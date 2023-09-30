杭州亞運9/29中華隊戰績一次看：丁華恬平衡木奪銅、王冠閎蝶式摘銀、英雄聯盟電競隊奪銀
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中華隊本屆亞運在29日共進帳1金2銀3銅，分別由網球男雙、混雙拿下1金1銅，台灣蝶王王冠閎、電競英雄聯盟隊各奪1銀，體操平衡木丁華恬、射擊女團各摘1銅。截至29日晚間10點，台灣隊已在本屆亞運中累積5金6銀9銅，在獎牌榜排名第8。射擊、羽球、桌球等項目也各有精彩亮眼表現，9/29中華隊戰績一次看！
【體操】
丁華恬平衡木摘銅，台灣女子隊首面銅牌寫紀錄
（中央社）「體操精靈」丁華恬昨日在杭州亞運體操平衡木決賽繳出13.300分，獲得女子隊史首面銅牌，也締造新紀錄，她沒因此而滿足，她預告全運會後將開始練習新動作。
杭州亞運競技體操昨日在黃龍體育中心體育館展開最後1天賽程，丁華恬在平衡木決賽上陣，在8名選手中排在第2位出場，最終以13.300分收下銅牌，日本選手岡村真以13.966分帶走金牌，而中國選手唐茜靖以13.733分，為地主留下銀牌。
丁華恬繼2019年在亞洲體操錦標賽為台灣奪得首面平衡木金牌，如今再度在隊史留名，成為第一個在亞運體操項目奪牌的台灣女將。
丁華恬首度參加亞運，父親也特別飛到杭州相伴，也讓她更有安心感，而父親昨日也在場見證歷史性的一刻。
談到這2次在國際賽奪牌，丁華恬賽後接受媒體聯訪時表示，2019年亞錦賽自認表現不佳，並未預期會奪牌，「這次意義更不同，覺得自己已經發揮練習水準，對這面獎牌特別滿意。」
丁華恬晚間將搭機前往比利時參加世界體操錦標賽，在參加世錦賽前，先在亞運登上頒獎台，她認為，這次亞運會的經歷，將有助提升自信心。
丁華恬表示，原本比完賽曾跟教練蔡恆政說：「就算我沒得牌還是很開心，因為我已經拿出最好表現，每個晉級平衡木決賽都是高手，昨日都沒人掉（失敗），誰得牌都不奇怪， 這次比賽讓我知道，在比賽當中如何調整 、適應。」
解鎖生涯成就後，丁華恬還想要繼續挑戰自己，她透露，世錦賽過後將返台參加全運會，想練新動作、挑戰新難度，「因為現在動作已經算是熟練，可以再往前。」
曾害怕進體操館，透過與教練對話找回自己
（中央社）東奧後狀況起伏，「體操精靈」丁華恬一度害怕進體操館，甚至想放棄，但對體操熱情始終不減，而她與教練也透過「對話」找出問題，師徒關係變成亦師亦友，促成她在杭州亞運平衡木奪銅、締造歷史關鍵。
從2019年亞洲體操錦標賽拿下台灣在女子平衡木隊史首金，到征戰東京奧運，丁華恬歷經今（2023）年亞錦賽和成都世大運失利，到首度站上亞運舞台，她昨日杭州亞運平衡木決賽以13.300分獲得銅牌，再次成為紀錄創造者。
雖然在亞錦賽、亞運相繼在隊史留名，丁華恬卻感覺這條路走起來不容易，從年初左腳疲勞性骨折，到亞錦賽、成都世大運專項平衡木、高低槓都未能發揮水準，也讓她曾經感到迷惘。
從平衡木掉下的陰霾一度如影隨形跟著丁華恬，她接受中央社記者訪問時坦言：「那時候做動作都會怕，可能有飛出去過，有點找不出原因，所以我越來越怕做那個動作」。
丁華恬透露，當時自己變得不喜歡訓練、有點害怕去體操館，甚至一度萌生要放棄的念頭。
「以前覺得我好像很喜歡練習，從來不會想放棄，做不好、再努力就好。」丁華恬變得快有點不認識自己。
由於丁華恬心中對於體操那股熱情還是不減，因此決定從自身出發、改變現狀，從過去懼怕教練蔡恆政，到2人開始試著「對話」，師徒共同找出問題點，師徒關係獲得緩解後，變得亦師亦友，攜手幫助丁華恬找回昔日的自己，並成功登上亞運頒獎台。
【游泳】
王冠閎200公尺蝶式摘銀，終結25年男泳將獎牌荒
（中央社）「台灣蝶王」王冠閎昨日在杭州亞運男子200公尺蝶式決賽，游出1分54秒53，拿下銀牌，終結長達25年的台灣男泳將亞運獎牌荒。
王冠閎上午杭州亞運男子200公尺蝶式預賽從第2組出發，游出1分57秒01，以分組第1、總排第3之姿前進決賽，晚間決賽從第3水道出發，隔壁道是東京奧運銀牌、日本選手本多燈。
王冠閎決賽游出1分54秒53，收下銀牌，僅次於奪金的日本選手本多燈1分53秒15。
背負巨大壓力，王冠閎賽前曾發燒昏倒
（中央社）出征杭州亞運前，「台灣蝶王」王冠閎曾感冒發燒、一度昏倒，歷經練習力不從心，他克服壓力，今晚亞運男子200公尺蝶式決賽，游出1分54秒53奪銀，終結長達25年的台灣男泳將獎牌荒。
台灣游泳代表隊在1998年曼谷亞運奪得1金4銅，其中1面銅牌就是由教練黃智勇所貢獻，之後僅程琬容在2010年亞運女子400公尺混合式帶回1面銅牌，台灣男泳將在這屆亞運前已連續5屆空手而歸。
東京奧運國手王冠閎今年全國大專校院運動會男子200公尺蝶式游出1分55秒42成績，達到巴黎奧運A標的1分55秒78，今年世界游泳錦標賽更成為台灣首位挺進游泳世錦賽決賽的男子選手，儘管成為鎂光燈焦點，但壓力也隨之而來。
王冠閎上午男子200公尺蝶式預賽先是游出1分57秒01，決賽再將成績往前大幅推進，以1分54秒53帶回銀牌，這也是繼1998年亞運以來，台灣男泳將再度登上頒獎台，且完成與教練黃智勇師徒傳承，為台灣泳壇添佳話。
王冠閎賽後接受媒體聯訪透露，亞運出發前練習突然身體不適，不僅高燒39度、在家還一度昏倒，「自己扛的壓力滿大的，幸運的是賽程在最後1天」。
從生病到恢復練習，王冠閎坦言，花了一段時間，除了練習時有點力不從心，看到一些媒體報導後，讓他心理壓力很大，特別感謝教練黃智勇、室友莊沐倫這段時間鼓勵和協助。
王冠閎透露，家人昨日出發去日本玩，媽媽賽前僅跟他說「寶貝加油，媽媽要去買精品包了」，儘管是簡單一句話，卻讓他感到心情放鬆，在拿下銀牌後，他直呼，「一切都很值得」。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。