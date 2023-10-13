《科技女的職場修練與冒險》：性別偏見沒完沒了，而這些代價往往落在少數族群身上
我們想讓你知道的是
本書作者亞蘭娜．凱倫是目前Google任期最長的員工，負責帶領團隊開發、擴展、建設和推動產品。從大學時期首次踏入科技領域擔任實習生，到成為Google專案主管，在科技產業中耕耘多年的她，看遍女性在這個圈子中的各種處境和樣貌，所以她以自身經歷為基礎，融合來自不同背景、職位的科技女子訪談，以最全面的觀點，帶我們一覽科技業的職場實況。
文：亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）
看起來如何？感覺如何？
我們大多數人都在某個時刻有過這樣的經驗：在人群之間覺得自己和其他人不一樣或是被孤立。這可能是發生在孩提時代或青少年時期的經驗，在那階段總是覺得人們的一致性遠高於個人的獨特性。而在職場中成為少數者看來是如何？感覺又是如何呢？我們如何發現自己不同？為什麼？在與女性的訪談中，原因通常很模糊。是因為她們是女生嗎？還是因為她們太年輕？或是太老了？因為她們是黑人？拉丁裔？她們不夠科技化？沒有上過大學？這些疑問可以一直往下列。有時候女性們不受影響，但有時候也會讓她們懷疑到底是什麼造成她們沒有歸屬感。
卡蘿是位軟體工程經理，她主修數學與電腦科學。在擔任管理高層之前，卡蘿曾擔任全端工程師有十年之久。「我當然有注意到過，例如在某些會議中，我是那裡唯一的女性。」她有時也注意到自己是面試官中唯一的女性，「我覺得公司的安排是有意的，好讓求職者覺得面試官具有多樣性與包容性。」不過這些狀況沒有給卡蘿帶來困擾，「某種程度上，我覺得很幸運，因為這是所有人都意識到的問題，但是同時我也得承認並接受這就是我們的現實環境。」
在其他公司邀請寶拉擔任專案管理工作時，也發現類似的狀況。「我會看公司的網站，發現網頁上沒有女生，全部都是男性，只有人資部門有一位女性。這對有色人種女性來說是最糟的，甚至在我自己的團隊中，我都找不出五位西班牙裔同事。」有次工作週會，聚集了來自不同領域的銷售人員。「我是專案經理，也是唯一的西班牙裔女性。我想整場會議裡大概只有另外兩位女性，然後大約有八位總監等級的男性主管。」儘管寶拉不容許自己膽怯，但她仍然感受到「不是總監、又是有色人種女性、西班牙裔」的標籤。
蓮娜在事業初期就面對無止盡的掙扎。「因為我是女生，而且那時才22歲，所以有很多掙扎。」不僅如此，她在科技方面的優勢也不如其他人。「那時我待在全是比我年長男性的辦公室裡，這些男性都擁有電腦科學學位，而我卻是拿著雜誌記者學位的年輕女生，我那時該有多痛苦啊？」擁有堅定心智的蓮娜，經常覺得自己在兩種想法之間擺盪：「我是否不夠女孩子氣？還是我不夠男性化？」
她舉了一個例子：「那時在蘇黎世，我出席了一場全是男生的會議，他們的科技專業都比我深入，而我嘗試和他們一起解決問題，但他們對我的態度就是：『不對啦！不是⋯⋯妳安靜啦！』」蓮娜覺得這件事也不完全只因為她是女生，「我不知道是因為我是奇怪的女生，還是只是因為我不是科技專家。」
優勢
有些受訪女性則認為作為科技圈女性這件事帶來了正面的影響，而不是沉重負擔。有些是因為她們的辦公環境裡圍繞著其他女性，有些則是因為她們喜歡擁有女性在科技業的形象優勢。
卡蘿提到一個例子，她參加了一場男性主導的會議，而會議超時了。她以女性化的溫和語氣請求大家留下，因為討論的內容非常重要，需要所有瞭解來龍去脈的人一起完成討論。「當我親切請求的時候，大家因為是我開口就留下了。」卡蘿也樂意被邀請加入面試主審，這樣她就有機會向未來的同事展現公司的樣貌。
蓮娜也發現類似的問題。有一次她和一位體型較壯的男性朋友聊天，兩人身形相比之下總覺得自己「嬌小玲瓏」。某次交流意見時，朋友表示只要這位男性說話有點唐突，就會被認為帶有攻擊性。「但當我亂說話的時候，每次都不會怎麼樣。」蓮娜說有次她還曾經告訴老闆會議已經超時了，請他記得自己要說的內容，下次開會時再說。「沒有人把我想成負面的權威形象，但換作是我那位朋友開口的話，大家就會很介意。我覺得這種優勢很棒，因為身為女性的關係，讓我可以兇一點，也因為我的外表不具威脅性，所以嗆一點也沒關係。這聽起來有點悲傷，但我確實發現這點。」
凱薩琳也覺得女性優勢讓她順利成為總監。「某方面來說，我覺得我擁有一些男性化特質，所以儘管身為少數，我還是比較容易生存下來，因為男性化特質讓我好像不是少數性別一樣。」雖然凱薩琳擁有優勢，但她確實也需要注意缺點，「如果有人說我太直接，我總是會持保留態度接受，但如果這個回饋來自男性，我會有一樣的反應嗎？」
值得注意的是，有些團隊具有女強人形象，這是我們談到科技公司時比較不會提到的，像是行銷、客戶服務以及法務團隊中的女性成員通常比例較高。卡萊在由女性主導的人力資源部工作，她從來不覺得作為科技女性為她帶來沉重的負擔，「我沒有感覺到什麼負擔耶！」但她也明白任職於技術團隊的女性通常壓力比較大。
認知
我的受訪對象們都提到，無論她們擔任什麼職務、加入什麼團隊，身在科技圈的女性都有許多挑戰。多數人首先提到的是：科技是一種新的嘗試，它並不完美。
卡蜜兒提醒我們「科技行業與美國的其他事業一樣。」縱然大家以為「這些年輕、創新、新潮的科技公司一定很具備多樣性」，但我們其實仍在進步中。「很多科技公司跟一般的公司一樣經營，在那裡的員工，跟在銀行、工廠、谷歌、臉書工作的人都面對同樣的問題。沒有什麼神奇魔法，可以讓所有員工一夕之間變得多元、包容、平等。」
除此以外，卡蜜兒也表示雖然有幫助管道，還是會遇上類似的困難和新的考驗。「無論你來自哪裡、擁有什麼背景，改變每個人類的心思都需要花費很多的時間，甚至是好幾個世代。」為了改變，必須擁有一定程度的耐心與接納，卡蜜兒很慶幸自己任職的公司願意為包容平等貢獻心力。「至少在這裡的人們可以開口談這件事。能夠待在這樣的公司是很棒的事，但這不代表所有事情已經完全改善。如果你拒絕面對這裡不平等的事實，那就要小心了。正在改善中沒有不好，全美國任何大公司裡的生態都是這樣。」
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。