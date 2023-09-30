美國資深參議員范士丹逝世享壽90歲：帶領舊金山走過混亂年代，31年國會生涯成就無數

（中央社）美國民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）昨（29）天傳出辭世，享耆壽90歲。她是美國政治史上重要人物，1992年起擔任參議員，在長達31年國會生涯中立法成就無數。

《紐約時報》報導，范士丹的家屬透露，范士丹是在前（28）天晚間去世。

范士丹逝世，31年國會生涯成就無數

曾為舊金山首位女市長的范士丹，生前是美國國會最年長的民主黨籍參議員。她在1992年成為參議員後，帶頭通過數百件法案；她還曾任參院情報委員會主席，也是首位擔任這項職務的女性。

1978年，美國同志權利鬥士哈維．米克（Harvey Milk）和時任舊金山市長摩斯康（George Moscone）被心懷不滿的前同事槍殺身亡後，范士丹成為舊金山首位女市長。

2010年，時任參院情報委員會主席的范士丹率團訪問台灣，訪問團成員包括參議員哈根（Kay Hagan）與尤德爾（Mark Udall），是前總統馬英九上任後首批訪台的美國聯邦參議員。

范士丹的成就包括起草1994年的攻擊步槍禁令，並製作6700頁關於美國「反恐戰爭」期間中央情報局（CIA）酷刑計畫的報告。

范士丹今（2023）年2月14日宣布，明年任期屆滿後不再競選連任。2月下旬便傳出感染帶狀皰疹，3月初離開華府返回舊金山家中休養工作，因此缺席多場參院投票，此後一些同黨議員呼籲她提前辭職，她都不為所動，堅持要做到任期結束才退休。

從舊金山展開仕途，率眾走過混亂年代受推崇

（中央社）美國參議員范士丹辭世，她從舊金山展開政治生涯，自1960年代起數次打破玻璃天花板，並帶領舊金山度過黑暗時刻，當地政要紛紛致哀，州長紐松將任命誰暫代其職務備受關注。

美國民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Diane Feinstein）1961年被加州已故前州長派特布朗（Pat Brown）任命為女性假釋委員會成員，從而展開政治生涯。那個年代，社會對女性的期望，是成為一名家庭主婦。

舊金山158年歷史的媒體「紀事報」（San Francisco Chronicle）當時介紹范士丹寫道「她擁有烏黑秀髮、藍色眼睛」，強調她的外貌而非她的司法專業知識，在男性至上主義的環境中，她持續奮戰，不過1970年代，她2次角逐舊金山市長失利，直到1979年，當選舊金山首位女性市長。

在寫下這個歷史之前，范士丹曾因住家遭左翼恐怖組織「新世界解放陣線」（New World Liberation Front）以及地下激進分子襲擊，加上選舉挫敗，一度萌生退出政壇的念頭。1978年，她的政治生涯意外出現轉折。

1978年政治生涯出現轉折，為槍枝管制發聲不遺餘力

1978年11月27日，舊金山市政廳發生重大刺殺事件，時任舊金山市長的摩斯康（George Moscone）和美國政壇首位公開同志身分的市議員哈維米克（Harvey Milk）遭到政敵、前舊金山市議員懷特（Dan White）槍殺。

時任聖馬提歐郡（San Mateo County）議員的前民主黨籍加州眾議員史畢爾（Jackie Speier）曾回憶，「那一刻我感到灣區世界末日即將來臨」。

范士丹是第一個發現哈維米克遺體的人，時任市議長的她，召開記者會宣布這起悲劇，並向大眾說「我們會盡其所能走下去」，堅強形象深植人心。

在刺殺事件發生後，范士丹成為舊金山代理市長、隔年選上市長，1990年她宣布參選加州州長，同年6月，她獲得民主黨提名，再度寫下歷史，成為第一位獲主要政黨提名角逐州長的女性，只是隨後輸給共和黨對手。

1992年，她爭取加州聯邦參議員席位取得勝利。在31年參議員任內，她為禁槍法案全力奮戰不遺餘力，外界認為與1970年代的親身經歷有關。

她在參議院期間，曾任程序委員會主席、情報委員會主席、司法委員會成員。

今年2月傳身體狀況不佳，返家休養

范士丹今年傳出身體健康狀況不佳，曾於2月時宣布，2024年將不再尋求連任，便因感染帶狀皰疹返回舊金山家中休養，5月才重返華府。

美東時間28日，范士丹於任內辭世，享耆壽90歲，是美國史上最年長的參議員和國會議員，也是加州史上任職最久的參議員。

加州和舊金山各界紛紛致上哀悼，州長紐松（Gavin Newsom）發布聲明表示，「范士丹是一位強而有力、具開創性的參議員，早期就為槍枝管制發聲，也是混亂和悲劇時代的領導者...是我的終身導師」。

舊金山市政府已宣布市政廳和各大公共建築連3天降半旗哀悼，市長布里德（London Breed）說，范士丹堅定不移地捍衛著城市、州、和國家。她是舊金山的重要領導者之一，她留下的傳奇將受到後世讚揚。

紐松有權任命誰暫代范士丹的參議員一職，他曾經承諾要任命非裔女性，如今因牽涉黨內權力平衡而進退兩難，最終決定受到外界密切關注。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航