小西《琉璃脆》：冷眼熱心的左翼詩歌，投身俗世的人間修行

在這大時代

上帝的歸凱撒

凱撒的歸上帝

上帝無家可歸

是非對錯

只變成了是非 ——〈大時代〉

大時代的巨浪拍打眾人，有些落花流水，有些濺濕心靈，面對仍然漫長的未來，我們都得有自我消解、應對的方法。對詩人小西來說，這會是冷眼熱心的修行，並將這種持守的觀照呈現於詩歌創作。

2020年，後話文字工作室出版小西第二本詩集《琉璃脆》，取名自《金瓶梅》的詩句「世間好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆」，看似悲觀灰暗，但事實是如此呢？

小西潛心佛學，羅貴祥形容他「佛口婆心」，曹疏影則說其「佛是修行，左翼是情懷」。佛學契入《金瓶梅》本非罕見，牟宗三早就說過「紅樓夢是小乘，金瓶梅是大乘，水滸傳是禪宗」，入於污濁俗世，冷眼觀察世間的恆常變化，卻不跌落虛無，行慈悲喜捨之事，如實感受生命存在。

詩人如此自道：「但我始終相信，冷眼，是因為心裡有巨大的熱情、希望投入世界；反過來說，要真正投入世界，正正需要一對冷眼，穿透現實。」冷熱並存的思維，亦從《琉璃脆》選用香港藝術家Ivy Ma的「Still Lifes in Film」系列作插圖可見一二：

在二零一二年，Ivy Ma開始轉向歷史影像。她同年先後拜訪了廣島和平紀念館、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、吐斯廉屠殺博物館等，並分別為館中展示的廣島原爆、南京大屠殺以及柬埔寨紅色高棉執政期間集中營犯人等影像所深深震懾。不過，Ivy Ma並沒有選取與屠殺直接相關的血腥影像。與此相反，她大多選取一些表面上並不血腥的歷史影像。對於這些現成的影像，她首先會放大某些細節，然後打印到可供墨、石墨與粉彩等媒材加工的平面上。無論是原爆後所見的橋（Walking Towards），不知名小孩手牽着手（Hand 001），還是集中營犯人身上的掛牌（Numbers Standing Still），都在在令原來的影像陌生化起來。本書所選取的三幅作品便來自這個歷史影像再創造系列。

《琉璃脆》收錄了小西在2004至2019年間，共七十首詩作，配上世界巨大災難的再創造作品，連繫《金瓶梅》與佛學的互文，不論是表面的諸多社會題材，以至詩人心靈的深層價值觀，都增添了可堪玩味的留白。

直接些說， Ivy Ma的國際視野關照、「陌生化」影像，難道不是小西的詩歌特色嗎？小西的「左翼情懷」，單從《琉璃脆》的創作取材已經頗為不凡，除了大多詩人都關注的我城、中國，更延伸至世界村的諸多同志：

〈沒有光的所在——記以巴衝突〉 炸彈炸開了爆谷

機槍掃開了屏幕

血肉橫飛伴點心

村莊大火變特效 暴力在沉默的深處

在沒有光的所在

關掉所有的電視

收音機電話手提電腦

跟暴力從來沒有

這麼接近

小西的詩歌從不忌諱批評、諷刺，去到妙處往往能將之轉化作人類普世的警示。像這首詩歌看似如題目所言，指的是「以巴衝突」，但真正精彩的是連繫了如今你我——像烏俄戰爭的血腥影像——都能夠經由發達的傳播媒體，窺探暴力的存在。