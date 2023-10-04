小西《琉璃脆》：冷眼熱心的左翼詩歌，投身俗世的人間修行
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小西潛心佛學，羅貴祥形容他「佛口婆心」，曹疏影則說其「佛是修行，左翼是情懷」。他曾如此自道：「但我始終相信，冷眼，是因為心裡有巨大的熱情、希望投入世界；反過來說，要真正投入世界，正正需要一對冷眼，穿透現實。」冷熱並存的思維，亦從《琉璃脆》可見。
在這大時代
上帝的歸凱撒
凱撒的歸上帝
上帝無家可歸
是非對錯
只變成了是非
——〈大時代〉
大時代的巨浪拍打眾人，有些落花流水，有些濺濕心靈，面對仍然漫長的未來，我們都得有自我消解、應對的方法。對詩人小西來說，這會是冷眼熱心的修行，並將這種持守的觀照呈現於詩歌創作。
2020年，後話文字工作室出版小西第二本詩集《琉璃脆》，取名自《金瓶梅》的詩句「世間好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆」，看似悲觀灰暗，但事實是如此呢？
小西潛心佛學，羅貴祥形容他「佛口婆心」，曹疏影則說其「佛是修行，左翼是情懷」。佛學契入《金瓶梅》本非罕見，牟宗三早就說過「紅樓夢是小乘，金瓶梅是大乘，水滸傳是禪宗」，入於污濁俗世，冷眼觀察世間的恆常變化，卻不跌落虛無，行慈悲喜捨之事，如實感受生命存在。
詩人如此自道：「但我始終相信，冷眼，是因為心裡有巨大的熱情、希望投入世界；反過來說，要真正投入世界，正正需要一對冷眼，穿透現實。」冷熱並存的思維，亦從《琉璃脆》選用香港藝術家Ivy Ma的「Still Lifes in Film」系列作插圖可見一二：
在二零一二年，Ivy Ma開始轉向歷史影像。她同年先後拜訪了廣島和平紀念館、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、吐斯廉屠殺博物館等，並分別為館中展示的廣島原爆、南京大屠殺以及柬埔寨紅色高棉執政期間集中營犯人等影像所深深震懾。不過，Ivy Ma並沒有選取與屠殺直接相關的血腥影像。與此相反，她大多選取一些表面上並不血腥的歷史影像。對於這些現成的影像，她首先會放大某些細節，然後打印到可供墨、石墨與粉彩等媒材加工的平面上。無論是原爆後所見的橋（Walking Towards），不知名小孩手牽着手（Hand 001），還是集中營犯人身上的掛牌（Numbers Standing Still），都在在令原來的影像陌生化起來。本書所選取的三幅作品便來自這個歷史影像再創造系列。
《琉璃脆》收錄了小西在2004至2019年間，共七十首詩作，配上世界巨大災難的再創造作品，連繫《金瓶梅》與佛學的互文，不論是表面的諸多社會題材，以至詩人心靈的深層價值觀，都增添了可堪玩味的留白。
直接些說， Ivy Ma的國際視野關照、「陌生化」影像，難道不是小西的詩歌特色嗎？小西的「左翼情懷」，單從《琉璃脆》的創作取材已經頗為不凡，除了大多詩人都關注的我城、中國，更延伸至世界村的諸多同志：
〈沒有光的所在——記以巴衝突〉
炸彈炸開了爆谷
機槍掃開了屏幕
血肉橫飛伴點心
村莊大火變特效
暴力在沉默的深處
在沒有光的所在
關掉所有的電視
收音機電話手提電腦
跟暴力從來沒有
這麼接近
小西的詩歌從不忌諱批評、諷刺，去到妙處往往能將之轉化作人類普世的警示。像這首詩歌看似如題目所言，指的是「以巴衝突」，但真正精彩的是連繫了如今你我——像烏俄戰爭的血腥影像——都能夠經由發達的傳播媒體，窺探暴力的存在。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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