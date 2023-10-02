恆大危機：許家印涉罪被查，上百萬套「爛尾樓」誰來收拾？

延宕兩年的恆大集團「爆雷」大戲，迎來高潮一幕——9月28日晚間，在香港上市的中國恆大集團發布公告稱，公司董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。與許家印一同被調查的還包括恆大的多名高管。

相關消息在27日已經開始發酵，當天恆大旗下的中國恆大、恆大物業和恆大汽車分別暴跌18.99%、14.49%和20%。到28日，三支股票已宣布停牌，上述公告中稱將繼續停牌。

2020年中國逐步收緊對房地產行業的信貸政策，次年，高槓桿率運行的多家房企陷入資金鏈斷裂的危機。而恆大的規模最大，負債2.43萬億，負債率為132.6%，已經資不抵債。

恆大創立於1996年，從廣州開始逐步輻射全國，並且橫跨汽車、金融、文旅、健康、消費等多個領域。許家印在2017年成為中國首富，恆大市值和銷售額都達到高位，原本立下2020年收入超過1萬億元的目標，卻最終陷入破產邊緣的境地，並留下數百萬的「爛尾樓」。

為何此時被抓？

在恆大「爆雷」後，多起在恆大內部挪用資金的事件進入公眾視野中。

比如，恆大物業的134億元資金，被母公司中國恆大所挪用。

再比如，大量恆大樓盤的預售款並沒有用於建樓，而是被挪用開發新的樓盤，致使大量「爛尾樓」的出現。根據中國政策規定，房產的預售收入（約30%），須納入預售資金監管賬戶管理。

另一起更有可能讓許家印「涉嫌違法犯罪」的事件，則是通過恆大財富進行集資，在中國這涉嫌非法集資的罪名。事實上，最先出問題的就是這個部分——恆大在2015年成立恆大金服，發行理財產品，是當時盛極一時的P2P行業玩家之一。2018年P2P行業「雷爆」，恆大金服也遭受波及，被迫整頓。

2019年，恆大金服改名為恆大財富，事實上並沒有停止銷售理財產品，而是對本公司員工，進行層層攤派銷售任務。為了完成任務，恆大員工不僅自己購買本公司的理財產品，而且還勸身邊親友買。通過這種方式，恆大財富集資400億元人民幣，投入到該集團各種項目之中，直到2021年9月「爆雷」。

身背2.4萬億巨額債務的恆大，留下的「爛尾樓」遍布全中國，還有數以千億計的未兌付商業票據，以及大量無力償付的債券和貸款。

此後兩年，恆大一直在進行「自救」，到今年三月，恆大公布了境外債務重組初步方案。原本在9月25日和9月26日在香港、開曼群島和英屬維京群島三地法院召開債權人會議，並在10月3日至17日進行第二次批准聆訊，以裁決重組最終生效。

但是， 9月22日恆大突然稱上述境外債務重組會議將延期舉行。9月24日，恆大又稱，由於該公司被立案調查，無法發行新債券以履行3月份公布的債務重組方案。

恆大「自救」似乎功敗垂成，但此時許家印的多個舉動，讓輿論質疑他在轉移資產——許家印與妻子丁玉梅離婚，以及在美國為其子設立信託基金。

未交樓的業主們何去何從？

「我最後可能什麼都沒有！」59歲的郭天然（化名）在2021年初購買了位於恆大位於河南省的樓盤，房子為126平方公尺，一共花了82萬，還有一個7萬元的車位。

簽完合同，幾個月後，看著房子的主體框架建起來了，突然恆大就爆雷了。

「我們交了24萬的首付款，現在每個月要還5923的房貸，每個月剩下能自由支配的收入只有1000到2000元。 這倒沒什麼，也不至於過不下去。但是一想到，我把養老的錢放進去，未來30年還每月把工資交出去，最後可能什麼都沒有。」

「一想到這裡，我就哭，難受，感覺對不起兒子，也對不起自己。我兒子以後怎麼辦，怎麼結婚？我還不敢告訴身邊的鄰居和同事，怕他們可憐我們，嘲笑我們，我這麼大年紀了，不該這個樣子，」郭天然向《BBC中文》表示。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 位於武漢的恆大「爛尾樓」

據多家中國媒體估算，恆大留下的「爛尾樓」達到162萬套，涉及600萬業主，郭天然是其中之一。

如果恆大的高管們都被立案調查，龐大的債務和大量「爛尾樓」如何處置？

回顧過去，海航集團和安邦的危機中，都是在主要企業負責人被立案調查後，最終由中國政府出面，派駐工作組進入，進行資產處置，進行「有序倒閉」或併購。

2023年，中國取消新冠防疫政策後，郭天然購買的恆大樓盤依然沒有開工。 後來， 政府推出「保交樓」的政策，當地政府、恆大，以及業主開展協調會，「我也去過一次，然後我們這些倒霉的業主可多了。建了三個微信群，每個群都有快500人，我們稱為維權群。」

最後協調的結果是，一期還是由恆大建設完成。 郭天然所買的二期，以及三期則轉給本地一家地產商來完成建設，政府劃撥一些土地給這家地產商做補償。

他說，許家印被抓後，從維權群裡的反應看來，比較複雜，很多人拍手叫好，說「不能讓這個壞人跑了」。 更多人，尤其是一期的業主則非常擔心，如果恆大倒閉清算，那麼他們的樓房何時完工依然充滿不確定性。

「其實我們二期、三期也好不到哪裡去，說是復工，但我們業務維權群還派人去看，一個那麼大的工地，就五六個工人，完全是在演戲，根本不是要復工。」郭天然說，很多購房人已經停了貸款，跟銀行講不會再交了，什麼時候復工，什麼時候交房貸，再逼就睡到銀行大廳裡。

許家印的發跡與倒下