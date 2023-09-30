海鯤潛艦2大亮點「側視聲納」與「X型尾舵」，能強化穩定度、攻降角並精準定位敵人
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台灣首艘國造潛艦「海鯤潛艦」28日下水，船舷上配備的先進「側視聲納陣列」與「X型尾舵」是兩大亮點，專家指出前者能藉由進行三角定位，精準計算敵人目標位置，而後者能強化穩定度及攻降角。至於軍方為何在典禮現場以帆布遮蓋車葉，則是因敵軍可透過車葉數量、角度及構型，反推潛艦在水下產生的航速、聲紋。
（中央社）台灣首艘自製潛艦海鯤艦28日下水，學者分析，除了X型尾舵及水平安定翼、構型為觀察重點外，海鯤艦船舷配備側視聲納陣列，就好像「側邊長了眼睛」，藉此可三角定位精確解算敵目標，是先進潛艦的標準配備。
潛艦國造自民國109年11月開工，期間雖風雨不斷、但經過台船、海軍及中科院全力協助後終於開花結果，原型艦28日在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由總統蔡英文主持並進行擲瓶禮，正式命名「海鯤軍艦（Narwhal）」、舷號為「711」。
由於潛艦艦殼外有不少機密設備不宜對外展示，且必須經過繁複測試後，才能如同水面艦一般進入浸水測試階段，因此在28日典禮中，無論是艦艏聲納及魚雷管、艦艉車葉、側邊聲納設備均以巨幅國旗遮蓋。
海鯤潛艦側視聲納，學者：先進配備精確定位敵目標
受邀觀禮的國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌及蘇紫雲告訴《中央社》記者，除了構型、尾舵與車葉外，另一重點則是聲納設備。
他們指出，依照現代潛艦配置，海鯤潛艦至少擁有艦艏、艦艏上方及側邊的聲納、導航聲納、水下通訊聲納系統，艦艏聲納應為數位聲納，而艦艏上方直立鰭狀物為截收聲納（incept sonar），用於精密定位，可截收各類水聲，與船艏的導航聲納偕同可精確偵測水下地形、地貌及障礙物，同時因高頻於水中傳輸距離雖短，能降低被敵軍發現的風險。
更為重要的則是海鯤潛艦船舷的側視聲納陣列（flank sonar array），是海鯤艦呈現在國人前的亮點。
舒孝煌表示，許多先進潛艦均會採用側視聲納，可藉此進行三角定位，精確解算敵目標位置；蘇紫雲指出，傳統潛艦艦艏聲納偵測範圍約130度，但有了側邊聲納等同「側邊長了眼睛」，大幅提升更完整的戰場感知。
至於外界議論海鯤潛艦為何不採無需獲取外界氧氣，仍可長時間水下作業的「絕氣推進系統」（AIP）。蘇紫雲分析，包括日本自衛隊大鯨級潛艦等新一代潛艦也放棄AIP，原因是其功率小、重量重，且根據日本經驗，AIP的故障率也較高，因此大鯨級採用鋰鐵電池；海鯤潛艦所採用的鉛酸電池，缺點雖然是蓄電量較少，但優點是較為安全且穩定可靠，重點在於台灣首艘自製潛艦，應追求技術累積跟系統穩定，因此可理解採用傳統鉛酸深循環電瓶。
蘇紫雲並合理預估，如有第2艘國造潛艦，可能將採用台船獲得認證的船用鋰鐵電池，具有更佳能源密度，大幅提高充電效率與水下續航力。
海鯤艦X型尾舵加增水平翼，學者：強化穩定度及攻降角
（中央社）首艘國造潛艦海鯤艦28日下水，尾舵採X型、外加2片水平安定翼設計。學者今天分析，以色列海豚級潛艦亦有類似配置，目的是增加橫軸穩定度，並強化攻角或降角，有利加快緊急上浮或下潛時的速度。
潛艦國造自民國109年11月開工，經台船、海軍及中科院全力建造，原型艦昨天在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，由總統蔡英文親自主持並進行擲瓶禮，正式命名「海鯤軍艦（Narwhal）」、舷號「711」。
由於潛艦尚有許多機密設備不宜對外展示，且必須經過繁複測試，昨天的典禮上，艦艏的聲納及魚雷管、艦艉的車葉、側邊的聲納等設備，均以帆布遮蓋。
28日受邀觀禮的國防安全研究院學者舒孝煌及蘇紫雲告訴《中央社》記者，觀察現場潛艦外型及檢視船模實驗影片，海鯤艦可能參考日本蒼龍級艦體、英國機敏級帆罩，但主要設計仍由台灣經測算後進行研製，整體設計符合現代柴電潛艦強調的「流線、靜音」設計理念與特色。
至於海鯤艦艉採常見X型尾舵設計，台船董事長鄭文隆昨天致詞時提到，相較海軍現有4艘潛艦的十字尾舵，海鯤艦的X型尾舵，性能絕對優於現役潛艦。
蘇紫雲分析，現代中小型艦艇為追求水下靈活性，常採X型尾舵，並可藉由電腦控制以保持平衡，但十字型尾舵也未被各國廢棄，主要用於例如美軍俄亥俄級、法國凱旋級、中共096型等大型潛艦，目的是讓潛艦更為穩定。
蘇紫雲說，美法等國大型潛艦的水平舵，甚至還會增加立帆設計、呈現H型舵，以增加航向控制效應。
對於海鯤艦的X型尾舵旁，新增2片水平安定翼。蘇紫雲指出，尾部操作舵與安定面呈現「米」字構型，主要是能增加潛艦橫軸穩定度，以色列海豚級潛艦亦有類似配置，可藉由水平安定翼強化攻角或降角，有利加快緊急上浮或下潛時的速度。
至於尾舵後方以帆布包覆的車葉，據傳是由台灣知名車葉製造公司所研製。舒孝煌提到，藉由過去所公布的潛艦模型可推測，海鯤艦車葉應是7片葉片、外型為「刀型槳」，相較傳統構型更為靜音、阻力更少，且在相同轉速能獲得更大動力，產生的「空蝕現象」更少。
所謂空蝕現象，是指車葉在高速轉動下，容易形成白努利定律的「流速快、壓力低」現象，造成海水氣化，進而在水面艦、潛艦後方出現「空蝕」小氣泡。
由於空蝕氣泡噪音容易被敵軍聲納系統捕獲，暴露潛艦的位置，甚至可從聲紋中分析是哪一型艦艇；因此，即便潛艦外型、戰系設計再優異，若車葉設計不良將功虧一簣。
至於軍方為何在典禮現場以帆布遮蓋車葉，舒孝煌表示，主因是敵軍可透過車葉數量、角度及構型，反推潛艦在水下產生的航速、聲紋，所以多數國家在舉行潛艦下水典禮時，都會遮蓋。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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活動地點：南港展覽館二館
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