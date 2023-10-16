《給所有人的世界哲學史》：康德認為世界由我們的觀念構成，無疑是極為激進的知識觀點

文：羅伯特．索羅門（Robert C. Solomon）、凱瑟琳．希金斯（Kathleen M. Higgins）

理性的領域——康德

從獨斷論到懷疑論

在日耳曼，啟蒙運動引起人們猜忌，法國大革命則成了洪水猛獸。日耳曼人並不認為啟蒙運動是普世或世界性的哲學，相反地，他們認為啟蒙運動是倫敦與巴黎主流觀念的投射，如同思想上的帝國主義（imperialism）。至於巴黎的法國大革命，並不代表哲學的勝利，反而是一連串混亂的開始。還要十年以上的時間，啟蒙運動的成果才能真正影響絕大多數日耳曼人。

儘管如此，啟蒙運動最終的哲學支持者卻出現在日耳曼。康德（Immanuel Kant）是萊布尼茲的追隨者，也是牛頓物理學的熱情擁護者；此外，他也支持盧梭激進的社會與教育理論。康德和大多數日耳曼人不同的是，雖然身處遙遠且未受革命侵擾的東普魯士，卻仍熱烈支持法國大革命。不過，真正讓康德涉入啟蒙運動計畫的，卻是另一場革命，這一點要從康德遭遇休謨的懷疑論說起。

休謨的懷疑論讓康德從「獨斷的睡夢」中醒來，不再毫不批判地接受萊布尼茲的形上學。因此，康德認識到理性的限制與力量，而他最顛峰的哲學作品即是針對理性與判斷力所做的三大「批判」。不過，康德的理性批判具有超越哲學的廣泛意涵：從歷史的角度來看，康德重新定義了從中世紀以來，宗教與科學愈來愈尖銳的衝突。

康德是虔誠的基督徒，屬虔信派（Pietist Lutheran），他的信仰未曾動搖過；而他也是牛頓新物理學的堅定信仰者，堅持我們必須「限制知識，以讓出空間給信仰」。康德寫道：「有兩件事讓我充滿敬畏，一是滿布星辰的天空，另一是內心的道德法則。」康德的哲學基本思想，在於區分滿布星辰的天空與道德法則（與宗教），並且在兩者（並超越兩者）中尋求理性。

儘管如此，科學、道德與宗教並未局限在各自的領域之內。科學的基本原理似乎是「普世且必然的」，或者，這個基本原理是康德所謂「先驗的」（休謨曾以懷疑論加以質疑）。在此同時，神的國度與人類靈魂的不朽，連同人類的自由與道德義務，都與科學格格不入。因果律與科學的實體世界位於「現象界」（phenomenon），亦即我們的經驗世界；而康德概稱為「上帝、自由與不朽」（與道德）的偉大觀念，也有自己的世界，即「理智」世界，一個獨立於經驗卻仍受理性統治的世界。

「理性」是啟蒙運動的口號，也是康德「理性至上」哲學的要角。儘管休謨反對，科學仍被證明合於理性，而道德則是由普世義務的道德法則構成；即使是信仰這樣經常被視為非理性（或至少是超越理性）的縮影，也被認定為符合理性且可證成的信念。康德的策略是區分經驗領域與超驗領域（或通常稱為「形上學」），他認為形上學問題之所以看起來不理性，原因在於知識的限制即是經驗的限制，而形上學問題本質上是超越經驗的。有些形上學問題，特別重要的像上帝、自由與不朽，是可以回答的，但是這些不屬於知識。上帝、自由與不朽的問題屬於理性層次，但不是「實踐」理性；它們是「道德假定」，而非科學真理。

第一批判

知識問題與科學基礎在康德的巨著《純粹理性批判》（Critique of Pure Reason）中被提出，這本書首次出版於一七八一年，被許多哲學家認為是最偉大的哲學作品。康德認為，人類是透過直覺或感官作用來「建構」所經驗的客體，並且將這些客體安放在空間、時間以及與其他客體的因果關係中。他曾提出著名的說法：若是缺少理解的概念，我們的直覺將是盲目的；若是缺少了感官作用，我們的概念將是空的。經驗來自於理解（understanding）在感官上的運用，而我們認知到的世界則為結果。

然而，在我們的概念中，有些並非來自於經驗（亦即並非「經驗性的」），而是「先於」經驗。它們是「先驗的」，是內在結構的一部分，或者諸位讀者比較偏好這樣的說法：它們是人類心靈的基本原則。這些規則稱為「範疇」，例如實體範疇是統轄一切人類經驗的規則，我們經由這些規則，以特定方式來組織感覺，使其被經驗為物質對象。康德以此回應休謨的懷疑論。外在世界並非從我們的經驗推論而來，而是作為我們思想與知覺的基本範疇，構成我們經驗的核心。

不過並非所有最基本或先驗的心靈結構都是範疇，例如空間與時間就屬於先驗的「直觀形式」。由於康德發現時間與空間是先驗的直觀形式，因此對數學與幾何學的本質提出更激進的看法。值得一提的是，這兩個學科的必然性曾讓希臘人印象深刻，現代哲學家也或多或少理所當然地將它們視為「理性真理」。而根據康德的看法，算術與幾何學的命題必然為真的，因為它們分別針對時間與空間的先驗結構做出形式描述。

康德的新「觀念論」（認為世界是由我們的觀念構成）無疑是極為激進的世界知識觀點；然而，康德並未極端到認為是我們創造了世界，而是認為，無論如何都沒有必要推論或證明，世界是「外在」於我們的存在。不過，如果我們的確組織或「建構」了我們的世界，是否表示我們可以隨心所欲？

根據康德的看法，答案絕對是否定的！我們無法選擇感官作用（感官作用形塑了我們經驗中的基本材料），也無法選擇三維空間或不可回溯的一維時間以外的範疇。同時，我們也沒有其他的範疇與方式來組織、詮釋或「建構」我們的經驗，於是乎，用來形成心靈基本結構或規則的範疇是普世且必然的。這是個驚人的結合，對於常識與科學世界觀的激進反思與保守支持，在此融為一體。