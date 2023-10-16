《寫給每個人的地球簡史》：如今存活的微生物，展示了生命如何在一顆無氧的行星上存續十億年

文：安德魯．諾爾（Andrew H. Knoll）

沒有氧的大氣？這從根本上將我們的世界與年輕地球的世界區隔開來，不過我們怎麼知道，這種說法是正確的呢？我們怎麼能肯定，早期地球和我們現在的地球是那麼不同，還有，我們該如何解釋，這顆能養活食蟻獸和大象（更別提我們人類）的行星，要這樣過渡的原因？

已知最古老的古代大氣樣本，是大約二百萬年前被困在南極冰層中的氣泡，因此關於更古老空氣的推論，只能產生自岩石紀錄中的化學資訊。正如同我們是從尼安德塔人遺留下來的工藝品來認識他們的文化，我們也從岩石和礦物來拼湊出一幅地球的早期大氣相貌，因為那些岩石和礦物的成分，反映了它們形成之時與古代的空氣和水接觸受到的影響。

戴爾斯峽是個很好的起點。那道狹窄的谷地切入澳洲西北部的乾旱平原，暴露出了將近二十五億年前厚層沉積岩的演替遺跡〔如下圖〕。那些岩石本身就特別，由均勻分層的燧石和含鐵礦物混合構成，由於鐵的風化作用和瀰漫澳洲內陸的紅色塵土，讓岩石染上了赤褐色。這些岩石就稱為條狀鐵層，倘若你在廚房中使用鑄鐵煎鍋，那麼鍋子所含的金屬，很可能就是出自這類岩石。

西澳戴爾斯峽暴露出的距今二十五億年的條狀鐵層。資料來源：安德魯．諾爾。｜Photo Credit: 麥田出版提供

有一點很引人矚目，那就是現代海床不會生成條狀鐵層。要生成這些沉積物，鐵必須透過海水裡的溶液運送，這只在無氧的情況下才有可能。一旦有氧氣，就算量很少，也會與溶解的鐵反應，從而形成氧化鐵礦物；現今海洋中的鐵濃度非常低。那麼，條狀鐵層的存在就顯示當時的海洋大致上是不含氧的。而且既然表層海水很容易與大氣交換氣體，無氧海洋或許就是位於缺氧的空氣之下。

條狀鐵層廣泛分布於距今超過二十四億年的沉積盆地，而在那段時期之後，範圍就明顯縮減，暗示這也就是氧氣開始瀰漫大氣和表層洋面的時候。其他取而代之的地質礦物證實了這項結論。舉例來說，黃鐵礦（即硫化鐵，也稱為愚人金）最為我們多數人所熟知的，或許就是在博物館和岩石商店中見到的燦爛金磚。

然而，黃鐵礦能幫忙講述氧的故事。愚人金見於古代泥岩和某些火成岩中，對氧氣極其敏感。把它擺放在富含氧氣的潮濕環境中，它就會氧化成硫酸鹽，一種見於石膏中的硫化物。這種氧化作用的時間是數年到數十年，所以儘管黃鐵礦仍持續從大陸表面暴露的岩石被侵蝕出來，我們基本上也從未在海岸沙粒中見到這種礦物；從較古老岩石受侵蝕出現之後，黃鐵礦便與氧反應並消失。

從地質看來，這似乎顯得微不足道，不過當我們檢視海岸線上距今超過二十四億年前沉積的砂岩，我們就會找到從陸地源頭被侵蝕出來的細粒黃鐵礦，它們由河川向下游沖刷，最終便沿著大海邊緣淤積——都沒有長時間接觸到（哪怕是少量的）氧。在距今少於二十四億年的沉積作用裡，我們則很少見到這樣的顆粒。其他對氧敏感的礦物，也道出相同的故事。

古代的風化作用層強化了二十四億年前全星球變遷的論據。岩石暴露在自然影響下，就會經歷化學風化作用，使岩石表面被改變的礦物剝落並促使土壤形成。鐵再一次參與作用，原因和前面提到的理由相同。當富含鐵的礦物覆蓋在無氧空氣和水底下，所含鐵就會進入溶液，被雨水和河川帶走。

在這些情況下，當我們拿一塊母岩的鐵含量來與它受風化岩面的鐵含量做個比較，風化作用層的鐵已經耗盡。反過來說，在有氧的情況下，風化釋出的鐵很快就會形成氧化鐵礦物，將它固定在原位。要不要猜猜看，古代風化作用層最早是在什麼時候顯露出與氧氣接觸的證據？聰明人會猜二十四億年前，正確答案。

最後，古代黃鐵礦和石膏所含硫同位素的細部資訊告訴我們，超過二十四億年之前，大氣的化學歷程在地球的硫循環中發揮了重要作用，但在那段時期之後就停止了。化學模型暗指，這種能透露真相的同位素資訊，只有在大氣中的氧含量極低時才會顯現——低於現今豐度的十萬分之一水平。

於是在超過二十億年間——幾乎等於我們這顆行星歷史的前半部分——地球的大氣和海洋，基本上都沒有氧氣，於是像你我這樣的生物體，都不可能存在。這就引出了兩個重要的問題。我們已經討論過，地球在三十五億年前，甚至在更早之前就是顆生物行星。

哪種生命能在這種早期缺氧地球上興盛繁衍？還有同樣重要的是，地球表面的這種持久狀態，為什麼在二十四億年前出現了變化？

有關無氧生命的問題比較容易解答，因為今天也有無氧環境，而且裡面充滿了生命。

生命是如何在這些（對我們而言）險惡的棲息地裡面延續下來？在我們熟悉的宏觀世界裡面，植物行光合作用來獲得能量和碳，吸收光能以二氧化碳形成糖，同時釋出氧氣這種副產品。簡化一點，光合作用方程式就像這樣：

CO 2 + H 2 O ➞ CH 2 O + O 2

動物採反向作用，將有機分子做為食物攝入，讓其中部分組成與氧反應來取得能量——我們稱之為呼吸作用（植物也呼吸）：

CH 2 O + O 2 ➞ CO 2 + H 2 O

兩種反應是互補、彼此反向的。這樣一來，碳和氧就在生物體和環境之間往復循環，維繫生命度過歲月。

擦亮你的顯微鏡，你就會看到許多微型生物也做相同的事情——藻類行光合作用，生成有機碳和氧氣；真菌、原生動物、藻類都會呼吸，消耗氧氣並將碳以二氧化碳形式返還環境。而且，是的，有些細菌也使用這些途徑來循環碳。