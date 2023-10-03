台灣反戰人士幻想趕跑帝國主義就會天下太平，更愚蠢到以為可以跟獨裁者溝通

文：王臻明

自稱為反戰人士的團體，常常有一個非常荒謬的論述。說帝國主義所到之處往往引發殘酷的戰爭，特別是美國這個新興帝國，不只向全世界輸出軍火，近年來也四處掀起戰爭。

嚴格說起來，這句話有一半是對的。從地理大發現以來，帝國主義四處掠奪資源，進行殖民統治，引發許多戰爭，無情鎮壓當地居民，這也是近代2、300年歷史中，最為黑暗、血腥、令人不忍卒睹的一章。但這個論述錯誤的地方，是缺乏歷史概念，以為只有帝國主義所到之處才會出現戰爭。事實上戰爭是人類最古老的活動，遠在帝國主義尚未出現之前，人類就互相爭伐，兵禍連年，從未停止過。

人類從石器時代就在爭奪資源，考古學家曾發現石器時代的大戰，從遍地的屍骨推斷，雙方加起來可能有上千人參加，使用的是棍棒與石斧。反戰人士認為中東地區綿延不斷的戰火，是因為帝國主義在爭奪石油這項戰略物資，特別是美國介入中東以後，更是不斷引發戰爭，這典型是對歷史一無所知。

中東地區位於歐亞大陸要衝，也是人類文明誕生地，自古戰禍不斷，遠在石油變成戰略物資前，就因為爭奪權位、水源與農地，讓各個宗族大打出手，更不用說最為血腥的宗教戰爭。什葉派與遜尼派的血腥衝突，有上千年的歷史，反戰人士若不是對歷史太過無知，就是故意視而不見。

當然，這並不是為帝國主義辯護，因為這些強權介入中東地區，的確也是為石油等戰略利益而來，但他們只是中東戰爭史最末章所出現的新興勢力。反戰人士會幻想說，如果有一天這些強權退出中東地區，中東地區就會恢復歷史中不曾存在的和平，大家和睦相處，戰爭不再出現，但事實真的是如此美好嗎？

Photo Credit: GettyImages 跟伊斯蘭國交戰的伊拉克民兵

別忘了中東地區還有很多激進組織，如近來興起的伊斯蘭國，反戰人士可以說服他們放下武器，和平共處嗎？美軍撤出敘利亞以後，敘利亞有恢復和平嗎？各懷鬼胎的俄羅斯與土耳其仍在敘利亞駐軍，反對阿塞德政權的民兵組織，也持續與政府軍對抗中。帝國主義離開了，取而代之的是獨裁者的野心擴張，各方勢力的競逐，並沒有解決任何的問題，只是回到歷史常態，陷入大混戰之中。

再舉一個更極端的例子，知名的旅遊作家保羅．魯索（Paul Theroux）曾經徒步走過整個非洲大陸，並寫下了《暗星薩伐旅》（Dark Star Safari）這本書。他的文筆流暢，觀察犀利，而且敢言人之不敢言。

他在書中曾經悲嘆非洲大陸今日的衰敗頹圮，並在旅行中發現僅存的一些重要建設，多是帝國主義在非洲殖民時期所興建。今日非洲已經揮別過去被強權瓜分殖民的悲慘命運，能做自己命運的主人，但是帝國主義離去後，非洲並沒有走向和平，反而陷入了內戰的循環與獨裁者的極權統治。

或許有些人會認為，這是帝國主義的餘毒，才會導致這樣的結果。但如果我們誠實一點面對歷史，就會知道這塊黑暗大陸從以前就是這樣。甚至我們更殘忍一點來說，黑奴貿易千年以來不曾斷絕過，在西方人抵達之前，非洲本地的強權就到內陸抓捕黑人，運到撒哈拉沙漠的北方，賣給阿拉伯人。只是後來西方人直接開船到港口買黑奴，賣給西方人可以節省運費還賺更多罷了。

在此無意為殘暴的帝國主義殖民時期辯護，只是想強調千萬不要無視歷史，以虛幻天真的論述來鼓吹反戰，因為那些幼稚的反戰論點只是將百姓推入萬劫不復的境界。

最好的例子就是美國從阿富汗撤軍這件事，當時反戰團體批評美國發動戰爭，要求美國撤軍，結果美國真的撤軍後，由塔里班政權統治阿富汗，女性再也無法上學與外出工作，人民的基本權利盪然無存，卻再也不曾看見那些反戰團體關注過阿富汗問題。

Photo Credit: GettyImages 阿富汗的塔利班戰士

帝國主義在離開阿富汗以後，人民真的過著幸福快樂的和平日子嗎？還是陷入更糟的處境？過去反戰人士躲在擁有言論自由的地方，鼓吹帝國主義退出阿富汗，今天卻不敢真去到阿富汗，為當地的人民爭取權益。因為他們也沒有真的蠢到誤以為獨裁政權會跟他們好好溝通。

所以多數的反戰人士其實很膽小、很懦弱、很懂得看情勢，他們清楚知道在什麼地方鼓吹和平反戰才是安全的，他們絕不會浪費時間去呼籲獨裁者放下侵略的野心，卻不斷要求保護他們的民主政權削減軍備，不要抵抗。

他們並不相信自己所主張的和平理論有用，不然他們大可去中國，大聲呼籲習近平放棄武力犯台，不要迫害人權，但他們知道這樣會有危險，絕對不能把自己的生命安全，寄望於獨裁政權的善意。但他們卻要別人放棄防衛自己的權力，並站在道德的置高點，頤指氣使。

高舉反戰大旗的那些人，永遠只會寄生在民主自由的政權之中。而那些真正有勇氣，在專制體制中站出來反抗的人，卻往往被獨裁政權打為暴力犯罪份子，遭追捕下獄，甚至犧牲生命。

歷史就是這麼荒謬與不公平，帝國主義造成很多悲劇，但也千萬不要以為趕跑了帝國主義，就從此天下太平。更不要愚蠢到以為可以跟獨裁者溝通，並寄望他們的善意。一個文明的國家，不應該去侵略別人，但也千萬不要笨到放下能保衛自己的武器。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：反戰人士想像的虛幻和平！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航