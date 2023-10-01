杭州亞運9/30中華隊戰績：莊智淵林昀儒逆轉中國桌球男雙晉4強，男籃險勝蒙古晉8強資格賽

【拳擊】

亞運男子拳擊甘家葳5比0擊敗馬來西亞選手，晉4強保底銅牌

（中央社）台灣男子拳擊好手甘家葳昨（30）日在杭州亞運71公斤級，以5比0輕取馬來西亞選手阿茲米晉級4強，再度提前保底銅牌。

今（2023）年杭州亞運台灣拳擊代表隊除了廣為人知的「四金釵」陳念琴、林郁婷、黃筱雯、吳詩儀外，另外4名男子選手，包括賴主恩、杜柏緯、甘家葳、李承威等人。

甘家葳在去年底的墨西哥金腰帶賽替台灣打下一面金牌，這次入選亞運國手的他，也是男子選手中率先晉級4強的好手。

昨天甘家葳在8強面對馬來西亞的阿茲米（Mohamed Aswan Bin Che Azmi），開賽就顯得企圖心十足，不斷掌握攻勢積極搶攻，反觀對手幾乎毫無招架之力，最終3回合場邊5名裁判都給了甘家葳10分的滿分，也讓甘家葳順利5比0取勝。

甘家葳出生於南投信義鄉，是鄒族混布農族的原住民，他在國中時期就是一名拔河和排球雙棲的運動健將，只不過後來排球隊解散後，甘家葳選擇加入的拳擊社團，就此展開了他的拳擊之路。

今年杭州亞運同時也是巴黎奧運的資格賽，男子7個量級只要打進冠軍賽的選手，就可提前搶下奧運門票，甘家葳4強的對手將是土庫曼的諾姆哈曼多夫（Bayramdurdy Nurmuhammedov）。

對手在今年世錦賽獲得第9名，而且諾姆哈曼多夫首輪5比0擊敗對手，次輪打到裁判提前判定結束比賽，今天的8強賽則是打到對手棄權而獲勝。

【壘球】

亞運女壘銅牌前哨戰，台灣打線發揮擊敗菲律賓

（中央社）杭州亞運台灣女壘隊前天不敵中國，昨天複賽與菲律賓交手為銅牌戰前哨戰，台灣隊打線發揮，李思詩單場3安1打點，台灣隊終場以6比4拿勝，10月2日銅牌戰將再度與菲律賓隊交手。

杭州亞運台灣女壘隊預賽延長賽不敵勁敵日本隊，前天與地主中國隊交手，打線被中國隊新生代王牌投手柴燚楠壓制，台灣女壘隊展現拚勁與中國一路鏖戰至延長賽第8局，被中國隊敲出再見高飛犧牲打，終場以0比1吞敗，也確定無緣金牌戰。

昨天複賽最後一戰對手菲律賓，也將是10月2日銅牌戰對手，昨天台灣隊開賽就有攻勢，楊依婷率先敲出二壘打，犧牲觸擊推進，柯佳慧安打送回第一分，再靠著李思詩適時安打拿下第2分。

台灣隊2局下再起攻勢，2人出局後楊依婷敲安、盜上二壘，林鳳珍補上安打送回球隊第3分。

台灣隊昨天由23歲投手杜雅婷先發，前2局沒讓菲律賓隊打者拿下分數，3局上2人出局後投出保送、隊友守備失誤，再被敲出安打失掉1分後退場，由陳靖瑜接替登板止血。

陳靖瑜投到5局有狀況，5局上被敲出4支安打失掉2分，台灣隊換上邱安汝接手投球，凍結菲律賓隊攻勢；台灣隊5局下搶分，靠著李思詩、沈嘉玟接連安打，再靠著菲律賓隊守備失誤、滾地球跑回超前分。

菲律賓隊6局上再有攻勢，靠著觸身球保送、二壘打再度扳平比數，台灣隊6局下柯佳慧敲出二壘打，靠著滾地球推進、林志霙適時安打再度要回領先，劉瑄補上安打，替球隊多添1分保險分。

台灣隊今天打線發揮不錯，李思詩單場3安1打點、打擊手感最佳，幫助球隊順利拿下勝利，10月2日再與菲律賓隊交手、力拚銅牌。

【桌球】

亞運桌球陳思羽女單女雙8強止步，每天與傷共處

（中央社）亞運桌球女將陳思羽昨天在女單、與黃怡樺搭擋女雙，都不敵韓國隊止步8強。陳思羽透露，其實從去年肩膀就有肌腱撕裂的問題，每天只能與傷共處，賽前不打針根本無法比。

陳思羽昨天先在女單8強賽對上申裕彬，陳思羽在第1局以11比6拿下，但之後連失4局，以9比11、7比11、7比11、3比11落敗，止步8強。女雙賽事，陳思羽、黃怡樺對上韓國組合田志希、申裕斌，雖然第1局以11比9率先拿下，不過後3局分別以6比11、6比11、4比11讓出，同樣止步8強。

雖然無緣獎牌，不過陳思羽已經刷新個人亞運女單、女雙最佳成績，她賽後表示，今天在女雙對戰的韓國組合之前已交手過多次，但一直都是居於下風，「她們是一左一右，實力也非常好，今天前3局我們比較單薄一點，沒辦法牽制住她們，但是包括單打我覺得今天自己拚得還可以。」

陳思羽坦言，在去年9月發現肩膀肌腱撕裂，「但反正還沒斷，我就覺得還好，一直想說不要小題大作，接著打比賽」。但陳思羽指出，到了今年4月之後傷勢加重，每次比賽前都要打針，「不然根本沒有辦法打，因為積分問題還是希望可以去每一戰，就看自己籤運好不好，以賽代練的感覺」。

不過陳思羽表示，在今天女單比賽時，自己到第3局才開始有疼痛感，已經是很大進步，「今天下午已經算堅持比較多局了，打到後面才有疼痛感，其實我自己跟醫生都滿驚訝的」。

自從受傷以來，陳思羽每天光煩惱自己的傷勢就很頭痛，沒辦法進行系統性訓練，她苦笑說：「每天都在想傷的問題其實滿煩的，現在也不太想看醫生了，順其自然吧，真的不行就原地退役吧。」

Photo Credit: 中央社 台灣選手陳思羽

莊智淵林昀儒逆轉中國組合，亞運桌球男雙晉4強保底銅牌

（中央社）亞運台灣桌球男雙莊智淵、林昀儒昨天在8強賽對上中國組合梁靖崑、林高遠，雖一度0比2落後，但連追3局逆轉奪勝，晉級4強、保底銅牌，莊智淵說，關鍵是落後時仍不放棄。