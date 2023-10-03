學者：潛艦作戰是聲音戰爭，聲紋資料列為高度機密；綠三問質疑洩密潛艦國造，馬文君自清促黃曙光出面
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民進黨立法院黨團2日「三問」馬文君，「有沒有拒簽保密切結書？有沒有在機密會議中抄錄機敏資料？有沒有外洩機敏資料？」要求馬文君正面回應。馬文君則表示，如果她有向黃曙光要過任何利益，或是有向中共提供情資，她就切腹自殺，如果沒有，請黃曙光切腹自殺。她要求黃曙光出面說清楚，到底是哪位立委為了蠅頭小利，不要放了話就躲起來。
學者：潛艦作戰是聲音戰爭，聲紋資料列為高度機密
（中央社）國造海鯤潛艦日前下水，學者分析，水下作戰是聲音的戰爭，因無法目視、得靠聽的，所以識別潛艦重要方式為「聲紋」。每艘潛艦均有獨特聲紋，聲紋資料均屬高度機密，必須確保不落敵對陣營。
潛艦國造自民國109年11月開工，經台船公司、海軍、中科院及友盟國家全力協助，原型艦於9月28日在台船高雄廠區下水，由總統蔡英文主持並進行擲瓶禮，正式命名為「海鯤艦」（Narwhal）、舷號「711」。
潛艦艦殼外有不少機密設備不宜對外展示，且必須經過繁複測試後，才能如同水面艦一般進入浸水測試階段，因此下水典禮中，無論是艦艏聲納及魚雷管、艦艉車葉、側邊聲納設備均以巨幅國旗遮蓋。
多數國家在舉行潛艦下水典禮時均會以帆布包覆車葉，國防部智庫、國防院學者舒孝煌解釋，這是因為敵軍可透過車葉數量、角度及構型，反推潛艦在水下產生的航速及聲紋，車葉構型及數據均被視為機密，避免潛艦執行作戰任務時遭敵方反潛兵力偵獲的風險。
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，聲紋是識別潛艦的重要方式，就如同指紋一樣，即便同一級潛艦（如海軍劍龍級海龍艦、海虎艦），各艘潛艦都有獨特聲紋。
林穎佑表示，潛艦水下作戰是聲音的戰爭，因為無法目視，所以要用聽的。獲取潛艦聲紋後，必須鍵入資料庫，日後才有可能分辨出是哪一艘潛艦，並研擬後續應處方式。但即便擁有聲紋資料，也可能受到海底水文環境的不同而有所差異，這也是反潛作戰具有一定難度的原因。
他分析，包括被稱為潛艦走廊的巴士海峽等台灣周邊「特定」區域，時常有中共海洋探測船、反潛機於特定海空域飛行，不排除水下也有中共潛艦，目的就是要藉演練獲取台灣周邊水文資料，提升反潛作戰精度。
聲紋由潛艦運作方式、力學等多元方式組成，但其中一項最關鍵因素就是車葉設計能力，如果設計得宜，不僅更為安靜、阻力更少，並可在相同轉速獲得更大動力，減少「空蝕現象」。
所謂空蝕現象是指車葉在高速轉動下，容易形成白努利定律的「流速快、壓力低」現象，造成海水氣化，進而在艦體航跡後方出現「空蝕」小氣泡，可能暴露潛艦位置，甚至可從聲紋分析是哪一型艦艇。
綠質疑「馬文君們」擋潛艦，賴競辦批侯友宜放任
（中央社）民進黨2日說，國民黨的「馬文君們」，被多方質疑將潛艦國造機密資料交付外國，甚至有國民黨立委被指在潛艦機密會議拒簽保密協議，席間又不斷傳遞訊息，請國民黨總統參選人侯友宜不要迴避，立刻表態。
民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱也說，侯友宜不敢回應社會對自家立委阻擋國防預算的質疑，嘴上說備戰才能避戰，卻放任自家委員傷害國安，「這不是傷害中華民國，什麼才是傷害中華民國？」
民進黨發言人張志豪、林楚茵2日召開「揭穿國民黨的馬文君們」記者會指出，國民黨每當國家面臨重大抉擇的關鍵時刻，總是惡意杯葛阻礙。
張志豪表示，民進黨執政時期為了強化台灣國防自主及防衛力量，如2001年美方宣布出售台灣3項軍購，其中包括8艘柴電潛艦、P-3C反潛機、愛國者三型飛彈等。
他說，民進黨完成預算編列後，卻遭國民黨利用朝小野大的優勢，在立法院程序委員會退回軍購案高達「69次」，粗暴阻撓台灣自我國防戰力提升，讓原本2001年就獲得美國同意出售的柴電潛艦，遲至2008年還無法成案。
張志豪指出，細數過去國民黨阻擋台灣軍購案，從2001年開始就有阻撓紀錄，更造成日後台灣多次向美國提出購買潛艦，都未能獲得回應。試想，若當時購買成功，台灣在2013年就能建立潛艦部隊，富比世指出台灣靠8艘潛艦就能滅了陸奪島艦隊，更不會讓台灣的潛艦成軍計畫，延後至少12年以上。
張志豪指出，近幾年政府持續強化自主國防量能，當台灣面對中共軍機、軍艦繞台威脅，國民黨的阻礙總不缺席，近2年擋了上百億元，從飛彈到採購軍機凍結名單總有國民黨立委帶頭做亂，以立委行使職權之名阻撓國防發展進度，從賴士葆提案刪減海軍武器新台幣2億元、楊瓊瓔、萬美玲對左營軍港改建刪除10億元凍結50億元。
張志豪說，以潛艦國造為例，2021年國民黨立委呂玉玲、江啟臣、溫玉霞、馬文君曾提案凍結潛艦預算70億元，馬文君早在2019年將所編列潛艦國造的75.1億元預算，提出全數刪除，到2022年的30億元預算也凍結，後續更持續對潛艦國造預算提案凍結，令人質疑是否別有用心。
林楚茵質疑馬文君，「有沒有不簽保密協定？機密文件不能對外轉述，有沒有把資料偷抄出去？抄了什麼？究竟抄給誰？為什麼？有拿什麼好處？有沒有把相關資料交給外國單位？」
陳世凱也透過新聞稿表示，馬文君遭指控，將潛艦的機敏資料交給外國，「賣國賣到了極點」。國民黨多次在立法院杯葛國防預算是事實，但侯友宜在面對質疑時，卻不敢正面回答，只敢用空話回應，甚至直接說謊。
綠三問質疑洩密潛艦國造，馬文君自清促黃曙光出面
（中央社）國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽指控洩漏潛艦國造機密資料，民進黨立法院黨團2日「三問」馬文君，「有沒有拒簽保密切結書？有沒有在機密會議中抄錄機敏資料？有沒有外洩機敏資料？」要求馬文君正面回應。
馬文君則表示，如果她有向黃曙光要過任何利益，或是有向中共提供情資，她就切腹自殺，如果沒有，請黃曙光切腹自殺。她要求黃曙光出面說清楚，到底是哪位立委為了蠅頭小利，不要放了話就躲起來。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。