《與其事後越想越氣，不如當場這樣反擊》：用「沒有生過孩子的女人」貶低別人，真的是媽媽界的敗類

文：阿爾黛西亞（アルテイシア）

「只要生了孩子，工作的路也許會更寬廣」——盲從「育兒教」的信徒

「只要生了孩子，工作的路也許會更寬廣。」這等於在說「沒有生過孩子的女人，工作的路很狹窄」，從各方面來看，都是一句很失禮的話，簡直罪無可赦。問題是說話的人往往並沒有惡意，甚至自認為是好心提出建議。

別人也曾好幾次對我說：「妳生了孩子之後，就可以拓展寫作的範圍。」我每次都覺得這根本是外行人的狗屁餿主意，阿貓阿狗都在寫育兒部落格了，更何況以現實來說，從自主選擇不生育的立場寫文章更符合市場需求。

我的好幾位當漫畫家或演員的女性朋友，都曾經遇到有人對她們瞎提議：「生孩子可以讓妳的作品更豐富。」我很想問問那些自以為是地認為沒有戀愛、結婚、生育和性愛，就無法創作出優秀作品的人：「你會對宮澤賢治說這句話嗎？」如果是漫畫家，就可以反問：「你會對萩尾望都老師或大島弓子老師說這種話嗎？」不妨列舉妳們各自行業中的大人物反問說這種話的人。

一位當婦產科醫生的女性朋友被人在背後中傷，說：「她自己根本沒生過孩子，怎麼可能照顧得好產婦？」沒有人會對動癌症手術的醫生說：「你沒有得過癌症，怎麼可能治得好？」那為什麼會對曾經幫數萬人接生、具有醫學專業知識的專家說這種話？正是因為那些人受到了「女人只有生過孩子，才算是真正的女人」、「生過孩子的女人比沒生孩子的更了不起」這種價值觀的影響。

我有幾個當媽媽的朋友嘆氣說：「有些人用這種方式貶低別人，真的是媽媽界的敗類。」也就是說，並非所有媽媽都同意這種說法，而是個人的問題。會說這種話的人，應該要意識到自己的觀念太久沒有升級了。

戀愛、結婚和生孩子是個人自由，他人無權干涉。每個人的處境、生活方式和性傾向各有不同，也有很多人不願意和別人討論這些事，但至今卻仍然有不少人強迫別人接受「女人就該生孩子」、「生兒育女才是女人的幸福」之類的觀念。

除了「只要生了孩子，工作的路也許會更寬廣」，還常有人對我說「妳為什麼不生孩子？」、「現在不生，以後會後悔」、「希望妳也能瞭解育兒的喜悅」之類，遇到這種到處宣傳育兒教的人，我都會直接回答：「我不想生。」

我曾經在前述的拙著中提到，我是自主選擇不生育，又在40歲時為了根治子宮肌瘤，摘除了子宮，所以我可以用明菜回應法回敬對方：「我因為生病的關係切除了子宮……（低頭加小聲說話）。」如此一來，對方或許會反省「不應該隨便提起小孩子的話題」、「我剛才說的話太傷人了」。也可以問對方：「啊，你要不要看看我切除的子宮照片？」用血腥照片回應法讓對方嚇破膽——但我沒有這麼做就是了。我之所以表明「我是自主選擇不生育」，是因為認為「批評別人不生孩子的人才有問題」。

當我表明自己是自主選擇不生育，就會有人批評我「有些人想生卻生不出來，妳反而不生」。那些批評「有人想生卻生不出來，妳可以生卻不生，未免太奇怪」的人，認為「女人生孩子才正常，不生孩子並不正常」，這種價值觀才造成了想生卻無法生孩子的女人莫大的痛苦。

曾經有無法如願得子的讀者寫信跟我說：「看到你們夫妻沒有孩子也過得很幸福，帶給我很大的鼓勵。」正因為我瞭解自主選擇不生育的人有機會幫助到他人，所以才想明確表明自己的立場。

出於這個原因，我一直以來都回答：「因為我不想生。」這種簡單的回應方式會讓對方覺得「既然她不想，那也無可奈何」。如果回答：「因為我覺得帶孩子很辛苦」、「因為我可能沒辦法勝任」或是「我沒有自信可以當一個好媽媽」，對方就會說出「別擔心！船到橋頭自然直」、「大家在生孩子之前都會感到不安」這類鼓勵的話，所以乾脆回答「我不是不安，而是根本不想生」更加簡單明瞭。

這就好像有人說「雖然養貓很辛苦，責任也很重大，但只要養了之後，很多問題都會迎刃而解」時，直接回答「我根本不想養」一樣。對根本不想養貓的人說什麼「你養了之後一定會覺得很可愛」、「你不養會後悔」，簡直太莫名其妙了，這才是真正的不負責任。

雖然也有人會說「我原本也不想生孩子，但生了之後，很慶幸當初做了這樣的決定，妳只要生了就會知道了」，但這只是個人感想，未必能夠套用在別人身上。我和老公都不想要孩子，所以選擇了不生孩子的人生，這是我們的選擇，既無意向他人推薦，也不會強迫別人接受。

多元化社會就是不妨礙別人的生活方式、不多管閒事、不對別人的生活方式說三道四。我以實現多元化社會為目標，對不生孩子這件事也完全沒有罪惡感，我認為讓女人對這種事產生罪惡感的社會才有問題。

也有些人會用「多數就是正確的」、「要盡量和大家一樣」的同儕壓力逼迫別人就範。面對這種宣傳育兒教的勢力時，該用什麼方法對抗？

如果對方說「只要生了孩子，工作的路也許會更寬廣」時，建議採用前面所說的大人物回應法：「你也會對某某老師說這種話嗎？」言下之意，就是對方的言論否定了某某大人物。除此以外，問對方：「你的意思是我目前工作的路很窄嗎？窄在哪裡？說來聽聽。」這樣的反問回應法也很有效。

而且反問回應法很方便，可以運用在各種不同的場合。比方我是自主選擇不生育，卻曾經有人當面對我說：「就是因為有妳這種女人，少子化問題才會越來越嚴重。」遇到這種情況，我就會反問：「所以你生孩子是為了國家嗎？」或是「既然這樣，那你要不要生10個？」如果對方駁斥，就露出普丁臉告訴他：「是啊，每個人的處境不同，我也有自己的考量。」