美國資深參議員范士丹逝世享壽90歲：帶領舊金山走過混亂年代，31年國會生涯成就無數
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美國民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）昨（29）日傳離世，享耆壽90歲。她在31年國會生涯成就無數，帶領了舊金山走出黑暗、數次打破玻璃天花板，並在1978年美政壇同運鬥士哈維米克被槍殺後迎來政治生涯的轉折，從此為槍枝管制的發聲不遺餘力。舊金山市政府已宣布市政廳和各大公共建築連3天降半旗哀悼，以讚揚范士丹對城市、州、和國家堅定不移的捍衛。
（中央社）美國民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）昨（29）天傳出辭世，享耆壽90歲。她是美國政治史上重要人物，1992年起擔任參議員，在長達31年國會生涯中立法成就無數。
《紐約時報》報導，范士丹的家屬透露，范士丹是在前（28）天晚間去世。
范士丹逝世，31年國會生涯成就無數
曾為舊金山首位女市長的范士丹，生前是美國國會最年長的民主黨籍參議員。她在1992年成為參議員後，帶頭通過數百件法案；她還曾任參院情報委員會主席，也是首位擔任這項職務的女性。
1978年，美國同志權利鬥士哈維．米克（Harvey Milk）和時任舊金山市長摩斯康（George Moscone）被心懷不滿的前同事槍殺身亡後，范士丹成為舊金山首位女市長。
2010年，時任參院情報委員會主席的范士丹率團訪問台灣，訪問團成員包括參議員哈根（Kay Hagan）與尤德爾（Mark Udall），是前總統馬英九上任後首批訪台的美國聯邦參議員。
范士丹的成就包括起草1994年的攻擊步槍禁令，並製作6700頁關於美國「反恐戰爭」期間中央情報局（CIA）酷刑計畫的報告。
范士丹今（2023）年2月14日宣布，明年任期屆滿後不再競選連任。2月下旬便傳出感染帶狀皰疹，3月初離開華府返回舊金山家中休養工作，因此缺席多場參院投票，此後一些同黨議員呼籲她提前辭職，她都不為所動，堅持要做到任期結束才退休。
從舊金山展開仕途，率眾走過混亂年代受推崇
（中央社）美國參議員范士丹辭世，她從舊金山展開政治生涯，自1960年代起數次打破玻璃天花板，並帶領舊金山度過黑暗時刻，當地政要紛紛致哀，州長紐松將任命誰暫代其職務備受關注。
美國民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Diane Feinstein）1961年被加州已故前州長派特布朗（Pat Brown）任命為女性假釋委員會成員，從而展開政治生涯。那個年代，社會對女性的期望，是成為一名家庭主婦。
舊金山158年歷史的媒體「紀事報」（San Francisco Chronicle）當時介紹范士丹寫道「她擁有烏黑秀髮、藍色眼睛」，強調她的外貌而非她的司法專業知識，在男性至上主義的環境中，她持續奮戰，不過1970年代，她2次角逐舊金山市長失利，直到1979年，當選舊金山首位女性市長。
在寫下這個歷史之前，范士丹曾因住家遭左翼恐怖組織「新世界解放陣線」（New World Liberation Front）以及地下激進分子襲擊，加上選舉挫敗，一度萌生退出政壇的念頭。1978年，她的政治生涯意外出現轉折。
1978年政治生涯出現轉折，為槍枝管制發聲不遺餘力
1978年11月27日，舊金山市政廳發生重大刺殺事件，時任舊金山市長的摩斯康（George Moscone）和美國政壇首位公開同志身分的市議員哈維米克（Harvey Milk）遭到政敵、前舊金山市議員懷特（Dan White）槍殺。
時任聖馬提歐郡（San Mateo County）議員的前民主黨籍加州眾議員史畢爾（Jackie Speier）曾回憶，「那一刻我感到灣區世界末日即將來臨」。
范士丹是第一個發現哈維米克遺體的人，時任市議長的她，召開記者會宣布這起悲劇，並向大眾說「我們會盡其所能走下去」，堅強形象深植人心。
在刺殺事件發生後，范士丹成為舊金山代理市長、隔年選上市長，1990年她宣布參選加州州長，同年6月，她獲得民主黨提名，再度寫下歷史，成為第一位獲主要政黨提名角逐州長的女性，只是隨後輸給共和黨對手。
1992年，她爭取加州聯邦參議員席位取得勝利。在31年參議員任內，她為禁槍法案全力奮戰不遺餘力，外界認為與1970年代的親身經歷有關。
她在參議院期間，曾任程序委員會主席、情報委員會主席、司法委員會成員。
今年2月傳身體狀況不佳，返家休養
范士丹今年傳出身體健康狀況不佳，曾於2月時宣布，2024年將不再尋求連任，便因感染帶狀皰疹返回舊金山家中休養，5月才重返華府。
美東時間28日，范士丹於任內辭世，享耆壽90歲，是美國史上最年長的參議員和國會議員，也是加州史上任職最久的參議員。
加州和舊金山各界紛紛致上哀悼，州長紐松（Gavin Newsom）發布聲明表示，「范士丹是一位強而有力、具開創性的參議員，早期就為槍枝管制發聲，也是混亂和悲劇時代的領導者...是我的終身導師」。
舊金山市政府已宣布市政廳和各大公共建築連3天降半旗哀悼，市長布里德（London Breed）說，范士丹堅定不移地捍衛著城市、州、和國家。她是舊金山的重要領導者之一，她留下的傳奇將受到後世讚揚。
紐松有權任命誰暫代范士丹的參議員一職，他曾經承諾要任命非裔女性，如今因牽涉黨內權力平衡而進退兩難，最終決定受到外界密切關注。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
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實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
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NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
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