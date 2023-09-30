伊拉克恐同暴力「有罪不罰」：TikTok變裝網紅遭射殺，社群上有人「感謝」兇手

文：Taylor Mei

近日，一名知情人士告訴《CNN》，本名阿爾薩法（Noor Alsaffar）的伊拉克變裝TikTok網紅「Noor BM」，被人發現在首都巴格達（Baghdad）遭人射殺。報導指出，23歲的阿爾薩法在社群平台TikTok與Instagram上擁有超過37萬名粉絲，而他平常會發布的內容，則包含展示自己的裙子、頭髮與化妝風格等，且會伴隨著音樂一邊跳舞。

網紅Noor BM之死看法兩極

《CNN》指出，阿爾薩法曾在2020年的一個訪談中，表示「我不是跨性別也不是同性戀，我沒有其他的傾向，我只是一個喜歡換裝的模特兒。」他並自我認同為一個擔任模特兒和化妝師的男性。一個2021年的訪問中，阿爾薩法也對於自己在TikTok上的高曝光度表示：「我很小心，但我無所畏懼。」

在阿爾薩法的死訊傳出後，社群平台上出現了許多對此感到悲憤的留言，但同時卻也有不少網友表示，對阿爾薩法之死的消息感到開心，甚至「感謝」射殺阿爾薩法的人。

一名知情人士指出，警方已經展開此起謀殺案偵辦，阿爾薩法的屍體也已經被送往鑑識調查。伊國警察發言人阿爾瑪納（Khaled Almehna）表示，這是一起「犯罪案件」，將儘快宣布「重要更新訊息」。

伊拉克恐同暴力「有罪不罰」

根據《CNN》報導，這起謀殺案發生在伊拉克政府，近期試圖以相關法案打壓LGBTQ族群之後。該國政府提出一項將同志性行為、公開跨性別傾向，以及與其他和LGBTQ相關行為視為犯罪的法案。若該項法案通過，則凡是涉及同性關係的行為人，都可能遭判處死刑或無期徒刑。

法案內容顯示，「倡議同志」的人可能至少會遭判7年徒刑，且「模仿女性行為」的人，也可能遭判3年徒刑。倡議團體指出，由此可見，伊拉克對於LGBTQ族群的歧視，以及暴力在近幾個月明顯增加。