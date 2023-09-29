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2023/09/29,
交通

中秋連假首日交通：蘇花改南下車潮估計午後疏通、上午西部國道南向高乘載和單一費率

中秋連假首日交通：蘇花改南下車潮估計午後疏通、上午西部國道南向高乘載和單一費率
中秋連假3日，自昨日下午起國道3號呈現車多｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

交通部高公局表示，29日是中秋連假首日，預估國道交通量為123百萬車公里，為年平均平日1.4倍。其中，南向交通量可達70百萬車公里。週五（29日）上半天南向三路段，以及週六下午1點到6點北上蘇澳到頭城路段，將實施高乘載管制。

（中央社）今（29）日起中秋連假登場，28日下班後國道就陸續湧現車潮，多個路段時速不到40公里。高公局預估29日國道9個地雷路段，一早清晨5時就會出現車潮，要到下午4時後才會紓解。

中秋連假昨天下班後登場，晚間6時30分左右國道已湧現零星車潮，包含國1湖口服務區到新竹系統、泰安服務區到豐原、王田-南屯、仁德系統-仁德服務區、高科到楠梓；國3寶山休息站到寶山等時速都不到40公里。

交通部高速公路局昨日新聞稿表示，西部國道路網下午4時後車流逐漸增加，又逢下班車潮，國道車多壅塞路段為都會區路段，如雙北、桃園、新竹、台南及高雄路段外，其餘國道路段大致正常。

高公局表示，29日是中秋連假首日，預估國道交通量為123百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.4倍。其中，南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局說，29日重點壅塞路段為國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統，北向圓山到大華系統；國3南向土城到關西、快官到霧峰；國5南向南港系統到頭城；國4西向潭子系統到豐勢；國10東向鼎金系統到燕巢系統，西向仁武到左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人清晨6時前或中午12時後出發；國5南向用路人清晨5時前或下午1時後出發。若仍必需在29日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發。

29日國道相關疏導措施，包括上午5時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、凌晨0時到中午時封閉國5石碇及坪林南向入口、上午6時到中午12時西部國道南向高乘載、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

中秋連假國道疏運措施懶人包-2
中秋連假高乘載管制｜Photo Credit: 高速小飛力

中秋連假國道疏運措施懶人包-1
中秋連假匝道封閉路段｜Photo Credit: 高速小飛力
中秋連假國道疏運措施懶人包-3
中秋連假國道收費措施｜Photo Credit: 高速小飛力

蘇花改南下清晨起湧現車潮

中秋連續假期首日，蘇花公路改善路段南下路段今天清晨5時起就湧現車潮，警方預估中午過後才會逐漸紓緩。

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局表示，蘇花改清晨出現南下車流後，一度回堵約3公里；上午8時之後，車多循序漸進，已加派警力及義交人員加強在蘇花改沿線疏導管制。

交通部公路局東區養護工程分局預估，10月1日中秋連假最後1天，蘇花改將出現北上車流高峰，車多壅塞情況將持續至晚間，呼籲用路人利用非尖峰時段避開車潮。

新聞來源

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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