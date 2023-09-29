藍白合，誰當家？民眾黨主張由民調決定在野最強人選、民調輸就退選，侯辦及郭辦回應冷
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民眾黨總統候選人柯文哲稱「藍白一定合」，柯陣營今提議，由第三方民調選出在野最強人選，輸的退選，才能對抗民進黨候選人賴清德。侯友宜辦公室回應表示，整合在野黨、下架執政黨，就是多數民意；然而，郭台銘辦公室發言人黃士修則認為，執行上有困難，指柯文哲掉入國民黨的「陷阱」。
（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲日前批評國民黨講藍白合一定要當正的，昨（28）日又稱「最後一定會合」；柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，民眾黨主張由第三方民調選出最強人選，輸的退選，才足以挑戰民進黨總統參選人賴清德。
柯文哲日前表示，國民黨一直講藍白合，條件是不要比民調，還一定要當正的（總統參選人），他覺得滿奇怪，這是哪門子合作。媒體報導，柯文哲與黨員開會時說，如果國民黨要這樣談，他的回應就是3個字，「去死吧」。不過，柯文哲昨天在一場深藍軍系活動表示「放心好了，最後一定會合」，讓現場人士振奮且以激烈掌聲回應。
柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，柯文哲主張執政後組成聯合政府，廣納各黨各派的優秀人才，同時朝向國家正常化，推動內閣制。
陳智菡說，因此「合」是指政黨之間應和諧合作，而不只是敵對與對立；一定要完成政黨輪替，不能再被新潮流、新黨國、新權貴把持國家資源。
陳智菡指出，民眾黨主張由第三方民調選出最強人選，輸的退選，才足以挑戰民進黨的賴清德。
侯辦：在野黨力量團結下架無能政府，是多數民意期盼
外界關注總統大選在野陣營整合進度，民眾黨主張由第三方民調推在野最強人選，輸的退選；國民黨總統參選人侯友宜競辦今天說，尊重民眾黨說法，只有在野團結合作才能下架民進黨政府，更是多數民意企盼。
國民黨發言人楊智伃說，藍白合作是多數民眾期待，目前雙方正在堆疊共識過程，各種建議或合作方式都會納入考量。國民黨將秉持誠心、耐心、同理心，來面對藍白合作的溝通與討論。
柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，民眾黨主張由第三方民調選出最強人選，輸的退選，才足以挑戰民進黨總統參選人賴清德。
侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，尊重民眾黨對於藍白合作的各種意見與說法，侯友宜與柯文哲始終維持良好互動及友善態度。面對明年總統大選，只有在野力量團結合作才能下架貪腐無能的民進黨政府，更是多數民意期盼。
王敏旭說，侯友宜昨天受訪時公開表示，他接受國民黨徵召，心中信念希望台海安定、台灣安全、世界安心，誰能做到這件事，就是大家團結支持的參選人。
郭辦發言人黃上修：執行上有困難，稱柯文哲掉入國民黨分配論述陷阱
民眾黨主張由第三方民調推在野最強人選，輸的退選；鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修今天說，執行上有困難，民眾黨為反擊國民黨操作，卻掉進國民黨權位分配論述陷阱，而郭台銘立場與柯文哲一致，應先談國政理念，呼籲柯辦勿落入國民黨思維框架。
柯文哲日前表示，國民黨一直講藍白合，條件是不要比民調，還一定要當正的（總統參選人），他覺得滿奇怪，這是哪門子合作。媒體報導，柯文哲與黨員開會時說，如果國民黨要這樣談，他的回應就是3個字，「去死吧」。不過，柯文哲昨天在一場深藍軍系活動表示「放心好了，最後一定會合」。
柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，民眾黨主張由第三方民調選出最強人選，輸的退選，才足以挑戰民進黨總統參選人賴清德。
郭辦發言人黃士修中午接受中央社記者訪問表示，注意到民眾黨提出由第三方民調推最強人選，「但是，誰來定義所謂第三方的公正民調」。
黃士修說，陳智菡提及此事，執行上有其困難，用意應為反擊國民黨近日操作，卻掉進國民黨權位分配論述的陷阱。
黃士修指出，郭台銘立場與柯文哲高度一致，皆公開表達應先談國政理念，不預設立場地坐下來談，以展現合作態度，而非現在就急著討論「要用民調比賽，誰正誰副，或誰退選」，希望柯辦加以思考，勿落入國民黨設下思維框架。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
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