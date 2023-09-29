亞運網球賽況一次看：網球男雙封王、混雙摘銅、梁恩碩黃琮豪混雙打進9月30日金牌戰
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今日在杭州亞運賽場上，台灣再度獲得一面金牌。網球男雙選手莊吉生、許育修搭檔擊敗印組合，贏得金牌，也是本屆亞運台灣的第5面金牌。混雙賽事中，許育修和詹皓晴不敵對手，僅得到銅牌；不過，梁恩碩、黃琮豪的混雙組合，打敗菲律賓晉級明日金牌戰。
許育修、莊吉生網球男雙封王，摘下本屆亞運台灣第5金
（中央社）亞運台灣網球男子雙打許育修與莊吉生今（29）日在金牌戰對陣印度組合，次盤第9局莊吉生關鍵破發取得領先、最終順利奪金。2人表示，之前沒想到可以在男雙奪金，因此非常開心。
許育修與莊吉生這次亞運攜手過關斬將，一路挺進最終決賽，今天面對印度組合邁內尼（Saketh Myneni）、拉馬納森（Ramkumar Ramanathan），兩人以6比4、6比4直落二橫掃對手摘金。
首盤台灣組合開賽後一路緊咬對手，第5局率先破發後才取得關鍵超前，接下來兩人成功守成，先以6比4拿下。
第2盤戰況與首盤相仿，台灣組合在第9局靠著莊吉生截擊成功破發，再次取得5比4關鍵超前，最後以6比4拿下，奪下本屆台灣在網球項目首面金牌，同時也是代表團的第5金。
次盤成功破發，莊吉生興奮地單膝跪地握拳慶祝，賽後他說：「育修配的球很好，看到那個球，心中覺得我一定要打進去，好險有打進去。」
莊吉生透露，印度組合的發球很強，要破發很困難，如果沒抓到，很有可能會被對手追平，甚至又讓對手保發，成功把握住一瞬間的機會，他說：「很開心拿到那個破發。」
莊吉生6年前在台北世大運也曾奪金，談到這2面金牌的差別，他說：「上次都是台灣人幫我們加油，這次亞運是更大的比賽，選手實力更好，其實我雙打這2年沒有打很多，沒想到會打到一面雙打金牌，能幫台灣拿到一面金牌真的很開心。」
亞運初體驗就勇奪金牌的許育修表示，很開心拿下雙打金牌，「因為這次是我第1次打亞運，原本沒有想太多，本來目標是一個獎牌，沒想到男雙拿到金牌、混雙又進到4強。」
許育修承認，一開始看到籤表時曾覺得賽程有點硬，因為第1輪就遇到地主中國選手，「他們也是打得很好，地主加油團很龐大，第1場是滿困難的。」
順利挺過首戰後，兩人的磨合也漸入佳境，許育修說：「我們後面也抓到彼此的打法，默契也愈來愈好，一場比一場順。」
賽後許育修感謝首次搭擋的莊吉生一星期以來的幫忙，「其實這一週滿辛苦的，因為亞運會沒有說很好打，每一場選手強度都非常高。」
走過喪母低潮，莊吉生：「相信媽媽化作蝴蝶在場邊加油」
杭州亞運網球男雙組合許育修、莊吉生今天為台灣摘金，莊吉生因為去年媽媽過世一度陷入低潮，不過他始終相信媽媽化為蝴蝶在場邊為自己加油，也用金牌當作給媽媽最好的禮物。
34歲的莊吉生是美籍台裔，4歲時就開始接觸網球，雖然中文並不好，不過因為從小在家與父母都以台語溝通，因此受訪時都是用台語，也希望對台灣網球有所貢獻，2017年台北世大運代表台灣出賽，勇奪男單、男團金牌。
去年莊吉生的母親過世之後，他的心情一度陷入低潮，莊吉生曾說：「對我來說並不容易，要把去年因為受傷掉的排名拚回來，也常常因為思念媽媽而感到孤單。」但莊吉生在這次亞運首戰對地主中國時，看到1隻蝴蝶在場邊飛舞，讓他相信是媽媽幻化為蝴蝶來看自己比賽。
莊吉生今天接受媒體訪問時也說：「今天有看到媽媽來，去年因為媽媽過世，我真的比較困難，真的很想念她。」莊吉生今年轉念一想，接受了媽媽不在的事實，「這樣她也可以好好休息，也相信媽媽與我同在。」如今莊吉生順利在男雙項目一舉奪金，相信化為蝴蝶的媽媽都看在眼裡，也為兒子感到驕傲。
24歲的許育修這次是首度征戰亞運，在男雙、混雙都有好成績，今年先在世大運於男雙、混雙、男團都奪金，現在又於亞運摘下金牌，對他來說是突破的一年，也相信這一年會讓他相當難忘。
許育修表示：「今年在一些大比賽打得還不錯，不管在單打、還是雙打都有突破，可能中間有一些身體不舒服，導致那時候成績沒有那麼好，但是也很開心世大運前可以調好身體、拿下金牌，到了美網又表現不錯，亞運也很開心能為國爭光。」
許育修奪金再摘銅，搭檔詹皓晴對上印度混雙組合
杭州亞運台灣混雙組合詹皓晴、許育修今天在4強賽對上印度組合，以1比6、6比3、4比10落敗，但仍為台灣摘下銅牌，且許育修今天進帳1金、1銅，詹皓晴跟詹詠然明天還要爭金。
詹皓晴、許育修昨天以直落2擊敗印尼組合，闖進4強賽，今天對上印度組合博薩萊（Rutuja Sampatrao BHOSALE）、博潘納（Rohan Machanda BOPANNA）。
詹皓晴、許育修在第1盤以1比6之差讓出，第2盤雙方打得膠著，3度戰成平手，不過詹皓晴、許育修在第7局成功破發，以6比3扳回一城；進入第3盤搶10大戰，最後可惜以4比10落敗，以銅牌作收。
談到第1盤以較大分差落敗，詹皓晴賽後表示，第1盤對方表現非常好、非常強勢，也沒有什麼失誤，「所以其實我們機會不是很多，對方真的打太好了，但我們跟彼此說盡量堅持，看對方會不會掉，只要對方掉下來我們就有機會。」
詹皓晴指出，第2盤確實有等到對手掉下來，所以有抓住機會，「但第3盤很可惜是一開始我們失誤有點多，對方依舊打得很好，很可惜追不太回來。」
許育修今天才在早上與搭擋莊吉生奪下男雙金牌，休息不到2個小時又要比混雙4強賽，他坦言，「多少還是會疲勞，畢竟上星期才從歐洲回來，在台灣調整時間其實才2天，沒有太多時間可以休息就要打亞運，但我很高興這次男雙金牌、混雙銅牌。」
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45