻地覆的毀滅過程中。滿州女真以十二萬人馬踏平了人口數千萬的華夏大地。漢人文明中最卑劣的內鬥、自毀、爭相做奴才的南明時代就此拉開序幕，而台灣也在屢戰屢敗的鄭成功選擇轉進下，意外地與漢文化圈有了更大的交集。比起荷蘭人的胡蘿蔔與巨棒，漢人其實對原住民來講更加不友善，在他們面前擺著的，是一把把染血的屠刀。

鄭家曾經一度是整個太平洋上的第一戰鬥力，他們的勢力在明末時期達到鼎盛，這群倚靠自己實力，逼迫政府承認鄭家海商，幾乎已經囂張到了抓都抓不住。

鄭家除了可以在各國之間調和鼎鼐以外，船艦數字、海員人數、賺取的佣金、收取來往船隻的保護費，以及自身經營的走私貿易，更是讓他們強大得像是漂浮的海上帝國——沒有固定領土、經濟卻無比強大、而且各國都拿他沒辦法。

玩兩面手法的鄭芝龍，終被滿清割韭菜

荷蘭人曾經聯合香港、澳門以及明朝沿岸的一些小海盜，想對鄭芝龍的部隊開火，一六三三年在人數、船隻規模的各項優勢之下，以荷蘭為首的聯軍居然在金門被打得片甲不留，史稱料羅灣海戰。此後清朝荷蘭也多次聯手，想跟鄭家軍艦在黑水溝一較長短，結果每次都是自己比較短。

但鄭家卻因為長期在玩兩面手法的過程當中，卻不小心玩砸了，果然逃不過俗諺說的：「會淹死的，通常都是會游水的。」等到清軍入關以後，原本為大明帝國招撫的鄭芝龍就開始心亂如麻了，是該跟明朝一起搭上鐵達尼號沉船見鬼去呢，還是應該投靠清朝這個新老大？

剛好清朝最缺的就是水軍，如果我能給予他們最需要的，能不能換到比現在更高的地位？這些念頭像是小惡魔般，在鄭芝龍內心越漲越大。後來他受不了誘惑，跟滿清大將博洛進行了一場浮士德交易，把靈魂、海軍以及自己的未來通通送給了滿清新主子。

但隨著你把所有籌碼毫無保留地雙手奉上時，等同你已經完全喪失談判的資格。鄭芝龍後來就被滿清割韭菜似地奪了兵權、押送到北京軟禁起來。這位曾經縱橫大洋的超級帥哥、一個人人聞之喪膽的海上帝王，就這樣徹底淪為階下囚。

而他的長子鄭成功，則選擇另一條跟父親截然不同的道路，他選擇了漫長而且痛苦的抗清之路。經歷了無數失敗後，一六五九年退出南京之戰的他心灰意冷，只好聽信手下建議，一六六一年，他前往攻打號稱「沃野千里」可以足兵足食的台灣，隔年二月終於打下台灣，這便是鄭成功攻台之役。

但當國姓爺耗費九牛二虎之力終於將台灣收入囊中時，才發現這裡跟想像的不一樣。他一直以為打敗了荷蘭人之後，就已經算打敗大魔王，破關了！想不到真的進到熱蘭遮城後才發現，他要面對的，還有比荷蘭人人數更多、問題更加複雜的原住民部落，而且他們仍然占據著肥沃的土地，如果要進行開墾，勢必要跟他們展開武力衝突。

不管了，來都來了，那就硬上吧！或許上天留給鄭成功的時間的確也不夠長，無法來得及思考出全盤性的戰略、既能不傷害到當地住戶，又能兼顧手下十萬張嗷嗷待哺的士兵之口，於是他採取最為原始野蠻的方法對付眼下的困局：軍屯與屠殺。

原住民淪亡三部曲一：沙轆大殺戮

正史上的鄭成功的確脾氣不好，在軍中常有殺降、遷怒、爆氣的紀錄，他將熱蘭遮城投降的五百多人幾乎全部屠殺殆盡，在處理原住民的問題上，更是把他的暴力本質展露無遺，現在聽到的左鎮、前鎮、林鳳營、柳營等地名，就是他用軍隊強行與原住民部落「互動的紀錄」。他透過軍隊進行拓墾，增加軍隊的糧食產量，但原住民也是真的不好惹，鄭成功在南征北伐的過程中，可以說又再次累積滿滿的挫折感。

鄭成功向南進攻瑯嶠十八社，被襲殺七、八百人、向北進入濁水溪後，又被大肚王國斬首數千人，這可都是隨他鏖戰大江南北的百戰親兵，結果通通在荒煙蔓草之地喪盡，可想而知這時候他內心的鬱結。

三十九歲的鄭成功，在占領台灣的隔年便撒手人寰，隨後鄭家內部爆發王位繼承戰，勝出的鄭經雖然看似穩固的接班，但也丟掉了在福建沿海的所有基地，家族內部同室操戈更是讓鄭家海軍進一步削弱，他也只能隨著手下一起渡海，來到台灣進行更大規模開墾，以彌補當時在原基地上的損失。鄭經所想到的策略也跟父親一樣，往北開墾當時台灣最精華的糧倉——中台灣，於是他跟驍勇善戰的猛將劉國軒開始了征討的旅程。

一六七○年，鄭經與劉國軒二人在沙轆進行了一場慘絕人寰的殺戮後，原本的大肚王國大肚社，瞬間人口只剩下了個位數，逃跑的原住民們躲進埔里、水里等南投的深山之中，這也使得原漢之間的天秤出現傾斜，漢人以其壓倒性的人數優勢與武力，即將對原住民造成毀滅性的打擊，史稱「沙轆社之役」。

原住民淪亡三部曲二：土牛溝與割地換水

等到一六八三年，鄭家王朝因為一連串的外交失誤與自身的內鬥後，正值滿清帝國上升期的他們面臨了滅頂之災，康熙皇帝用姚啟聖、施琅等人的策略決定渡海攻台，並在隔年將台灣納入帝國版圖。

同樣作為少數民族，滿清會不會對原住民有著更大的寬容與理解呢？答案是絕對不會。人與動物最大的不同，就在於我們的欲望永遠沒有極限，換了位置之後，就一定跟著換位思考，從來都不會記得身為少數時有多痛苦，而是在自己有機會成為既得利益者後，把過去所受過的屈辱跟挫折連本帶利討回來。