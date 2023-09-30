國民黨立委馬文君捲入潛艦賣國風波，將告前海軍顧問郭璽加重誹謗

（中央社）前海軍顧問郭璽指外購潛艦關鍵裝備一直從中作梗的就是國民黨立委馬文君。馬文君說，影射穿鑿附會都在意料中，已委請律師提告郭璽，也會善盡職責監督把關預算。

擬以「麻將最大黨」主席身分參選高雄左楠第3選區立委的郭璽今（30）天接受中央社記者電訪回應，歡迎馬文君提告，可以讓事實在公堂下曝光。他質疑對方，此案事發地在台北地檢署，卻跑去南投地檢署提告，明顯就是「打假球」轉移焦點。現在最重要的是馬文君到底有沒有出賣國家，歡迎馬文君週一（10月2日）跟他一起去北檢提告，雙方在媒體見證下當面對質。

國造潛艦召集人海軍上將黃曙光日前指出，1名立委針對潛艦國造「一直在搞」。郭璽上午接受電視媒體聯訪說，「賣國的就是國民黨立委馬文君，所有幫助台灣潛艦國造的外國朋友，回國後就被逮捕；馬文君把所有資料送去給國外安全局等單位，讓外國朋友被抓」。

馬文君透過媒體聯訪回應，台灣要進行重大建設聘請外籍移工，如果是合法的就不會被抓；她反問郭璽在潛艦國造過程中扮演什麼角色，為何會知道一些連國防部長或總統都不知道的內幕。

馬文君下午也前往南投地檢署控告郭璽加重誹謗；她指出，黃曙光不敢說立委姓名、也不講那家軍火商賣台洩密是「敢說不敢當」；依黃的指控，這些都是叛國嚴重罪名，依法應立刻告發，請檢調偵辦，豈可隨便說說。

馬文君表示，一個30年前就在海軍總部竊資企圖轉售圖利的人，組織這波抹黑攻擊唯一目的「就是要趕在總統蔡英文卸任前，編列並通過潛艦後續造艦特別預算，他個人就能入袋大筆佣金」。

馬文君說，各種影射穿鑿附會都在意料之中，但這些故事無法自圓其說，黃曙光掌握有人叛國洩密，不告發、不舉證，只開記者會隨便說說就算了，把訴訟事務交由律師處理。自己會善盡職責，監督行政把關預算，有人希望在野黨投鼠忌器、不敢監督，她不會中計。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航