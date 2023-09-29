首艘國造「海鯤潛艦」下水，立委關注後續檢測、籲檢方調查「藍委洩密中國大使館」傳言

（中央社）首艘國造潛艦海鯤潛艦（舷號711）昨（28）日在高雄舉行命名暨下水典禮，立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委廖婉汝表示，如果能夠成就潛艦國造、她樂觀其成，在相關預算上，也會原則予以支持。

民進黨立委趙天麟指出，潛艦建軍對中華民國台灣來說是絕對必要，不會因預算考量等技術性問題，干擾到建軍戰略目標。

總統蔡英文昨天在海鯤潛艦命名典禮指出，28日的命名和下水典禮結束後，將繼續完成原型艦的裝備安裝、測試及海試，2025年海鯤潛艦加上海軍現役2艘劍龍級潛艦，台灣將有3艘具備完整作戰能力的潛艦。

28日出席潛艦命名典禮的廖婉汝晚間向中央社表示，立委曾考察過幾次潛艦國造過程，國造潛艦非常不容易，她願意先給肯定，唯有潛艦國造，才能不受制於他國拒絕台灣採購潛艦。

廖婉汝指出，基於軍事機密高度保密原則，像是涉及材料、技術與專業，還有如何克服困難及尋求他國協助等過程，確實都不能對外講；她只能說，潛艦國造非常不容易，是一段極為艱辛的過程。

廖婉汝表示，海鯤潛艦下水暨命名典禮後，更重要的是，後續還要經過一關又一關的考驗，她相信大家會努力把國造潛艦做好，讓台灣能有自己生產的潛艦。

同樣出席命名典禮的立法院外交及國防委員會成員趙天麟指出，原型艦只是第一個開始，目前都如期如質進行中，接下來還要經過泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）後，再進入軍種的作戰測評。

趙天麟說，當每個測試節點都能順利通過，預算就會持續進行，至於是用年度預算還是特別預算，就另當別論，且現在相關持續性行政預算都續編列中，將以艦隊全數完成為不變的目標。

台灣民眾黨立委邱臣遠28日也南下高雄參加潛艦典禮，他在臉書發文表示，潛艦屬戰術性武器，但對台海防衛具有戰略性意義，是國軍能堅持作戰的關鍵裝備，這也是為何台灣無論如何，都必須獲得一定數量潛艦原因。

邱臣遠認為，國造潛艦應有後續艦，但潛艦的建造與測試困難程度、都遠高於水面艦，台灣又是第一次自製潛艦，加上缺乏有經驗國家的完整技術輸出；規劃後續艦不宜操之過急，寧可稍微把測試時間拉長，排除任何技術問題與安全風險，確保後續艦能安全服役。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華說，這是台灣潛艦國造的重要一步，後續還要經過很多測試，希望能盡快完成，完全通過、民眾才會有信心；至於相關預算編列，她大方向支持，也會嚴格監督。

美日韓駐台代表出席下水典禮，國防部學者：必須透過國際合作、仰賴他國協助

潛艦原型艦「海鯤艦」昨天下水，學者今天指出，台灣未曾擁有研製潛艦經驗，因此過程勢必國際合作，仰賴他國協助。另外，昨天除多國承包商與會，台船董事長鄭文隆也感謝在場美、日及韓國駐台代表。

潛艦國造自民國109年11月開工，期間雖風雨不斷、但經過台船、海軍及中科院全力協助後終於開花結果，原型艦昨天在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由總統蔡英文親自主持並進行擲瓶禮，正式命名「海鯤軍艦（Narwhal）」、舷號為「711」。

9月28日舉辦首艘國造潛艦下水暨命名典禮，「海鯤軍艦」（舷號711）首次亮相｜Photo Credit: 中央社

事實上，台灣未曾有過研製潛艦經驗，雖海鯤潛艦有一定的自製率，但關鍵的「紅區裝備」仍得倚賴友盟國家協助，昨天下水典禮上，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、韓國駐台代表李殷鎬、日台交流協會副代表剛島洋之均出席，甚至席間也有不少外籍人士面孔，似乎間接傳達相關國家曾助台的真實度。

國安會諮詢委員暨潛艦國造專案小組召集人黃曙光近日就曾表示，美國在潛艦國造的角色不能缺席，也能帶動歐美廠商參與意願；事實上，潛艦戰鬥系統以美國最好，例如美國MK48型重型魚雷是最先進的，「所以美國必須有角色」。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌告訴中央社記者，台船、中科院及海軍未有研製潛艦的經驗，因此無論是從外型及細部設計、裝備籌獲、施工建造等過程，都必須透過國際合作及仰賴他國協助。

舒孝煌強調，「很多人認為潛艦原型艦是大雜燴，這觀念是錯的」，除了特定大國外，各國均無法靠一己之力建造一艘潛艦並生產所有裝備，必須向精通各項裝備的跨國廠商籌獲。

前海軍顧問點名國民黨立委馬文君，洩漏資訊給中國大使館

潛艦國造傳出有名立委「一直在搞」，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇今天說，指控者應提出證據，洩漏機密是有法律責任的，檢調單位應該進行調查；民進黨立委鄭運鵬也說，檢察官主動閱報立案調查，沒有調查就是法務部失職。

媒體報導，國造潛艦召集人黃曙光日前指，有一位立委針對潛艦國造「一直在搞」，他回應媒體詢問僅稱：「你們自己去猜」；國民黨立委馬文君28日對此發文說，「影射的殺傷力最強」，並正告黃曙光「少來這套！」

前海軍顧問郭璽則是直接點名國民黨立委馬文君，並稱馬文君將資料給中國大使館。

王定宇今天說，保密是潛艦國造能否成功的關鍵，也確實發生多次，因為消息走漏，導致國外願意提供重要裝備或技協的公司最後一刻取消合作。他說，洩密是重大指控，他無法了解真實與否，指控者應該要提出證據，但洩漏機密是有法律責任的，檢調單位應該進行調查。

鄭運鵬則在臉書上表示，黃曙光的公開談話對台灣的國防自主是一個正面的里程碑，但是講出來就要負責，不能船過水無痕。他說，在法律上，洩漏國防機密涉及國家安全法、國家機密保護法等等；在政治上，涉及國人對立法委員的信任、國際盟友對協助台灣建軍整備的信任等等，每一個面向都是大事。