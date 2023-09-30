民眾黨提「藍白合」民調輸者退選，郭台銘引金庸「俠之大者為國為民」呼籲團結
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對於民眾黨29日提的藍白整合，由第三方民調決定在野最強人選，輸者就退選的主張，侯友宜表示大家最期待在野團結，以政黨輪替下架民進黨。而郭台銘也引用金庸「俠之大者，為國為民」再次強調在野團結，並表示總統連署行動堅持「3不3要」原則，目前連署狀況還不錯。
（中央社）台灣民眾黨昨（29）天針對在野陣營整合方式，提出由第三方民調選出最強人選，輸者退選；國民黨總統參選人侯友宜回應說，「我們都會團結在一起」，尤其面對執政無能的民進黨，大家最期待的是政黨輪替。
侯友宜：面對無能的民進黨，大家最期待政黨輪替
外界關注2024總統大選在野陣營整合進度，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨天表示，民眾黨主張由第三方民調選出最強人選，輸者退選，才足以挑戰民進黨總統參選人賴清德。
侯友宜昨天晚間前往新北市板橋區深丘福德宮出席福德正神聖誕千秋晚會，他在會後接受媒體聯訪時回應說，「我們都會團結在一起」，尤其面對執政無能的民進黨，大家最期待的是政黨輪替、換人做。
對於是否覺得藍白合議題被柯文哲主導。侯友宜說，大家都有共同理念與想法，他選舉就是要保家衛國，換一個清廉有效率政府，解決人民痛苦，才是參選最重要目標。
針對網友在社群網站臉書（Facebook）上稱買到綠色臭雞蛋，農業部報案後警方8小時內就找到人。侯友宜表示，「人民找出『壞蛋』來提醒政府，哪裡有錯」，民進黨政府用這種手段箝制人民言論自由，害怕失去政權的政府與人民為敵，早就該下台。
媒體詢問，行政院前（28）天召開消防法修法會議，卻未邀消防員參與。侯友宜說，政府完全不尊重第一線守護人民、打拚的消防員，政府應該從根檢討，讓消防人員的配備，及包括退撫等制度能立法照顧得更完全。
至於行政院打算為夜班護理人員加薪，引發其他護理人員不滿。侯友宜表示，護理人員在第一線為照顧人民的健康，政府不該大小眼，用差別待遇對待最辛苦的護理人員；他主張，護理人員加薪所增加的經費來源，不應該以健保支應，應由政府編列預算。
對於台中立委楊瓊瓔跟蔣萬安合拍形象照，引發母雞不夠力議論，侯友宜說，所有立委都有跟他拍照過，最主要是大家都站在一起，推動文宣、並肩作戰；他也歡迎更多縣市首長，多給予立委加油打氣。
郭台銘引金庸「俠之大者為國為民」回應
（中央社）民眾黨對藍白合主張由第三方民調推最強人選，輸的退選。對此，擬參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘昨天引用金庸小說射雕英雄傳的一句話「俠之大者，為國為民」回應。
郭台銘啟動2024總統大選全國連署行動，他下午走訪苗栗縣頭份連署總部，有不少民眾熱情揮舞國旗歡迎，也有人高喊「郭總統」為他加油打氣。
郭台銘致詞時表示，大家在中秋佳節到這裡，為他加油打氣，他非常感動，希望在苗栗拚點好成績出來。
有關藍白合議題，民眾黨主張由第三方民調推在野最強人選，輸的退選。對此，郭台銘接受媒體聯訪時指出，金庸的華山論劍雖然精彩，他還是比較喜歡《射雕英雄傳》裡的一句話「俠之大者，為國為民」，適逢中秋節，「祝願闔家團圓，在野團結」。
工作人員特別準備蛋糕為10月生日的郭台銘提前暖壽，前苗栗縣長徐耀昌夫婦、無黨籍頭份市民代表會主席温宜靜、無黨籍竹南鎮民代表會主席何秀綿等人陪同送上祝福。郭台銘也與徐耀昌在連署總部牆面上簽名紀念。
總統連署行動堅持「3不3要」原則
媒體詢問，目前連署情況。對此，徐耀昌表示，還不錯，苗栗希望達標6萬份。
對於外界有傳言指稱連署書1份新台幣400元，徐耀昌指出，他不曾聽過。
徐耀昌表示，「郭董全國都是統一，所有工作人員納入郭董的企業算是他的員工，1個人1個月5萬元，然後4個月，讓被選為工作團隊者不會有失落感，也會認真輔選，至於其他額外開支都是道聽途說，沒這回事」。
媒體追問，是否工作人員1個月都領5萬元。對此，徐耀昌指出，要看情形，真正參與行政工作的人員才是，臨時工就不可能。
郭台銘連署辦公室總部發言人陳家頤接受媒體採訪表示，總統連署行動堅持「3不3要」原則，不能有不當利益、金錢對價關係、偽造個資行為，要符合正副總統選罷法、如實填寫資料、慎防個資詐騙盜取行為，希望澄清外界不實謠言。
陳家頤指出，若民眾在連署過程中發現有爭議、疑慮，總部也有律師可協助處理。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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