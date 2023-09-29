《撥款法案》月底到期，美國聯邦政府10月1日將「關門」，眾議院極右翼擬罷免同黨議長麥卡錫
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即將在30日到期，攸關美國年度預算的《撥款法案》至今仍未獲得眾議院兩黨的共識，聯邦政府可能在10月1日「關閉」，迫使數十萬名政府員工放無薪假。消息人士告訴《華郵》，共和黨的極右翼小組將推動罷免自家議長麥卡錫。
（中央社）美國聯邦參議院當地時間28日試圖推動一項跨黨派法案預算撥款法案，以防政府在10月1日關門；而聯邦眾議院則準備就共和黨陣營所提支出案進行表決，但這些法案恐無望過關。
路透社報導，隨參眾兩院分歧持續，聯邦政府10月1日面臨10年來第4度斷炊窘境的可能性漸增，屆時數以十萬計聯邦政府員工將被迫放無薪假，從經濟數據發布到營養福利等政府相關服務也將停擺。
參議院昨日以76票贊成、22票反對，針對一項短期延長聯邦資金的權宜法案展開辯論。此案將讓政府資金維持到11月17日，其中包含約60億美元的國內災難因應資金，以及提供給烏克蘭的另一筆約60億美元援助。
不過，參院這項法案已被主掌眾院的共和黨人拒絕。
眾議院計劃在深夜對4項黨派所提的撥款法案進行投票，縱然這些法案有機會挺過民主黨強烈反對並成為法律，單憑這些法案恐怕也無法阻止政府關門。
美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天表示，參院民主黨人只要在權宜法案中同意解決（美墨）邊境問題，就能讓政府免於關門。
前總統川普（Donald Trump）則在社交媒體上呼籲他的國會盟友放手讓政府關門。
多家信用評等機構警告，政治上的極端手段以及政治兩極化正在危害美國的金融前景。
在所有主要信評機構中，穆迪公司（Moody’s Corp.）是最後一個仍給予美國公債AAA信評的機構，但穆迪25日表示，美國政府關門將對信評等級帶來影響。
華郵：共和黨籍右翼計畫拉下同黨議長麥卡錫
據4名知情人士透露，美國眾議院共和黨內已有一小搓極右派在醞釀，想將同黨籍的議長麥卡錫拉下馬。在聯邦政府面臨斷炊關門之際，此舉無疑將讓眾議院陷入進一步紛亂。
在共和黨內極右派堅持大幅削減支出下，美國國會兩黨始終無法達成協議通過預算及聯邦支出等法案，若無法趕在10月1日進入新的會計年度前達成任何撥款協議，聯邦政府將再次被迫關門。
《華盛頓郵報》披露，共和黨內極右派次團「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）成員的盤算是拉下自家議長麥卡錫（Kevin McCarthy），拱黨鞭艾默（Tom Emmer）上台。共和黨內極右派覺得與艾默較契合，更能推動保守派的理念。
共和黨在2022年期中選舉以微幅多數奪回眾院，今年初卻歷經15輪馬拉松投票才得以推出議長，使得眾院內部間的合縱連橫態勢更形複雜。華郵認為，黨內極右派醞釀「逼宮」，是眾議院今年諸多紛亂的又一新例，形同國會正促成政府走上關門。
眾議院內包含麥卡錫盟友在內的許多人始終警告，麥卡錫年初為當上議長而向黨內極右派讓步，議長威信將在朝野預算攻防時遇到考驗。當時麥卡錫其中一項讓步是同意修改眾院規則，使得只要一名眾議員就能提出罷黜議長的動議。
不過艾默在發給華郵的聲明裡仍說：「我完全支持麥卡錫議長，這點他與我都很清楚。我一點逼宮興趣都沒有，話題到此為止。」
華郵指出，不清楚共和黨內極右派會否真要動手，抑或只是再向麥卡錫警告他們的不滿已趨臨界。一些極右派成員私下放話，罷黜麥卡錫「勢在必行」，只是還在考量時機點。
共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）曾兩次在眾院揚言提出罷黜議長動議，最近一次就在本週；知情人士透露蓋茨最快可能在10月1日採取行動，從而展開一項為期48小時的程序啟動罷黜議長表決。
儘管民主、共和兩黨談判預算期間麥卡錫一直在安撫黨內強硬派，但後者對麥卡錫的不滿仍累積。強硬派認為麥卡錫不願按他們的要求談判支出法案，浪費今夏這幾個月寶貴時間。
國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，按今年初修改的眾院新規定，只需一名議員即可提出「罷黜動議」（motion to vacate），罷黜議長表決只需在眾院過半就能通過（即218票），使得理論上一小搓想罷黜議長的共和黨人可與民主黨合作，就能拉下自家議長。
華郵認為，局面形同眾院內居少數的民主黨反握有籌碼，既可選擇與共和黨極右派聯手拉下麥卡錫，也可選擇讓麥卡錫為保住議長職務而向民主黨讓步。
熟悉眾院民主黨高層想法的人士透露，民主黨尚未決定是要保麥卡錫還是倒他。
新聞來源
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
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社群在走 Photoshop 要懂
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