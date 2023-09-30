高國輝引退賽今開打，先發扛4棒、指定打擊，總教練丘昌榮已想好「完美劇本」
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中職富邦悍38歲球星高國輝今（30）將在新莊棒球場舉辦引退賽，先發扛4棒、打指定打擊，昔日全壘打王上的競爭者林智勝一早也送上寫著「安邦定國、輝向為來」的祝賀花禮。而面對球迷「反悔」不退的期待，他表示決定了就不再留戀，至於引退賽後還會不會出賽則要看比賽戰況，
（中央社）中職富邦悍將隊38歲球星高國輝今（30）天舉辦引退賽，將先發扛4棒、打指定打擊，總教練丘昌榮還幫高國輝想好「完美劇本」，至於引退賽後還會不會出賽要看比賽戰況。
引退賽扛4棒、指定打擊，總教練丘昌榮已想好「完美劇本」
中華職棒富邦悍將隊今天在新莊棒球場替高國輝舉辦引退賽，賽後也會安排引退儀式，今天悍將與統一獅隊比賽，高國輝先發打4棒、指定打擊；總教練丘昌榮笑說，已經想好了，理想狀況最後一個打席敲出二壘打，換代跑後高國輝緩緩退場，接受全場球迷歡呼。
丘昌榮後來也笑說，如果高國輝最後一個打席打全壘打也是完美劇本，「那再好不過了」，今天會不會打滿全場要視戰況而定，至於明（10月1日）天會不會上場，丘昌榮也提到，今天賽後活動蠻多的，要看高國輝的身體狀況而定，而且明天對手味全龍隊的先發投手伍鐸，也是高國輝對戰成績不錯的投手。
丘昌榮表示，高國輝引退儀式過後還是在球隊60人名單人，如果球隊需要，以及有季後賽機會，高國輝都有機會再出賽，相信球迷也不會反對，但一切都要看比賽狀況。
高國輝26日出賽還開轟，丘昌榮表示，相信如果高國輝堅持要打，球團還是會給他機會，但他應該已經考慮很久才做出決定，可以讓球團和球迷認可舉辦引退賽，代表高國輝也有累積一定的成績才能做到。
丘昌榮很感慨，要打到將近40歲的年紀並不容易，運動員體力很重要，長期賽季要想辦法維持，有時候連年輕人都受不了，何況是比較年長的球員，如果還有傷就更難了。
丘昌榮也提到，近年看了不少球員選擇引退，職棒的環境真的很競爭，每年選秀進來的新秀很多，也希望年輕球員要想清楚，或許可以先去讀個書，也比較知道要怎麼選擇。
林智勝送花：「安邦定國、輝向未來」
（中央社）中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退賽，曾經在全壘打王上的競爭者林智勝，一早就以原住民棒球協會理事長的身分送來花禮，寫著「安邦定國、輝向未來」。
曾完成中職全壘打王3連霸的富邦悍將球星高國輝月初宣布今（2023）年球季結束後引退，26日用生日全壘打為自己慶祝38歲生日，僅管球迷高喊「不要退、不要退」，但高國輝笑說，引退的決定就像潑出去的水、來不及了。
悍將今天、明天在主場新莊棒球場舉辦「完美輝擊：MY HERO」主題日，今天為高國輝引退賽，賽後會舉辦引退儀式；悍將為高國輝推出紀念商品，球迷從早上7、8時開始就在球場商品部外面排隊。
曾經在全壘打王獎項上的競爭者，現役味全龍隊41歲老將林智勝先前聽到高國輝引退消息時還難以置信，今天一早就送來祝賀花禮，上面寫的「安邦定國、輝向未來」。
對於球迷「反悔」不退的期待，高國輝表示決定了就不會留戀
（中央社）中職富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退儀式，高國輝坦言去年看著羅力引退，沒想到這麼快輪到自己，昨晚沒睡好為致詞稿苦惱，因為想感謝的人太多，「但決定了就不會再留戀」。
中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝今年球季結束之後引退，悍將今天在主場新莊棒球場替高國輝舉辦引退儀式和引退賽，今天與統一獅隊比賽高國輝先發打4棒、指定打擊。
高國輝賽前受訪時直言昨（29）天晚上沒有睡好，但主要是一直在想致詞要講什麼，「一路以來有很多想要感謝的人，不可能全部講出來」，他也提到，去年看著洋投羅力引退賽時，其實有想過如果是自己會用什麼心情面對，「要離開從小到大打了這麼久的棒球，只是沒想到這麼快就輪到我。」
高國輝雖然已經決定季後引退，但近期出賽長打發揮不錯，26日還敲出全壘打，球迷對於高國輝「反悔」不退還留有期待。高國輝表示，雖然有長打發揮，但有些球還是沒辦法應對的很好，而且很久沒有在晚場出賽，眼睛還沒辦法適應得很好，「想了很多，決定了（引退）就不會留戀。」
曾經在全壘打王上的競爭者、味全龍隊41歲老將林智勝今天一早就送祝賀花禮到新莊棒球場，放在入口最醒目的地方，上面寫著「安邦定國、輝向為來」，高國輝笑說一進門就看到了，「卡片上寫的祝賀詞很有林智勝的風格」，也期許自己可以做好該做的事，不管是什麼身分都可以幫助球隊。
陳鏞基稱高國輝「棒球狂」，與胡金龍等人合送引退禮
（中央社）中職統一獅隊野手陳鏞基是高國輝旅美時期的室友，也是高苑工商時期大兩屆的學長，今天和羅錦龍、胡金龍準備引退禮，陳鏞基稱呼高國輝是「棒球痴」，希望他能好好享受今年剩下來的比賽。
中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退賽與引退儀式，悍將今天對手是統一獅隊，統一獅隊陣中投手教練羅錦龍是高國輝高苑同學，陳鏞基是學長和旅美時期室友，胡金龍則是好友，由胡金龍發想，3人合買了行動卡拉OK當高國輝的引退禮，羅錦龍笑說：「他很愛唱歌，就讓他在家裡唱個夠。」
陳鏞基跟高國輝交情好，旅美西雅圖水手隊時期，春訓時幾乎都睡在一起，常常一起外出吃飯、看電影，被問起有沒有發生什麼趣事，陳鏞基笑說一時想不起來。
陳鏞基稱高國輝是「棒球痴、棒球狂」，提到高國輝訓練的量很多，自我要求高，什麼都要求做到最好，可惜腰部大傷，雖然現在還是很會打，但高國輝既然決定今年打完就引退，也希望他可以好好享受最後的比賽。
新聞來源
- 高國輝引退賽扛4棒 丘昌榮想好完美劇本（中央社）
- 高國輝引退賽 林智勝送花：安邦定國輝向未來（中央社）
- 高國輝引退賽前沒睡好有原因 決定了就不會留戀（中央社）
- 陳鏞基稱高國輝棒球痴 胡金龍發想準備退休禮（中央社）
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。