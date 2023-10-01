港媒報導李尚福、秦剛、魏鳳和皆缺席國慶招待會，美媒：習近平對軍隊高層不信任

不只李尚福，前中國防長魏鳳和缺席國慶招待會

（中央社）中國政府28日晚間在北京舉行74週年國慶招待會，港媒報導，除了近來無故「消失」並傳言紛紛的防長李尚福及前外長秦剛，前防長魏鳳和也缺席這場招待會。

香港《星島日報》昨（30）日報導，慶祝中華人民共和國成立74週年招待會28日晚間在北京舉行，大多數現任和退休中央領導人都參加。兩名久未露面的國務委員李尚福、秦剛繼雙雙缺席中共政治局集體學習之後，又缺席國慶招待會。秦剛稍早前已被免去外交部長，國防部長李尚福相信不久也將去職。

報導說，退休的政治局常委除了逢五逢十，不參加國慶招待會，因此溫家寶、李克強等都沒有亮相。央視新聞聯播畫面顯示，李源潮、孟建柱等大批退休領導人參加，軍方元老也紛紛現身，包括94歲的前軍委副主席、國防部長遲浩田；前國防部長梁光烈、常萬全和前總參謀長陳炳德同坐。

不過，卻不見今（2023）年3月卸任國防部長的魏鳳和的身影。69歲的魏鳳和出身導彈部隊，2012年擔任第二炮兵部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員。今年年中，火箭軍爆出高層集體腐敗醜聞，前司令員李玉超、前政委徐忠波雙雙被免職，盛傳還有多名軍方高層捲入其中，包括戰略支援部隊司令巨乾生，魏鳳和也傳出不利消息。

報導說，作為掌管軍備、航天等尖端軍事科技的部門，裝備發展部、戰略支援部隊與火箭軍都是「國之重器」。李尚福曾任中央軍委裝備發展部部長，手握大筆經費，軍隊這輪反腐相信還將持續。

報導進一步指出，第10屆北京香山論壇將於10月29日至31日舉行，屆時相信由新任國防部長主持。外界盛傳新防長的人選是59歲的中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立。劉振立是少數具實戰經驗的將領，在軍委委員排名僅次於李尚福。

不過，報導說，秦剛稍早前去職時，外界預測可能由中央對外聯絡部長劉建超或外交部常務副部長馬朝旭擔任外長，結果卻由政治局委員王毅回鍋；因此防長若由軍委副主席兼任防長，也非不可能。

美媒：習近平對共軍不信任，發動戰事決策受影響

（中央社）中共總書記習近平針對貪腐洩密頻傳的解放軍進行整肅大換血，《外交事務》雜誌文章分析，事件反映習近平對軍隊高層不信任，懷疑軍隊的作戰能力，不確定若動武是否能達到預期效果，從而影響他對發動戰事的決定。

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）26日在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌撰文，作出上述表示。

文章指出，此前中共解放軍火箭軍出現一連串動盪事件，包括多名高層被整肅，接任的新火箭司令和政委來自海軍及空軍，安排不尋常，同時又傳出火箭軍涉及貪腐和出售軍中機密。

近期全國人大常委通過免去解放軍軍事法院院長程東方的職務，中國國防部長李尚福在公眾視線消失，傳因軍事裝備採購而遭當局調查。

這一連串事件令觀察家感到震驚，因為身兼中共中央軍委主席的習近平，一直被認為是自鄧小平以來最具權力的軍隊領導人。

文章指出，習近平在2012年成為總書記及中央軍委主席後，清除軍中涉貪和有政治忠誠問題的高層是他的主要工作。由2013年至2016年，最少45名軍方高層被逮捕，包括前中央軍委副主席徐才厚和郭伯雄等。

逐漸針對解放軍的反腐調查減少，外界認為習近平整頓軍隊工作基本成功。

習近平對於軍隊人事安排仍高度參與，如李尚福成為中央軍委委員和接任國防部長。外界認為這些人選都經過最嚴格審查，並由習近平親自批准，但如今他們被整頓，顯示習近平對解放軍的控制不如外界所想像。

文章指出，解放軍尤其是火箭軍涉貪事件反映軍中監管問題。事實上自鄧小平年代開始，解放軍都是高度自治，沒有像西方軍隊受到外部制衡。

習近平曾要求解放軍要更廉潔、更專業，2014年在福建省上杭縣古田鎮召開的全軍政治工作會議上，習近平批評解放軍太鬆散，過度注重強化個人而不是「能打仗、打勝仗」。

但習近平仍賦予解放軍相當大的自主權及高度的獨立性來管理軍中事務，幾乎不受政府內其他部門干預。如曾是習近平的反腐大將王岐山，也無權在軍隊進行反腐工工作。

文章表示，這是因為習近平要確保解放軍在政治上服從他及黨的指揮，並獲得軍隊支持實施自1950年代以來最大規模改革，包括裁軍30萬人。

對解放軍的監管鬆散再加上近年軍費大增，由2012年的人民幣6700億元（約新台幣2.95兆元）增至2022年的1.45兆元，當中約40％用於採購，導致貪腐出現。

文章表示，對習近平及中共政治局常委來說，顯然對解放軍高層失去信心，懷疑軍中採購系統還存在多少腐敗現象，以及軍隊可能還隱藏著其他問題，如過去10年購買的關鍵裝備是否有問題。

對軍隊失去信心也可能會影響中共對於發動戰事的考慮。習近平對軍隊能力及管理不善有懷疑，可能會影響他是否發動戰事的風險計算，令他不確定動武是否可達到預期效果。

文章強調，習近平對軍隊的不信任，影響他對發動戰事的決策。

中國政府內部也可能會質疑，如果解放軍真的要打仗而不只是對台海軍演，在面對有能力的對手時會有什麼問題。習近平及政治局常委決定是否與美國或台灣發生衝突時，這些情況都需要考慮。