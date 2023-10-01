民眾黨喊出柯、侯比民調否則就是併吞，朱立倫：藍白合建構在共同理念上
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藍白在2024總統大選是否合作備受矚目，民眾黨喊出柯、侯互比民調方案，但國民黨內則認為此舉只是在叫牌、喊價，不能單憑侯、柯民調就決定人選，忽略藍營地方與基層實力。民眾黨主席、總統參選人柯文哲則表示，想合作就來比，否則不叫合作，叫併吞。
白叫陣比民調，藍：我們有37席立委14位縣市長
（中央社）藍白在2024總統大選是否合作，民眾黨喊出柯、侯互比民調的方案。國民黨核心人士則認為，此舉只是在叫牌、喊價，國民黨有37席立委、14位縣市長，這該怎麼比，不能只單純比侯、柯民調就決定人選，忽略了藍營在地方與基層的實力。
外界關注藍白合進度，國民黨高層目前保持善意，黨主席朱立倫近來重申會不斷與民眾黨對話，堆疊氣氛；總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰也說，目前只需要維持默契，保持友善，未來整合自然水到渠成，並證實下令不攻擊民眾黨總統參選人柯文哲。
但對於民眾黨開出第三方民調，要透過比民調的方式來談整合，黨內核心表示，此舉只是在叫牌、喊價；若真要比民調，國民黨有37席立委、14縣市長，跟超過300位的地方議員，這該怎麼比，難道只單純比侯、柯民調就決定人選嗎。
不過，這位人士也認為，民眾黨願意提出意見是好事，表示有討論空間。藍白要順利整合，有其困難性，最後能否成功，需要大家的智慧，以及台灣民眾要求下架民進黨的民意，高到怎樣的程度，如果民意希望政黨輪替的聲音夠大，藍白不整合都不行。
另有藍營輔選人士則對藍白合不敢樂觀，他表示，目前藍白雙方沒人願意擔任副手，這會壓縮彼此討論整合的空間，也是為什麼雙方遲遲無法實質討論合作的因素之一，加上未來各政黨還要提出不分區立委名單，也都是麻煩的問題。
這位輔選要角也說，整合需要方案、機制與時間，包括藍白之間要怎麼配，以及不分區是要共推還是競爭，這都需要討論；機制則是要民調比輸贏，還是有其他方式，目前都沒答案。
他表示，合作需要時間反覆討論，就算談成合作，中間也要磨合，但距離大選的時間越來越近，時間恐怕越來越不站在在野陣營這邊。
不願具名的國民黨立委參選人表示，就算侯友宜退選、國民黨願意擔任副手，支持者也不會同意，這勢必會降低藍軍支持者投票意願，衝擊到國民黨立委選情；國民黨已提名超過9成的區域立委，若柯文哲代表參選總統，藍軍立委參選人如何掛看板，「難道是與柯文哲合掛嗎？民眾黨有辦法負起全台在野黨立委參選人組織動員的責任嗎？」
否認國民黨要併吞，朱立倫：藍白合建構在共同理念上
（中央社）民眾黨主席柯文哲今（1）日表示，國民黨想合作就來比民調，否則就是併吞。國民黨主席朱立倫則回應，國民黨是要合作，沒有要併吞，合作最重要是要建構在共同理念上，未來國民黨總統參選人侯友宜跟柯文哲見面後，也一定先談理念。
藍白在2024總統大選是否合作備受矚目，民眾黨喊出柯、侯互比民調方案，但國民黨內則認為此舉只是在叫牌、喊價，不能單憑侯、柯民調就決定人選，忽略藍營地方與基層實力。民眾黨主席、總統參選人柯文哲則表示，想合作就來比，否則不叫合作，叫併吞。
對有媒體報導稱藍營人士表示國民黨總統參選人侯友宜不可能退選，並反嗆民眾黨若要依據民調決定誰選誰退，是否先從立委選舉開始。柯文哲則反問「這話是誰說的？」並表示不要講狠話，若是民眾黨每區都提名立委，看國民黨民調會掉多少。
國民黨主席朱立倫今天前往新北市林口區，陪同黨籍立委參選人洪孟楷到竹林山觀音寺上香祈福。朱立倫接受媒體聯訪表示，國民黨是要合作，沒有要併吞，合作最重要是要建構在共同理念上，大家希望台灣能夠更好、兩岸和平、彰顯公平正義。
朱立倫指出，相信國民黨跟柯文哲間都有這樣共同的理念，未來侯友宜跟柯文哲見面，也一定先談理念，要有共同的理念，才能共同合作，不要因為在野分裂而讓民進黨獲利勝選，任何可以團結的方式、方法，從來沒有排除過。
至於藍白如何合作，朱立倫說，建立共同的理念、政策，將來一定組成大團隊，執政大聯盟、聯合政府都可以，國外有很多先例，但前提是雙方要先建構共同政策與理念。
媒體詢問，這是否代表國民黨答應要比民調，何時開始比較好。朱立倫則回應，他不會直接跳躍到某個特定點上，先堆疊善意、建構共同政策理念，讓民眾認同，同時也是從下而上，在各個立委選區合作，就會形成共同氣氛，才能凝聚在野力量。
對於柯文哲不滿藍營人士放話，朱立倫指出，連他都很好奇這些放話的人是誰，至少他跟侯友宜所知道與掌握的，都沒有這回事，所以他認為柯文哲看到放話後第一時間問是誰，這是對的。柯文哲一定在想，「朱立倫不會、侯友宜也不會，那會是誰？」
柯文哲搭機赴美，談藍白合：問題是怎麼合作
（中央社）民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天搭機赴美，他表示，主要還是著重在教育科技跟產業，矽谷是參訪重點，看看AI在產業上的應用，了解矽谷跟台灣新創產業能否再做更多連結。
柯文哲搭乘長榮航空公司班機飛往洛杉磯，他在上午8時20分許抵達桃園國際機場第二航廈，數十名支持者送機，柯文哲接受媒體聯訪表示，這次要去美國西岸的舊金山跟洛杉磯，主要還是著重在教育科技跟產業。
柯文哲說，若從人類歷史來看，2023年世界上最重要的事就是ChatGPT出現，這表示人工智慧在現實社會當中實現，他也認為AI在未來一段時間，會相當革命性的改變整個社會面貌，過去多年人類一半的創新在矽谷，所以矽谷是參訪重點，看看AI在產業上的應用，也了解矽谷跟台灣的新創產業能否再做更多連結。
柯文哲指出，他去大學演講發現，年輕人最關心的還是低薪，如果台灣仍陷在低附加價值產業的漩渦裡面，薪水不可能提高，要往高附加價值產業移動就要產業升級，如果台灣不能搭上這一波AI的熱潮進行內部產業升級，還會繼續留在低薪的漩渦中。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。