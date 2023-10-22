有壓力想找人訴說，但覺得心理諮商太貴嗎？平價心理諮商資源一次看
我們想讓你知道的是
台灣衛福部有出資提供24小時免付費心理諮詢服務，心中有壓力需要紓解、想找人訴說的時候，可以立即撥打1925（依舊愛我）安心專線，找人聊一聊。 我也曾經打過1925，對於服務相當滿意，接電話的諮詢師輕聲溫柔，對於提問很有耐心，給了我一些很不錯的指引。
覺得憂鬱、焦慮、想找人聊一聊，但心裡有所顧忌嗎？本文將帶您了解各種心理諮商資源。接受心理諮商前的確必須要先有正確的觀念，首先，接受心理諮商不代表有精神疾病，覺得心情低落、想要活的更健康、更有活力，就可以接受心理諮商，藉由和諮商師對談釐清思緒，把自己的身心調整在最佳狀態是一件很健康的事，這在西方國家這很普遍，近年來台灣人也越來越能夠接受這樣的觀念。第二，心理諮商師不會給你事情的答案，而是和你一起走過情緒低谷、陪你釐清思緒、找到答案的人。
以下文章整理了政府、民間、公司和學校的心理諮商資源。
衛生福利部1925（依舊愛我）安心專線
台灣衛福部有出資提供24小時免付費心理諮詢服務，心中有壓力需要紓解、想找人訴說的時候，可以立即撥打1925（依舊愛我）安心專線，找人聊一聊。 我也曾經打過1925，對於服務相當滿意，接電話的諮詢師輕聲溫柔，對於提問很有耐心，給了我一些很不錯的指引。
衛福部15-30歲年輕族群心理健康支持方案
為促進年輕族群心理健康，衛福部公告補助在2023年8月1日至2024年7月31日期間可補助15-30歲年輕族群每人最多3次心理諮商費諮商費用，但合作機構可另收取掛號費等其他行政規費，使用前須查詢各縣市心理諮商合作機構名單預約使用服務。方案細節請見衛福部年輕族群心理健康支持方案網頁。
各縣市社區心理衛生中心據點
除了1925安心專線，各縣市還有社區心理衛生中心據點，可以提供實體的心理諮詢服務。每個縣市提供的服務內容不太一樣，舉例來說，以下是台北市提供的服務：
- 一般民眾：掛號費50元、自費諮商費200元，一次合計250元。自102年6月1日開始，諮商費用採取兩階段收費，年度累計第9次開始的自費諮商費用調整為288元。
- 優惠民眾：掛號費50元，免自費諮商費，合計50元。優惠民眾是指：
- 持有北市各醫療院所轉介單之民眾
- 持有產後護理之家、臺北市健康服務中心及勞工局就業服務中心開立的轉介單之民眾
- 持有低收入戶、重大傷病卡、及身心障礙手冊之民眾
其他縣市提供的服務內容可能略有不同，衛生福利部的網頁有各縣市社區心理衛生中心電話，可以直接致電了解當地的心理諮商資源，心理衛生中心都非常樂意解答。
全國各類支持團體的諮詢資源
台灣有各式各樣的支持團體提供各類議題的諮詢和協助，例如長照議題、失智症照護、孕產婦關懷、更年期困擾等，衛福部全國諮詢資源及救援服務專線有統整各類資源，可以進一步查看有沒有貼切您的需求。
公司／企業員工協助方案（EAP）
許多有規模的公司有提供「員工協助方案EAP」，大部分的企業都是和外部服務單位簽約，由外部心理諮商師團隊提供EAP服務。簡單的來說，EAP就是公司出資提供員工心理諮商、協助員工解決影響工作表現的情緒問題，有些公司甚至還有內聘的心理諮商師。如果你是受聘於擁有這種資源的公司，可以好好利用，公司願意幫員工負擔心理諮商費用，是相當棒的員工福利，但每間公司幫員工負擔的諮商次數不太一樣，需要進一步了解。如果不確定公司有沒有這樣的資源或不確定使用細節，建議可以詢問公司的護理師或相關單位。
許多人對於使用公司的心理諮商資源會比較有顧忌，因為擔心公司知道自己說了什麼，尤其當諮詢的議題又與工作相關的時候。其實，心理諮商法有明定「心理師不得無故洩漏個案當事人之秘密」，所以一般在業界的做法是，公司只會收到員工協助方案服務提供單位所提供的大數據，例如使用時數、使用者男女比例、討論的議題種類等。除非接受心理諮商的員工有自傷或傷人的意圖，否則心理諮商師不能暴露個案的諮詢內容。
如果你還是很擔心公司會知道你說了什麼，可以直接對心理諮商師或公司護理師說明你的擔心，請他們務必保護你的諮詢內容（當然前提是你沒有自傷或傷人的企圖）。醫療從業人員的使命向來都是希望可以幫助個案找回健康和快樂，所以大可不用擔心公司的護理師或心理諮商師會是資方代表。
學校輔導室／各縣市學生輔導諮商中心
如果需要心理諮商的人還在學校就讀，學校輔導室也是可以使用的資源。學校輔導室的輔導老師雖然不是心理諮商師，但都有受過專業課程訓練，可以提供學生「心理支持」和「輔導」。除了孩子主動可以找輔導老師以外，家長如果有親子教養的問題或認為孩子需要協助，都可以直接找學校輔導老師聊聊，不需要害羞，學校輔導老師一點都不會嫌麻煩，反而會很開心家長提出問題，因為這樣孩子有可能不需要來輔導室，問題就可以解決了。
如果孩子的狀況比較複雜，除了學校輔導室可以提供協助外，各地區還有「學生輔導諮商中心」可以支援學校處理危機事件，協助輔導學校轉介的嚴重適應困難學生。學生輔導諮商中心除了有心理諮商師可以提供專業的心理諮商服務以外，還有社工師可以整合各種可能的社會資源，協助學生及學生的家庭，是一個相當棒的支持系統，如果有需求都可以跟學校輔導室詢問。
不用獨自一個人悲傷
只要願意求助，就會發現有很多資源可以使用，真的可以不用獨自一個人悲傷，祝福你早日走出情緒的低谷，找到新的方向。如果你因為這篇文章受到幫助，一定要留言讓我知道，讓我一起分享你的喜悅 :）
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：有壓力想找人訴說，但覺得心理諮商太貴嗎？便宜平價心理諮商資源一次看
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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我們想讓你知道的是
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邁向智慧科技島：「環境」是臺灣新創生態系正向循環的關鍵
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另一方面，面對AI科技興起、地緣政治緊張、國際供應鏈重組等全球挑戰，臺灣除了透過資金、人才維繫國家內部的新創發展動力，更需要國家政策、資源的重點挹注，對內整合法規與市場、向外深化國際合作關係，形成強而有力的指引。因此，活動最後特別邀請賴副總統出席，從他提出的「國家希望工程」國政藍圖出發，探討國家在產業創新、科技創新、創新創業的新創雨林裡，還能提供哪些實質幫助。
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第一島鏈新創對話論壇活動詳細資訊
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活動網站：https://www.accupass.com/event/2310040707573833671940