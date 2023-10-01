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2023/10/01,
印太

馬爾地夫總統大選：親中候選人穆伊祖勝出，將棄印度轉向北京靠攏

馬爾地夫總統大選：親中候選人穆伊祖勝出，將棄印度轉向北京靠攏
馬爾地夫總統大選的親中候選人穆伊祖（Mohamed Muizzu）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

45歲的穆伊祖在決選中贏得54.06％的選票，主打「印度優先」的現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）則已承認敗選。穆伊祖領導的政黨上次執政期間曾獲巨額中國貸款。穆伊祖的導師、馬爾地夫前總統雅門（Abdulla Yameen）任內向中國大量借款，以推行建設計畫，並反對與印度維持良好關係。

馬爾地夫總統大選結果揭曉，親中候選人穆伊祖勝出

（中央社）南亞國家馬爾地夫總統大選第二輪決選結果30日揭曉，由親中候選人穆伊祖（Mohamed Muizzu）勝出。這項結果勢必再次顛覆馬爾地夫與傳統盟國印度之間的關係。

《法新社》報導，45歲的穆伊祖在決選中贏得54.06％的選票，主打「印度優先」的現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）則已承認敗選。穆伊祖領導的政黨上次執政期間曾獲巨額中國貸款。

索里在社群平台X（即前Twitter）上發文稱，「恭喜總統當選人穆伊祖，也祝賀所有展現和平與民主進程的人們。」

選舉結果揭曉後，穆伊祖在競選總部外短暫露面，並呼籲支持者在明天早上競選限制正式結束前暫勿慶祝。

現年61歲的索里將擔任看守總統，直至新任總統穆伊祖於11月17日宣誓就職。

今天的投票率為85％，略高於本月初舉行的首輪投票。

本次投票結果翻轉了索里5年前上任以來，為恢復該國對新德里外交關係所做的努力。

穆伊祖的導師、馬爾地夫前總統雅門（Abdulla Yameen）任內向中國大量借款，以推行建設計畫，並反對與印度維持良好關係。

由於人民對雅門日益獨裁的統治感到不滿，索里於2018年當選總統，並指責雅門將國家推入中國債務陷阱。

穆伊祖也先前矢言要釋放雅門。雅門因貪腐與洗錢罪名入獄，目前正在服11年的有期徒刑。

馬爾地夫首都市長當選總統，將重新靠攏中國

（中央社）馬爾地夫首都瑪萊市長穆伊祖贏得總統決選。熱烈支持中國投資的穆伊祖先前承諾，若他勝選，將引領以豪華度假勝地聞名的馬爾地夫重新向北京靠攏。

《法新社》報導，45歲的穆伊祖30日在總統決選擊敗61歲的現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih），預定11月17日宣誓就職。

穆伊祖曾在英國留學攻讀土木工程，之後在恩師雅門的政府中擔任建設部長，原本不太可能成為總統候選人。

但雅門因貪汙罪入獄後，穆伊祖臨危受命，代為領導「馬爾地夫進步黨」（Progressive Party of Maldives）打選戰。馬爾地夫是在印度洋由環礁組成的島國，位置具戰略意義。一般認為，這場大選將決定馬爾地夫未來會和中國還是印度結盟。

穆伊祖先前監督多個中國出資的基礎設施計畫，包括一座耗資2億美元、連接瑪萊（Male）與這個群島主要機場的大橋。

穆伊祖去（2022）年曾在線上會議告訴中國官員，如果他所屬的政黨重新執政，將拓展與中國的強健關係。

穆伊祖勝選，與選戰主打反印度在馬爾地夫過大的政治和經濟影響力有關。

印度與馬爾地夫的歷史有著千絲萬縷的關係，包括曾於1988年派兵弭平馬爾地夫政變。

印度的影響力一直是穆斯林占多數的馬爾地夫時而心生怨懟的根源之一。

去年有一個伊斯蘭主義團體衝進瑪萊的足球場，破壞場內的公開瑜伽活動，當時警方發射催淚瓦斯驅散抗議群眾。

穆伊祖所屬的馬爾地夫進步黨將自身塑造成國家利益的守護者，承諾讓馬爾地夫擺脫北方鄰國印度的干涉。

前公務員伊瑪德（Masood Imad）告訴《法新社》：「雅門從『印度滾出去』（India Out）運動中獲益，而這接著又助了穆伊祖一臂之力。」

馬爾地夫進步黨曾矢言要讓馬爾地夫擺脫印度小型軍事分遣隊。這支分遣隊運作4架捐贈的飛機，保護其廣闊的海岸線及協助醫療後送。

伊瑪德表示，他預期穆伊祖與印度重新談判其他雙邊協議。

穆伊祖也曾矢言要赦免雅門。雅門是馬爾地夫進步黨熱切擁抱北京透過「一帶一路」倡議提供金援的推手。

雅門因涉貪汙與洗錢，去年遭判刑11年，目前正在他獨裁執政期間關押反對派的同一個偏遠監獄島上服刑。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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