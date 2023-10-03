台灣反戰人士幻想趕跑帝國主義就會天下太平，更愚蠢到以為可以跟獨裁者溝通
我們想讓你知道的是
歷史就是這麼荒謬與不公平，帝國主義造成很多悲劇，但也千萬不要以為趕跑了帝國主義，就從此天下太平。更不要愚蠢到以為可以跟獨裁者溝通，並寄望他們的善意。一個文明的國家，不應該去侵略別人，但也千萬不要笨到放下能保衛自己的武器。
文：王臻明
自稱為反戰人士的團體，常常有一個非常荒謬的論述。說帝國主義所到之處往往引發殘酷的戰爭，特別是美國這個新興帝國，不只向全世界輸出軍火，近年來也四處掀起戰爭。
嚴格說起來，這句話有一半是對的。從地理大發現以來，帝國主義四處掠奪資源，進行殖民統治，引發許多戰爭，無情鎮壓當地居民，這也是近代2、300年歷史中，最為黑暗、血腥、令人不忍卒睹的一章。但這個論述錯誤的地方，是缺乏歷史概念，以為只有帝國主義所到之處才會出現戰爭。事實上戰爭是人類最古老的活動，遠在帝國主義尚未出現之前，人類就互相爭伐，兵禍連年，從未停止過。
人類從石器時代就在爭奪資源，考古學家曾發現石器時代的大戰，從遍地的屍骨推斷，雙方加起來可能有上千人參加，使用的是棍棒與石斧。反戰人士認為中東地區綿延不斷的戰火，是因為帝國主義在爭奪石油這項戰略物資，特別是美國介入中東以後，更是不斷引發戰爭，這典型是對歷史一無所知。
中東地區位於歐亞大陸要衝，也是人類文明誕生地，自古戰禍不斷，遠在石油變成戰略物資前，就因為爭奪權位、水源與農地，讓各個宗族大打出手，更不用說最為血腥的宗教戰爭。什葉派與遜尼派的血腥衝突，有上千年的歷史，反戰人士若不是對歷史太過無知，就是故意視而不見。
當然，這並不是為帝國主義辯護，因為這些強權介入中東地區，的確也是為石油等戰略利益而來，但他們只是中東戰爭史最末章所出現的新興勢力。反戰人士會幻想說，如果有一天這些強權退出中東地區，中東地區就會恢復歷史中不曾存在的和平，大家和睦相處，戰爭不再出現，但事實真的是如此美好嗎？
別忘了中東地區還有很多激進組織，如近來興起的伊斯蘭國，反戰人士可以說服他們放下武器，和平共處嗎？美軍撤出敘利亞以後，敘利亞有恢復和平嗎？各懷鬼胎的俄羅斯與土耳其仍在敘利亞駐軍，反對阿塞德政權的民兵組織，也持續與政府軍對抗中。帝國主義離開了，取而代之的是獨裁者的野心擴張，各方勢力的競逐，並沒有解決任何的問題，只是回到歷史常態，陷入大混戰之中。
再舉一個更極端的例子，知名的旅遊作家保羅．魯索（Paul Theroux）曾經徒步走過整個非洲大陸，並寫下了《暗星薩伐旅》（Dark Star Safari）這本書。他的文筆流暢，觀察犀利，而且敢言人之不敢言。
他在書中曾經悲嘆非洲大陸今日的衰敗頹圮，並在旅行中發現僅存的一些重要建設，多是帝國主義在非洲殖民時期所興建。今日非洲已經揮別過去被強權瓜分殖民的悲慘命運，能做自己命運的主人，但是帝國主義離去後，非洲並沒有走向和平，反而陷入了內戰的循環與獨裁者的極權統治。
或許有些人會認為，這是帝國主義的餘毒，才會導致這樣的結果。但如果我們誠實一點面對歷史，就會知道這塊黑暗大陸從以前就是這樣。甚至我們更殘忍一點來說，黑奴貿易千年以來不曾斷絕過，在西方人抵達之前，非洲本地的強權就到內陸抓捕黑人，運到撒哈拉沙漠的北方，賣給阿拉伯人。只是後來西方人直接開船到港口買黑奴，賣給西方人可以節省運費還賺更多罷了。
在此無意為殘暴的帝國主義殖民時期辯護，只是想強調千萬不要無視歷史，以虛幻天真的論述來鼓吹反戰，因為那些幼稚的反戰論點只是將百姓推入萬劫不復的境界。
最好的例子就是美國從阿富汗撤軍這件事，當時反戰團體批評美國發動戰爭，要求美國撤軍，結果美國真的撤軍後，由塔里班政權統治阿富汗，女性再也無法上學與外出工作，人民的基本權利盪然無存，卻再也不曾看見那些反戰團體關注過阿富汗問題。
帝國主義在離開阿富汗以後，人民真的過著幸福快樂的和平日子嗎？還是陷入更糟的處境？過去反戰人士躲在擁有言論自由的地方，鼓吹帝國主義退出阿富汗，今天卻不敢真去到阿富汗，為當地的人民爭取權益。因為他們也沒有真的蠢到誤以為獨裁政權會跟他們好好溝通。
所以多數的反戰人士其實很膽小、很懦弱、很懂得看情勢，他們清楚知道在什麼地方鼓吹和平反戰才是安全的，他們絕不會浪費時間去呼籲獨裁者放下侵略的野心，卻不斷要求保護他們的民主政權削減軍備，不要抵抗。
他們並不相信自己所主張的和平理論有用，不然他們大可去中國，大聲呼籲習近平放棄武力犯台，不要迫害人權，但他們知道這樣會有危險，絕對不能把自己的生命安全，寄望於獨裁政權的善意。但他們卻要別人放棄防衛自己的權力，並站在道德的置高點，頤指氣使。
高舉反戰大旗的那些人，永遠只會寄生在民主自由的政權之中。而那些真正有勇氣，在專制體制中站出來反抗的人，卻往往被獨裁政權打為暴力犯罪份子，遭追捕下獄，甚至犧牲生命。
歷史就是這麼荒謬與不公平，帝國主義造成很多悲劇，但也千萬不要以為趕跑了帝國主義，就從此天下太平。更不要愚蠢到以為可以跟獨裁者溝通，並寄望他們的善意。一個文明的國家，不應該去侵略別人，但也千萬不要笨到放下能保衛自己的武器。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：反戰人士想像的虛幻和平！
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45