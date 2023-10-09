【小說】西蒙波娃《形影不離》推薦序：童年摯友的驟然病逝，回應著波娃一生最關切的哲學議題
我們想讓你知道的是
西蒙．德．波娃一九八六年過世，她的養女西爾薇在波娃留下的大量文稿和檔案裡，首次閱讀到這份稿件，並表示它應該要被出版，於是在西蒙．德．波娃研究者和廣大讀者的期盼下，終於，二○二○年在法國正式出版，二○二一年出了英譯本，繁體中文版也在台灣問世。
文：劉亞蘭（真理大學人文與資訊學系副教授）
【推薦序】一部既未出版也未銷毀的神祕手稿
一份擱置未銷毀的文稿……
《形影不離》是西蒙．德．波娃寫於一九五四年，於生前擱置未出版的小說手稿。西蒙．德．波娃為什麼擱置了這份手稿？
波娃在一九六三年的回憶錄《環境的力量》（Force of Circumstance）曾提供一些線索。她在書裡的某個註釋提到，這份文稿被擱置的原因是沙特當時沒給什麼好評價，而波娃也贊同沙特的看法，覺得不能引起讀者的興趣而作罷。不過波娃生前常銷毀一些她不滿意的作品，而這份稿件卻被波娃保留了下來。
西蒙．德．波娃一九八六年過世，她的養女西爾薇在波娃留下的大量文稿和檔案裡，首次閱讀到這份稿件，並表示它應該要被出版，於是在西蒙．德．波娃研究者和廣大讀者的期盼下，終於，二○二○年在法國正式出版，二○二一年出了英譯本，繁體中文版也在台灣問世。
《形影不離》是一本什麼樣的作品？
那麼，這到底是一本什麼樣的小說，如此具有「魅力」？《形影不離》描述的是西蒙．德．波娃和她的童年摯友扎扎（Élisabeth Lacoin，波娃暱稱她為Zaza；書裡化名為安德蕾〔Andrée〕）之間的友誼。波娃在學校認識扎扎後，很快被她獨特的個性所吸引，熱切地愛上了她。不過，波娃很快就發現，這只是她單方面的狂熱，扎扎只把波娃當作無所不談的閨密好友。儘管如此，波娃仍喜愛著她，關切她的生活處境。
這本小說雖為虛構卻真實描述了兩人從九歲到二十一歲間「形影不離」的深厚情誼，故事圍繞著扎扎如何在顧全作為女兒的家庭責任與追求個人自由之間的矛盾處境。而正是這個困難的生命情境，造成扎扎二十一歲驟然病逝。這個突然的打擊，對年輕的波娃而言，成了一輩子難以抹滅的影響。【註】
《形影不離》關切的哲學問題
這股強烈的情緒，讓波娃多次試圖要把扎扎的故事寫出（根據西爾薇在本書導言中的說法，《形影不離》是波娃第五次嘗試讓扎扎在她的筆下重生）。這些嘗試，代表著兩個意義。第一個意義是，波娃對於扎扎的死仍帶著困惑，透過一次又一次的寫作，波娃試圖「解惑」，找出扎扎和她的情人——法國哲學家梅洛龐蒂（Maurice Merleau-Ponty）兩人之間最後到底發生什麼事；第二個意義是，扎扎的死，回應著波娃一生最關切的哲學議題：（女性）為他人犧牲奉獻或是為自己而活，如何思考這兩者之間的衝突或矛盾？每一次的寫作，波娃都在確認或尋找最貼切的答案。
波娃認為，扎扎既想做她自己，追求她所愛的人，卻又身陷在母親、家庭和宗教交織的牢籠裡，扎扎不能擺脫這樣的處境獲得自由，最後死亡成為她唯一的出路。扎扎的痛苦讓波娃更加看清女性所處的困難處境。同時，這也讓波娃繼續思考：如何在愛著另一個人的同時不失去自己的獨立性？兩個獨立自由的意識是什麼樣的共存關係？它們可以同時既是主體又是客體嗎？事實上，這正是波娃哲學和沙特哲學的差異所在。
沙特的存在主義，兩個自由的意識是無法共存的，它們只能是看／被看、主體／客體、決定／被決定的關係，所以沙特說「他人是地獄」，因為他人看我的眼神可以把我「殺死」，可以把我這個主體剎那間變成被觀看的（身體）客體。而西蒙．德．波娃的存在主義，更多思考的是共存關係的倫理學：人是一個既是主體又是客體的存在，那麼我如何在困難的處境中追求自由？而這個問題正是西蒙．德．波娃在《第二性》的核心問題。
西蒙．德．波娃在《第二性》「少女」這個章節，一開頭的文字，彷彿就是扎扎的生命寫照：「她這時都把自己看做是向上提升的存在超越性；然而她期待的未來卻只能是被動存在。（…）在這段期間，她看不到任何切實可行的目標，所做的一切都只是為了消磨、等待。（…）她的青春總是在等待中虛耗殆盡。她等待著男人出現。」（邱瑞鑾譯，貓頭鷹出版，頁五六九）
和沙特思想不同的地方是，波娃注意的不是兩個「向上提升的存在超越性」的爭鬥，而是關注在「向上提升的存在超越性」和「被動存在」的矛盾處境下，如何尋求自由。而這個「被動存在」是加諸在女性（扎扎）的社會牢籠，一輩子被結婚、家庭責任等規範牢牢綁住，而這也是波娃自己極力想避免、但沙特不會意識到的東西。
小說結局未提到的另一個「結局」（本段含部分小說內容，請斟酌閱讀）
本書最後的結局，扎扎急病離世。對於扎扎的死，和她對男友梅洛龐蒂（小說裡的名字叫巴斯卡）的感情掙扎，有很大的關係。如何評價兩人之間的感情關係，讀者或許各有判斷。不過，扎扎和梅洛龐蒂當時到底面臨著什麼樣的生命處境？波娃一九六三年出版的另一本自傳《環境的力量》提到了這個故事的最終版結局。原來，在她第一部自傳《一個乖女孩的回憶錄》出版後，扎扎的妹妹寫信給波娃，告訴她當年扎扎母親反對她和梅洛龐蒂的婚事另有原因：扎扎家裡為了確保家庭的名譽，曾雇用私家偵探調查梅洛龐蒂的家世，結果發現梅洛龐蒂是私生子，這個身分不被扎扎家接受，以保守此祕密為條件，要求梅洛龐蒂放棄扎扎。
梅洛龐蒂接受了這個條件，因為他的姊姊當時正要訂婚，不能讓此事影響到姊姊的婚事。（亦參考凱特．寇克派翠的《成為西蒙波娃》，衛城出版，頁三九七─八）這個近乎八點檔的劇情如果屬實，扎扎是這整件事的最大受害者。當然梅洛龐蒂也不好受，為了成全姊姊的婚事而犧牲了自己的幸福。在社會的傳統框架裡，女性通常是最大的犧牲者，但常被我們忽略的是，男性有時候也是受害者。
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。