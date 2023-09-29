亞運網球賽況一次看：網球男雙封王、混雙摘銅、梁恩碩黃琮豪混雙打進9月30日金牌戰

許育修、莊吉生網球男雙封王，摘下本屆亞運台灣第5金

（中央社）亞運台灣網球男子雙打許育修與莊吉生今（29）日在金牌戰對陣印度組合，次盤第9局莊吉生關鍵破發取得領先、最終順利奪金。2人表示，之前沒想到可以在男雙奪金，因此非常開心。

許育修與莊吉生這次亞運攜手過關斬將，一路挺進最終決賽，今天面對印度組合邁內尼（Saketh Myneni）、拉馬納森（Ramkumar Ramanathan），兩人以6比4、6比4直落二橫掃對手摘金。

首盤台灣組合開賽後一路緊咬對手，第5局率先破發後才取得關鍵超前，接下來兩人成功守成，先以6比4拿下。

第2盤戰況與首盤相仿，台灣組合在第9局靠著莊吉生截擊成功破發，再次取得5比4關鍵超前，最後以6比4拿下，奪下本屆台灣在網球項目首面金牌，同時也是代表團的第5金。

次盤成功破發，莊吉生興奮地單膝跪地握拳慶祝，賽後他說：「育修配的球很好，看到那個球，心中覺得我一定要打進去，好險有打進去。」

莊吉生透露，印度組合的發球很強，要破發很困難，如果沒抓到，很有可能會被對手追平，甚至又讓對手保發，成功把握住一瞬間的機會，他說：「很開心拿到那個破發。」

杭州亞運台灣網球男子雙打項目許育修（前）與莊吉生（後）奪得金牌後在場中慶祝｜Photo Credit: 中央社

莊吉生6年前在台北世大運也曾奪金，談到這2面金牌的差別，他說：「上次都是台灣人幫我們加油，這次亞運是更大的比賽，選手實力更好，其實我雙打這2年沒有打很多，沒想到會打到一面雙打金牌，能幫台灣拿到一面金牌真的很開心。」

亞運初體驗就勇奪金牌的許育修表示，很開心拿下雙打金牌，「因為這次是我第1次打亞運，原本沒有想太多，本來目標是一個獎牌，沒想到男雙拿到金牌、混雙又進到4強。」

許育修承認，一開始看到籤表時曾覺得賽程有點硬，因為第1輪就遇到地主中國選手，「他們也是打得很好，地主加油團很龐大，第1場是滿困難的。」

順利挺過首戰後，兩人的磨合也漸入佳境，許育修說：「我們後面也抓到彼此的打法，默契也愈來愈好，一場比一場順。」

賽後許育修感謝首次搭擋的莊吉生一星期以來的幫忙，「其實這一週滿辛苦的，因為亞運會沒有說很好打，每一場選手強度都非常高。」

走過喪母低潮，莊吉生：「相信媽媽化作蝴蝶在場邊加油」

杭州亞運網球男雙組合許育修、莊吉生今天為台灣摘金，莊吉生因為去年媽媽過世一度陷入低潮，不過他始終相信媽媽化為蝴蝶在場邊為自己加油，也用金牌當作給媽媽最好的禮物。

34歲的莊吉生是美籍台裔，4歲時就開始接觸網球，雖然中文並不好，不過因為從小在家與父母都以台語溝通，因此受訪時都是用台語，也希望對台灣網球有所貢獻，2017年台北世大運代表台灣出賽，勇奪男單、男團金牌。

杭州亞運網球男雙球員莊吉生（左）說，他相信去年過世的媽媽，化作蝴蝶在場邊加油｜Photo Credit: 中央社

去年莊吉生的母親過世之後，他的心情一度陷入低潮，莊吉生曾說：「對我來說並不容易，要把去年因為受傷掉的排名拚回來，也常常因為思念媽媽而感到孤單。」但莊吉生在這次亞運首戰對地主中國時，看到1隻蝴蝶在場邊飛舞，讓他相信是媽媽幻化為蝴蝶來看自己比賽。

莊吉生今天接受媒體訪問時也說：「今天有看到媽媽來，去年因為媽媽過世，我真的比較困難，真的很想念她。」莊吉生今年轉念一想，接受了媽媽不在的事實，「這樣她也可以好好休息，也相信媽媽與我同在。」如今莊吉生順利在男雙項目一舉奪金，相信化為蝴蝶的媽媽都看在眼裡，也為兒子感到驕傲。

24歲的許育修這次是首度征戰亞運，在男雙、混雙都有好成績，今年先在世大運於男雙、混雙、男團都奪金，現在又於亞運摘下金牌，對他來說是突破的一年，也相信這一年會讓他相當難忘。

許育修表示：「今年在一些大比賽打得還不錯，不管在單打、還是雙打都有突破，可能中間有一些身體不舒服，導致那時候成績沒有那麼好，但是也很開心世大運前可以調好身體、拿下金牌，到了美網又表現不錯，亞運也很開心能為國爭光。」

許育修奪金再摘銅，搭檔詹皓晴對上印度混雙組合

杭州亞運台灣混雙組合詹皓晴、許育修今天在4強賽對上印度組合，以1比6、6比3、4比10落敗，但仍為台灣摘下銅牌，且許育修今天進帳1金、1銅，詹皓晴跟詹詠然明天還要爭金。

詹皓晴、許育修昨天以直落2擊敗印尼組合，闖進4強賽，今天對上印度組合博薩萊（Rutuja Sampatrao BHOSALE）、博潘納（Rohan Machanda BOPANNA）。

詹皓晴、許育修在第1盤以1比6之差讓出，第2盤雙方打得膠著，3度戰成平手，不過詹皓晴、許育修在第7局成功破發，以6比3扳回一城；進入第3盤搶10大戰，最後可惜以4比10落敗，以銅牌作收。

杭州亞運台灣網球混雙組合詹皓晴（左）、許育修（右）不敵印度得到銅牌｜Photo Credit: 中央社

談到第1盤以較大分差落敗，詹皓晴賽後表示，第1盤對方表現非常好、非常強勢，也沒有什麼失誤，「所以其實我們機會不是很多，對方真的打太好了，但我們跟彼此說盡量堅持，看對方會不會掉，只要對方掉下來我們就有機會。」

詹皓晴指出，第2盤確實有等到對手掉下來，所以有抓住機會，「但第3盤很可惜是一開始我們失誤有點多，對方依舊打得很好，很可惜追不太回來。」

許育修今天才在早上與搭擋莊吉生奪下男雙金牌，休息不到2個小時又要比混雙4強賽，他坦言，「多少還是會疲勞，畢竟上星期才從歐洲回來，在台灣調整時間其實才2天，沒有太多時間可以休息就要打亞運，但我很高興這次男雙金牌、混雙銅牌。」