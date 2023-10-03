學者：潛艦作戰是聲音戰爭，聲紋資料列為高度機密；綠三問質疑洩密潛艦國造，馬文君自清促黃曙光出面

學者：潛艦作戰是聲音戰爭，聲紋資料列為高度機密

（中央社）國造海鯤潛艦日前下水，學者分析，水下作戰是聲音的戰爭，因無法目視、得靠聽的，所以識別潛艦重要方式為「聲紋」。每艘潛艦均有獨特聲紋，聲紋資料均屬高度機密，必須確保不落敵對陣營。

潛艦國造自民國109年11月開工，經台船公司、海軍、中科院及友盟國家全力協助，原型艦於9月28日在台船高雄廠區下水，由總統蔡英文主持並進行擲瓶禮，正式命名為「海鯤艦」（Narwhal）、舷號「711」。

潛艦艦殼外有不少機密設備不宜對外展示，且必須經過繁複測試後，才能如同水面艦一般進入浸水測試階段，因此下水典禮中，無論是艦艏聲納及魚雷管、艦艉車葉、側邊聲納設備均以巨幅國旗遮蓋。

多數國家在舉行潛艦下水典禮時均會以帆布包覆車葉，國防部智庫、國防院學者舒孝煌解釋，這是因為敵軍可透過車葉數量、角度及構型，反推潛艦在水下產生的航速及聲紋，車葉構型及數據均被視為機密，避免潛艦執行作戰任務時遭敵方反潛兵力偵獲的風險。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，聲紋是識別潛艦的重要方式，就如同指紋一樣，即便同一級潛艦（如海軍劍龍級海龍艦、海虎艦），各艘潛艦都有獨特聲紋。

林穎佑表示，潛艦水下作戰是聲音的戰爭，因為無法目視，所以要用聽的。獲取潛艦聲紋後，必須鍵入資料庫，日後才有可能分辨出是哪一艘潛艦，並研擬後續應處方式。但即便擁有聲紋資料，也可能受到海底水文環境的不同而有所差異，這也是反潛作戰具有一定難度的原因。

他分析，包括被稱為潛艦走廊的巴士海峽等台灣周邊「特定」區域，時常有中共海洋探測船、反潛機於特定海空域飛行，不排除水下也有中共潛艦，目的就是要藉演練獲取台灣周邊水文資料，提升反潛作戰精度。

聲紋由潛艦運作方式、力學等多元方式組成，但其中一項最關鍵因素就是車葉設計能力，如果設計得宜，不僅更為安靜、阻力更少，並可在相同轉速獲得更大動力，減少「空蝕現象」。

所謂空蝕現象是指車葉在高速轉動下，容易形成白努利定律的「流速快、壓力低」現象，造成海水氣化，進而在艦體航跡後方出現「空蝕」小氣泡，可能暴露潛艦位置，甚至可從聲紋分析是哪一型艦艇。

綠質疑「馬文君們」擋潛艦，賴競辦批侯友宜放任

（中央社）民進黨2日說，國民黨的「馬文君們」，被多方質疑將潛艦國造機密資料交付外國，甚至有國民黨立委被指在潛艦機密會議拒簽保密協議，席間又不斷傳遞訊息，請國民黨總統參選人侯友宜不要迴避，立刻表態。

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱也說，侯友宜不敢回應社會對自家立委阻擋國防預算的質疑，嘴上說備戰才能避戰，卻放任自家委員傷害國安，「這不是傷害中華民國，什麼才是傷害中華民國？」

民進黨發言人張志豪、林楚茵2日召開「揭穿國民黨的馬文君們」記者會指出，國民黨每當國家面臨重大抉擇的關鍵時刻，總是惡意杯葛阻礙。

張志豪表示，民進黨執政時期為了強化台灣國防自主及防衛力量，如2001年美方宣布出售台灣3項軍購，其中包括8艘柴電潛艦、P-3C反潛機、愛國者三型飛彈等。

他說，民進黨完成預算編列後，卻遭國民黨利用朝小野大的優勢，在立法院程序委員會退回軍購案高達「69次」，粗暴阻撓台灣自我國防戰力提升，讓原本2001年就獲得美國同意出售的柴電潛艦，遲至2008年還無法成案。

張志豪指出，細數過去國民黨阻擋台灣軍購案，從2001年開始就有阻撓紀錄，更造成日後台灣多次向美國提出購買潛艦，都未能獲得回應。試想，若當時購買成功，台灣在2013年就能建立潛艦部隊，富比世指出台灣靠8艘潛艦就能滅了陸奪島艦隊，更不會讓台灣的潛艦成軍計畫，延後至少12年以上。

張志豪指出，近幾年政府持續強化自主國防量能，當台灣面對中共軍機、軍艦繞台威脅，國民黨的阻礙總不缺席，近2年擋了上百億元，從飛彈到採購軍機凍結名單總有國民黨立委帶頭做亂，以立委行使職權之名阻撓國防發展進度，從賴士葆提案刪減海軍武器新台幣2億元、楊瓊瓔、萬美玲對左營軍港改建刪除10億元凍結50億元。

張志豪說，以潛艦國造為例，2021年國民黨立委呂玉玲、江啟臣、溫玉霞、馬文君曾提案凍結潛艦預算70億元，馬文君早在2019年將所編列潛艦國造的75.1億元預算，提出全數刪除，到2022年的30億元預算也凍結，後續更持續對潛艦國造預算提案凍結，令人質疑是否別有用心。

林楚茵質疑馬文君，「有沒有不簽保密協定？機密文件不能對外轉述，有沒有把資料偷抄出去？抄了什麼？究竟抄給誰？為什麼？有拿什麼好處？有沒有把相關資料交給外國單位？」

陳世凱也透過新聞稿表示，馬文君遭指控，將潛艦的機敏資料交給外國，「賣國賣到了極點」。國民黨多次在立法院杯葛國防預算是事實，但侯友宜在面對質疑時，卻不敢正面回答，只敢用空話回應，甚至直接說謊。

Photo Credit: 中央社 民進黨立法院黨團2日在立法院舉行輿情回應記者 會，黨團書記長莊瑞雄（右）、立委劉世芳（中）、 蔡培慧（左）等人出席。中央社記者鄭傑文攝 112年10月2日

綠三問質疑洩密潛艦國造，馬文君自清促黃曙光出面

（中央社）國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽指控洩漏潛艦國造機密資料，民進黨立法院黨團2日「三問」馬文君，「有沒有拒簽保密切結書？有沒有在機密會議中抄錄機敏資料？有沒有外洩機敏資料？」要求馬文君正面回應。

馬文君則表示，如果她有向黃曙光要過任何利益，或是有向中共提供情資，她就切腹自殺，如果沒有，請黃曙光切腹自殺。她要求黃曙光出面說清楚，到底是哪位立委為了蠅頭小利，不要放了話就躲起來。