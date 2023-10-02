杭州亞運：男子3000公尺滑輪溜冰接力賽台灣奪金，黃玉霖0.01秒之差戲劇性逆轉，韓國隊鄭喆元向國民及隊友道歉
我們想讓你知道的是
今（2）日登場的滑輪競速溜冰3000公尺男子接力賽中，本來韓國隊最後一棒鄭喆元以為已經勝利而提早慶祝，不料台灣隊最後一棒黃玉霖堅持不放棄，最後一瞬間伸長了腿，以0.01秒之差戲劇性地逆轉奪金。鄭喆元為自己的「樂極生悲」向隊友道歉，而黃玉霖直呼這根本是奇蹟，成功為台灣拿下本屆第11金。
（中央社）亞運滑輪溜冰競速溜冰3000公尺接力賽今（2）日登場，男子組台灣隊雖然在終點前一度落後，不過因為韓國隊過早慶祝「樂極生悲」，最後台灣以0.01秒勝出，繼女子組後勇奪本屆第11金。
滑輪溜冰項目競速溜冰3000公尺接力賽今日登場，上場的選手為4選3，男子組預賽先由陳彥成、柯福軒、黃玉霖出戰，以4分19秒950的成績滑進決賽。
韓國隊伍太早慶祝，台灣最後一棒黃玉霖壓線以0.01秒逆轉奪金
到了決賽則由陳彥成、趙祖政、黃玉霖代表，最後3人滑出4分05秒692，本來韓國隊最後一棒鄭喆元以為自己已經勝利、提早慶祝，不過台灣的最後一棒黃玉霖不到最後一刻不放棄，最後瞬間伸長了腿比對手早0.01秒壓到終點線，最後逆轉奪金。
黃玉霖在賽後表示，最後一輪時教練在指導區一直提醒要冷靜，「那時候我刻意往上面路線走，因為下來重力加速度出彎道速度會比對手快。」黃玉霖指出，最後有意識到韓國選手在做慶祝的動作，「但我想說當你在鬆懈的時候，就剩短短10公尺，我再拚也是那10公尺而已，想都沒想就做了壓線的動作。」
黃玉霖指出，因為當時韓國選手的身體在自己前面，「我也不知道輪子有沒有贏他，他也在歡呼，所以我就覺得好可惜又沒過。」比賽結束當下，黃玉霖先向隊友、教練們道歉，「抱歉我沒有為他們拿到金牌」。
不過黃玉霖說：「他們後來還在安慰我沒關係，但突然我轉頭、隊友對我比1，螢幕出來贏了0.01，根本就是天上掉下來的禮物，根本就是奇蹟！」
趙祖政則表示，過終點時看到韓國選手在慶祝，「但我們也不確定明確結果，那時候覺得我們都盡力了，有為台灣隊拿下一塊獎牌就好，但後來看到裁判比1的動作，我們有點錯愕，趕快跟玉霖說我們是1，有點洗三溫暖的感覺。」
黃玉霖才剛遭被判失格挫折，接力賽不放棄以戲劇性結局奪金
（中央社）亞運滑輪溜冰競速溜冰男子組3000公尺接力賽，今日台灣隊堅持到最後一刻不放棄壓線奪金，其實最後一棒黃玉霖昨（1）日才經歷過被判失格的挫折，但不管何時他都選擇堅持，成為最後贏家。
滑輪溜冰項目競速溜冰3000公尺接力賽今日登場，上場的選手為4選3，決賽由陳彥成、趙祖政、黃玉霖代表，本來韓國隊最後一棒鄭喆元以為已經勝利、提早慶祝，不過台灣的最後一棒黃玉霖最後瞬間伸長了腿，比對手早0.01秒到終點線，逆轉奪金。
其實黃玉霖昨天在競速溜冰男子1000公尺爭先賽才剛遭遇挫折，本來有機會爭奪獎牌，卻因遭後方選手衝撞，推人被判失格，賽後留下不甘心的淚水。
不過黃玉霖今日重整旗鼓，在最後關頭沒有被對方慶祝動作影響，不到最後一刻不放棄，成為奪金關鍵人物。賽後教練吳炯助也激動大喊，「玉霖守住了欸，很厲害欸，0.01秒欸！玉霖沒有放棄，這孩子自己有堅持住！」
今日賽後黃玉霖坦言，昨天直到晚上心情還是很低落，「想到都會流眼淚，但非常多訊息來鼓勵我，包括家人、朋友都傳訊息來叫我繼續努力。」
