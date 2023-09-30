國民黨立委馬文君捲入潛艦賣國風波，將告前海軍顧問郭璽加重誹謗
我們想讓你知道的是
台灣首艘國造潛艦「海鯤潛艦」28日下水，昨（29）日前海軍顧問郭璽卻指控國民黨籍立委馬文君，將潛艦資訊洩漏給中國大使。馬文君對此表示，各種影射穿鑿附會都在意料之中，並將對前海軍顧問郭璽提告加重誹謗。
（中央社）前海軍顧問郭璽指外購潛艦關鍵裝備一直從中作梗的就是國民黨立委馬文君。馬文君說，影射穿鑿附會都在意料中，已委請律師提告郭璽，也會善盡職責監督把關預算。
擬以「麻將最大黨」主席身分參選高雄左楠第3選區立委的郭璽今（30）天接受中央社記者電訪回應，歡迎馬文君提告，可以讓事實在公堂下曝光。他質疑對方，此案事發地在台北地檢署，卻跑去南投地檢署提告，明顯就是「打假球」轉移焦點。現在最重要的是馬文君到底有沒有出賣國家，歡迎馬文君週一（10月2日）跟他一起去北檢提告，雙方在媒體見證下當面對質。
國造潛艦召集人海軍上將黃曙光日前指出，1名立委針對潛艦國造「一直在搞」。郭璽上午接受電視媒體聯訪說，「賣國的就是國民黨立委馬文君，所有幫助台灣潛艦國造的外國朋友，回國後就被逮捕；馬文君把所有資料送去給國外安全局等單位，讓外國朋友被抓」。
馬文君透過媒體聯訪回應，台灣要進行重大建設聘請外籍移工，如果是合法的就不會被抓；她反問郭璽在潛艦國造過程中扮演什麼角色，為何會知道一些連國防部長或總統都不知道的內幕。
馬文君下午也前往南投地檢署控告郭璽加重誹謗；她指出，黃曙光不敢說立委姓名、也不講那家軍火商賣台洩密是「敢說不敢當」；依黃的指控，這些都是叛國嚴重罪名，依法應立刻告發，請檢調偵辦，豈可隨便說說。
馬文君表示，一個30年前就在海軍總部竊資企圖轉售圖利的人，組織這波抹黑攻擊唯一目的「就是要趕在總統蔡英文卸任前，編列並通過潛艦後續造艦特別預算，他個人就能入袋大筆佣金」。
馬文君說，各種影射穿鑿附會都在意料之中，但這些故事無法自圓其說，黃曙光掌握有人叛國洩密，不告發、不舉證，只開記者會隨便說說就算了，把訴訟事務交由律師處理。自己會善盡職責，監督行政把關預算，有人希望在野黨投鼠忌器、不敢監督，她不會中計。
新聞來源
延伸閱讀
- 首艘國造「海鯤潛艦」下水，立委關注後續檢測、籲檢方調查「藍委洩密中國大使館」傳言
- 國造潛艦「海鯤」將下水，黃曙光：不讓共軍進入太平洋，攻台至少要能部署3航艦戰鬥群
- 潛艦國造原型艦9月下水，國防安全研究院民調：8成5壓倒性民意挺國防自主
- 【專訪】台船董事長鄭文隆：台船自製潛艦9月下水，我們沒有愧對國家！
- 《路透》報導至少7國參與潛艦國造，原型艦11月已完成「安放龍骨」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
Tags：
開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。