凍蒜！利用SurveyCake掌握民意，制訂更貼近選民的選舉行銷策略

剩下不到三個月的時間，台灣就要舉行總統大選。在現在打得正火熱的選戰中，各位競選人紛紛擬訂出自己的競選策略，想要打出漂亮的一仗。根據研究顯示，選舉其實也是屬於品牌行銷和商業行銷的一種。競選人就是選舉行銷當中的品牌，競選人的政見就是品牌的商品或是服務。而這份商品與服務選民買不買單，是競選人最想了解的部分，更是當選的關鍵。

競選團隊可以透過SurveyCake不同的功能應用在選戰中獲取選民的意見，與選民建立良好關係，並推廣競選人的政見及理念，最終獲得選票，成功凍蒜。接下來我們將介紹SurveyCake在選舉行銷中如何幫助競選人：

掌握民意最常見的做法就是先進行民意調查，以理解選民的喜好和寶貴的意見。在選戰中，不同的民調單位各自有不同的調查方式和結果，競選團隊可以自行建立調查，捕捉第一線的數據，調整選戰策略。SurveyCake提供相關民意調查範本，讓競選團隊能夠直接應用。除了範本以外，還有以下三個關於設計問卷、分析問卷時的功能應用：

應用功能1：自訂感謝頁面＆感謝頁轉址，持續與選民溝通

問卷除了收集選民的意見和想法之外，同時也是推廣競選人魅力的機會。在設計問卷時不要錯過了「自訂感謝頁面」功能！

選民花時間填寫問卷的同時也會想理解更多競選人的政策和理念，透過自訂問卷感謝頁，競選團隊可以放上吸引人的競選主視覺Banner，將這個印象深刻留在選民的腦中，另外也可以透過設定「感謝頁轉址」將選民導流到特定的頁面，例如：競選人的競選官方網站和粉絲專頁，有助日後推廣競選活動和政策消息，最重要的是要把與選民的溝通拉到問卷外，持續在其他渠道上與選民互動，獲得更多選民的認同與他們手上的寶貴選票。

Photo Credit：SurveyCake

應用功能2：無效填答至「隔離區」，阻擋大量干擾，建立準確的名單和人數

在選戰中難免會遇到不同的聲音，嚴重點甚至是惡意的攻擊。SurveyCake的問卷後台提供三種方式來協助競選團隊有效過濾大量的干擾回覆，後續進行問卷分析時也能更準確。在建立問卷時，你能在問卷設定頁面將「過濾填答時間」、「偵測重複填答」、「我不是機器人」這三個設定開啟，設定填答秒數與填答次數限制，讓填答時間太短的回覆或大量重複的回覆能先被過濾到隔離區，避免這些大量惡意回覆蓋掉真正需要被傾聽的聲音，競選團隊分析回覆時也會更有效率。

Photo Credit：SurveyCake

隔離區可以過濾大部分的惡意回覆，但這並不代表隔離區裡的回覆都是無效的，有時競選團隊反而能在隔離區的回覆當中找出特定鄉里民或團體陳情的特定主題內容，了解選民的訴求，並針對這訴求提出對應的競選活動和理念，讓政策內容更貼近民意，獲得選民的支持。對於競選團隊而言，更準確地找出問題、有效率的建立選戰策略。

應用功能3：篩選組合，在眾多名單中找出意外的選票機會

除了民意調查以外，問卷還可以用於意見陳情與競選活動報名等其他選戰中的應用。這些問卷背後所收集的大量資訊能夠在後台透過統計圖表快速掌握現況，這些資訊都可透過「篩選組合」的功能來設定關鍵字或條件設定，篩選出符合需求的資料，接下來再利用「交叉分析」找出線索。例如：競選團隊在競選活動報名表的統計圖表分析中發現大多數報名者為中高齡，在租借場地時就可考量是否有方便於長者的場地環境。進一步再利用交叉分析功能找出「年齡」與「關心的議題」之間的線索，發現這些中高齡的報名者對於社會福利的議題較感興趣，便可以探討是否以社會福利為主要的活動主題。

Photo Credit：SurveyCake 小提示💡：在設計題目前，可以先思考想要得到什麼資訊，並從設計好的題目中利用交叉分析找出不同題目之間的關係，洞察出選民的需求。

必備功能：Google Analytics追蹤及分析！

想知道支持者從哪來？想評估競選活動成效？競選團隊也可以利用SurveyCake重點功能之一「再行銷追蹤碼」在問卷埋入Google Analytics追蹤碼，追蹤填答者的來源，就能輕易了解團隊眾多競選活動中，哪個成效最好！歡迎參考我們先前的部落格教學，埋入你的追蹤碼。

Photo Credit：SurveyCake

透過SurveyCake問卷的不同功能與分析應用，競選人與競選團隊能在接下來時間緊迫的選戰時程中，有效率的收集到選民的回饋，從這些回饋中發掘過往沒注意到的選民訴求，針對選舉行銷策略進行調整，提出更貼近民意的政策與理念擄獲選民的心，進行選戰中最後的衝刺，最終成功的凍蒜，為選民打造一個美好的未來！

利用 SurveyCake 收集選民回饋，有效利用時間與選民溝通

企業要數位轉型，選舉當然也要數位轉型！根據新加坡中央社報導，數位平台在2020年新加坡大選的重要性大增，而透過電視、廣播等傳統媒介接受訊息的選民則有所減少。我們建議競選團隊積極擁抱數位工具，即時理解民眾的需求變化，在選舉訴求中隨時做出回應，SurveyCake成為競選人與競選團隊的選舉最佳利器，擬定精準的選舉行銷策略，打出漂亮一仗！趕緊三秒鐘免費註冊成為SurveyCake會員吧！

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Joanna

核稿編輯：Simon