【東南亞週報】印尼正式啟用碳權交易平台|星軍方引爆二戰未爆彈數千民眾遭疏散|泰總理賽塔訪柬

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第242期，為讀者挑選2023年9月23日至9月29日期間，有關印尼、新加坡、泰國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞與緬甸的六則東協區域大事。

印尼｜印正式啟用碳權交易平台

印尼在9月26日啟用碳權交易平台，總統佐科威出席典禮，指出希望印尼成為全球碳交易的重要夥伴。

由印尼證交所（IDX）營運的碳權交易平台9月26日正式啟用，佐科威出席典禮致詞表示，印尼的碳交易市場規模有逾1940億美元的潛力，在世界朝向綠色經濟發展，碳交易開啟永續經濟商機。在碳權交易平台啟用當天，印尼也進行了第一場碳權交易。來自Pertamina地熱能源公司、共13個單位（45萬9914公噸二氧化碳當量），以每噸6萬9600印尼盾（約4.51美元）成功出售給16個註冊買家。

印尼的發電來源高度仰賴燃煤，根據2020年的數據，印尼為全球第9大排碳國。印尼設下2030年碳排放量減少31.89%，或在國際支持下減少43.2%的目標，以及在2060年達到碳中和。在今年2月對國內99家燃煤電廠進行碳排放交易體系，未來擬進一步擴大適用對象到林業、農業、廢棄物、油氣等產業。

印尼海洋和投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）指出，目前印尼採用自願性市場，不久後擬導入碳定價政策，向排碳大戶課徵碳稅。也會儘速採用國際標準，讓國內碳權可以在國際上交易。

（佐科威出席碳權交易平台啟用典禮）

新加坡｜星國軍方26日引爆二戰炸彈 4千民眾遭疏散

新加坡警方9月20日接獲通報，指出武吉知馬（Bukit Timah）的「秘林嘉園」（The Myst）公寓建築工地，在挖掘工程中發現一枚重達100公斤的二戰未爆炸彈。武裝部隊軍火拆彈組於9月26日進行一系列引爆作業。當地媒體報導指出，此次引爆活動是新加坡歷史上最大規模涉及二戰遺物的事件。

26日當天，警方封鎖炸彈周圍200公尺的範圍。據了解，附近有超過1千戶居民和商家受到影響，共計有4千人遭疏散。當地居民和附近商家都被要求在早上8點前離家，並在門前貼上綠色標誌，以示該戶已全員疏散。引爆作業分兩階段進行，首先使用爆炸物炸開炸彈外殼，然後燒毀炸彈的主要彈藥，第二階段的引爆威力較小，在壕溝內由另外的爆炸物化解。引爆工作持續到傍晚7點結束。

新加坡過去也曾發現過戰爭遺物。2021年4月，在芽籠（Geylang）一座寺廟施工工地外，一名工人發現一枚被認為是戰爭遺物的彈頭。在發現這枚彈頭後，附近住戶及商家有超過100人迅速被撤離；2020年12月，在碧山（Bishan）的一處住屋，也發現一枚彈頭。

（新加坡軍方9月26日引爆100公斤二戰炸彈。）

Singapore army to carry out 'controlled disposal' of 100kg WWII bomb found at construction site #Singapore https://t.co/W35GgvfZLZ pic.twitter.com/WKG78GSx0q — Singapore Italian Association (@italysingapore) September 24, 2023

泰國&柬埔寨｜泰總理賽塔訪問柬埔寨

泰國總理賽塔於9月28日起到柬埔寨進行為期一天的正式訪問，以加強兩國關係。這是賽塔成為總理後首個訪問的東協國家，據泰國副總理兼外交部長Panpree Bahiddha-Nukara，這是因為柬埔寨為泰國最親近的鄰國之一。

兩位東南亞最新上任的領袖，均已上任超過一個月。儘管目前泰柬之間沒有重大爭議，此次訪問涉及到該地區最引人注目的一個問題，即網路犯罪的擴散，包括感情詐騙、假投資提案和非法賭博等非法行為。

人口販運也是重大問題，因為許多被迫從事詐騙的罪犯是被犯罪集團以假工作機會引誘，然後迫使受害者在類似奴隸制度下工作。儘管東協國家已加強打擊這種犯罪行為，柬埔寨和緬甸仍成為這種非法活動的中心地區。

賽塔和洪馬內以線上的方式參加柬埔寨邊境城市波別（Poipet）一個新販運受害者中心的開幕典禮，泰國也對此中心捐贈超過230萬美元。該中心為柬國首個為販運受害者提供復原協助的組織，其服務包括心理健康諮詢和職業技能培訓等等。

賽塔於8月22日上任，而洪馬內正好在當日正式成為總理。賽塔接替前陸軍指揮官帕拉育（Prayut Chan-ocha），後者於2014年發動軍事政變後上台，並在2019年的大選重新當選總理。洪馬內則接替了其父親洪森，後者在過去38年擔任柬國領袖。賽塔也在此次訪問中拜訪洪森，而洪森也宴請賽塔交流。

（泰總理賽塔（左）與柬總理洪馬內。）

緬甸｜緬影子政府領袖稱已掌握該國60%領土

緬甸影子政府民族團結政府（NUG）代總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）9月28日表示，抵抗力量已控制該國約60%的領土，並有能力威脅執政軍政府。他表示：「我們發動人民保衛戰已兩年多。現在，人民防衛軍和民族革命力量之間的合作正在獲得良好成果。」

儘管軍政府仍監管主要城市，但彭博社引用緬甸專家評估報告指出，軍方目前僅有對該國17%的穩定控制。克倫和平支援網絡（KSPN）9月26日發布的報告也顯示，軍政府對緬甸東南部的控制能力正在下降。根據該報告，克倫民族解放軍（KNLA）及其盟友在2021年2月到2023年7月間佔領24個軍營，並迫使軍方放棄38個營地，更指出，他們控制的領土直接威脅軍政府政權在仰光和奈比多之間的中央運輸動脈。

杜瓦拉希拉指出，在反對陣營和軍方發動數千起衝突後，抵抗軍已佔領全國100多個軍政府前哨基地，這也導致約1萬4千名軍人叛逃。敏昂萊最近因貪腐調查撤換掉兩名與其關係緊密的將領，使得軍政府士氣多少受到影響。據目前兩方陣營衝突局勢，杜瓦拉希拉表示，即使該國前民主領袖翁山蘇姬獲釋，也可能不會改變衝突的走向。