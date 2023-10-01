【東南亞週報】印尼正式啟用碳權交易平台|星軍方引爆二戰未爆彈數千民眾遭疏散|泰總理賽塔訪柬
我們想讓你知道的是
印尼在9月26日啟用碳權交易平台，總統佐科威出席典禮，指出希望印尼成為全球碳交易的重要夥伴。在碳權交易平台啟用當天，印尼也進行了第一場碳權交易，來自Pertamina地熱能源公司、共13個單位（45萬9,914公噸二氧化碳當量），以每噸6萬9600印尼盾（約4.51美元）成功出售給16個註冊買家。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第242期，為讀者挑選2023年9月23日至9月29日期間，有關印尼、新加坡、泰國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞與緬甸的六則東協區域大事。
印尼｜印正式啟用碳權交易平台
印尼在9月26日啟用碳權交易平台，總統佐科威出席典禮，指出希望印尼成為全球碳交易的重要夥伴。
由印尼證交所（IDX）營運的碳權交易平台9月26日正式啟用，佐科威出席典禮致詞表示，印尼的碳交易市場規模有逾1940億美元的潛力，在世界朝向綠色經濟發展，碳交易開啟永續經濟商機。在碳權交易平台啟用當天，印尼也進行了第一場碳權交易。來自Pertamina地熱能源公司、共13個單位（45萬9914公噸二氧化碳當量），以每噸6萬9600印尼盾（約4.51美元）成功出售給16個註冊買家。
印尼的發電來源高度仰賴燃煤，根據2020年的數據，印尼為全球第9大排碳國。印尼設下2030年碳排放量減少31.89%，或在國際支持下減少43.2%的目標，以及在2060年達到碳中和。在今年2月對國內99家燃煤電廠進行碳排放交易體系，未來擬進一步擴大適用對象到林業、農業、廢棄物、油氣等產業。
印尼海洋和投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）指出，目前印尼採用自願性市場，不久後擬導入碳定價政策，向排碳大戶課徵碳稅。也會儘速採用國際標準，讓國內碳權可以在國際上交易。
（佐科威出席碳權交易平台啟用典禮）
新加坡｜星國軍方26日引爆二戰炸彈 4千民眾遭疏散
新加坡警方9月20日接獲通報，指出武吉知馬（Bukit Timah）的「秘林嘉園」（The Myst）公寓建築工地，在挖掘工程中發現一枚重達100公斤的二戰未爆炸彈。武裝部隊軍火拆彈組於9月26日進行一系列引爆作業。當地媒體報導指出，此次引爆活動是新加坡歷史上最大規模涉及二戰遺物的事件。
26日當天，警方封鎖炸彈周圍200公尺的範圍。據了解，附近有超過1千戶居民和商家受到影響，共計有4千人遭疏散。當地居民和附近商家都被要求在早上8點前離家，並在門前貼上綠色標誌，以示該戶已全員疏散。引爆作業分兩階段進行，首先使用爆炸物炸開炸彈外殼，然後燒毀炸彈的主要彈藥，第二階段的引爆威力較小，在壕溝內由另外的爆炸物化解。引爆工作持續到傍晚7點結束。
新加坡過去也曾發現過戰爭遺物。2021年4月，在芽籠（Geylang）一座寺廟施工工地外，一名工人發現一枚被認為是戰爭遺物的彈頭。在發現這枚彈頭後，附近住戶及商家有超過100人迅速被撤離；2020年12月，在碧山（Bishan）的一處住屋，也發現一枚彈頭。
（新加坡軍方9月26日引爆100公斤二戰炸彈。）
泰國&柬埔寨｜泰總理賽塔訪問柬埔寨
泰國總理賽塔於9月28日起到柬埔寨進行為期一天的正式訪問，以加強兩國關係。這是賽塔成為總理後首個訪問的東協國家，據泰國副總理兼外交部長Panpree Bahiddha-Nukara，這是因為柬埔寨為泰國最親近的鄰國之一。
兩位東南亞最新上任的領袖，均已上任超過一個月。儘管目前泰柬之間沒有重大爭議，此次訪問涉及到該地區最引人注目的一個問題，即網路犯罪的擴散，包括感情詐騙、假投資提案和非法賭博等非法行為。
人口販運也是重大問題，因為許多被迫從事詐騙的罪犯是被犯罪集團以假工作機會引誘，然後迫使受害者在類似奴隸制度下工作。儘管東協國家已加強打擊這種犯罪行為，柬埔寨和緬甸仍成為這種非法活動的中心地區。
賽塔和洪馬內以線上的方式參加柬埔寨邊境城市波別（Poipet）一個新販運受害者中心的開幕典禮，泰國也對此中心捐贈超過230萬美元。該中心為柬國首個為販運受害者提供復原協助的組織，其服務包括心理健康諮詢和職業技能培訓等等。
賽塔於8月22日上任，而洪馬內正好在當日正式成為總理。賽塔接替前陸軍指揮官帕拉育（Prayut Chan-ocha），後者於2014年發動軍事政變後上台，並在2019年的大選重新當選總理。洪馬內則接替了其父親洪森，後者在過去38年擔任柬國領袖。賽塔也在此次訪問中拜訪洪森，而洪森也宴請賽塔交流。
（泰總理賽塔（左）與柬總理洪馬內。）
緬甸｜緬影子政府領袖稱已掌握該國60%領土
緬甸影子政府民族團結政府（NUG）代總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）9月28日表示，抵抗力量已控制該國約60%的領土，並有能力威脅執政軍政府。他表示：「我們發動人民保衛戰已兩年多。現在，人民防衛軍和民族革命力量之間的合作正在獲得良好成果。」
儘管軍政府仍監管主要城市，但彭博社引用緬甸專家評估報告指出，軍方目前僅有對該國17%的穩定控制。克倫和平支援網絡（KSPN）9月26日發布的報告也顯示，軍政府對緬甸東南部的控制能力正在下降。根據該報告，克倫民族解放軍（KNLA）及其盟友在2021年2月到2023年7月間佔領24個軍營，並迫使軍方放棄38個營地，更指出，他們控制的領土直接威脅軍政府政權在仰光和奈比多之間的中央運輸動脈。
杜瓦拉希拉指出，在反對陣營和軍方發動數千起衝突後，抵抗軍已佔領全國100多個軍政府前哨基地，這也導致約1萬4千名軍人叛逃。敏昂萊最近因貪腐調查撤換掉兩名與其關係緊密的將領，使得軍政府士氣多少受到影響。據目前兩方陣營衝突局勢，杜瓦拉希拉表示，即使該國前民主領袖翁山蘇姬獲釋，也可能不會改變衝突的走向。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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