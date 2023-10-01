紐約破紀錄暴雨癱瘓地鐵機場，全市進入緊急狀態，州長：氣候變遷影響暴洪恐成新常態

紐約破紀錄暴雨癱瘓地鐵機場，全市進入緊急狀態

（中央社）美國紐約市於當地時間29日降下破紀錄的雨量，導致排水系統不堪負荷。洪水淹至街道、地下室與學校，並癱瘓這座美國金融中心的部分地鐵與機場，紐約州長宣布紐約市進入緊急狀態。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，洪水來得又快又猛，讓一些通勤民眾措手不及，導致他們必須在早晨尖峰時刻涉水行走。第一線應變人員及時投入救援，把受困車內與泡水地下室的民眾救出。

紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airpor）單日降雨量來到近203毫米，比自1948年以來的任何一天還多。布魯克林（Brooklyn）今早出現這波風暴中最強烈的降雨之一，在短短3個小時內降下1個月的雨量。

《法新社》報導，拉瓜迪亞機場（Laguardia Field）關閉其中一個航廈，社群媒體上流傳的影像顯示，乘客在淹到高過鞋面的水中行走。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）敦促民眾不要冒險外出，因為街道都被封鎖且地鐵站淹水。

他說：「如果你在家，請待在家裡。如果在外工作或上學，現在請就地避難，我們的一些地鐵淹水，很難在紐約市四處移動。」

從紐約各地拍到的影像顯示，汽車半個車身泡水，路上交通大打結，一些主要道路完全無法通行。淹水店家努力保護商品，把水推往街道排出。

龐大的紐約地鐵系統也受影響，布魯克林有數條路線關閉。

來自埃及的50歲計程車司機艾布杜（Ahmed Abdou）砲轟官員連所謂的正常現象都因應不好。他說：「紐約市的地鐵一團糟。所有的風暴都是在每年的同一個時期到來。我們應該早就預料到才對。」

但紐約市環保局長阿加瓦拉（Rohit Aggarwala）說，紐約市的因應根本趕不上全球暖化速度。他說：「不斷變化的氣候模式是氣候變遷造成。可悲的現實狀況是，氣候改變的速度加快，我們的基礎設施來不及因應。」

紐約州長侯可（Kathy Hochul）對人口約有850萬的紐約市與人口密集的郊區正式宣布進入緊急狀態，包括東邊的長島（Long Island）與北邊的哈德遜（Hudson）河谷。

美國國家氣象局（National Weather Service）警告晚間可能出現洪水，每小時降雨量可能達到51毫米，累積雨量可能達180毫米，並警告市區與排水不良的地區可能出現暴洪。

So scary, New York City is flooding! The governor has declared a state of emergency. Climate change will only continue to make this worse pic.twitter.com/bqN16XlDoW — Sophia Kianni (@SophiaKianni) September 29, 2023

氣候變遷影響，紐約州長：暴洪恐成新常態

（中央社）美國紐約州長侯可今天警告，昨天造成紐約市暴洪的大豪雨反映出氣候變遷影響的「新常態」。紐約市昨天降雨量達史上最高之列，目前已逐漸脫離溼答答的天氣。

《路透社》報導，美國人口最多城市紐約市部分地區昨天降下近200毫米雨量，多到中央公園動物園（Central Park Zoo）一隻海獅一度游到圈養區的池外。

紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airpor）單日降雨量來到近203毫米，比自1948年以來的任何一天還多。布魯克林（Brooklyn）昨天一早出現這波風暴中最強烈的降雨之一，在短短3個小時內降下1個月的雨量。

儘管紐約市淹水風險已於今天中午消退，布魯克林區一間市立醫院表示，他們仍須於昨天停電後撤離院內所有患者和醫護人員。

紐約市健康＋醫院／伍德賀（NYC Health + Hospitals/Woodhull）院方人員表示，昨天醫院所在地區停電後，院方雖改用備用電力，但如今須完全關閉電力數天時間以便進行修復作業。院方今天將耗費8小時協助院內120名患者轉院。

這場又急又快的雨勢導致部分街道變成河流，巴士和汽車動彈不得多達數小時；部分地下鐵和通勤火車路線關閉；飛機誤點或取消，拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）也必須撤離一個航廈的人員。

侯可說：「很遺憾的，我們必須預期這是新常態。」

侯可表示，紐約接下來6天仍將處於緊急狀態之中，以利迅速配發資源來因應危機。這場暴雨並未傳出任何人員喪生的通報。

白宮表示，美國總統拜登昨天和今天都已聽取相關簡報，若有需要，美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）也已準備好提供協助。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範