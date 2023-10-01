港媒報導李尚福、秦剛、魏鳳和皆缺席國慶招待會，美媒：習近平對軍隊高層不信任
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近期全國人大常委通過免去解放軍軍事法院院長程東方的職務，中國國防部長李尚福在公眾視線消失，傳因軍事裝備採購而遭當局調查。這一連串事件令觀察家感到震驚，因為身兼中共中央軍委主席的習近平，一直被認為是自鄧小平以來最具權力的軍隊領導人。
不只李尚福，前中國防長魏鳳和缺席國慶招待會
（中央社）中國政府28日晚間在北京舉行74週年國慶招待會，港媒報導，除了近來無故「消失」並傳言紛紛的防長李尚福及前外長秦剛，前防長魏鳳和也缺席這場招待會。
香港《星島日報》昨（30）日報導，慶祝中華人民共和國成立74週年招待會28日晚間在北京舉行，大多數現任和退休中央領導人都參加。兩名久未露面的國務委員李尚福、秦剛繼雙雙缺席中共政治局集體學習之後，又缺席國慶招待會。秦剛稍早前已被免去外交部長，國防部長李尚福相信不久也將去職。
報導說，退休的政治局常委除了逢五逢十，不參加國慶招待會，因此溫家寶、李克強等都沒有亮相。央視新聞聯播畫面顯示，李源潮、孟建柱等大批退休領導人參加，軍方元老也紛紛現身，包括94歲的前軍委副主席、國防部長遲浩田；前國防部長梁光烈、常萬全和前總參謀長陳炳德同坐。
不過，卻不見今（2023）年3月卸任國防部長的魏鳳和的身影。69歲的魏鳳和出身導彈部隊，2012年擔任第二炮兵部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員。今年年中，火箭軍爆出高層集體腐敗醜聞，前司令員李玉超、前政委徐忠波雙雙被免職，盛傳還有多名軍方高層捲入其中，包括戰略支援部隊司令巨乾生，魏鳳和也傳出不利消息。
報導說，作為掌管軍備、航天等尖端軍事科技的部門，裝備發展部、戰略支援部隊與火箭軍都是「國之重器」。李尚福曾任中央軍委裝備發展部部長，手握大筆經費，軍隊這輪反腐相信還將持續。
報導進一步指出，第10屆北京香山論壇將於10月29日至31日舉行，屆時相信由新任國防部長主持。外界盛傳新防長的人選是59歲的中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立。劉振立是少數具實戰經驗的將領，在軍委委員排名僅次於李尚福。
不過，報導說，秦剛稍早前去職時，外界預測可能由中央對外聯絡部長劉建超或外交部常務副部長馬朝旭擔任外長，結果卻由政治局委員王毅回鍋；因此防長若由軍委副主席兼任防長，也非不可能。
美媒：習近平對共軍不信任，發動戰事決策受影響
（中央社）中共總書記習近平針對貪腐洩密頻傳的解放軍進行整肅大換血，《外交事務》雜誌文章分析，事件反映習近平對軍隊高層不信任，懷疑軍隊的作戰能力，不確定若動武是否能達到預期效果，從而影響他對發動戰事的決定。
美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）26日在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌撰文，作出上述表示。
文章指出，此前中共解放軍火箭軍出現一連串動盪事件，包括多名高層被整肅，接任的新火箭司令和政委來自海軍及空軍，安排不尋常，同時又傳出火箭軍涉及貪腐和出售軍中機密。
近期全國人大常委通過免去解放軍軍事法院院長程東方的職務，中國國防部長李尚福在公眾視線消失，傳因軍事裝備採購而遭當局調查。
這一連串事件令觀察家感到震驚，因為身兼中共中央軍委主席的習近平，一直被認為是自鄧小平以來最具權力的軍隊領導人。
文章指出，習近平在2012年成為總書記及中央軍委主席後，清除軍中涉貪和有政治忠誠問題的高層是他的主要工作。由2013年至2016年，最少45名軍方高層被逮捕，包括前中央軍委副主席徐才厚和郭伯雄等。
逐漸針對解放軍的反腐調查減少，外界認為習近平整頓軍隊工作基本成功。
習近平對於軍隊人事安排仍高度參與，如李尚福成為中央軍委委員和接任國防部長。外界認為這些人選都經過最嚴格審查，並由習近平親自批准，但如今他們被整頓，顯示習近平對解放軍的控制不如外界所想像。
文章指出，解放軍尤其是火箭軍涉貪事件反映軍中監管問題。事實上自鄧小平年代開始，解放軍都是高度自治，沒有像西方軍隊受到外部制衡。
習近平曾要求解放軍要更廉潔、更專業，2014年在福建省上杭縣古田鎮召開的全軍政治工作會議上，習近平批評解放軍太鬆散，過度注重強化個人而不是「能打仗、打勝仗」。
但習近平仍賦予解放軍相當大的自主權及高度的獨立性來管理軍中事務，幾乎不受政府內其他部門干預。如曾是習近平的反腐大將王岐山，也無權在軍隊進行反腐工工作。
文章表示，這是因為習近平要確保解放軍在政治上服從他及黨的指揮，並獲得軍隊支持實施自1950年代以來最大規模改革，包括裁軍30萬人。
對解放軍的監管鬆散再加上近年軍費大增，由2012年的人民幣6700億元（約新台幣2.95兆元）增至2022年的1.45兆元，當中約40％用於採購，導致貪腐出現。
文章表示，對習近平及中共政治局常委來說，顯然對解放軍高層失去信心，懷疑軍中採購系統還存在多少腐敗現象，以及軍隊可能還隱藏著其他問題，如過去10年購買的關鍵裝備是否有問題。
對軍隊失去信心也可能會影響中共對於發動戰事的考慮。習近平對軍隊能力及管理不善有懷疑，可能會影響他是否發動戰事的風險計算，令他不確定動武是否可達到預期效果。
文章強調，習近平對軍隊的不信任，影響他對發動戰事的決策。
中國政府內部也可能會質疑，如果解放軍真的要打仗而不只是對台海軍演，在面對有能力的對手時會有什麼問題。習近平及政治局常委決定是否與美國或台灣發生衝突時，這些情況都需要考慮。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45