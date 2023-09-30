杭州亞運： 女子滑輪溜冰1萬公尺，18歲黑馬施沛妤、「滑輪金后」楊合貞為台灣「金包銀」

滑輪溜冰女子1萬公尺，施沛妤、楊合貞金包銀

（中央社）杭州亞運滑輪溜冰項目今（30）天登場，競速溜冰女子1萬公尺計點賽，台灣女將施沛妤、楊合貞最後分別溜出21、18分，包辦前2名，勇奪金牌及銀牌。

上一屆2018年雅加達亞運台灣在滑輪溜冰項目拿下2金1銅成績，其中楊合貞拿下銅牌；這屆杭州亞運女子1萬公尺計點賽由楊合貞、施沛妤出戰。

雖然本來由楊合貞領先，不過最後是由18歲小將施沛妤脫穎而出，施沛妤、楊合貞最後分別溜出21、18分，包辦前2名，勇奪金牌及銀牌，本屆亞運台灣第6金進帳。

年僅18歲的施沛妤不但是第一次比亞運，更是首度站上成人組國際舞台就奪金，成為大黑馬，最後由她披著台灣代表隊會旗繞場。

Photo Credit: 中央社

18歲施沛妤成大黑馬，首場成年組國際賽就奪冠

（中央社）杭州亞運競速溜冰女子1萬公尺計點賽，女將施沛妤、楊合貞為台灣「金包銀」，年僅18歲的施沛妤首度比成人組國際賽就奪金，在披上會旗繞場的瞬間，她直呼「好像在做夢。」

上屆雅加達亞運台灣在滑輪溜冰項目拿下2金1銅成績，其中楊合貞拿下銅牌；這屆杭州亞運女子1萬公尺計點賽由楊合貞、施沛妤出戰。

雖然本來由楊合貞領先，不過最後是由18歲小將施沛妤脫穎而出，施沛妤、楊合貞最後分別溜出21、18分，包辦前2名，勇奪金牌及銀牌，本屆亞運台灣第6金進帳。

賽後滑輪溜冰教練吳炯助表示，「其實她們2個奪牌是意料之中，只是合貞最後因為傷勢的問題，最後10幾圈雙腳都沒有感覺，整隻腳是踩不穩的，不過有把金銀牌拿下來就是最好的，都是我們代表隊的選手。」

年僅18歲的施沛妤不但是第1次比亞運，更是首度站上成人組國際舞台就奪金，成為大黑馬，最後由她披著台灣代表隊會旗繞場。施沛妤表示，「本來設定目標是拿獎牌，但是可以拿到金牌很開心，回來那瞬間很感動，有做夢的感覺。」

施沛妤指出，雖然去（2022）年世錦賽就有披過會旗繞場，「但那是青年組的，這次算是我的第一場大型成年組賽事，比較不一樣的感覺。」

被問到這面金牌最想獻給誰，施沛妤表示，「最想要獻給一直幫我加油的爸爸媽媽，還有一直鼓勵我的學長姐。」

雖然在最後3圈施沛妤還落後給韓國選手，但她說，「其實那時候我覺得自己還有力，看分數又很接近，就想要去追上，追上韓國之後想說都最後2圈了，就是把所有力氣都用完。」

首次挑戰大型國際賽會，施沛妤坦言賽前熱身時很緊張，「但站上去就很興奮，很難得有這個機會。」

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（中央社）杭州亞洲運動會競速溜冰女子1萬公尺計點賽，台灣女將施沛妤奪冠，施沛妤母校精誠高級中學校長游源忠今天表示，師長們都關心施沛妤表現，感到與有榮焉。

18歲的施沛妤是首次登上亞運舞台，更是首度站上成人組國際舞台就奪金。

施沛妤今（2023）年剛從精誠中學畢業，游源忠告訴《中央社》記者，施沛妤除訓練，學業也沒荒廢，全校成績排名不差，如果出國比賽，回台灣後一定補課，跟上課業進度。

游源忠說，施沛妤雖已多次出國比賽，全校師生還是很關心施沛妤參加亞運情形，確定奪金後，就有師長在校內教職員通訊軟體群組報喜，學校社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁也公告好消息。

楊合貞大傷後嚴重後遺症，溜到最後雙腳已無知覺靠意志力撐

（中央社）楊合貞在今天亞運滑輪溜冰項目奪銀，她2年前大傷後，因為後遺症神經受損，今天溜到最後甚至雙腳都沒有感覺，但她用意志力撐下來，賽後爆哭好幾回，只想跟自己說「辛苦了」。

楊合貞在2021年哥倫比亞世界競速溜冰錦標賽中，因場地不佳等因素遭對手推撞，導致手腕骨折，並在當地開刀，這次傷勢也造成嚴重後遺症，因腰椎神經問題導致左半身沒有知覺。已經30歲的楊合貞之前表示，希望這次好好享受亞運賽事，今年亞運將是國際賽事最後一舞。

在今天競速溜冰女子1萬公尺計點賽中，楊合貞雖然沒能奪下金牌，不過與學妹施沛妤一起為台灣「金包銀」。賽後楊合貞坦言，腳的狀況一直以來都沒有好，今天到最後10幾圈其實已經有點撐不住了，「那時候想說再撐一下、再撐一下，前面溜得還算輕鬆，可是到後面腳還是沒有知覺。」

談到備戰這次亞運的經歷，楊合貞在受訪時一度哭到無法開口，坦言從2021年受傷後回到賽場上真的很不容易，「當初回來找不到平衡感，去年真的溜到沒知覺，左腳是沒有感覺的，這2年找了很多醫生、物理治療師，一直很用心在幫我，這2年走得很辛苦，這個傷影響太大了。」

因此對於這面銀牌，楊合貞說：「今天能在場上完賽已經很不容易，最後真的是靠著意志力撐下去，最開心是可以跟學妹一起拿下金包銀成績，雖然有點遺憾，可是已經很滿足了，傷後可以再回來、完賽，其實已經不容易了。」

楊合貞除了在賽後受訪時數度爆哭，在頒獎台上看到會旗升旗時也忍不住落淚，賽後記者會接受外媒訪問時講到掉淚，她說：「真的不簡單，想要告訴自己辛苦了，站在頒獎台上愈想愈感動，自己完成了一項不簡單的任務。」

楊合貞感謝從7歲開始，就陪在自己身邊的教練吳炯助，「教練花很多時間在我身上，傷後一直幫我找動作的問題，教練心裡應該也很慌，但他無法表現出來，幾乎每天練習都拿手機幫我錄動作，從我7歲到現在、23年了，教練陪我比陪伴他家人的時間都還要多。」

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航