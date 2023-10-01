中秋連假收假日留意11處地雷路段：國5北向車速一度僅17公里，午後將實施高乘載管制

國道部分路段壅塞，收假日留意11處地雷路段

（中央社）根據國道即時路況顯示，昨（30）日晚間6時部分國道路段壅塞，預計西部國道要到晚間8時後紓解，國5也要到晚間8時到9時才會紓解。高公局說，今天國1苗栗到湖口等11處路段恐車多壅塞。

根據國道即時路況顯示，晚間6時國道陸續湧現車潮，包含國1五堵到汐止、新竹到湖口；國3龍潭到大溪；國5宜蘭到坪林等時速都不到40公里。

高公局表示，西部國道要到晚間8時後才會紓解，國5則預計昨天晚間8時到9時紓解，應該不至於塞到深夜。

高公局預估下午起將陸續湧現北上車潮，今天壅塞路段為國1苗栗到湖口、南屯到后里、西螺到埔鹽系統；國3關西到大溪、大山到香山、草屯到霧峰、竹山到中興；國5宜蘭到坪林；國4潭子系統到豐勢；國6舊正到霧峰系統；國10仁武到左營端。

省道方面，預估今天中秋節連假將有觀光旅遊車潮，主要城際道路易壅塞的路段及時段為台9線蘇花路廊北上10月1日上午10時到晚間7時；台9線南迴公路往屏東方向10月1日下午3時到晚間7時；台1線水底寮至楓港路段北上10月1日下午1時到晚間5時。

台61線鳳鼻至香山路段北上10月1日下午3時到晚間9時；台61線竹南路段北上10月1日下午3時到晚間8時；台61線中彰大橋改建路段北上10月1日下午1時到晚間8時。

中秋連假收假國道11路段易塞，國5北向午後高乘載

（中央社）今天是中秋節連續假期收假日，高速公路局研判國道有11路段易塞車，以國道5號易壅塞時間最長，可能上午到晚間，高公局午後將實施國5北向高乘載管制。

高速公路局預估今天國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局研判今天有11個路段易塞車，以國5北向宜蘭至坪林易壅塞時間最長，可能從上午9時到晚間9時，行車時間為平日7倍；其他路段都集中在下午至晚間，包括：國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人於上午9時前出發。

高公局也將於下午1時至傍晚6時，在國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，實施高乘載管制，其他管制措施包括：中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國5北向宜蘭至頭城紫爆，車速一度僅17公里

（中央社）今天是中秋節連假最後一天，高速公路局上午即時路況資訊顯示，國5北向宜蘭至頭城出現紫爆，車速一度只有17公里。

高公局觀測，上午7時起，國5北向車流增加，9時出現塞車，一度車速只有17公里，上午9時45分，車速為21公里，頭城至坪林車速48公里，其他路段車流順暢。

高公局研判，國道今天有11個路段易塞車，以國5北向宜蘭至坪林易壅塞時間最長，可能從上午9時到晚間9時，行車時間為平日7倍；其他路段都集中在下午至晚間。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範