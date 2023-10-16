《寫給每個人的地球簡史》：如今存活的微生物，展示了生命如何在一顆無氧的行星上存續十億年
我們想讓你知道的是
憑藉數十年的實地研究和對尖端科學的最新了解，地質學家安德魯．諾爾提供了一本嚴謹而易於理解的地球傳記，描繪了我們地球四十六億年的史詩故事。將二十世紀的氣候變化置於深刻的背景下，對我們曾經走過之路和即將去往何處，做出一番必要的審視。這本書是一張請柬，邀請各位來領略一段漫長歷史，看這顆星球如何走至當前現狀。循此過往，進一步理解人類活動如何在二十一世紀逐步改造世界。
文：安德魯．諾爾（Andrew H. Knoll）
沒有氧的大氣？這從根本上將我們的世界與年輕地球的世界區隔開來，不過我們怎麼知道，這種說法是正確的呢？我們怎麼能肯定，早期地球和我們現在的地球是那麼不同，還有，我們該如何解釋，這顆能養活食蟻獸和大象（更別提我們人類）的行星，要這樣過渡的原因？
已知最古老的古代大氣樣本，是大約二百萬年前被困在南極冰層中的氣泡，因此關於更古老空氣的推論，只能產生自岩石紀錄中的化學資訊。正如同我們是從尼安德塔人遺留下來的工藝品來認識他們的文化，我們也從岩石和礦物來拼湊出一幅地球的早期大氣相貌，因為那些岩石和礦物的成分，反映了它們形成之時與古代的空氣和水接觸受到的影響。
戴爾斯峽是個很好的起點。那道狹窄的谷地切入澳洲西北部的乾旱平原，暴露出了將近二十五億年前厚層沉積岩的演替遺跡〔如下圖〕。那些岩石本身就特別，由均勻分層的燧石和含鐵礦物混合構成，由於鐵的風化作用和瀰漫澳洲內陸的紅色塵土，讓岩石染上了赤褐色。這些岩石就稱為條狀鐵層，倘若你在廚房中使用鑄鐵煎鍋，那麼鍋子所含的金屬，很可能就是出自這類岩石。
有一點很引人矚目，那就是現代海床不會生成條狀鐵層。要生成這些沉積物，鐵必須透過海水裡的溶液運送，這只在無氧的情況下才有可能。一旦有氧氣，就算量很少，也會與溶解的鐵反應，從而形成氧化鐵礦物；現今海洋中的鐵濃度非常低。那麼，條狀鐵層的存在就顯示當時的海洋大致上是不含氧的。而且既然表層海水很容易與大氣交換氣體，無氧海洋或許就是位於缺氧的空氣之下。
條狀鐵層廣泛分布於距今超過二十四億年的沉積盆地，而在那段時期之後，範圍就明顯縮減，暗示這也就是氧氣開始瀰漫大氣和表層洋面的時候。其他取而代之的地質礦物證實了這項結論。舉例來說，黃鐵礦（即硫化鐵，也稱為愚人金）最為我們多數人所熟知的，或許就是在博物館和岩石商店中見到的燦爛金磚。
然而，黃鐵礦能幫忙講述氧的故事。愚人金見於古代泥岩和某些火成岩中，對氧氣極其敏感。把它擺放在富含氧氣的潮濕環境中，它就會氧化成硫酸鹽，一種見於石膏中的硫化物。這種氧化作用的時間是數年到數十年，所以儘管黃鐵礦仍持續從大陸表面暴露的岩石被侵蝕出來，我們基本上也從未在海岸沙粒中見到這種礦物；從較古老岩石受侵蝕出現之後，黃鐵礦便與氧反應並消失。
從地質看來，這似乎顯得微不足道，不過當我們檢視海岸線上距今超過二十四億年前沉積的砂岩，我們就會找到從陸地源頭被侵蝕出來的細粒黃鐵礦，它們由河川向下游沖刷，最終便沿著大海邊緣淤積——都沒有長時間接觸到（哪怕是少量的）氧。在距今少於二十四億年的沉積作用裡，我們則很少見到這樣的顆粒。其他對氧敏感的礦物，也道出相同的故事。
古代的風化作用層強化了二十四億年前全星球變遷的論據。岩石暴露在自然影響下，就會經歷化學風化作用，使岩石表面被改變的礦物剝落並促使土壤形成。鐵再一次參與作用，原因和前面提到的理由相同。當富含鐵的礦物覆蓋在無氧空氣和水底下，所含鐵就會進入溶液，被雨水和河川帶走。
在這些情況下，當我們拿一塊母岩的鐵含量來與它受風化岩面的鐵含量做個比較，風化作用層的鐵已經耗盡。反過來說，在有氧的情況下，風化釋出的鐵很快就會形成氧化鐵礦物，將它固定在原位。要不要猜猜看，古代風化作用層最早是在什麼時候顯露出與氧氣接觸的證據？聰明人會猜二十四億年前，正確答案。
最後，古代黃鐵礦和石膏所含硫同位素的細部資訊告訴我們，超過二十四億年之前，大氣的化學歷程在地球的硫循環中發揮了重要作用，但在那段時期之後就停止了。化學模型暗指，這種能透露真相的同位素資訊，只有在大氣中的氧含量極低時才會顯現——低於現今豐度的十萬分之一水平。
於是在超過二十億年間——幾乎等於我們這顆行星歷史的前半部分——地球的大氣和海洋，基本上都沒有氧氣，於是像你我這樣的生物體，都不可能存在。這就引出了兩個重要的問題。我們已經討論過，地球在三十五億年前，甚至在更早之前就是顆生物行星。
哪種生命能在這種早期缺氧地球上興盛繁衍？還有同樣重要的是，地球表面的這種持久狀態，為什麼在二十四億年前出現了變化？
有關無氧生命的問題比較容易解答，因為今天也有無氧環境，而且裡面充滿了生命。
生命是如何在這些（對我們而言）險惡的棲息地裡面延續下來？在我們熟悉的宏觀世界裡面，植物行光合作用來獲得能量和碳，吸收光能以二氧化碳形成糖，同時釋出氧氣這種副產品。簡化一點，光合作用方程式就像這樣：
CO2 + H2O ➞ CH2O + O2
動物採反向作用，將有機分子做為食物攝入，讓其中部分組成與氧反應來取得能量——我們稱之為呼吸作用（植物也呼吸）：
CH2O + O2 ➞ CO2 + H2O
兩種反應是互補、彼此反向的。這樣一來，碳和氧就在生物體和環境之間往復循環，維繫生命度過歲月。
擦亮你的顯微鏡，你就會看到許多微型生物也做相同的事情——藻類行光合作用，生成有機碳和氧氣；真菌、原生動物、藻類都會呼吸，消耗氧氣並將碳以二氧化碳形式返還環境。而且，是的，有些細菌也使用這些途徑來循環碳。
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
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隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
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【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
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《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/