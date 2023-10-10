如何緩解企業「碳焦慮」？先釐清綠電採購的「5W1H」原則

文：馮嘯儒（Edison Feng，陽光伏特家共同創辦人、台灣再生能源憑證產業發展與推廣協會理事、2021 Asia Gen.T 新銳先鋒）

綜觀2023下半年度，國內外減碳力道快速升級，各項淨零法規與配套措施逐步上線，由台灣證券交易所和行政院國發基金共同出資的碳權交易所，順利於8月初成立，而歐盟提出的碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）即將在10月初開始運作，用電大戶條款也即將邁入最後一年的寬限期。

國際永續準則理事會ISSB近日宣布國際永續準則正式版本：IFRS S1和IFRS S2（兩套國際永續揭露準則預計2024年生效），引導企業揭露其永續與氣候相關的財務狀況，而號稱美版碳關稅的清潔競爭法案CCA（Clean Competition Act）最快也可能於2024開徵碳稅，總總減碳趨勢預示，日漸外顯的碳排成本將進一步迫使企業採取減碳行動，2023下半年可謂國內企業邁入全球減碳壓力區的開端。

台灣作為出口導向國家，跨域經濟體的減碳政策，自然而然會對國內企業產生巨大衝擊，尤其是佔國內8成就業人口的160萬家中小企業，其中擁有出口業務的中小企比例更是高達2成6，在在顯示中小企的生計與減碳議題的關係是環環相扣。

資料來源：經濟部國際貿易局

看見伴隨而來的碳焦慮症狀

採用綠電減碳是國內企業當前最常見也是有效率的減碳方式，然而時有所聞的「大型科技業掃空綠電，以致中小企業買不到綠電」一事，卻導致綠電交易市場的資訊混淆，在資訊爆炸式成長的淨零減碳趨勢下，各式減碳手法林立眾說紛紜，企業因無法定奪自身減碳進程，進而在企業決策圈心中埋下因為不信任、不理解所產生的「碳焦慮」議題。

為了幫助企業買到綠電，經濟部也努力持續推出多項能源政策，例如：綠市集媒合、綠電信保機制、綠電團購方案（又稱APPA），然而減碳壓力即在眼前，部分國內法規仍在研議中，或是部分能源政策並不適用自身企業，似乎感受到遠水救不了近火的無力感。

進一步將視線拉到近期沸沸揚揚的「台電賣綠電」議題，台電受經濟部指導推出的綠電售電方案，預計提供共5000萬度綠電銷售予國內企業，至今乃因爲詳細細則尚未規範，例如招標形式、服務流程、電力分析與價格區間，即使提出不同套餐方案，如：1萬、5萬、10萬、50萬度等規格，企業仍難以決定何時買、買多少與買多久三個關鍵的綠電採購問題。

我們（陽光伏特家）作為國內第一家再生能源售電業，位處於在這減碳浪潮的最上緣，能同時掌握到綠電市場上的「痛點」與「解方」，而敝司認為當前普遍企業的「碳焦慮議題」如果好好分析面對，其實不需要過於恐慌。就從當前最令人頭疼的碳焦慮症狀「企業買不買得到綠電」開始談談吧！

如何有效參與綠電自由交易市場

如何有效解決焦慮？就從頗析焦慮開始。

根據敝司多年綠電交易的實務經驗，過往所合作過的企業客戶，每每談及自身減碳的動機，總是獨特且多元化，考量企業本身的減碳需求，會因為各產業、業務、營運型態或甚至是主管機關而有所差異，因此，當談到解決焦慮的起手式，就屬系統性地剖析焦慮來源與組成最為重要。

也因此，企業主與其擔心買不買得到綠電，可以先從認識購買綠電的5W1H原則，逐一釐清、緩解自身的碳焦慮症狀，以下是敝司彙整的綠電健檢問題，作為未來實際進行綠電採購時，可以參考、探索的依據資訊與問題。

Why

企業追根究底是因為哪些契機開始要使用綠電，可能是來自國內外法規的要求，也可能是供應鏈的要求，亦或是企業本身為了品牌形象而進行自願性減碳，徹底釐清根本的減碳動機，有助於企業規劃中長程的再生能源使用策略，判斷每一時間區段，企業應該達成多少比例的綠電佔比，逐步且有效率地推進淨零目標，考量電力支出費用對於企業經營是格外需要謹慎掌控的成本項

Who

企業佈局長期再生能源策略，會投入一定預算花費以及人事成本，也因此，從綠電採購專案開啟的第一天起，就要掌握到是誰在檢視公司的綠電成績，以及是透過哪些標準來檢測。

舉例：某企業需要滿足經濟部用電大戶條款所設定的5000瓩的契約容量，或是某上游工廠產線因應供應鏈品牌商要求，要在2025前使用50萬度綠電，上述案例都具備很明確的檢視者以及檢視標準，唯有準確地掌握檢視者，才有可能將綠電所帶來的價值，真實的反映在公司投入的資金成本。

Where

「我們公司到底能否蓋太陽能電廠？」是大部分企業在評估再生能源策略時，會問到自身的問題，考量企業若擁有工廠、大樓，閒置的屋頂便是一個直觀聯想可以取得綠電的管道，其中又會分為「自發自用」以及「轉供自用」兩個取向。

自發自用是適合本身擁有工廠廠房的企業，可透過自身為建物所有權人，建置太陽能電廠，將電力輸送至建築物內使用，減少支出台電電費，並同時取得再生能源憑證，而「轉供自用」則不限於要在同一地點的建物，可以是不同地點的工廠屋頂，建置太陽能電廠後，以轉供形式提供綠電給企業。

然而，企業若沒有上述兩項資源，向再生能源售電業取得綠電來源，會是相對有效率的做法。

Photo Credit: 中央社

When

企業窗口規劃綠電導入時，經常被內部挑戰的問題是「什麼時間點才是綠電適合的進場時間？」考量現實面因素，綠電確實相較於台電電力來的貴，綠電買得太早，企業執行窗口可能會被檢討是否讓公司成本支出增加，綠電買得太晚，隨之而來的問題可能是，來不及減碳或是減碳不足等營運問題。