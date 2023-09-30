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2023/09/30,
運動

杭州亞運9/29中華隊戰績一次看：丁華恬平衡木奪銅、王冠閎蝶式摘銀、英雄聯盟電競隊奪銀

杭州亞運9/29中華隊戰績一次看：丁華恬平衡木奪銅、王冠閎蝶式摘銀、英雄聯盟電競隊奪銀
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中華隊本屆亞運在29日共進帳1金2銀3銅，分別由網球男雙、混雙拿下1金1銅，台灣蝶王王冠閎、電競英雄聯盟隊各奪1銀，體操平衡木丁華恬、射擊女團各摘1銅。截至29日晚間10點，台灣隊已在本屆亞運中累積5金6銀9銅，在獎牌榜排名第8。射擊、羽球、桌球等項目也各有精彩亮眼表現，9/29中華隊戰績一次看！

【體操】

丁華恬平衡木摘銅，台灣女子隊首面銅牌寫紀錄

（中央社）「體操精靈」丁華恬昨日在杭州亞運體操平衡木決賽繳出13.300分，獲得女子隊史首面銅牌，也締造新紀錄，她沒因此而滿足，她預告全運會後將開始練習新動作。

杭州亞運競技體操昨日在黃龍體育中心體育館展開最後1天賽程，丁華恬在平衡木決賽上陣，在8名選手中排在第2位出場，最終以13.300分收下銅牌，日本選手岡村真以13.966分帶走金牌，而中國選手唐茜靖以13.733分，為地主留下銀牌。

丁華恬繼2019年在亞洲體操錦標賽為台灣奪得首面平衡木金牌，如今再度在隊史留名，成為第一個在亞運體操項目奪牌的台灣女將。

丁華恬首度參加亞運，父親也特別飛到杭州相伴，也讓她更有安心感，而父親昨日也在場見證歷史性的一刻。

談到這2次在國際賽奪牌，丁華恬賽後接受媒體聯訪時表示，2019年亞錦賽自認表現不佳，並未預期會奪牌，「這次意義更不同，覺得自己已經發揮練習水準，對這面獎牌特別滿意。」

丁華恬晚間將搭機前往比利時參加世界體操錦標賽，在參加世錦賽前，先在亞運登上頒獎台，她認為，這次亞運會的經歷，將有助提升自信心。

丁華恬表示，原本比完賽曾跟教練蔡恆政說：「就算我沒得牌還是很開心，因為我已經拿出最好表現，每個晉級平衡木決賽都是高手，昨日都沒人掉（失敗），誰得牌都不奇怪， 這次比賽讓我知道，在比賽當中如何調整 、適應。」

解鎖生涯成就後，丁華恬還想要繼續挑戰自己，她透露，世錦賽過後將返台參加全運會，想練新動作、挑戰新難度，「因為現在動作已經算是熟練，可以再往前。」

曾害怕進體操館，透過與教練對話找回自己

（中央社）東奧後狀況起伏，「體操精靈」丁華恬一度害怕進體操館，甚至想放棄，但對體操熱情始終不減，而她與教練也透過「對話」找出問題，師徒關係變成亦師亦友，促成她在杭州亞運平衡木奪銅、締造歷史關鍵。

從2019年亞洲體操錦標賽拿下台灣在女子平衡木隊史首金，到征戰東京奧運，丁華恬歷經今（2023）年亞錦賽和成都世大運失利，到首度站上亞運舞台，她昨日杭州亞運平衡木決賽以13.300分獲得銅牌，再次成為紀錄創造者。

雖然在亞錦賽、亞運相繼在隊史留名，丁華恬卻感覺這條路走起來不容易，從年初左腳疲勞性骨折，到亞錦賽、成都世大運專項平衡木、高低槓都未能發揮水準，也讓她曾經感到迷惘。

從平衡木掉下的陰霾一度如影隨形跟著丁華恬，她接受中央社記者訪問時坦言：「那時候做動作都會怕，可能有飛出去過，有點找不出原因，所以我越來越怕做那個動作」。

丁華恬透露，當時自己變得不喜歡訓練、有點害怕去體操館，甚至一度萌生要放棄的念頭。

「以前覺得我好像很喜歡練習，從來不會想放棄，做不好、再努力就好。」丁華恬變得快有點不認識自己。

由於丁華恬心中對於體操那股熱情還是不減，因此決定從自身出發、改變現狀，從過去懼怕教練蔡恆政，到2人開始試著「對話」，師徒共同找出問題點，師徒關係獲得緩解後，變得亦師亦友，攜手幫助丁華恬找回昔日的自己，並成功登上亞運頒獎台。

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Photo Credit: 中央社

【游泳】

王冠閎200公尺蝶式摘銀，終結25年男泳將獎牌荒

（中央社）「台灣蝶王」王冠閎昨日在杭州亞運男子200公尺蝶式決賽，游出1分54秒53，拿下銀牌，終結長達25年的台灣男泳將亞運獎牌荒。

王冠閎上午杭州亞運男子200公尺蝶式預賽從第2組出發，游出1分57秒01，以分組第1、總排第3之姿前進決賽，晚間決賽從第3水道出發，隔壁道是東京奧運銀牌、日本選手本多燈。

王冠閎決賽游出1分54秒53，收下銀牌，僅次於奪金的日本選手本多燈1分53秒15。

背負巨大壓力，王冠閎賽前曾發燒昏倒

（中央社）出征杭州亞運前，「台灣蝶王」王冠閎曾感冒發燒、一度昏倒，歷經練習力不從心，他克服壓力，今晚亞運男子200公尺蝶式決賽，游出1分54秒53奪銀，終結長達25年的台灣男泳將獎牌荒。

台灣游泳代表隊在1998年曼谷亞運奪得1金4銅，其中1面銅牌就是由教練黃智勇所貢獻，之後僅程琬容在2010年亞運女子400公尺混合式帶回1面銅牌，台灣男泳將在這屆亞運前已連續5屆空手而歸。

東京奧運國手王冠閎今年全國大專校院運動會男子200公尺蝶式游出1分55秒42成績，達到巴黎奧運A標的1分55秒78，今年世界游泳錦標賽更成為台灣首位挺進游泳世錦賽決賽的男子選手，儘管成為鎂光燈焦點，但壓力也隨之而來。

王冠閎上午男子200公尺蝶式預賽先是游出1分57秒01，決賽再將成績往前大幅推進，以1分54秒53帶回銀牌，這也是繼1998年亞運以來，台灣男泳將再度登上頒獎台，且完成與教練黃智勇師徒傳承，為台灣泳壇添佳話。

王冠閎賽後接受媒體聯訪透露，亞運出發前練習突然身體不適，不僅高燒39度、在家還一度昏倒，「自己扛的壓力滿大的，幸運的是賽程在最後1天」。

從生病到恢復練習，王冠閎坦言，花了一段時間，除了練習時有點力不從心，看到一些媒體報導後，讓他心理壓力很大，特別感謝教練黃智勇、室友莊沐倫這段時間鼓勵和協助。

王冠閎透露，家人昨日出發去日本玩，媽媽賽前僅跟他說「寶貝加油，媽媽要去買精品包了」，儘管是簡單一句話，卻讓他感到心情放鬆，在拿下銀牌後，他直呼，「一切都很值得」。


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