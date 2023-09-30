開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/09/30,
印太

北韓修憲將「擁核」列為國策，最頭痛的應該就是習近平

北韓修憲將「擁核」列為國策，最頭痛的應該就是習近平
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國要如何重拾韓半島主導權呢？且面對著於亞太地區美國、韓國、日本乃至臺灣、菲律賓等盟友圍堵中國紅色勢力下，習近平如何重拾亞太話語權？而此點已成為習近平現今最苦惱之點。

9月28日，北韓最高人民會議（최고인민회의）正式宣布通過修憲案，金正恩將北韓擁有核武的國策方針，正式明示列入憲法，向外界表示北韓擁核之決心。

而此舉動，無疑宣告2018年文在寅、金正恩與當時美國總統川普（Donald Trump），共同歡樂齊聚南北韓交界處的高峰會所言的「板門店宣言」，已成明日黃花；更讓人無限感慨，當初韓朝美三國為了無核化、各國間約定勿輕易大規模軍事舉動等眾多和平協定，也已成為過往雲煙、隻言片語。

更別提文在寅之後，繼任者的韓國第20任總統尹錫悅，其「親美和日抗朝遠中」等態度，鮮明迥異於前任「北韓（脫北者）之子」文氏立場，儘管北韓多次挑戰尹氏底線，在尹氏上任來，其導彈試射、軍事威脅或軍機演練等文攻武嚇舉動，從未中斷，但尹氏對北韓的堅硬立場，迄今始終如一，從未退縮。

故今日北韓宣布核武入憲，我們可視為北韓再度以此激烈手段，藉此刺激逼迫尹氏，試圖使其轉向之舉

然而，金正恩近日會將核武入憲，其實早已有跡可尋，甚至牽動周邊各國台面下角力，若我們放大韓半島與周邊國家關係，目前戰火仍未見平息之烏俄戰爭，其俄國獨裁者普亭（Valdimir Putin），面對開戰前自以為本是輕易可取勝的戰役，日漸顯得「不耐煩」，戰事一拖竟也超過一年半載。

而普亭近月來，屢次也以「核武」向世界發聲，甚至不排除以核武結束戰爭之言論，皆引來國際各國關注，此立場與北韓擁核自重態度不謀為合，任誰都怕這兩個獨裁者，一個錯誤或草率的失控判斷，造成全球人類的浩劫。

在先前金正恩出訪海參崴，親自與普亭會面相談，雙方就北韓向俄國提供彈砲、反坦克導彈等硬體武器，而從互利從俄國換取軍事衛星、核潛艇技術等軟技術進行協商，由此可見朝俄關係於同樣面對世界各國譴責下，不離不棄，成為堅定盟友。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。