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2023/09/29,
政治

藍白合，誰當家？民眾黨主張由民調決定在野最強人選、民調輸就退選，侯辦及郭辦回應冷

藍白合，誰當家？民眾黨主張由民調決定在野最強人選、民調輸就退選，侯辦及郭辦回應冷
柯文哲辦公室今天提出，透過第三方民調選出在野陣營最強人選，迎戰2024年總統選舉｜Photo Credit: 中央社

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民眾黨總統候選人柯文哲稱「藍白一定合」，柯陣營今提議，由第三方民調選出在野最強人選，輸的退選，才能對抗民進黨候選人賴清德。侯友宜辦公室回應表示，整合在野黨、下架執政黨，就是多數民意；然而，郭台銘辦公室發言人黃士修則認為，執行上有困難，指柯文哲掉入國民黨的「陷阱」。

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲日前批評國民黨講藍白合一定要當正的，昨（28）日又稱「最後一定會合」；柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，民眾黨主張由第三方民調選出最強人選，輸的退選，才足以挑戰民進黨總統參選人賴清德。

柯文哲日前表示，國民黨一直講藍白合，條件是不要比民調，還一定要當正的（總統參選人），他覺得滿奇怪，這是哪門子合作。媒體報導，柯文哲與黨員開會時說，如果國民黨要這樣談，他的回應就是3個字，「去死吧」。不過，柯文哲昨天在一場深藍軍系活動表示「放心好了，最後一定會合」，讓現場人士振奮且以激烈掌聲回應。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，柯文哲主張執政後組成聯合政府，廣納各黨各派的優秀人才，同時朝向國家正常化，推動內閣制。

陳智菡說，因此「合」是指政黨之間應和諧合作，而不只是敵對與對立；一定要完成政黨輪替，不能再被新潮流、新黨國、新權貴把持國家資源。

陳智菡指出，民眾黨主張由第三方民調選出最強人選，輸的退選，才足以挑戰民進黨的賴清德。

侯辦：在野黨力量團結下架無能政府，是多數民意期盼

外界關注總統大選在野陣營整合進度，民眾黨主張由第三方民調推在野最強人選，輸的退選；國民黨總統參選人侯友宜競辦今天說，尊重民眾黨說法，只有在野團結合作才能下架民進黨政府，更是多數民意企盼。

國民黨發言人楊智伃說，藍白合作是多數民眾期待，目前雙方正在堆疊共識過程，各種建議或合作方式都會納入考量。國民黨將秉持誠心、耐心、同理心，來面對藍白合作的溝通與討論。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，民眾黨主張由第三方民調選出最強人選，輸的退選，才足以挑戰民進黨總統參選人賴清德。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，尊重民眾黨對於藍白合作的各種意見與說法，侯友宜與柯文哲始終維持良好互動及友善態度。面對明年總統大選，只有在野力量團結合作才能下架貪腐無能的民進黨政府，更是多數民意期盼。

王敏旭說，侯友宜昨天受訪時公開表示，他接受國民黨徵召，心中信念希望台海安定、台灣安全、世界安心，誰能做到這件事，就是大家團結支持的參選人。

郭辦發言人黃上修：執行上有困難，稱柯文哲掉入國民黨分配論述陷阱

民眾黨主張由第三方民調推在野最強人選，輸的退選；鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修今天說，執行上有困難，民眾黨為反擊國民黨操作，卻掉進國民黨權位分配論述陷阱，而郭台銘立場與柯文哲一致，應先談國政理念，呼籲柯辦勿落入國民黨思維框架。

柯文哲日前表示，國民黨一直講藍白合，條件是不要比民調，還一定要當正的（總統參選人），他覺得滿奇怪，這是哪門子合作。媒體報導，柯文哲與黨員開會時說，如果國民黨要這樣談，他的回應就是3個字，「去死吧」。不過，柯文哲昨天在一場深藍軍系活動表示「放心好了，最後一定會合」。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，民眾黨主張由第三方民調選出最強人選，輸的退選，才足以挑戰民進黨總統參選人賴清德。

郭辦發言人黃士修中午接受中央社記者訪問表示，注意到民眾黨提出由第三方民調推最強人選，「但是，誰來定義所謂第三方的公正民調」。

黃士修說，陳智菡提及此事，執行上有其困難，用意應為反擊國民黨近日操作，卻掉進國民黨權位分配論述的陷阱。

黃士修指出，郭台銘立場與柯文哲高度一致，皆公開表達應先談國政理念，不預設立場地坐下來談，以展現合作態度，而非現在就急著討論「要用民調比賽，誰正誰副，或誰退選」，希望柯辦加以思考，勿落入國民黨設下思維框架。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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