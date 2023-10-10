《與其事後越想越氣，不如當場這樣反擊》：用「沒有生過孩子的女人」貶低別人，真的是媽媽界的敗類
我們想讓你知道的是
看似不經意的關心，或許潛藏著有意無意的性別偏見，即便是發自內心的讚美，也可能隱含根深蒂固的刻板印象，這些話聽在耳裡，妳是否眉頭一皺，心中警鈴大作？#MeToo時代的女性自保指南，瞬間爆發力炸裂的語言防身術！
文：阿爾黛西亞（アルテイシア）
「只要生了孩子，工作的路也許會更寬廣」——盲從「育兒教」的信徒
「只要生了孩子，工作的路也許會更寬廣。」這等於在說「沒有生過孩子的女人，工作的路很狹窄」，從各方面來看，都是一句很失禮的話，簡直罪無可赦。問題是說話的人往往並沒有惡意，甚至自認為是好心提出建議。
別人也曾好幾次對我說：「妳生了孩子之後，就可以拓展寫作的範圍。」我每次都覺得這根本是外行人的狗屁餿主意，阿貓阿狗都在寫育兒部落格了，更何況以現實來說，從自主選擇不生育的立場寫文章更符合市場需求。
我的好幾位當漫畫家或演員的女性朋友，都曾經遇到有人對她們瞎提議：「生孩子可以讓妳的作品更豐富。」我很想問問那些自以為是地認為沒有戀愛、結婚、生育和性愛，就無法創作出優秀作品的人：「你會對宮澤賢治說這句話嗎？」如果是漫畫家，就可以反問：「你會對萩尾望都老師或大島弓子老師說這種話嗎？」不妨列舉妳們各自行業中的大人物反問說這種話的人。
一位當婦產科醫生的女性朋友被人在背後中傷，說：「她自己根本沒生過孩子，怎麼可能照顧得好產婦？」沒有人會對動癌症手術的醫生說：「你沒有得過癌症，怎麼可能治得好？」那為什麼會對曾經幫數萬人接生、具有醫學專業知識的專家說這種話？正是因為那些人受到了「女人只有生過孩子，才算是真正的女人」、「生過孩子的女人比沒生孩子的更了不起」這種價值觀的影響。
我有幾個當媽媽的朋友嘆氣說：「有些人用這種方式貶低別人，真的是媽媽界的敗類。」也就是說，並非所有媽媽都同意這種說法，而是個人的問題。會說這種話的人，應該要意識到自己的觀念太久沒有升級了。
戀愛、結婚和生孩子是個人自由，他人無權干涉。每個人的處境、生活方式和性傾向各有不同，也有很多人不願意和別人討論這些事，但至今卻仍然有不少人強迫別人接受「女人就該生孩子」、「生兒育女才是女人的幸福」之類的觀念。
除了「只要生了孩子，工作的路也許會更寬廣」，還常有人對我說「妳為什麼不生孩子？」、「現在不生，以後會後悔」、「希望妳也能瞭解育兒的喜悅」之類，遇到這種到處宣傳育兒教的人，我都會直接回答：「我不想生。」
我曾經在前述的拙著中提到，我是自主選擇不生育，又在40歲時為了根治子宮肌瘤，摘除了子宮，所以我可以用明菜回應法回敬對方：「我因為生病的關係切除了子宮……（低頭加小聲說話）。」如此一來，對方或許會反省「不應該隨便提起小孩子的話題」、「我剛才說的話太傷人了」。也可以問對方：「啊，你要不要看看我切除的子宮照片？」用血腥照片回應法讓對方嚇破膽——但我沒有這麼做就是了。我之所以表明「我是自主選擇不生育」，是因為認為「批評別人不生孩子的人才有問題」。
當我表明自己是自主選擇不生育，就會有人批評我「有些人想生卻生不出來，妳反而不生」。那些批評「有人想生卻生不出來，妳可以生卻不生，未免太奇怪」的人，認為「女人生孩子才正常，不生孩子並不正常」，這種價值觀才造成了想生卻無法生孩子的女人莫大的痛苦。
曾經有無法如願得子的讀者寫信跟我說：「看到你們夫妻沒有孩子也過得很幸福，帶給我很大的鼓勵。」正因為我瞭解自主選擇不生育的人有機會幫助到他人，所以才想明確表明自己的立場。
出於這個原因，我一直以來都回答：「因為我不想生。」這種簡單的回應方式會讓對方覺得「既然她不想，那也無可奈何」。如果回答：「因為我覺得帶孩子很辛苦」、「因為我可能沒辦法勝任」或是「我沒有自信可以當一個好媽媽」，對方就會說出「別擔心！船到橋頭自然直」、「大家在生孩子之前都會感到不安」這類鼓勵的話，所以乾脆回答「我不是不安，而是根本不想生」更加簡單明瞭。
這就好像有人說「雖然養貓很辛苦，責任也很重大，但只要養了之後，很多問題都會迎刃而解」時，直接回答「我根本不想養」一樣。對根本不想養貓的人說什麼「你養了之後一定會覺得很可愛」、「你不養會後悔」，簡直太莫名其妙了，這才是真正的不負責任。
雖然也有人會說「我原本也不想生孩子，但生了之後，很慶幸當初做了這樣的決定，妳只要生了就會知道了」，但這只是個人感想，未必能夠套用在別人身上。我和老公都不想要孩子，所以選擇了不生孩子的人生，這是我們的選擇，既無意向他人推薦，也不會強迫別人接受。
多元化社會就是不妨礙別人的生活方式、不多管閒事、不對別人的生活方式說三道四。我以實現多元化社會為目標，對不生孩子這件事也完全沒有罪惡感，我認為讓女人對這種事產生罪惡感的社會才有問題。
也有些人會用「多數就是正確的」、「要盡量和大家一樣」的同儕壓力逼迫別人就範。面對這種宣傳育兒教的勢力時，該用什麼方法對抗？
如果對方說「只要生了孩子，工作的路也許會更寬廣」時，建議採用前面所說的大人物回應法：「你也會對某某老師說這種話嗎？」言下之意，就是對方的言論否定了某某大人物。除此以外，問對方：「你的意思是我目前工作的路很窄嗎？窄在哪裡？說來聽聽。」這樣的反問回應法也很有效。
而且反問回應法很方便，可以運用在各種不同的場合。比方我是自主選擇不生育，卻曾經有人當面對我說：「就是因為有妳這種女人，少子化問題才會越來越嚴重。」遇到這種情況，我就會反問：「所以你生孩子是為了國家嗎？」或是「既然這樣，那你要不要生10個？」如果對方駁斥，就露出普丁臉告訴他：「是啊，每個人的處境不同，我也有自己的考量。」
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。