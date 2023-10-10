如何緩解企業「碳焦慮」？先釐清綠電採購的「5W1H」原則
我們想讓你知道的是
採用綠電減碳是國內企業當前最常見也是有效率的減碳方式，然而時有所聞的「大型科技業掃空綠電，以致中小企業買不到綠電」一事，導致綠電交易市場的資訊混淆、眾說紛紜。如何有效解決焦慮？就從頗析焦慮開始：一起來認識購買綠電的5W1H原則。
文：馮嘯儒（Edison Feng，陽光伏特家共同創辦人、台灣再生能源憑證產業發展與推廣協會理事、2021 Asia Gen.T 新銳先鋒）
綜觀2023下半年度，國內外減碳力道快速升級，各項淨零法規與配套措施逐步上線，由台灣證券交易所和行政院國發基金共同出資的碳權交易所，順利於8月初成立，而歐盟提出的碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）即將在10月初開始運作，用電大戶條款也即將邁入最後一年的寬限期。
國際永續準則理事會ISSB近日宣布國際永續準則正式版本：IFRS S1和IFRS S2（兩套國際永續揭露準則預計2024年生效），引導企業揭露其永續與氣候相關的財務狀況，而號稱美版碳關稅的清潔競爭法案CCA（Clean Competition Act）最快也可能於2024開徵碳稅，總總減碳趨勢預示，日漸外顯的碳排成本將進一步迫使企業採取減碳行動，2023下半年可謂國內企業邁入全球減碳壓力區的開端。
台灣作為出口導向國家，跨域經濟體的減碳政策，自然而然會對國內企業產生巨大衝擊，尤其是佔國內8成就業人口的160萬家中小企業，其中擁有出口業務的中小企比例更是高達2成6，在在顯示中小企的生計與減碳議題的關係是環環相扣。
看見伴隨而來的碳焦慮症狀
採用綠電減碳是國內企業當前最常見也是有效率的減碳方式，然而時有所聞的「大型科技業掃空綠電，以致中小企業買不到綠電」一事，卻導致綠電交易市場的資訊混淆，在資訊爆炸式成長的淨零減碳趨勢下，各式減碳手法林立眾說紛紜，企業因無法定奪自身減碳進程，進而在企業決策圈心中埋下因為不信任、不理解所產生的「碳焦慮」議題。
為了幫助企業買到綠電，經濟部也努力持續推出多項能源政策，例如：綠市集媒合、綠電信保機制、綠電團購方案（又稱APPA），然而減碳壓力即在眼前，部分國內法規仍在研議中，或是部分能源政策並不適用自身企業，似乎感受到遠水救不了近火的無力感。
進一步將視線拉到近期沸沸揚揚的「台電賣綠電」議題，台電受經濟部指導推出的綠電售電方案，預計提供共5000萬度綠電銷售予國內企業，至今乃因爲詳細細則尚未規範，例如招標形式、服務流程、電力分析與價格區間，即使提出不同套餐方案，如：1萬、5萬、10萬、50萬度等規格，企業仍難以決定何時買、買多少與買多久三個關鍵的綠電採購問題。
我們（陽光伏特家）作為國內第一家再生能源售電業，位處於在這減碳浪潮的最上緣，能同時掌握到綠電市場上的「痛點」與「解方」，而敝司認為當前普遍企業的「碳焦慮議題」如果好好分析面對，其實不需要過於恐慌。就從當前最令人頭疼的碳焦慮症狀「企業買不買得到綠電」開始談談吧！
如何有效參與綠電自由交易市場
如何有效解決焦慮？就從頗析焦慮開始。
根據敝司多年綠電交易的實務經驗，過往所合作過的企業客戶，每每談及自身減碳的動機，總是獨特且多元化，考量企業本身的減碳需求，會因為各產業、業務、營運型態或甚至是主管機關而有所差異，因此，當談到解決焦慮的起手式，就屬系統性地剖析焦慮來源與組成最為重要。
也因此，企業主與其擔心買不買得到綠電，可以先從認識購買綠電的5W1H原則，逐一釐清、緩解自身的碳焦慮症狀，以下是敝司彙整的綠電健檢問題，作為未來實際進行綠電採購時，可以參考、探索的依據資訊與問題。
- Why
企業追根究底是因為哪些契機開始要使用綠電，可能是來自國內外法規的要求，也可能是供應鏈的要求，亦或是企業本身為了品牌形象而進行自願性減碳，徹底釐清根本的減碳動機，有助於企業規劃中長程的再生能源使用策略，判斷每一時間區段，企業應該達成多少比例的綠電佔比，逐步且有效率地推進淨零目標，考量電力支出費用對於企業經營是格外需要謹慎掌控的成本項
- Who
企業佈局長期再生能源策略，會投入一定預算花費以及人事成本，也因此，從綠電採購專案開啟的第一天起，就要掌握到是誰在檢視公司的綠電成績，以及是透過哪些標準來檢測。
舉例：某企業需要滿足經濟部用電大戶條款所設定的5000瓩的契約容量，或是某上游工廠產線因應供應鏈品牌商要求，要在2025前使用50萬度綠電，上述案例都具備很明確的檢視者以及檢視標準，唯有準確地掌握檢視者，才有可能將綠電所帶來的價值，真實的反映在公司投入的資金成本。
- Where
「我們公司到底能否蓋太陽能電廠？」是大部分企業在評估再生能源策略時，會問到自身的問題，考量企業若擁有工廠、大樓，閒置的屋頂便是一個直觀聯想可以取得綠電的管道，其中又會分為「自發自用」以及「轉供自用」兩個取向。
自發自用是適合本身擁有工廠廠房的企業，可透過自身為建物所有權人，建置太陽能電廠，將電力輸送至建築物內使用，減少支出台電電費，並同時取得再生能源憑證，而「轉供自用」則不限於要在同一地點的建物，可以是不同地點的工廠屋頂，建置太陽能電廠後，以轉供形式提供綠電給企業。
然而，企業若沒有上述兩項資源，向再生能源售電業取得綠電來源，會是相對有效率的做法。
- When
企業窗口規劃綠電導入時，經常被內部挑戰的問題是「什麼時間點才是綠電適合的進場時間？」考量現實面因素，綠電確實相較於台電電力來的貴，綠電買得太早，企業執行窗口可能會被檢討是否讓公司成本支出增加，綠電買得太晚，隨之而來的問題可能是，來不及減碳或是減碳不足等營運問題。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。