恆大危機：許家印涉罪被查，上百萬套「爛尾樓」誰來收拾？
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據多家中國媒體估算，恆大留下的「爛尾樓」達到162萬套，涉及600萬業主，郭天然是其中之一。如果恆大的高管們都被立案調查，龐大的債務和大量「爛尾樓」如何處置？
延宕兩年的恆大集團「爆雷」大戲，迎來高潮一幕——9月28日晚間，在香港上市的中國恆大集團發布公告稱，公司董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。與許家印一同被調查的還包括恆大的多名高管。
相關消息在27日已經開始發酵，當天恆大旗下的中國恆大、恆大物業和恆大汽車分別暴跌18.99%、14.49%和20%。到28日，三支股票已宣布停牌，上述公告中稱將繼續停牌。
2020年中國逐步收緊對房地產行業的信貸政策，次年，高槓桿率運行的多家房企陷入資金鏈斷裂的危機。而恆大的規模最大，負債2.43萬億，負債率為132.6%，已經資不抵債。
恆大創立於1996年，從廣州開始逐步輻射全國，並且橫跨汽車、金融、文旅、健康、消費等多個領域。許家印在2017年成為中國首富，恆大市值和銷售額都達到高位，原本立下2020年收入超過1萬億元的目標，卻最終陷入破產邊緣的境地，並留下數百萬的「爛尾樓」。
為何此時被抓？
在恆大「爆雷」後，多起在恆大內部挪用資金的事件進入公眾視野中。
比如，恆大物業的134億元資金，被母公司中國恆大所挪用。
再比如，大量恆大樓盤的預售款並沒有用於建樓，而是被挪用開發新的樓盤，致使大量「爛尾樓」的出現。根據中國政策規定，房產的預售收入（約30%），須納入預售資金監管賬戶管理。
另一起更有可能讓許家印「涉嫌違法犯罪」的事件，則是通過恆大財富進行集資，在中國這涉嫌非法集資的罪名。事實上，最先出問題的就是這個部分——恆大在2015年成立恆大金服，發行理財產品，是當時盛極一時的P2P行業玩家之一。2018年P2P行業「雷爆」，恆大金服也遭受波及，被迫整頓。
2019年，恆大金服改名為恆大財富，事實上並沒有停止銷售理財產品，而是對本公司員工，進行層層攤派銷售任務。為了完成任務，恆大員工不僅自己購買本公司的理財產品，而且還勸身邊親友買。通過這種方式，恆大財富集資400億元人民幣，投入到該集團各種項目之中，直到2021年9月「爆雷」。
身背2.4萬億巨額債務的恆大，留下的「爛尾樓」遍布全中國，還有數以千億計的未兌付商業票據，以及大量無力償付的債券和貸款。
此後兩年，恆大一直在進行「自救」，到今年三月，恆大公布了境外債務重組初步方案。原本在9月25日和9月26日在香港、開曼群島和英屬維京群島三地法院召開債權人會議，並在10月3日至17日進行第二次批准聆訊，以裁決重組最終生效。
但是， 9月22日恆大突然稱上述境外債務重組會議將延期舉行。9月24日，恆大又稱，由於該公司被立案調查，無法發行新債券以履行3月份公布的債務重組方案。
恆大「自救」似乎功敗垂成，但此時許家印的多個舉動，讓輿論質疑他在轉移資產——許家印與妻子丁玉梅離婚，以及在美國為其子設立信託基金。
未交樓的業主們何去何從？
「我最後可能什麼都沒有！」59歲的郭天然（化名）在2021年初購買了位於恆大位於河南省的樓盤，房子為126平方公尺，一共花了82萬，還有一個7萬元的車位。
簽完合同，幾個月後，看著房子的主體框架建起來了，突然恆大就爆雷了。
「我們交了24萬的首付款，現在每個月要還5923的房貸，每個月剩下能自由支配的收入只有1000到2000元。 這倒沒什麼，也不至於過不下去。但是一想到，我把養老的錢放進去，未來30年還每月把工資交出去，最後可能什麼都沒有。」
「一想到這裡，我就哭，難受，感覺對不起兒子，也對不起自己。我兒子以後怎麼辦，怎麼結婚？我還不敢告訴身邊的鄰居和同事，怕他們可憐我們，嘲笑我們，我這麼大年紀了，不該這個樣子，」郭天然向《BBC中文》表示。
據多家中國媒體估算，恆大留下的「爛尾樓」達到162萬套，涉及600萬業主，郭天然是其中之一。
如果恆大的高管們都被立案調查，龐大的債務和大量「爛尾樓」如何處置？
回顧過去，海航集團和安邦的危機中，都是在主要企業負責人被立案調查後，最終由中國政府出面，派駐工作組進入，進行資產處置，進行「有序倒閉」或併購。
2023年，中國取消新冠防疫政策後，郭天然購買的恆大樓盤依然沒有開工。 後來， 政府推出「保交樓」的政策，當地政府、恆大，以及業主開展協調會，「我也去過一次，然後我們這些倒霉的業主可多了。建了三個微信群，每個群都有快500人，我們稱為維權群。」
最後協調的結果是，一期還是由恆大建設完成。 郭天然所買的二期，以及三期則轉給本地一家地產商來完成建設，政府劃撥一些土地給這家地產商做補償。
他說，許家印被抓後，從維權群裡的反應看來，比較複雜，很多人拍手叫好，說「不能讓這個壞人跑了」。 更多人，尤其是一期的業主則非常擔心，如果恆大倒閉清算，那麼他們的樓房何時完工依然充滿不確定性。
「其實我們二期、三期也好不到哪裡去，說是復工，但我們業務維權群還派人去看，一個那麼大的工地，就五六個工人，完全是在演戲，根本不是要復工。」郭天然說，很多購房人已經停了貸款，跟銀行講不會再交了，什麼時候復工，什麼時候交房貸，再逼就睡到銀行大廳裡。
許家印的發跡與倒下
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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