杭州亞運：男子3000公尺滑輪溜冰接力賽台灣奪金，黃玉霖0.01秒之差戲劇性逆轉，韓國隊鄭喆元向國民及隊友道歉

（中央社）亞運滑輪溜冰競速溜冰3000公尺接力賽今（2）日登場，男子組台灣隊雖然在終點前一度落後，不過因為韓國隊過早慶祝「樂極生悲」，最後台灣以0.01秒勝出，繼女子組後勇奪本屆第11金。

滑輪溜冰項目競速溜冰3000公尺接力賽今日登場，上場的選手為4選3，男子組預賽先由陳彥成、柯福軒、黃玉霖出戰，以4分19秒950的成績滑進決賽。

韓國隊伍太早慶祝，台灣最後一棒黃玉霖壓線以0.01秒逆轉奪金

到了決賽則由陳彥成、趙祖政、黃玉霖代表，最後3人滑出4分05秒692，本來韓國隊最後一棒鄭喆元以為自己已經勝利、提早慶祝，不過台灣的最後一棒黃玉霖不到最後一刻不放棄，最後瞬間伸長了腿比對手早0.01秒壓到終點線，最後逆轉奪金。

黃玉霖在賽後表示，最後一輪時教練在指導區一直提醒要冷靜，「那時候我刻意往上面路線走，因為下來重力加速度出彎道速度會比對手快。」黃玉霖指出，最後有意識到韓國選手在做慶祝的動作，「但我想說當你在鬆懈的時候，就剩短短10公尺，我再拚也是那10公尺而已，想都沒想就做了壓線的動作。」

黃玉霖指出，因為當時韓國選手的身體在自己前面，「我也不知道輪子有沒有贏他，他也在歡呼，所以我就覺得好可惜又沒過。」比賽結束當下，黃玉霖先向隊友、教練們道歉，「抱歉我沒有為他們拿到金牌」。

不過黃玉霖說：「他們後來還在安慰我沒關係，但突然我轉頭、隊友對我比1，螢幕出來贏了0.01，根本就是天上掉下來的禮物，根本就是奇蹟！」

趙祖政則表示，過終點時看到韓國選手在慶祝，「但我們也不確定明確結果，那時候覺得我們都盡力了，有為台灣隊拿下一塊獎牌就好，但後來看到裁判比1的動作，我們有點錯愕，趕快跟玉霖說我們是1，有點洗三溫暖的感覺。」

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黃玉霖才剛遭被判失格挫折，接力賽不放棄以戲劇性結局奪金

（中央社）亞運滑輪溜冰競速溜冰男子組3000公尺接力賽，今日台灣隊堅持到最後一刻不放棄壓線奪金，其實最後一棒黃玉霖昨（1）日才經歷過被判失格的挫折，但不管何時他都選擇堅持，成為最後贏家。

滑輪溜冰項目競速溜冰3000公尺接力賽今日登場，上場的選手為4選3，決賽由陳彥成、趙祖政、黃玉霖代表，本來韓國隊最後一棒鄭喆元以為已經勝利、提早慶祝，不過台灣的最後一棒黃玉霖最後瞬間伸長了腿，比對手早0.01秒到終點線，逆轉奪金。

其實黃玉霖昨天在競速溜冰男子1000公尺爭先賽才剛遭遇挫折，本來有機會爭奪獎牌，卻因遭後方選手衝撞，推人被判失格，賽後留下不甘心的淚水。

不過黃玉霖今日重整旗鼓，在最後關頭沒有被對方慶祝動作影響，不到最後一刻不放棄，成為奪金關鍵人物。賽後教練吳炯助也激動大喊，「玉霖守住了欸，很厲害欸，0.01秒欸！玉霖沒有放棄，這孩子自己有堅持住！」

今日賽後黃玉霖坦言，昨天直到晚上心情還是很低落，「想到都會流眼淚，但非常多訊息來鼓勵我，包括家人、朋友都傳訊息來叫我繼續努力。」

黃玉霖指出，有告訴自己場上難免會有意外，會有無法控制的事，「雖然還是很不甘心，這就是現實面，但不會只有這場比賽而已，因為我還有今日的比賽。我昨天晚上一直去翻以前鼓勵自己的文章，重新建立信心，晚上還做了意象訓練，不管好壞都模擬一遍。」

不過最後是以這種戲劇性結局奪金，黃玉霖笑說：「最後的結局不是我意象訓練想像得到的，真的很振奮、開心。」

當賽後螢幕一顯示出贏了0.01秒，黃玉霖感性地說：「把這幾年培訓的日子一口氣吐掉了，我們3個還有受傷的福軒（柯福軒），在國家隊都已經10年了。」他們4人從小到大不僅是競爭對手，更是長期一起合作的隊友，「相信不只我很感動，台灣溜冰界的人應該都很開心，我們男生終於辦到了，相信自己真的很重要。」

就像在賽場上不到最後一刻都不會知道結果，對黃玉霖也是一樣，他不因挫折、落後而放棄自己，堅持到最後就會是人生最大贏家。

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因太早慶祝樂極生悲，韓國隊鄭喆元向國民及隊友道歉

（中央社）亞運競速溜冰男子3000公尺接力賽今日因韓國隊過早慶祝樂極生悲，讓台灣隊最終以0.01秒之差勝出。經過沉澱之後，韓國選手鄭喆元出來向國民及隊友道歉，「我的失誤實在是太巨大了」。

滑輪溜冰項目競速溜冰3000公尺接力賽今日登場，台灣隊在決賽由陳彥成、趙祖政、黃玉霖代表，最後3人滑出4分05秒692。韓國隊最後一棒鄭喆元以為自己已勝利、提早慶祝，不過台灣隊最後一棒黃玉霖不到最後一刻不放棄，最後瞬間伸長了腿比對手早0.01秒壓到終點線，逆轉奪金。

韓國隊用這樣的方式輸掉比賽，不但在台灣引起很大話題，更是遭到韓國民眾痛罵。賽後韓國隊另一名選手崔因鎬經過混合採訪區時忍不住痛哭，而最後一棒鄭喆元也拒不受訪，整個頒獎典禮過程3人神色凝重。

稍早鄭喆元最終選擇受訪，根據韓國媒體「韓國經濟」報導，鄭喆元因為預感到勝利而提早舉手慶祝，金牌就這樣「在眼前飛走」。鄭喆元接受韓媒訪問時表示，「我的失誤實在是太巨大了，我太早鬆懈、大意，沒有堅持到最後，跟我一起努力到最後的隊員實在很對不起，也對支持我們的人感到很抱歉。」

韓媒指出，鄭喆元的失誤不是只有影響到自己的免除兵役優惠，連22歲隊友崔因鎬的免除兵役優惠也一起飛走。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航