黃玉霖指出，有告訴自己場上難免會有意外，會有無法控制的事，「雖然還是很不甘心，這就是現實面，但不會只有這場比賽而已，因為我還有今日的比賽。我昨天晚上一直去翻以前鼓勵自己的文章，重新建立信心，晚上還做了意象訓練，不管好壞都模擬一遍。」
不過最後是以這種戲劇性結局奪金，黃玉霖笑說：「最後的結局不是我意象訓練想像得到的，真的很振奮、開心。」
當賽後螢幕一顯示出贏了0.01秒，黃玉霖感性地說：「把這幾年培訓的日子一口氣吐掉了，我們3個還有受傷的福軒（柯福軒），在國家隊都已經10年了。」他們4人從小到大不僅是競爭對手，更是長期一起合作的隊友，「相信不只我很感動，台灣溜冰界的人應該都很開心，我們男生終於辦到了，相信自己真的很重要。」
就像在賽場上不到最後一刻都不會知道結果，對黃玉霖也是一樣，他不因挫折、落後而放棄自己，堅持到最後就會是人生最大贏家。
因太早慶祝樂極生悲，韓國隊鄭喆元向國民及隊友道歉
（中央社）亞運競速溜冰男子3000公尺接力賽今日因韓國隊過早慶祝樂極生悲，讓台灣隊最終以0.01秒之差勝出。經過沉澱之後，韓國選手鄭喆元出來向國民及隊友道歉，「我的失誤實在是太巨大了」。
滑輪溜冰項目競速溜冰3000公尺接力賽今日登場，台灣隊在決賽由陳彥成、趙祖政、黃玉霖代表，最後3人滑出4分05秒692。韓國隊最後一棒鄭喆元以為自己已勝利、提早慶祝，不過台灣隊最後一棒黃玉霖不到最後一刻不放棄，最後瞬間伸長了腿比對手早0.01秒壓到終點線，逆轉奪金。
韓國隊用這樣的方式輸掉比賽，不但在台灣引起很大話題，更是遭到韓國民眾痛罵。賽後韓國隊另一名選手崔因鎬經過混合採訪區時忍不住痛哭，而最後一棒鄭喆元也拒不受訪，整個頒獎典禮過程3人神色凝重。
稍早鄭喆元最終選擇受訪，根據韓國媒體「韓國經濟」報導，鄭喆元因為預感到勝利而提早舉手慶祝，金牌就這樣「在眼前飛走」。鄭喆元接受韓媒訪問時表示，「我的失誤實在是太巨大了，我太早鬆懈、大意，沒有堅持到最後，跟我一起努力到最後的隊員實在很對不起，也對支持我們的人感到很抱歉。」
韓媒指出，鄭喆元的失誤不是只有影響到自己的免除兵役優惠，連22歲隊友崔因鎬的免除兵役優惠也一起飛走。
新聞來源
- 亞運競速溜冰韓國太早慶祝 台灣選手壓線0.01秒勝出奪金喊「奇蹟」（中央社）
- 黃玉霖亞運競速溜冰失格痛哭 接力不放棄0.01秒壓線逆轉韓國奪金（中央社）
- 亞運競速溜冰韓國樂極生悲 鄭喆元道歉害到隊友（中央社）
延伸閱讀
- 亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽李孟竹、劉懿萱金包銀；晚上看田徑楊俊瀚、電競《絕地求生M》爭獎牌
- 杭州亞運9/30中華隊戰績：莊智淵林昀儒逆轉中國桌球男雙晉4強，男籃險勝蒙古晉8強資格賽
- 杭州亞運： 女子滑輪溜冰1萬公尺，18歲黑馬施沛妤、「滑輪金后」楊合貞為台灣「金包銀」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
“2023杭州亞運”的相關議題
- 2023-10-02 杭州亞運：男子3000公尺滑輪溜冰接力賽台灣奪金，黃玉霖0.01秒之差戲劇性逆轉，韓國隊鄭喆元向國民及隊友道歉
- 2023-10-02 杭州亞運10/2賽事一覽：郭婞淳舉重力拚連2屆摘金，棒球台韓戰受矚目
- 2023-10-02 杭州亞運10/1中華隊戰績：3對3男籃奪史上首金、電競《絕地求生M》摘銅、棒球首戰12比1扣倒泰國
Tags：
雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。