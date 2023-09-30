杭州亞運： 女子滑輪溜冰1萬公尺，18歲黑馬施沛妤、「滑輪金后」楊合貞為台灣「金包銀」
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在今（30）天登場的杭州亞運滑輪溜冰女子1萬公尺計點賽中，分別由18歲黑馬施沛妤、「滑輪金后」楊合貞女子奪下金牌與銀牌。施沛妤首次站上成人組國際舞台就奪金，楊合貞負重傷、雙腳溜到最後已無知覺仍靠意志力摘銀，而教練表示她們2個奪牌是意料之中。
滑輪溜冰女子1萬公尺，施沛妤、楊合貞金包銀
（中央社）杭州亞運滑輪溜冰項目今（30）天登場，競速溜冰女子1萬公尺計點賽，台灣女將施沛妤、楊合貞最後分別溜出21、18分，包辦前2名，勇奪金牌及銀牌。
上一屆2018年雅加達亞運台灣在滑輪溜冰項目拿下2金1銅成績，其中楊合貞拿下銅牌；這屆杭州亞運女子1萬公尺計點賽由楊合貞、施沛妤出戰。
雖然本來由楊合貞領先，不過最後是由18歲小將施沛妤脫穎而出，施沛妤、楊合貞最後分別溜出21、18分，包辦前2名，勇奪金牌及銀牌，本屆亞運台灣第6金進帳。
年僅18歲的施沛妤不但是第一次比亞運，更是首度站上成人組國際舞台就奪金，成為大黑馬，最後由她披著台灣代表隊會旗繞場。
18歲施沛妤成大黑馬，首場成年組國際賽就奪冠
（中央社）杭州亞運競速溜冰女子1萬公尺計點賽，女將施沛妤、楊合貞為台灣「金包銀」，年僅18歲的施沛妤首度比成人組國際賽就奪金，在披上會旗繞場的瞬間，她直呼「好像在做夢。」
上屆雅加達亞運台灣在滑輪溜冰項目拿下2金1銅成績，其中楊合貞拿下銅牌；這屆杭州亞運女子1萬公尺計點賽由楊合貞、施沛妤出戰。
雖然本來由楊合貞領先，不過最後是由18歲小將施沛妤脫穎而出，施沛妤、楊合貞最後分別溜出21、18分，包辦前2名，勇奪金牌及銀牌，本屆亞運台灣第6金進帳。
賽後滑輪溜冰教練吳炯助表示，「其實她們2個奪牌是意料之中，只是合貞最後因為傷勢的問題，最後10幾圈雙腳都沒有感覺，整隻腳是踩不穩的，不過有把金銀牌拿下來就是最好的，都是我們代表隊的選手。」
年僅18歲的施沛妤不但是第1次比亞運，更是首度站上成人組國際舞台就奪金，成為大黑馬，最後由她披著台灣代表隊會旗繞場。施沛妤表示，「本來設定目標是拿獎牌，但是可以拿到金牌很開心，回來那瞬間很感動，有做夢的感覺。」
施沛妤指出，雖然去（2022）年世錦賽就有披過會旗繞場，「但那是青年組的，這次算是我的第一場大型成年組賽事，比較不一樣的感覺。」
被問到這面金牌最想獻給誰，施沛妤表示，「最想要獻給一直幫我加油的爸爸媽媽，還有一直鼓勵我的學長姐。」
雖然在最後3圈施沛妤還落後給韓國選手，但她說，「其實那時候我覺得自己還有力，看分數又很接近，就想要去追上，追上韓國之後想說都最後2圈了，就是把所有力氣都用完。」
首次挑戰大型國際賽會，施沛妤坦言賽前熱身時很緊張，「但站上去就很興奮，很難得有這個機會。」
（中央社）杭州亞洲運動會競速溜冰女子1萬公尺計點賽，台灣女將施沛妤奪冠，施沛妤母校精誠高級中學校長游源忠今天表示，師長們都關心施沛妤表現，感到與有榮焉。
18歲的施沛妤是首次登上亞運舞台，更是首度站上成人組國際舞台就奪金。
施沛妤今（2023）年剛從精誠中學畢業，游源忠告訴《中央社》記者，施沛妤除訓練，學業也沒荒廢，全校成績排名不差，如果出國比賽，回台灣後一定補課，跟上課業進度。
游源忠說，施沛妤雖已多次出國比賽，全校師生還是很關心施沛妤參加亞運情形，確定奪金後，就有師長在校內教職員通訊軟體群組報喜，學校社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁也公告好消息。
楊合貞大傷後嚴重後遺症，溜到最後雙腳已無知覺靠意志力撐
（中央社）楊合貞在今天亞運滑輪溜冰項目奪銀，她2年前大傷後，因為後遺症神經受損，今天溜到最後甚至雙腳都沒有感覺，但她用意志力撐下來，賽後爆哭好幾回，只想跟自己說「辛苦了」。
楊合貞在2021年哥倫比亞世界競速溜冰錦標賽中，因場地不佳等因素遭對手推撞，導致手腕骨折，並在當地開刀，這次傷勢也造成嚴重後遺症，因腰椎神經問題導致左半身沒有知覺。已經30歲的楊合貞之前表示，希望這次好好享受亞運賽事，今年亞運將是國際賽事最後一舞。
在今天競速溜冰女子1萬公尺計點賽中，楊合貞雖然沒能奪下金牌，不過與學妹施沛妤一起為台灣「金包銀」。賽後楊合貞坦言，腳的狀況一直以來都沒有好，今天到最後10幾圈其實已經有點撐不住了，「那時候想說再撐一下、再撐一下，前面溜得還算輕鬆，可是到後面腳還是沒有知覺。」
談到備戰這次亞運的經歷，楊合貞在受訪時一度哭到無法開口，坦言從2021年受傷後回到賽場上真的很不容易，「當初回來找不到平衡感，去年真的溜到沒知覺，左腳是沒有感覺的，這2年找了很多醫生、物理治療師，一直很用心在幫我，這2年走得很辛苦，這個傷影響太大了。」
因此對於這面銀牌，楊合貞說：「今天能在場上完賽已經很不容易，最後真的是靠著意志力撐下去，最開心是可以跟學妹一起拿下金包銀成績，雖然有點遺憾，可是已經很滿足了，傷後可以再回來、完賽，其實已經不容易了。」
楊合貞除了在賽後受訪時數度爆哭，在頒獎台上看到會旗升旗時也忍不住落淚，賽後記者會接受外媒訪問時講到掉淚，她說：「真的不簡單，想要告訴自己辛苦了，站在頒獎台上愈想愈感動，自己完成了一項不簡單的任務。」
楊合貞感謝從7歲開始，就陪在自己身邊的教練吳炯助，「教練花很多時間在我身上，傷後一直幫我找動作的問題，教練心裡應該也很慌，但他無法表現出來，幾乎每天練習都拿手機幫我錄動作，從我7歲到現在、23年了，教練陪我比陪伴他家人的時間都還要多。」
新聞來源
- 亞運滑輪溜冰女子1萬公尺 施沛妤楊合貞金包銀（中央社）
- 18歲施沛妤亞運滑輪溜冰摘金喊「好像做夢」 首場成年組國際賽就奪冠（中央社）
- 亞運滑輪溜冰施沛妤奪金 母校精誠中學與有榮焉（中央社）
- 大傷後亞運最後一舞奪銀 楊合貞淚流不止：想告訴自己辛苦了（中央社）
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。