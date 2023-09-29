宛如「中國式殖民地」的柬埔寨七星海特區：項目已近乎停滯，但對當地環境的影響難以逆轉
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位於柬埔寨南部的七星海（Dara Sakor）濱海旅遊度假特區已簽約15年，仍然進展甚微。這是一家中國公司的宏偉規劃，旨在建造自成一體的旅遊城市。有人稱之為「中國式殖民地」，開發企業稱之為「盛宴和狂歡」的場所，配有國際機場、深海港口、發電站、醫院、賭場和豪華別墅。
柬埔寨七星海特區是「一帶一路」的重點項目之一，被一些人稱為「中國式殖民地」，反映了洪森政權與中國政府及企業千絲萬縷的利益交織。BBC記者深入當地，發現隨著中國經濟出現危機和資金鏈斷裂，該項目已經近乎停滯，但對當地居民和環境的影響難以逆轉。
高速公路穿過森林，延伸到海邊，通往全球最大的旅遊項目之一。
位於柬埔寨南部的七星海（Dara Sakor）濱海旅遊度假特區已簽約15年，仍然進展甚微。
這是一家中國公司的宏偉規劃，旨在建造自成一體的旅遊城市。有人稱之為「中國式殖民地」，開發企業稱之為「盛宴和狂歡」的場所，配有國際機場、深海港口、發電站、醫院、賭場和豪華別墅。
機場還在興建，一座結合五星級酒店和公寓的賭場孤零零地坐落在海邊，旁邊是尚未完工的道路，周圍是建築工地。
作為旅遊項目，這裏才剛剛起步，但它已經破壞了自然環境，並影響成千上萬的本地居民。
中國在柬埔寨的經濟足跡令其他國家相形見絀，當地一半的直接投資和大部分的對外援助來自中國。
柬埔寨積極響應中國的「一帶一路」倡議，該政策由中國國家主席習近平提出，旨在把中國建設和投資的基礎設施擴展到世界各地。這當中很多是有效益的，也有很多投資顯得投機、倉促和規劃不當。
與七星海隔海相望的西哈努克（Sihanoukville，又稱西港）以前是寧靜的海邊小鎮，在短短幾年轉型成規模龐大的建築工地，以滿足中國人對賭場的需求。
這助長了犯罪浪潮，博彩業在新冠疫情期間經濟崩潰，鎮上到處都是建了一半的空塔樓。七星海項目有充分理由會重蹈覆轍。
「這就像是沒有麵粉的烘焙。」亞利桑那州立大學的柬埔寨學者索法爾·亞爾（Sophal Ear）說。
「你不能依靠不可持續的做法去實現可持續發展。中國的房地產泡沫怎麼辦？中國打噴嚏，柬埔寨就會感冒。」
洪森式發展
七星海是柬埔寨前首相洪森首肯的開發項目。
該項目規模龐大，但項目初期幾乎完全保密。BBC發現，項目對居民或環境的影響評估極少。
參與項目的中國公司也幾乎沒有提供任何關於自己的信息，部分公司的記錄令人生疑。該項目還讓國際社會質疑中國在柬埔寨這個地區可能另有企圖。
中國在援助和投資方面「無需解釋」的態度吸引了洪森，洪森以強人自居，在上世紀90年代結束了柬埔寨長達30年的內戰和革命後，他推動柬埔寨飛速發展，領導其趕上鄰國。
但實現這種程度的經濟增長很大程度是通過給予親信和外國公司慷慨的優惠政策，特別是大片租地。
「柬埔寨沒有制度規章，」《洪森領導下的柬埔寨》作者塞巴斯蒂安·斯特蘭吉奧（Sebastian Strangio）說。「這個體制依靠的是保持讓有權勢的人滿意。」
七星海項目可追溯到2008年初，當時位於天津的民營企業優聯集團（UDG）以100萬美元押金獲得99年租約，那是柬埔寨法律允許的最長租期。該公司取得最初36000公頃的開發權後，又追加了9000公頃。
UDG在十年內無需再支付任何費用，此後每年只需支付區區100萬美元——對於佔據柬埔寨整個海岸線五分之一的控制權而言，如此慷慨的安排讓人訝異。
由於這塊土地位於波東沙哥國家公園（Botum Sakor National Park）內，且大大超出了任何單個項目都不得超過一萬公頃的法定限制，如果外界知悉此事肯定會引起很大爭議。
但由於當時沒有公布該筆交易的資料，柬埔寨媒體也沒有對此進行討論。
當地漁民索姆·緹（Som Thy）騎著摩托車帶BBC記者穿過森林中的沙路，來到UDG佔地內他以前居住的地方。大部分樹木已砍伐殆盡，剩下幾棵孤零零的巨樹依然矗立，周圍是荒蕪的廢墟。
非政府組織全球森林觀察（Global Forest Watch）指出，自2008年以來，該國家公園已流失近兩成的原始森林。千餘個家庭被迫離開家園，索姆·緹的家庭就是其中之一。
「看到這裏雜草叢生，我就很想哭。」他眺望著曾經的家園和稻田說。果園裏還剩下幾棵腰果樹，那是他家過去用來幫補耕種和捕魚收入的。
有12個村莊的居民因為七星海項目流離失所，和他們一樣，索姆·緹也在2009年搬到了該公司在離海岸幾公里處建造的一座小木屋。
最初幾年曾發生多次抗議活動，如今，索姆·緹仍是拒絕接受企業賠償方案的少數人之一。
他說，他們無法靠分到的小塊土地謀生，該公司賠償的金額只是他們原有土地實際價值的一小部分。
他有時會偷偷回到七星海區域開船出海捕魚，他還曾赴泰國尋找工作機會。他抗議者的身份，讓他無法像他弟弟那樣在賭場周邊的建築工地找到工作。
UDG為投資者製作了華麗的宣傳冊，上面充滿美好的畫面，包括修剪整齊的高爾夫球場、整齊劃一的別墅和享受海濱休閒的幸福家庭等。還有一些複雜的地圖，將這個度假模範城的各個部分繪製在一起，包括科技教育新城片區、世貿城市中心和山林雅居片區。
這一切都與今天的景象相去甚遠，我們看到的是荒蕪的樹林、流離失所的居民，以及還沒建好的道路和建築。
中國環保組織永續全球環境研究所（Global Environmental Institute，簡稱GEI）曾在2016年發表關於七星海的報告，報告指出該公司未發佈按照柬埔寨法律要求進行的環境影響評估。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。