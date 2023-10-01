亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽李孟竹、劉懿萱金包銀；晚上看田徑楊俊瀚、電競《絕地求生M》爭獎牌

【競速溜冰】

亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽，李孟竹、劉懿萱金包銀

（中央社）台灣選手李孟竹、劉懿萱今（1）日在杭州亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽登場，各以1分38秒518、1分38秒712，包辦金、銀牌，台灣這次亞運第8金出爐。



繼施沛妤與楊合貞昨天在杭州亞運競速溜冰女子1萬公尺計點淘汰賽決賽金包銀後，台灣隊今天再添獎牌，這也是台灣在今年亞運第8金。

Photo Credit: 中央社 杭州亞運競速溜冰1日進行女子1000公尺爭先賽決賽，台灣選手劉懿萱（前）在賽中以1分38秒712奪下銀牌。

亞運競速溜冰男子1000公尺爭先賽，趙祖政摘銅黃玉霖被判失格

（中央社）台灣選手趙祖政今天在杭州亞運競速溜冰男子1000公尺爭先賽決賽，以1分29秒527拿下銅牌，而黃玉霖遭後方選手衝撞，因推人被判失格，當場淚灑賽場。

稍早杭州亞運競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽，李孟竹拿下台灣今年亞運第8金。

【田徑】

亞運男子200公尺預賽，楊俊瀚分組第1晉準決賽

（中央社）杭州亞運田徑今天進行第3天賽事，「台灣最速男」楊俊瀚在200公尺預賽登場，跑出20秒98、以分組第1成績晉級晚上的準決賽。

上屆在雅加達亞運以些微差距屈居200公尺銀牌的楊俊瀚，今（2023）年捲土重來。只不過他原本賽前計畫參加200公尺、4x100公尺接力，但最後仍舊報名參加了100、200、4x100公尺接力等3項，每項從預賽、準決賽到決賽，對楊俊瀚體能是很大考驗。

楊俊瀚在100公尺止步準決賽後，今天隨即在200公尺預賽登場，排在第1組第9道的他，起跑反應時間0.203秒雖是所有選手中最慢的，但楊俊瀚在出彎道後就逐漸占據領先位置，順利以分組第1晉級準決賽。

男子200公尺預賽共分為4組，楊俊瀚的成績在總排名第5，因此今晚7時55分登場的準決賽很有機會繼續過關晉級決賽。

另外，上屆亞運同樣摘銀的「台灣欄神」陳奎儒，雖然在9月8日診斷出右腿肌腱撕脫性骨折，但仍隨隊前往亞運，並在今天的男子110公尺跨欄強忍傷痛出賽，只可惜跑到後段仍無法繼續，停下來走出跑道未能完賽。

今晚7時10分也將進行男子跳遠決賽，台灣雙保險林佳興、林昱堂將依序出賽。林佳興在分組預賽跳出7公尺66、排名第3；林昱堂則在分組預賽跳出7公尺70、排名第4。

【電競】

亞運電競《絕地求生M》，台灣隊晉級決賽1日爭金

（中央社）台灣《絕地求生M》亞運電競代表隊昨天在杭州亞運8強賽以A組第2，順利搶下一席決賽入場券，今晚7時（1日）將再次出擊，全力爭取隊史首面電競項目金牌。

杭州亞運首度將電競納入比賽項目，今年共有7個比賽項目，台灣僅參加其中4項，除《傳說對決》提前出局，另外3個項目包括《快打旋風》、《英雄聯盟》與《絕地求生M》（大會稱和平精英）都闖進壓軸決賽。

台灣電競代表隊在《快打旋風》靠著「雙保險」向玉麟與林立偉強勢出擊，分別拿下1銀、1銅，而《英雄聯盟》則在金牌戰惜敗韓國、再添1銀，台灣屢屢與金牌擦身而過，如今《絕地求生M》台灣代表隊如願躋身最終決賽，將再次挑戰隊史首金。

《絕地求生M》昨天進行8強分組賽，台灣與韓國、尼泊爾、日本同屬A組，台灣在總成績名列第2，與排名第1的韓國攜手晉級。

至於8強賽B組則預計下午2時開打，同組參賽隊伍包括地主中國、泰國、香港與印尼，屆時分組排名最佳的前2支隊伍，將可搭上晉級決賽的末班車，今晚7時與台灣、韓國爭金。

【其他賽事】

《中央社》報導，杭州亞運台灣代表隊今天將繼續拚獎牌，楊昆弼將在射擊男子不定向飛靶第2階段資格賽上陣，尋求衛冕。台灣桌球男雙組合莊智淵與林昀儒昨天闖進4強後，確定銅牌起跳，今天4強賽將迎戰韓國組合張禹珍與林鐘勳。

台灣高球好手洪健堯目前前3輪結束，暫居第2，與領先香港選手許龍一僅有3桿之差。田徑部分，林昱堂、林詩亭今天將分頭在男子跳遠、女子100公尺跨欄決賽爭奪獎牌。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範