首艘國造「海鯤潛艦」下水，立委關注後續檢測、籲檢方調查「藍委洩密中國大使館」傳言
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台灣第一艘國造潛艦「海鯤潛艦」9月28日在高雄舉行下水暨命名典禮，各界皆期望後續檢測能順利通關。不料，今天前海軍顧問郭璽卻指控，國民黨籍立委馬文君將潛艦資訊洩漏給中國大使，立委籲檢方介入調查。
（中央社）首艘國造潛艦海鯤潛艦（舷號711）昨（28）日在高雄舉行命名暨下水典禮，立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委廖婉汝表示，如果能夠成就潛艦國造、她樂觀其成，在相關預算上，也會原則予以支持。
民進黨立委趙天麟指出，潛艦建軍對中華民國台灣來說是絕對必要，不會因預算考量等技術性問題，干擾到建軍戰略目標。
總統蔡英文昨天在海鯤潛艦命名典禮指出，28日的命名和下水典禮結束後，將繼續完成原型艦的裝備安裝、測試及海試，2025年海鯤潛艦加上海軍現役2艘劍龍級潛艦，台灣將有3艘具備完整作戰能力的潛艦。
28日出席潛艦命名典禮的廖婉汝晚間向中央社表示，立委曾考察過幾次潛艦國造過程，國造潛艦非常不容易，她願意先給肯定，唯有潛艦國造，才能不受制於他國拒絕台灣採購潛艦。
廖婉汝指出，基於軍事機密高度保密原則，像是涉及材料、技術與專業，還有如何克服困難及尋求他國協助等過程，確實都不能對外講；她只能說，潛艦國造非常不容易，是一段極為艱辛的過程。
廖婉汝表示，海鯤潛艦下水暨命名典禮後，更重要的是，後續還要經過一關又一關的考驗，她相信大家會努力把國造潛艦做好，讓台灣能有自己生產的潛艦。
同樣出席命名典禮的立法院外交及國防委員會成員趙天麟指出，原型艦只是第一個開始，目前都如期如質進行中，接下來還要經過泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）後，再進入軍種的作戰測評。
趙天麟說，當每個測試節點都能順利通過，預算就會持續進行，至於是用年度預算還是特別預算，就另當別論，且現在相關持續性行政預算都續編列中，將以艦隊全數完成為不變的目標。
台灣民眾黨立委邱臣遠28日也南下高雄參加潛艦典禮，他在臉書發文表示，潛艦屬戰術性武器，但對台海防衛具有戰略性意義，是國軍能堅持作戰的關鍵裝備，這也是為何台灣無論如何，都必須獲得一定數量潛艦原因。
邱臣遠認為，國造潛艦應有後續艦，但潛艦的建造與測試困難程度、都遠高於水面艦，台灣又是第一次自製潛艦，加上缺乏有經驗國家的完整技術輸出；規劃後續艦不宜操之過急，寧可稍微把測試時間拉長，排除任何技術問題與安全風險，確保後續艦能安全服役。
時代力量立法院黨團副總召陳椒華說，這是台灣潛艦國造的重要一步，後續還要經過很多測試，希望能盡快完成，完全通過、民眾才會有信心；至於相關預算編列，她大方向支持，也會嚴格監督。
美日韓駐台代表出席下水典禮，國防部學者：必須透過國際合作、仰賴他國協助
潛艦原型艦「海鯤艦」昨天下水，學者今天指出，台灣未曾擁有研製潛艦經驗，因此過程勢必國際合作，仰賴他國協助。另外，昨天除多國承包商與會，台船董事長鄭文隆也感謝在場美、日及韓國駐台代表。
潛艦國造自民國109年11月開工，期間雖風雨不斷、但經過台船、海軍及中科院全力協助後終於開花結果，原型艦昨天在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由總統蔡英文親自主持並進行擲瓶禮，正式命名「海鯤軍艦（Narwhal）」、舷號為「711」。
事實上，台灣未曾有過研製潛艦經驗，雖海鯤潛艦有一定的自製率，但關鍵的「紅區裝備」仍得倚賴友盟國家協助，昨天下水典禮上，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、韓國駐台代表李殷鎬、日台交流協會副代表剛島洋之均出席，甚至席間也有不少外籍人士面孔，似乎間接傳達相關國家曾助台的真實度。
國安會諮詢委員暨潛艦國造專案小組召集人黃曙光近日就曾表示，美國在潛艦國造的角色不能缺席，也能帶動歐美廠商參與意願；事實上，潛艦戰鬥系統以美國最好，例如美國MK48型重型魚雷是最先進的，「所以美國必須有角色」。
國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌告訴中央社記者，台船、中科院及海軍未有研製潛艦的經驗，因此無論是從外型及細部設計、裝備籌獲、施工建造等過程，都必須透過國際合作及仰賴他國協助。
舒孝煌強調，「很多人認為潛艦原型艦是大雜燴，這觀念是錯的」，除了特定大國外，各國均無法靠一己之力建造一艘潛艦並生產所有裝備，必須向精通各項裝備的跨國廠商籌獲。
前海軍顧問點名國民黨立委馬文君，洩漏資訊給中國大使館
潛艦國造傳出有名立委「一直在搞」，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇今天說，指控者應提出證據，洩漏機密是有法律責任的，檢調單位應該進行調查；民進黨立委鄭運鵬也說，檢察官主動閱報立案調查，沒有調查就是法務部失職。
媒體報導，國造潛艦召集人黃曙光日前指，有一位立委針對潛艦國造「一直在搞」，他回應媒體詢問僅稱：「你們自己去猜」；國民黨立委馬文君28日對此發文說，「影射的殺傷力最強」，並正告黃曙光「少來這套！」
前海軍顧問郭璽則是直接點名國民黨立委馬文君，並稱馬文君將資料給中國大使館。
王定宇今天說，保密是潛艦國造能否成功的關鍵，也確實發生多次，因為消息走漏，導致國外願意提供重要裝備或技協的公司最後一刻取消合作。他說，洩密是重大指控，他無法了解真實與否，指控者應該要提出證據，但洩漏機密是有法律責任的，檢調單位應該進行調查。
鄭運鵬則在臉書上表示，黃曙光的公開談話對台灣的國防自主是一個正面的里程碑，但是講出來就要負責，不能船過水無痕。他說，在法律上，洩漏國防機密涉及國家安全法、國家機密保護法等等；在政治上，涉及國人對立法委員的信任、國際盟友對協助台灣建軍整備的信任等等，每一個面向都是大事。
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%