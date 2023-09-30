杭州亞運：女雙「台灣內戰」詹詠然、詹皓晴勝出，奪下中華隊第7金
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今（30）天日在杭州亞運網球女雙上演了「台灣內戰」戲碼，詹家姊妹成功擊敗李亞軒、梁恩碩組合，除了是台灣本屆第7金，也是姐妹倆在亞運女雙搭檔中首次摘金，意義重大。而今（2023）年34歲的亞運「5朝元老」詹詠然在此次奪生涯第5金後，也成為了隊史上擁有最多金者。
詹家姊妹勝出網球女雙內戰，台灣第7金落袋
（中央社）杭州亞運網球女雙金牌戰今（30）天上演「台灣內戰」戲碼，「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴最終以6比4、6比3擊敗李亞軒與梁恩碩摘金，這也是姊妹倆在亞運女雙搭檔首金、台灣本屆第7金。
詹詠然與詹皓晴2014年仁川亞運首度在女雙搭檔奪銅，4年後再戰雅加達亞運，闖進金牌戰後卻鎩羽而歸，以銀牌作收，「詹家姊妹」第3度在亞運攜手出擊，與自家人李亞軒與梁恩碩在金牌戰會師。
雙方開賽上演激戰，「詹家姊妹」先攻破對手發球局後，梁恩碩靠著網前不錯的截擊手感，隨即回破，而「詹家姊妹」第3局再度還以顏色，並以6比4先下一城。
「詹家姊妹」次盤乘勝追擊，連續成功破發，取得4比1領先，面對對方緊追不捨，經驗豐富的「詹家姊妹」頂住壓力、以6比3獲勝。
詹詠然過去在2010年廣州亞運，曾與莊佳容在女雙合力摘金，但與妹妹詹皓晴在亞運合體搶下金牌，卻是第一次，台灣女雙今年亞運金包銀，目前網球隊累積2金1銀1銅。
詹詠然靠著這面女雙金牌，生涯亞運累積5金，成為台灣亞運史上最多金的得主。
梁恩碩雖與李亞軒雖然拿下銀牌，但梁恩碩稍後將在混雙金牌戰登場，與黃琮豪合體爭金。
詹家姊妹亞運女雙搭檔首金
（中央社）「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴第3次在亞運網球女雙合作，今天在杭州亞運如願登頂，詹詠然與詹皓晴認為，這面金牌意義重大，真的很不容易 ，詹皓晴開心地說：「我們今天做到了」。
詹詠然與詹皓晴2014年仁川亞運首度在女雙搭檔奪銅，4年後再戰雅加達亞運，闖進金牌戰後卻鎩羽而歸，以銀牌作收，「詹家姊妹」第3度在亞運攜手出擊，與自家人李亞軒與梁恩碩在金牌戰會師。
雙方開賽上演激戰，「詹家姊妹」先攻破對手發球局後，梁恩碩靠著網前不錯的截擊手感，隨即回破，而「詹家姊妹」第3局再度還以顏色，並以6比4先下一城。
「詹家姊妹」次盤乘勝追擊，連續成功破發，取得4比1領先，面對對方緊追不捨，經驗豐富的「詹家姊妹」頂住壓力、以6比3獲勝。
詹詠然過去在2010年廣州亞運，曾與莊佳容在女雙合力摘金，但與妹妹詹皓晴在亞運合體搶下金牌，卻是第一次，台灣女雙今年亞運金包銀，目前網球隊累積2金1銀1銅。
首度在亞運攜手摘金，詹詠然與詹皓晴賽後接受媒體聯訪時均表示，這面金牌意義重大，這一直是她們的目標，姊妹能一起拿下金牌，真的很不容易 。
詹皓晴透露，上屆亞運金牌戰失利，讓2人相當難過，也覺得很可惜，「大家很看好我們上屆會拿金牌，可是沒拿到，但我們今天做到了」。
詹家姊妹都肯定對手表現，即使在落後時依舊持續緊咬比分，詹詠然表示：「我們只是經驗略勝一籌， 關鍵時刻拿下比賽」。
亞運「五朝元老」詹詠然今（2023）年已34歲，被媒體詢問到是否再戰亞運，詹詠然表示：「3年後我已經37歲，你們要這樣強迫我嗎？」
不過，詹詠然隨後表示，這幾天身體、心理累積不少壓力和疲勞，想要先緩一下，先不想那麼多。
另外，李亞軒與梁恩碩原本賽前設定以晉級4強為目標，能夠闖進金牌戰，已讓2人感到驚奇，但金牌戰失利，仍讓李亞軒難過落淚，李亞軒說：「打到決賽真的很想贏，但今天姐姐們打得太好、無計可施，自己已經有努力過，因此覺得可惜。」
34歲亞運「5朝元老」詹詠然奪生涯第5金，獨居隊史最多金
（中央社）從17歲首度登上2006年杜哈亞運舞台到成為亞運「五朝元老」，詹詠然今天在杭州亞運拿下網球女雙金牌後生涯第5金到手，獨居隊史最多金，她賽後說，感覺生涯就此結束，也是很好的句點。
詹詠然8月剛滿34歲卻已是亞運網球隊「五朝元老」，2006年杜哈亞運首秀就拿下女團金牌、女雙銀牌，4年後的廣州亞運更囊括3面獎牌，包括女雙、混雙雙金與女團銀牌。
詹詠然2014年仁川亞運再度率領女團重返榮耀，女雙與妹妹搭檔以銅牌作收；2018年姊妹倆挑戰女雙金牌失利，收下銀牌。
詹詠然參加前4屆亞運已累積4金、3銀、1銅，台灣網球隊亞運隊史7金，就有4金與詹詠然有關，且詹詠然在今年杭州亞運登場前，手握8面亞運獎牌，也是台灣隊史上最多，4金則與保齡球名將周妙玲並列第1。
詹詠然今年成為亞運「五朝元老」，今天與妹妹詹皓晴在杭州亞運網球女雙金牌戰以6比4、6比3擊敗自家人李亞軒與梁恩碩，姊妹首度在亞運女雙攜手摘金。
詹詠然加上這面金牌，生涯亞運金牌數推升至5金，獨居隊史上最多金。
詹詠然賽後接受媒體聯訪時表示，雖然這一直是自己目標，但賽前並沒想太多，在完成新的里程碑後，她如釋重負，終於在參加第5屆亞運拿下第5金，「感覺生涯甚至在現在結束，我也覺得是很好句點。」
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心