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2023/09/29,
訃聞

完美詮釋《哈利波特》鄧不利多校長，英國演員坎邦爵士享壽82歲

完美詮釋《哈利波特》鄧不利多校長，英國演員坎邦爵士享壽82歲

我們想讓你知道的是

曾飾演《哈利波特》鄧不利多校長、《王者之聲：宣戰時刻》英王喬治五世的英國演員邁可坎邦（Michael Gambon）28日晚間辭世，家人證實他罹患肺炎，享壽82歲。《哈利波特》的演員們紛紛表示哀悼。

曾出演《哈利波特》的霍格華茲學院校長鄧不利多、《王者之聲：宣戰時刻》英王喬治五世的英國演員邁可・坎邦（Michael Gambon），在英國時間28日晚間辭世，享壽82歲。坎邦的家人證實，他因為罹患肺炎在昨日晚間逝世。

綜合《中央社》和《BBC》，邁可・坎邦生前最為人熟知的角色，是《哈利波特》電影中霍格霍茲學院（Hogwarts）校長鄧不利多（Professor Albus Dumbledore）。坎邦在2004年接替已故演員李察哈里斯（Richard Harris），在這之後的6部《哈利波特》電影中，一直飾演鄧不利多校長的角色。

坎邦的知名影視作品，包含《超級狐狸先生》（The Fantastic Mr. Fox）、《歌舞神探》（The Singing Detective）、《廚師、大盜、他的太太和她的情人》（The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover）中精神錯亂的大盜、《王者之聲：宣戰時刻》（The King's Speech）飾演年邁、患有口吃的前英國國王喬治五世（George V）。

從舞台劇走向電影

1940年10月19日，坎邦出生於愛爾蘭首都都柏林（Dublin），他的母親是一名裁縫師，父親則是一名工程師，6歲時，全家搬遷至英國。

坎邦的心中一直有著一股「演戲」的慾望。起初，坎邦只是一名狂熱的電影迷，但在他20出頭歲時，開始積極地追求出演舞台劇的機會。《中央社》報導，坎邦在精神導師勞倫斯奧立佛（Laurence Olivier）提拔下開展表演事業。

1967年，27歲的坎邦加入一家伯明罕的劇目公司，出演包括《奧塞羅》（Othello）、《馬克白》（Macbeth）、《王者逆襲》（Coriolanus）等莎士比亞作品的舞台劇主角。

1974年，在坎邦34歲那一年，出演艾克柏恩（Alan Ayckbourn）的舞台劇三部曲《諾曼征服》（The Norman Conquests）中湯姆一角，贏得眾多好評，奠定了坎邦作為喜劇演員的地位。

接下來，坎邦持續演出舞台劇、電影、電視劇，像是的哈洛品特（Harold Pinter）《背叛》（Betrayal）、《伽利略傳》（The Life of Galileo）、BBC的電視劇《唱歌的偵探》（The Singing Detective）。

在《唱歌的偵探》中飾演一名患有皮膚病的作家，讓坎邦引起更廣大的觀眾，同時該劇也被視為英國電視界的一項里程碑。在坎邦的演藝生涯中，一共獲得4座英國影藝學院（BAFTA）電視獎，其中一座就是在表揚坎邦在該劇中的表演。

不過，《BBC》報導，坎邦曾說：「我不記得我拍過的任何電影。」他對待對待舞台劇的態度更勝於電影。坎邦談到《哈利波特》時說道：「我記得《哈利波特》是因為我穿的服裝，只有兩層的絲綢布料和一雙地毯拖鞋，非常舒適。」

直到2015年，坎邦宣布退出舞台劇，因為他發現越來越難背下臺詞。坎邦曾經嘗試用耳機聽提示，但他發現他無法專心。舞台劇雖中斷，但坎邦繼續拍攝電影和電視劇，像是2016年的改編的電影《老爸上戰場》（Dad's Army）、間諜喜劇《凸搥特派員：三度出擊 》、莎士比亞改編的電視劇《空王冠》（The Hollow Crown），以及2019年上映的《柯德莉亞》（Cordelia）。

《哈利波特》演員紛紛致敬坎邦

坎邦逝世的消息一出，同為《哈利波特》電影的演員們紛紛向他致意。

飾演哈利波特的丹尼爾・雷德克里夫（Daniel Radcliffe）說：「坎邦是我有幸合作過，最出色、最輕鬆的演員之一。儘管他才華洋溢，但我對他印象最深刻的是他在工作中充滿樂趣。」雷德克里夫回憶坎邦在記者會上的回答時，總是模糊事實與虛構的界線，「他有點糊塗、有點不敬、有點搞笑，但是他熱愛他的工作，而且從不會被它所定義。」

飾演妙麗格蘭傑的演員艾瑪・華森（Emma Watson）在她的個人Instagram（簡稱IG）中寫下：「你從來沒有把這件事看得太認真，但但不知怎的，卻以一種莊嚴的方式呈現最嚴肅的時刻。」

飾演榮恩的魯伯特・葛林特（Rupert Grint）表示，坎邦是他的榜樣，「坎邦為在片場的每一天帶來許多溫暖和淘氣。」

飾演馬份的傑森・艾塞克（Jason Isaacs）也在社群寫道：「我從《唱歌的偵探》中的麥克（由坎邦所飾演的角色名）身上學到什麼是表演，那是複雜的、脆弱的、完全人性化的。」

哈利波特的原著作家J・K羅琳（J. K. Rowling）在X（舊稱Twitter）中寫道：「坎邦不僅是一位出色的演員，也是一個出色的人。」

新聞來源

延伸閱讀

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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