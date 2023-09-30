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2023/09/30,
歐洲

普亭簽署秋季徵兵令，再徵召13萬俄國男性入伍；德法改採與烏克蘭軍工業合作替代軍援

普亭簽署秋季徵兵令，再徵召13萬俄國男性入伍；德法改採與烏克蘭軍工業合作替代軍援
Photo Credit: Getty Images

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俄烏戰爭已成漫長消耗戰，普亭又在今（30）日簽署新的秋季徵兵令，預計徵召13萬名俄男性入伍。而隨烏克蘭有長期抗戰的準備，德法為防止軍火庫因援烏而耗盡，將改以軍工業合作的方式取代軍援，希望建立烏克蘭的軍火自主性。

（中央社）俄烏戰爭儼然已成漫長消耗戰，西方政府為免軍火庫存因援烏而耗盡，轉為鼓勵軍火商與基輔合作。德、法的軍工企業準備赴烏設廠，建立烏克蘭軍火自主的量能。

為防軍火庫因援烏見底，德法改採與烏軍工業合作

《政客》報導，德國政府本週為萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）與烏克蘭的國營軍工企業合作研發、生產裝備開綠燈。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）這週也帶著約20家法國的國防承包商前往基輔，據報導隨行業者包含泰雷斯集團（Thales）、飛彈系統公司MBDA、系統大廠奈克斯特（Nexter）等重量級軍工企業，盼與烏方建立夥伴關係。

烏克蘭今（30）天在基輔舉辦一場國防產業論壇，有來自26個國家地區的165間公司與會。會中烏克蘭官員無須經西方各國政府同意、可逕自與軍工企業簽約，尋求合作研發、生產軍武，並針對烏軍需求引進裝備。

這場國防論壇與展覽，時值歐洲各國庫存見底、軍援烏克蘭已面臨極限。過去幾個月烏克蘭都在尋求提振自身軍工業，部分也是出於擔心美國2024年大選後川普再上台。川普此前曾示意若重掌白宮，援烏可能縮水。

而隨烏克蘭有長期抗戰的準備，歐洲主要盟邦如德、法也尋求將政府援贈裝備轉為由軍火商與烏方簽約合作的方式。

法國官員過去幾週已開始傳達新訊息：法方不能再繼續向烏克蘭提供武器，將改以烏克蘭政府與法國軍工業合作來替代。國防部長勒克努24日受訪時說：「我們不能無限期捐出自家武裝部隊的資源，否則會損及自身的國防能力和軍隊訓練素質。」

法國的軍工企業這週在基輔已與烏方簽署火砲、裝甲車、無人機與掃雷等相關合約，包含在地維修與生產。

法國《費加洛報》（Le Figaro）指出，防務公司Arquus與烏方簽關於裝甲運兵車在地維修的意向書，未來也會在當地設廠生產；生產凱薩（Caesar）自走榴砲的奈克斯特公司也表示，他們在找烏克蘭當地的夥伴建立合作維修量能。

在法國之前，英國航太系統公司（BAE Systems）與瑞典方面就已改採類似做法。烏方8月與瑞典簽意向書，就瑞典CV90步兵戰車的「生產、操作、訓練、服役」深化合作，英國航太系統也宣布將在烏克蘭設廠，大量生產105公釐火砲。

德國萊茵金屬公司執行長帕柏格（Armin Papperger）表示，希望能在烏克蘭製造他們新一代的美洲豹（Panther）戰車。目前萊茵金屬公司的美洲豹戰車還只是原型車，但日後將取代目前的豹2（Leopard 2）。

普亭簽署秋季徵兵令，再徵召13萬俄國男性入伍

（中央社）俄羅斯政府官網今天發布的文件顯示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已簽署一份啟動秋季例行徵兵的政令，徵召多達13萬名俄國男性公民依法服役。

《路透社》報導，所有俄羅斯男子都被要求在18歲到27歲間服完1年兵役，或是在接受高等教育時接受相對應的軍事訓練。

在普亭簽署秋季徵兵令的同時，俄羅斯的武裝部隊繼續在烏克蘭執行他們的「特殊軍事行動」，這場軍事行動如今已進入第20個月。

普亭今（2023）年3月曾簽署春季徵兵令，徵召14萬7000名公民服法定兵役。他這個月說，他正在為在烏克蘭的長期戰爭做好準備。

俄羅斯國會下議院今年7月通過兵役制度修正案，將男性接受徵召入伍的年齡上限從27歲提高到30歲，預計2024年1月1日實施。

俄羅斯去（2022）年宣布了一項計畫，預計將職業及徵召入伍的戰鬥人員數量擴增超過30%至150萬人，但由於俄軍在烏克蘭戰場死傷人數不明且慘重，讓達成這項野心勃勃的任務變得更加困難。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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