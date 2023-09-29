完美詮釋《哈利波特》鄧不利多校長，英國演員坎邦爵士享壽82歲

曾出演《哈利波特》的霍格華茲學院校長鄧不利多、《王者之聲：宣戰時刻》英王喬治五世的英國演員邁可・坎邦（Michael Gambon），在英國時間28日晚間辭世，享壽82歲。坎邦的家人證實，他因為罹患肺炎在昨日晚間逝世。

綜合《中央社》和《BBC》，邁可・坎邦生前最為人熟知的角色，是《哈利波特》電影中霍格霍茲學院（Hogwarts）校長鄧不利多（Professor Albus Dumbledore）。坎邦在2004年接替已故演員李察哈里斯（Richard Harris），在這之後的6部《哈利波特》電影中，一直飾演鄧不利多校長的角色。

坎邦的知名影視作品，包含《超級狐狸先生》（The Fantastic Mr. Fox）、《歌舞神探》（The Singing Detective）、《廚師、大盜、他的太太和她的情人》（The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover）中精神錯亂的大盜、《王者之聲：宣戰時刻》（The King's Speech）飾演年邁、患有口吃的前英國國王喬治五世（George V）。

從舞台劇走向電影

1940年10月19日，坎邦出生於愛爾蘭首都都柏林（Dublin），他的母親是一名裁縫師，父親則是一名工程師，6歲時，全家搬遷至英國。

坎邦的心中一直有著一股「演戲」的慾望。起初，坎邦只是一名狂熱的電影迷，但在他20出頭歲時，開始積極地追求出演舞台劇的機會。《中央社》報導，坎邦在精神導師勞倫斯奧立佛（Laurence Olivier）提拔下開展表演事業。

1967年，27歲的坎邦加入一家伯明罕的劇目公司，出演包括《奧塞羅》（Othello）、《馬克白》（Macbeth）、《王者逆襲》（Coriolanus）等莎士比亞作品的舞台劇主角。

1974年，在坎邦34歲那一年，出演艾克柏恩（Alan Ayckbourn）的舞台劇三部曲《諾曼征服》（The Norman Conquests）中湯姆一角，贏得眾多好評，奠定了坎邦作為喜劇演員的地位。

接下來，坎邦持續演出舞台劇、電影、電視劇，像是的哈洛品特（Harold Pinter）《背叛》（Betrayal）、《伽利略傳》（The Life of Galileo）、BBC的電視劇《唱歌的偵探》（The Singing Detective）。

在《唱歌的偵探》中飾演一名患有皮膚病的作家，讓坎邦引起更廣大的觀眾，同時該劇也被視為英國電視界的一項里程碑。在坎邦的演藝生涯中，一共獲得4座英國影藝學院（BAFTA）電視獎，其中一座就是在表揚坎邦在該劇中的表演。

不過，《BBC》報導，坎邦曾說：「我不記得我拍過的任何電影。」他對待對待舞台劇的態度更勝於電影。坎邦談到《哈利波特》時說道：「我記得《哈利波特》是因為我穿的服裝，只有兩層的絲綢布料和一雙地毯拖鞋，非常舒適。」

直到2015年，坎邦宣布退出舞台劇，因為他發現越來越難背下臺詞。坎邦曾經嘗試用耳機聽提示，但他發現他無法專心。舞台劇雖中斷，但坎邦繼續拍攝電影和電視劇，像是2016年的改編的電影《老爸上戰場》（Dad's Army）、間諜喜劇《凸搥特派員：三度出擊 》、莎士比亞改編的電視劇《空王冠》（The Hollow Crown），以及2019年上映的《柯德莉亞》（Cordelia）。

《哈利波特》演員紛紛致敬坎邦

坎邦逝世的消息一出，同為《哈利波特》電影的演員們紛紛向他致意。

飾演哈利波特的丹尼爾・雷德克里夫（Daniel Radcliffe）說：「坎邦是我有幸合作過，最出色、最輕鬆的演員之一。儘管他才華洋溢，但我對他印象最深刻的是他在工作中充滿樂趣。」雷德克里夫回憶坎邦在記者會上的回答時，總是模糊事實與虛構的界線，「他有點糊塗、有點不敬、有點搞笑，但是他熱愛他的工作，而且從不會被它所定義。」

飾演妙麗格蘭傑的演員艾瑪・華森（Emma Watson）在她的個人Instagram（簡稱IG）中寫下：「你從來沒有把這件事看得太認真，但但不知怎的，卻以一種莊嚴的方式呈現最嚴肅的時刻。」

飾演榮恩的魯伯特・葛林特（Rupert Grint）表示，坎邦是他的榜樣，「坎邦為在片場的每一天帶來許多溫暖和淘氣。」

飾演馬份的傑森・艾塞克（Jason Isaacs）也在社群寫道：「我從《唱歌的偵探》中的麥克（由坎邦所飾演的角色名）身上學到什麼是表演，那是複雜的、脆弱的、完全人性化的。」

哈利波特的原著作家J・K羅琳（J. K. Rowling）在X（舊稱Twitter）中寫道：「坎邦不僅是一位出色的演員，也是一個出色的人。」

I've just heard the awful news about Michael Gambon. The first time I ever laid eyes on him was in King Lear, in 1982, and if you'd told me then that brilliant actor would appear in anything I'd written, I'd have thought you were insane. Michael was a wonderful man in additional… — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 28, 2023

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君