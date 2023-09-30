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2023/09/30,
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杭州亞運：女雙「台灣內戰」詹詠然、詹皓晴勝出，奪下中華隊第7金

杭州亞運：女雙「台灣內戰」詹詠然、詹皓晴勝出，奪下中華隊第7金
「詹家姊妹」詹詠然（右）與詹皓晴（左）以6比4、6比3擊敗李亞軒與梁恩碩，奪下金牌。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今（30）天日在杭州亞運網球女雙上演了「台灣內戰」戲碼，詹家姊妹成功擊敗李亞軒、梁恩碩組合，除了是台灣本屆第7金，也是姐妹倆在亞運女雙搭檔中首次摘金，意義重大。而今（2023）年34歲的亞運「5朝元老」詹詠然在此次奪生涯第5金後，也成為了隊史上擁有最多金者。

詹家姊妹勝出網球女雙內戰，台灣第7金落袋

（中央社）杭州亞運網球女雙金牌戰今（30）天上演「台灣內戰」戲碼，「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴最終以6比4、6比3擊敗李亞軒與梁恩碩摘金，這也是姊妹倆在亞運女雙搭檔首金、台灣本屆第7金。

詹詠然與詹皓晴2014年仁川亞運首度在女雙搭檔奪銅，4年後再戰雅加達亞運，闖進金牌戰後卻鎩羽而歸，以銀牌作收，「詹家姊妹」第3度在亞運攜手出擊，與自家人李亞軒與梁恩碩在金牌戰會師。

雙方開賽上演激戰，「詹家姊妹」先攻破對手發球局後，梁恩碩靠著網前不錯的截擊手感，隨即回破，而「詹家姊妹」第3局再度還以顏色，並以6比4先下一城。

「詹家姊妹」次盤乘勝追擊，連續成功破發，取得4比1領先，面對對方緊追不捨，經驗豐富的「詹家姊妹」頂住壓力、以6比3獲勝。

詹詠然過去在2010年廣州亞運，曾與莊佳容在女雙合力摘金，但與妹妹詹皓晴在亞運合體搶下金牌，卻是第一次，台灣女雙今年亞運金包銀，目前網球隊累積2金1銀1銅。

詹詠然靠著這面女雙金牌，生涯亞運累積5金，成為台灣亞運史上最多金的得主。

梁恩碩雖與李亞軒雖然拿下銀牌，但梁恩碩稍後將在混雙金牌戰登場，與黃琮豪合體爭金。

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Photo Credit: 中央社

詹家姊妹亞運女雙搭檔首金

（中央社）「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴第3次在亞運網球女雙合作，今天在杭州亞運如願登頂，詹詠然與詹皓晴認為，這面金牌意義重大，真的很不容易 ，詹皓晴開心地說：「我們今天做到了」。

詹詠然與詹皓晴2014年仁川亞運首度在女雙搭檔奪銅，4年後再戰雅加達亞運，闖進金牌戰後卻鎩羽而歸，以銀牌作收，「詹家姊妹」第3度在亞運攜手出擊，與自家人李亞軒與梁恩碩在金牌戰會師。

雙方開賽上演激戰，「詹家姊妹」先攻破對手發球局後，梁恩碩靠著網前不錯的截擊手感，隨即回破，而「詹家姊妹」第3局再度還以顏色，並以6比4先下一城。

「詹家姊妹」次盤乘勝追擊，連續成功破發，取得4比1領先，面對對方緊追不捨，經驗豐富的「詹家姊妹」頂住壓力、以6比3獲勝。

詹詠然過去在2010年廣州亞運，曾與莊佳容在女雙合力摘金，但與妹妹詹皓晴在亞運合體搶下金牌，卻是第一次，台灣女雙今年亞運金包銀，目前網球隊累積2金1銀1銅。

首度在亞運攜手摘金，詹詠然與詹皓晴賽後接受媒體聯訪時均表示，這面金牌意義重大，這一直是她們的目標，姊妹能一起拿下金牌，真的很不容易 。

詹皓晴透露，上屆亞運金牌戰失利，讓2人相當難過，也覺得很可惜，「大家很看好我們上屆會拿金牌，可是沒拿到，但我們今天做到了」。

詹家姊妹都肯定對手表現，即使在落後時依舊持續緊咬比分，詹詠然表示：「我們只是經驗略勝一籌， 關鍵時刻拿下比賽」。

亞運「五朝元老」詹詠然今（2023）年已34歲，被媒體詢問到是否再戰亞運，詹詠然表示：「3年後我已經37歲，你們要這樣強迫我嗎？」

不過，詹詠然隨後表示，這幾天身體、心理累積不少壓力和疲勞，想要先緩一下，先不想那麼多。

另外，李亞軒與梁恩碩原本賽前設定以晉級4強為目標，能夠闖進金牌戰，已讓2人感到驚奇，但金牌戰失利，仍讓李亞軒難過落淚，李亞軒說：「打到決賽真的很想贏，但今天姐姐們打得太好、無計可施，自己已經有努力過，因此覺得可惜。」

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Photo Credit: 中央社

34歲亞運「5朝元老」詹詠然奪生涯第5金，獨居隊史最多金

（中央社）從17歲首度登上2006年杜哈亞運舞台到成為亞運「五朝元老」，詹詠然今天在杭州亞運拿下網球女雙金牌後生涯第5金到手，獨居隊史最多金，她賽後說，感覺生涯就此結束，也是很好的句點。

詹詠然8月剛滿34歲卻已是亞運網球隊「五朝元老」，2006年杜哈亞運首秀就拿下女團金牌、女雙銀牌，4年後的廣州亞運更囊括3面獎牌，包括女雙、混雙雙金與女團銀牌。

詹詠然2014年仁川亞運再度率領女團重返榮耀，女雙與妹妹搭檔以銅牌作收；2018年姊妹倆挑戰女雙金牌失利，收下銀牌。

詹詠然參加前4屆亞運已累積4金、3銀、1銅，台灣網球隊亞運隊史7金，就有4金與詹詠然有關，且詹詠然在今年杭州亞運登場前，手握8面亞運獎牌，也是台灣隊史上最多，4金則與保齡球名將周妙玲並列第1。

詹詠然今年成為亞運「五朝元老」，今天與妹妹詹皓晴在杭州亞運網球女雙金牌戰以6比4、6比3擊敗自家人李亞軒與梁恩碩，姊妹首度在亞運女雙攜手摘金。

詹詠然加上這面金牌，生涯亞運金牌數推升至5金，獨居隊史上最多金。

詹詠然賽後接受媒體聯訪時表示，雖然這一直是自己目標，但賽前並沒想太多，在完成新的里程碑後，她如釋重負，終於在參加第5屆亞運拿下第5金，「感覺生涯甚至在現在結束，我也覺得是很好句點。」

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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