開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/01,
美加

美參院緊急批准臨時撥款法案避免政府停擺，援助烏克蘭喬不攏兩黨陷入僵局

美參院緊急批准臨時撥款法案避免政府停擺，援助烏克蘭喬不攏兩黨陷入僵局
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

對於正與俄羅斯交戰的烏克蘭軍隊而言，美國兩黨僵局可能不會帶來立即災難，但這種「預算方面的小衝突」卻可能預告日後還有更大麻煩。美國在野共和黨強硬派表示，就連只是為了避免政府關門的短期法案，他們甚至也反對通過，因為當中包括提供烏克蘭60億美元援助。這正是美國兩黨國會議員僵持不下的根本原因之一。

美國政府將關門原因之一，兩黨對援助烏克蘭喬不攏

（中央社）美國《國家廣播公司》（NBC）報導，美國聯邦政府即將停擺，兩黨議員陷入僵局的原因之一，是部分共和黨人希望停止對烏克蘭的援助，並主張強化邊界等國內議題才是首要之務。

烏克蘭發現自身再次成為美國政爭焦點。美國聯邦政府即將關門的衝擊，就連華府以東約8000公里的基輔都感受得到，因為美國對烏克蘭的至關重要援助可能中斷，以及美國到底是否要支持烏克蘭的相關辯論，都使得基輔的擔憂加劇，尤其是美國明年就要舉行總統大選。

烏克蘭智庫「烏克蘭稜鏡」（Ukrainian Prism）的美國外交政策專家克拉伊耶夫（Oleksandr Kraiev）指出，對烏克蘭而言，美國政府關門「是令人不愉快的事態發展。至少可以這麼說」。

對於正與俄羅斯交戰的烏克蘭軍隊而言，美國兩黨僵局可能不會帶來立即災難，但這種「預算方面的小衝突」卻可能預告日後還有更大麻煩。

美國迄今已在軍事、人道和財務方面援助烏克蘭750多億美元（約新台幣2兆4200億元）。美國總統拜登又已向國會再請求數以十億計美元援助。

美國在野共和黨強硬派表示，就連只是為了避免政府關門的短期法案，他們甚至也反對通過，因為當中包括提供烏克蘭60億美元援助。

這正是美國兩黨國會議員僵持不下的根本原因之一。一些共和黨人除了希望刪減政府支出及加強邊界安全，也要求全面停止援助烏克蘭。美國長久以來存在這類反干預主義論點，如今的說法是：當國內還有這麼多問題，為何要為烏克蘭花這麼多錢？

美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）26日晚間談及民主黨人時表示：「他們選擇烏克蘭，而非美國人。他們如果想把焦點放在烏克蘭而非（美國）南方邊界，那是顛倒了優先順序。」

27日晚間舉行的共和黨第2場總統候選人初選辯論會上，也明顯可見黨內對烏克蘭議題的嚴重歧見。其中前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）表達她持續對烏克蘭的支持，但佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）則預警，他不會為給基輔的「空白支票」簽字。

目前共和黨內聲勢最強的總統競選人美國前總統川普，並未出席這場辯論會。不過他過去曾宣稱，若重返白宮，他會在「24小時內」結束俄烏戰爭，但沒說明如何辦到。

最後期限逼近，美參院緊急批准臨時撥款法案

（中央社）美國國會30日批准一項臨時撥款法案，罕見展現跨黨派團結精神，讓聯邦機構得以再運行45天，避免政府關閉大吉。

隨著30日午夜最後期限逼近，聯邦參議院以88比9的表決結果通過眾議院提出的一項決議，繼續提供救災資金、延長聯邦洪水保險計畫和美國聯邦航空總署（FAA）重新授權，但不包括給予烏克蘭的援助。

在美國政府停擺前夕，共和黨控制的眾院以335票對91票，通過一項為期45天的支出法案，讓政府繼續運作至11月中旬；民主黨領導的參院稍後在兩黨支持下批准同一法案，並將其送交給總統拜登簽署成為法律。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。