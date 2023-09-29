新生代棋王在台灣！22歲許皓鈜奪圍棋亞運首金，戰勝世界前3中、韓名將
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9月28日，代表台灣出賽的22歲圍棋選手許皓鈞，一連擊敗世界前三名的韓國選手朴廷桓、申真諝和中國選手柯潔，最終為台灣摘下本屆亞運第4金。許皓鈞：「每一盤都是全力去拚搏，對方實力都比我好，很高興最後有好的結果。」
（中央社）杭州亞運圍棋項目，世界排名第35的台灣好手許皓鋐一舉橫掃世界前3名，28日更是在決賽擊敗中國好手柯潔，奪下台灣史上首面亞運圍棋金牌，為台灣圍棋歷史寫下新的一頁。
許皓鋐雖然世界排名第35，不過這次亞運分別在8強賽打敗世界第2名的韓國選手朴廷桓，在4強賽打敗世界第1名的韓國選手申真諝，並在最後決賽以4分之3子之差力克世界第3的中國選手柯潔。這面金牌是台灣亞運圍棋史上第一面金牌，同時也是史上第一面圍棋個人賽獎牌。
賽後許皓鋐表示，拿到這面金牌非常開心，「達成了小時候的夢想，從小的夢想就是希望能夠打敗全世界最厲害的選手。」許皓鋐也說，柯潔是一名非常強的棋手，但可能也是因為這樣心態上比較好、比較沒有負擔，「中間我犯了一些嚴重失誤，當時想說應該不太行了，但最後又有穩住。」
這次橫掃世界排名前3名，許皓鋐表示，「這幾盤棋學到很多東西，每一盤都是全力去拚搏，對方實力都比我好，很高興最後有好的結果。」許皓鋐也認為，能代表台灣代表隊奪下金牌，跟圍棋世界大賽的感覺還是不太一樣，「我覺得會有更多人能關注到這項運動。」
圍棋隊教練林杰漢則表示，決賽這盤棋許皓鋐其實前面下得非常好，「但後面有優勢之後下得不太好，對手是非常厲害的棋手，中間的招法非常強，後面其實我們是有點劣勢的。」
不過林杰漢也指出，最後許皓鋐有穩住態度，局面就慢慢一點一點追回來，「因為圍棋是比看誰先犯錯的遊戲，犯錯愈少愈容易獲勝。」
談到許皓鋐為台灣圍棋界奪下首金，林杰漢說：「其實真的非常非常難得，皓鋐是非常認真的棋手，能拿到金牌我們都非常感動。」
職業棋士分析：柯潔占優勢但太早放鬆，許皓鋐後掌握逆轉時機反敗為勝
杭州亞運昨天進行圍棋金牌戰，台灣棋手許皓鋐擊敗中國的柯潔替代表隊再添1金。海峰棋院職業6段棋士周平強分析：「柯潔一度占優勢反而太早放鬆，才讓許皓鋐逆轉勝。」
台灣好手許皓鋐昨天一日兩戰，先在4強力克韓國名將申真諝，金牌戰又對上中國好手柯潔，許皓鋐1日兩勝替台灣帶回杭州亞運的第4面金牌。
周平強在接受中央社訪問時說道：「看得出來2人對於彼此的佈局套路都有些研究，所以開局雙方出棋的節奏都非常快，比賽前段柯潔有些失誤，讓許皓鋐佔到優勢，當時AI分析許皓鋐有很高的贏面。」
不過柯潔畢竟也是世界名將，周平強說：「他（柯潔）在局面絕對不利的情況下，把棋面刻意弄亂，也順利激怒了許皓鋐，讓許皓鋐一直殺反而有點衝過頭，此時透過AI計算柯潔的勝率其實已經高達98%。」
周平強分析：「柯潔在取得優勢之後，似乎有一段時間覺得勝券在握，原本他出棋的時間都掌握的非常好，但到了最後關頭他一次長考把時間都用完了，而且最後出的棋也不好，才讓許皓鋐又找到機會反敗為勝。」
周平強坦言：「這場比賽確實高潮迭起，雙方都互有掌握過一段優勢，但最後關頭許皓鋐穩住心情和節奏，掌握逆轉的最佳契機。」
年僅22歲成為「新生代棋王」，許皓鋐自4歲開始下棋
22歲圍棋好手許皓鋐在杭州亞運橫掃世界排名前3，28日為台灣奪下圍棋史上首面亞運金牌，從4歲就開始接觸圍棋的許皓鋐經驗滿滿，眼神只有堅定與冷靜，連中國記者都驚嘆。
許皓鋐受哥哥影響喜歡上圍棋，從讀幼兒園中班時開始學習，從小就在圍棋領域展現天賦，也很有興趣；之後申請在家自學，並到台北的棋院學習，每天清晨就出門，通車通了6年，展現熱忱與毅力，圍棋教練林杰漢直言許皓鋐是非常努力的棋手。
年僅22歲的許皓鋐，從小就在各大賽事奪下好成績，並在去年底晉升職業9段。不過其實他在2017年時因為沒有打進棋王賽循環圈，一度萌生退意、想回校園讀書，但許皓鋐將失敗經驗化為進步的養分，在後幾年的比賽大放異彩，其中在2020年首度取得「棋王」頭銜。
許皓鋐雖然已經是國內頂尖圍棋好手，但目前世界排名第35名，在今年杭州亞運前並不被外界看好能奪牌。不過許皓鋐在亞運賽事一路過關斬將，經過6場預賽後成功闖進8強賽，雖然強碰世界第2名的韓國選手朴廷桓也毫不畏懼，最後順利晉級4強。
許皓鋐在4強賽的對手更是一座高牆，韓國隊選手申真諝是當今圍棋界世界第1名，雙方曾在預賽第3輪交手，當時許皓鋐落敗。不過4強戰再交鋒，許皓鋐毫不畏懼，最後成功報一箭之仇，勇闖決賽。
許皓鋐在決賽面對的中國隊選手柯潔為世界排名第3，雖然柯潔一度占優勢，但反而太早放鬆，而最後關頭許皓鋐穩住心情和節奏，找到機會反敗為勝，一舉奪下台灣史上首面亞運圍棋項目金牌，為台灣圍棋寫下華麗的一頁，也讓大家期待他未來可以續譜更多篇章。
雖然年紀輕輕，但許皓鋐從小經歷過職業生涯的高低起伏，即使面對世界前3強，在亞運圍棋賽場上眼神看不出一絲畏懼，取而代之的是充滿冷靜與自信的霸氣。金牌戰後聯訪時，許皓鋐的冷靜也讓中國記者直呼驚訝，這名「新生代棋王」，未來仍不可限量。
許皓鋐父親：每天練棋超過10小時，盼未來繼續為台爭光、推廣圍棋
杭州亞運昨天進行男子個人圍棋金牌戰，台灣棋手許皓鋐擊敗中國選手柯潔，奪下台灣史上首面亞運圍棋金牌，許皓鋐的父親許根弦說，感動又開心。
許皓鋐先在4強賽力克韓國強敵申真諝，金牌戰對上中國好手柯潔，柯潔一度占優勢，反而太早放鬆，讓許皓鋐逆轉勝奪下金牌，而這面金牌是台灣亞運圍棋史上第1面金牌。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
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