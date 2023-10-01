亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽李孟竹、劉懿萱金包銀；晚上看田徑楊俊瀚、電競《絕地求生M》爭獎牌
我們想讓你知道的是
李孟竹、劉懿萱今（1）日在杭州亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽包辦金、銀牌，台灣這次亞運第8金出爐。《絕地求生M》亞運電競代表隊昨天在杭州亞運8強賽以A組第2，順利搶下一席決賽入場券，今晚7時（1日）將再次出擊，全力爭取隊史首面電競項目金牌。
【競速溜冰】
亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽，李孟竹、劉懿萱金包銀
（中央社）台灣選手李孟竹、劉懿萱今（1）日在杭州亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽登場，各以1分38秒518、1分38秒712，包辦金、銀牌，台灣這次亞運第8金出爐。
繼施沛妤與楊合貞昨天在杭州亞運競速溜冰女子1萬公尺計點淘汰賽決賽金包銀後，台灣隊今天再添獎牌，這也是台灣在今年亞運第8金。
亞運競速溜冰男子1000公尺爭先賽，趙祖政摘銅黃玉霖被判失格
（中央社）台灣選手趙祖政今天在杭州亞運競速溜冰男子1000公尺爭先賽決賽，以1分29秒527拿下銅牌，而黃玉霖遭後方選手衝撞，因推人被判失格，當場淚灑賽場。
稍早杭州亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽，李孟竹拿下台灣今年亞運第8金。
【田徑】
亞運男子200公尺預賽，楊俊瀚分組第1晉準決賽
（中央社）杭州亞運田徑今天進行第3天賽事，「台灣最速男」楊俊瀚在200公尺預賽登場，跑出20秒98、以分組第1成績晉級晚上的準決賽。
上屆在雅加達亞運以些微差距屈居200公尺銀牌的楊俊瀚，今（2023）年捲土重來。只不過他原本賽前計畫參加200公尺、4x100公尺接力，但最後仍舊報名參加了100、200、4x100公尺接力等3項，每項從預賽、準決賽到決賽，對楊俊瀚體能是很大考驗。
楊俊瀚在100公尺止步準決賽後，今天隨即在200公尺預賽登場，排在第1組第9道的他，起跑反應時間0.203秒雖是所有選手中最慢的，但楊俊瀚在出彎道後就逐漸占據領先位置，順利以分組第1晉級準決賽。
男子200公尺預賽共分為4組，楊俊瀚的成績在總排名第5，因此今晚7時55分登場的準決賽很有機會繼續過關晉級決賽。
另外，上屆亞運同樣摘銀的「台灣欄神」陳奎儒，雖然在9月8日診斷出右腿肌腱撕脫性骨折，但仍隨隊前往亞運，並在今天的男子110公尺跨欄強忍傷痛出賽，只可惜跑到後段仍無法繼續，停下來走出跑道未能完賽。
今晚7時10分也將進行男子跳遠決賽，台灣雙保險林佳興、林昱堂將依序出賽。林佳興在分組預賽跳出7公尺66、排名第3；林昱堂則在分組預賽跳出7公尺70、排名第4。
【電競】
亞運電競《絕地求生M》，台灣隊晉級決賽1日爭金
（中央社）台灣《絕地求生M》亞運電競代表隊昨天在杭州亞運8強賽以A組第2，順利搶下一席決賽入場券，今晚7時（1日）將再次出擊，全力爭取隊史首面電競項目金牌。
杭州亞運首度將電競納入比賽項目，今年共有7個比賽項目，台灣僅參加其中4項，除《傳說對決》提前出局，另外3個項目包括《快打旋風》、《英雄聯盟》與《絕地求生M》（大會稱和平精英）都闖進壓軸決賽。
台灣電競代表隊在《快打旋風》靠著「雙保險」向玉麟與林立偉強勢出擊，分別拿下1銀、1銅，而《英雄聯盟》則在金牌戰惜敗韓國、再添1銀，台灣屢屢與金牌擦身而過，如今《絕地求生M》台灣代表隊如願躋身最終決賽，將再次挑戰隊史首金。
《絕地求生M》昨天進行8強分組賽，台灣與韓國、尼泊爾、日本同屬A組，台灣在總成績名列第2，與排名第1的韓國攜手晉級。
至於8強賽B組則預計下午2時開打，同組參賽隊伍包括地主中國、泰國、香港與印尼，屆時分組排名最佳的前2支隊伍，將可搭上晉級決賽的末班車，今晚7時與台灣、韓國爭金。
【其他賽事】
《中央社》報導，杭州亞運台灣代表隊今天將繼續拚獎牌，楊昆弼將在射擊男子不定向飛靶第2階段資格賽上陣，尋求衛冕。台灣桌球男雙組合莊智淵與林昀儒昨天闖進4強後，確定銅牌起跳，今天4強賽將迎戰韓國組合張禹珍與林鐘勳。
台灣高球好手洪健堯目前前3輪結束，暫居第2，與領先香港選手許龍一僅有3桿之差。田徑部分，林昱堂、林詩亭今天將分頭在男子跳遠、女子100公尺跨欄決賽爭奪獎牌。
新聞來源
- 亞運競速溜冰男子1000公尺爭先賽 趙祖政摘銅黃玉霖被判失格（中央社）
- 亞運男子200公尺預賽 楊俊瀚分組第1晉準決賽（中央社）
- 亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽 李孟竹劉懿萱金包銀（中央社）
- 亞運電競《絕地求生M》 台灣隊晉級決賽1日爭金（中央社）
- 亞運10/1射擊楊昆弼尋求衛冕 電競《絕地求生M》拚金（中央社）
延伸閱讀
- 杭州亞運9/30中華隊戰績：莊智淵林昀儒逆轉中國桌球男雙晉4強，男籃險勝蒙古晉8強資格賽
- 杭州亞運：女雙「台灣內戰」詹詠然、詹皓晴勝出，奪下中華隊第7金
- 杭州亞運： 女子滑輪溜冰1萬公尺，18歲黑馬施沛妤、「滑輪金后」楊合貞為台灣「金包銀」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
“2023杭州亞運”的相關議題
- 2023-10-01 亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽李孟竹、劉懿萱金包銀；晚上看田徑楊俊瀚、電競《絕地求生M》爭獎牌
- 2023-10-01 杭州亞運9/30中華隊戰績：莊智淵林昀儒逆轉中國桌球男雙晉4強，男籃險勝蒙古晉8強資格賽
- 2023-09-30 杭州亞運：女雙「台灣內戰」詹詠然、詹皓晴勝出，奪下中華隊第7金
Tags：
從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！