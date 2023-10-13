《科技女的職場修練與冒險》：性別偏見沒完沒了，而這些代價往往落在少數族群身上

文：亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）

看起來如何？感覺如何？

我們大多數人都在某個時刻有過這樣的經驗：在人群之間覺得自己和其他人不一樣或是被孤立。這可能是發生在孩提時代或青少年時期的經驗，在那階段總是覺得人們的一致性遠高於個人的獨特性。而在職場中成為少數者看來是如何？感覺又是如何呢？我們如何發現自己不同？為什麼？在與女性的訪談中，原因通常很模糊。是因為她們是女生嗎？還是因為她們太年輕？或是太老了？因為她們是黑人？拉丁裔？她們不夠科技化？沒有上過大學？這些疑問可以一直往下列。有時候女性們不受影響，但有時候也會讓她們懷疑到底是什麼造成她們沒有歸屬感。

卡蘿是位軟體工程經理，她主修數學與電腦科學。在擔任管理高層之前，卡蘿曾擔任全端工程師有十年之久。「我當然有注意到過，例如在某些會議中，我是那裡唯一的女性。」她有時也注意到自己是面試官中唯一的女性，「我覺得公司的安排是有意的，好讓求職者覺得面試官具有多樣性與包容性。」不過這些狀況沒有給卡蘿帶來困擾，「某種程度上，我覺得很幸運，因為這是所有人都意識到的問題，但是同時我也得承認並接受這就是我們的現實環境。」

在其他公司邀請寶拉擔任專案管理工作時，也發現類似的狀況。「我會看公司的網站，發現網頁上沒有女生，全部都是男性，只有人資部門有一位女性。這對有色人種女性來說是最糟的，甚至在我自己的團隊中，我都找不出五位西班牙裔同事。」有次工作週會，聚集了來自不同領域的銷售人員。「我是專案經理，也是唯一的西班牙裔女性。我想整場會議裡大概只有另外兩位女性，然後大約有八位總監等級的男性主管。」儘管寶拉不容許自己膽怯，但她仍然感受到「不是總監、又是有色人種女性、西班牙裔」的標籤。

蓮娜在事業初期就面對無止盡的掙扎。「因為我是女生，而且那時才22歲，所以有很多掙扎。」不僅如此，她在科技方面的優勢也不如其他人。「那時我待在全是比我年長男性的辦公室裡，這些男性都擁有電腦科學學位，而我卻是拿著雜誌記者學位的年輕女生，我那時該有多痛苦啊？」擁有堅定心智的蓮娜，經常覺得自己在兩種想法之間擺盪：「我是否不夠女孩子氣？還是我不夠男性化？」

她舉了一個例子：「那時在蘇黎世，我出席了一場全是男生的會議，他們的科技專業都比我深入，而我嘗試和他們一起解決問題，但他們對我的態度就是：『不對啦！不是⋯⋯妳安靜啦！』」蓮娜覺得這件事也不完全只因為她是女生，「我不知道是因為我是奇怪的女生，還是只是因為我不是科技專家。」

優勢

有些受訪女性則認為作為科技圈女性這件事帶來了正面的影響，而不是沉重負擔。有些是因為她們的辦公環境裡圍繞著其他女性，有些則是因為她們喜歡擁有女性在科技業的形象優勢。

卡蘿提到一個例子，她參加了一場男性主導的會議，而會議超時了。她以女性化的溫和語氣請求大家留下，因為討論的內容非常重要，需要所有瞭解來龍去脈的人一起完成討論。「當我親切請求的時候，大家因為是我開口就留下了。」卡蘿也樂意被邀請加入面試主審，這樣她就有機會向未來的同事展現公司的樣貌。

蓮娜也發現類似的問題。有一次她和一位體型較壯的男性朋友聊天，兩人身形相比之下總覺得自己「嬌小玲瓏」。某次交流意見時，朋友表示只要這位男性說話有點唐突，就會被認為帶有攻擊性。「但當我亂說話的時候，每次都不會怎麼樣。」蓮娜說有次她還曾經告訴老闆會議已經超時了，請他記得自己要說的內容，下次開會時再說。「沒有人把我想成負面的權威形象，但換作是我那位朋友開口的話，大家就會很介意。我覺得這種優勢很棒，因為身為女性的關係，讓我可以兇一點，也因為我的外表不具威脅性，所以嗆一點也沒關係。這聽起來有點悲傷，但我確實發現這點。」

凱薩琳也覺得女性優勢讓她順利成為總監。「某方面來說，我覺得我擁有一些男性化特質，所以儘管身為少數，我還是比較容易生存下來，因為男性化特質讓我好像不是少數性別一樣。」雖然凱薩琳擁有優勢，但她確實也需要注意缺點，「如果有人說我太直接，我總是會持保留態度接受，但如果這個回饋來自男性，我會有一樣的反應嗎？」

值得注意的是，有些團隊具有女強人形象，這是我們談到科技公司時比較不會提到的，像是行銷、客戶服務以及法務團隊中的女性成員通常比例較高。卡萊在由女性主導的人力資源部工作，她從來不覺得作為科技女性為她帶來沉重的負擔，「我沒有感覺到什麼負擔耶！」但她也明白任職於技術團隊的女性通常壓力比較大。

認知

我的受訪對象們都提到，無論她們擔任什麼職務、加入什麼團隊，身在科技圈的女性都有許多挑戰。多數人首先提到的是：科技是一種新的嘗試，它並不完美。

卡蜜兒提醒我們「科技行業與美國的其他事業一樣。」縱然大家以為「這些年輕、創新、新潮的科技公司一定很具備多樣性」，但我們其實仍在進步中。「很多科技公司跟一般的公司一樣經營，在那裡的員工，跟在銀行、工廠、谷歌、臉書工作的人都面對同樣的問題。沒有什麼神奇魔法，可以讓所有員工一夕之間變得多元、包容、平等。」

除此以外，卡蜜兒也表示雖然有幫助管道，還是會遇上類似的困難和新的考驗。「無論你來自哪裡、擁有什麼背景，改變每個人類的心思都需要花費很多的時間，甚至是好幾個世代。」為了改變，必須擁有一定程度的耐心與接納，卡蜜兒很慶幸自己任職的公司願意為包容平等貢獻心力。「至少在這裡的人們可以開口談這件事。能夠待在這樣的公司是很棒的事，但這不代表所有事情已經完全改善。如果你拒絕面對這裡不平等的事實，那就要小心了。正在改善中沒有不好，全美國任何大公司裡的生態都是這樣。」