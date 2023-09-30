高國輝引退賽今開打，先發扛4棒、指定打擊，總教練丘昌榮已想好「完美劇本」

（中央社）中職富邦悍將隊38歲球星高國輝今（30）天舉辦引退賽，將先發扛4棒、打指定打擊，總教練丘昌榮還幫高國輝想好「完美劇本」，至於引退賽後還會不會出賽要看比賽戰況。

引退賽扛4棒、指定打擊，總教練丘昌榮已想好「完美劇本」

中華職棒富邦悍將隊今天在新莊棒球場替高國輝舉辦引退賽，賽後也會安排引退儀式，今天悍將與統一獅隊比賽，高國輝先發打4棒、指定打擊；總教練丘昌榮笑說，已經想好了，理想狀況最後一個打席敲出二壘打，換代跑後高國輝緩緩退場，接受全場球迷歡呼。

丘昌榮後來也笑說，如果高國輝最後一個打席打全壘打也是完美劇本，「那再好不過了」，今天會不會打滿全場要視戰況而定，至於明（10月1日）天會不會上場，丘昌榮也提到，今天賽後活動蠻多的，要看高國輝的身體狀況而定，而且明天對手味全龍隊的先發投手伍鐸，也是高國輝對戰成績不錯的投手。

丘昌榮表示，高國輝引退儀式過後還是在球隊60人名單人，如果球隊需要，以及有季後賽機會，高國輝都有機會再出賽，相信球迷也不會反對，但一切都要看比賽狀況。

高國輝26日出賽還開轟，丘昌榮表示，相信如果高國輝堅持要打，球團還是會給他機會，但他應該已經考慮很久才做出決定，可以讓球團和球迷認可舉辦引退賽，代表高國輝也有累積一定的成績才能做到。

丘昌榮很感慨，要打到將近40歲的年紀並不容易，運動員體力很重要，長期賽季要想辦法維持，有時候連年輕人都受不了，何況是比較年長的球員，如果還有傷就更難了。

丘昌榮也提到，近年看了不少球員選擇引退，職棒的環境真的很競爭，每年選秀進來的新秀很多，也希望年輕球員要想清楚，或許可以先去讀個書，也比較知道要怎麼選擇。

林智勝送花：「安邦定國、輝向未來」

（中央社）中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退賽，曾經在全壘打王上的競爭者林智勝，一早就以原住民棒球協會理事長的身分送來花禮，寫著「安邦定國、輝向未來」。

曾完成中職全壘打王3連霸的富邦悍將球星高國輝月初宣布今（2023）年球季結束後引退，26日用生日全壘打為自己慶祝38歲生日，僅管球迷高喊「不要退、不要退」，但高國輝笑說，引退的決定就像潑出去的水、來不及了。

悍將今天、明天在主場新莊棒球場舉辦「完美輝擊：MY HERO」主題日，今天為高國輝引退賽，賽後會舉辦引退儀式；悍將為高國輝推出紀念商品，球迷從早上7、8時開始就在球場商品部外面排隊。

曾經在全壘打王獎項上的競爭者，現役味全龍隊41歲老將林智勝先前聽到高國輝引退消息時還難以置信，今天一早就送來祝賀花禮，上面寫的「安邦定國、輝向未來」。

對於球迷「反悔」不退的期待，高國輝表示決定了就不會留戀

（中央社）中職富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退儀式，高國輝坦言去年看著羅力引退，沒想到這麼快輪到自己，昨晚沒睡好為致詞稿苦惱，因為想感謝的人太多，「但決定了就不會再留戀」。

中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝今年球季結束之後引退，悍將今天在主場新莊棒球場替高國輝舉辦引退儀式和引退賽，今天與統一獅隊比賽高國輝先發打4棒、指定打擊。

高國輝賽前受訪時直言昨（29）天晚上沒有睡好，但主要是一直在想致詞要講什麼，「一路以來有很多想要感謝的人，不可能全部講出來」，他也提到，去年看著洋投羅力引退賽時，其實有想過如果是自己會用什麼心情面對，「要離開從小到大打了這麼久的棒球，只是沒想到這麼快就輪到我。」

高國輝雖然已經決定季後引退，但近期出賽長打發揮不錯，26日還敲出全壘打，球迷對於高國輝「反悔」不退還留有期待。高國輝表示，雖然有長打發揮，但有些球還是沒辦法應對的很好，而且很久沒有在晚場出賽，眼睛還沒辦法適應得很好，「想了很多，決定了（引退）就不會留戀。」

曾經在全壘打王上的競爭者、味全龍隊41歲老將林智勝今天一早就送祝賀花禮到新莊棒球場，放在入口最醒目的地方，上面寫著「安邦定國、輝向為來」，高國輝笑說一進門就看到了，「卡片上寫的祝賀詞很有林智勝的風格」，也期許自己可以做好該做的事，不管是什麼身分都可以幫助球隊。

陳鏞基稱高國輝「棒球狂」，與胡金龍等人合送引退禮

（中央社）中職統一獅隊野手陳鏞基是高國輝旅美時期的室友，也是高苑工商時期大兩屆的學長，今天和羅錦龍、胡金龍準備引退禮，陳鏞基稱呼高國輝是「棒球痴」，希望他能好好享受今年剩下來的比賽。

中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退賽與引退儀式，悍將今天對手是統一獅隊，統一獅隊陣中投手教練羅錦龍是高國輝高苑同學，陳鏞基是學長和旅美時期室友，胡金龍則是好友，由胡金龍發想，3人合買了行動卡拉OK當高國輝的引退禮，羅錦龍笑說：「他很愛唱歌，就讓他在家裡唱個夠。」

陳鏞基跟高國輝交情好，旅美西雅圖水手隊時期，春訓時幾乎都睡在一起，常常一起外出吃飯、看電影，被問起有沒有發生什麼趣事，陳鏞基笑說一時想不起來。

陳鏞基稱高國輝是「棒球痴、棒球狂」，提到高國輝訓練的量很多，自我要求高，什麼都要求做到最好，可惜腰部大傷，雖然現在還是很會打，但高國輝既然決定今年打完就引退，也希望他可以好好享受最後的比賽。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航