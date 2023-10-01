民眾黨喊出柯、侯比民調否則就是併吞，朱立倫：藍白合建構在共同理念上

白叫陣比民調，藍：我們有37席立委14位縣市長

（中央社）藍白在2024總統大選是否合作，民眾黨喊出柯、侯互比民調的方案。國民黨核心人士則認為，此舉只是在叫牌、喊價，國民黨有37席立委、14位縣市長，這該怎麼比，不能只單純比侯、柯民調就決定人選，忽略了藍營在地方與基層的實力。

外界關注藍白合進度，國民黨高層目前保持善意，黨主席朱立倫近來重申會不斷與民眾黨對話，堆疊氣氛；總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰也說，目前只需要維持默契，保持友善，未來整合自然水到渠成，並證實下令不攻擊民眾黨總統參選人柯文哲。

但對於民眾黨開出第三方民調，要透過比民調的方式來談整合，黨內核心表示，此舉只是在叫牌、喊價；若真要比民調，國民黨有37席立委、14縣市長，跟超過300位的地方議員，這該怎麼比，難道只單純比侯、柯民調就決定人選嗎。

不過，這位人士也認為，民眾黨願意提出意見是好事，表示有討論空間。藍白要順利整合，有其困難性，最後能否成功，需要大家的智慧，以及台灣民眾要求下架民進黨的民意，高到怎樣的程度，如果民意希望政黨輪替的聲音夠大，藍白不整合都不行。

另有藍營輔選人士則對藍白合不敢樂觀，他表示，目前藍白雙方沒人願意擔任副手，這會壓縮彼此討論整合的空間，也是為什麼雙方遲遲無法實質討論合作的因素之一，加上未來各政黨還要提出不分區立委名單，也都是麻煩的問題。

這位輔選要角也說，整合需要方案、機制與時間，包括藍白之間要怎麼配，以及不分區是要共推還是競爭，這都需要討論；機制則是要民調比輸贏，還是有其他方式，目前都沒答案。

他表示，合作需要時間反覆討論，就算談成合作，中間也要磨合，但距離大選的時間越來越近，時間恐怕越來越不站在在野陣營這邊。

不願具名的國民黨立委參選人表示，就算侯友宜退選、國民黨願意擔任副手，支持者也不會同意，這勢必會降低藍軍支持者投票意願，衝擊到國民黨立委選情；國民黨已提名超過9成的區域立委，若柯文哲代表參選總統，藍軍立委參選人如何掛看板，「難道是與柯文哲合掛嗎？民眾黨有辦法負起全台在野黨立委參選人組織動員的責任嗎？」

否認國民黨要併吞，朱立倫：藍白合建構在共同理念上

（中央社）民眾黨主席柯文哲今（1）日表示，國民黨想合作就來比民調，否則就是併吞。國民黨主席朱立倫則回應，國民黨是要合作，沒有要併吞，合作最重要是要建構在共同理念上，未來國民黨總統參選人侯友宜跟柯文哲見面後，也一定先談理念。

藍白在2024總統大選是否合作備受矚目，民眾黨喊出柯、侯互比民調方案，但國民黨內則認為此舉只是在叫牌、喊價，不能單憑侯、柯民調就決定人選，忽略藍營地方與基層實力。民眾黨主席、總統參選人柯文哲則表示，想合作就來比，否則不叫合作，叫併吞。

對有媒體報導稱藍營人士表示國民黨總統參選人侯友宜不可能退選，並反嗆民眾黨若要依據民調決定誰選誰退，是否先從立委選舉開始。柯文哲則反問「這話是誰說的？」並表示不要講狠話，若是民眾黨每區都提名立委，看國民黨民調會掉多少。

國民黨主席朱立倫今天前往新北市林口區，陪同黨籍立委參選人洪孟楷到竹林山觀音寺上香祈福。朱立倫接受媒體聯訪表示，國民黨是要合作，沒有要併吞，合作最重要是要建構在共同理念上，大家希望台灣能夠更好、兩岸和平、彰顯公平正義。

朱立倫指出，相信國民黨跟柯文哲間都有這樣共同的理念，未來侯友宜跟柯文哲見面，也一定先談理念，要有共同的理念，才能共同合作，不要因為在野分裂而讓民進黨獲利勝選，任何可以團結的方式、方法，從來沒有排除過。

至於藍白如何合作，朱立倫說，建立共同的理念、政策，將來一定組成大團隊，執政大聯盟、聯合政府都可以，國外有很多先例，但前提是雙方要先建構共同政策與理念。

媒體詢問，這是否代表國民黨答應要比民調，何時開始比較好。朱立倫則回應，他不會直接跳躍到某個特定點上，先堆疊善意、建構共同政策理念，讓民眾認同，同時也是從下而上，在各個立委選區合作，就會形成共同氣氛，才能凝聚在野力量。

對於柯文哲不滿藍營人士放話，朱立倫指出，連他都很好奇這些放話的人是誰，至少他跟侯友宜所知道與掌握的，都沒有這回事，所以他認為柯文哲看到放話後第一時間問是誰，這是對的。柯文哲一定在想，「朱立倫不會、侯友宜也不會，那會是誰？」

Photo Credit: 中央社 對於民眾黨喊出柯、侯互比民調方案，國民黨主席朱立倫（前右）表示，國民黨是要合作，沒有要併吞。

柯文哲搭機赴美，談藍白合：問題是怎麼合作

（中央社）民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天搭機赴美，他表示，主要還是著重在教育科技跟產業，矽谷是參訪重點，看看AI在產業上的應用，了解矽谷跟台灣新創產業能否再做更多連結。

柯文哲搭乘長榮航空公司班機飛往洛杉磯，他在上午8時20分許抵達桃園國際機場第二航廈，數十名支持者送機，柯文哲接受媒體聯訪表示，這次要去美國西岸的舊金山跟洛杉磯，主要還是著重在教育科技跟產業。

柯文哲說，若從人類歷史來看，2023年世界上最重要的事就是ChatGPT出現，這表示人工智慧在現實社會當中實現，他也認為AI在未來一段時間，會相當革命性的改變整個社會面貌，過去多年人類一半的創新在矽谷，所以矽谷是參訪重點，看看AI在產業上的應用，也了解矽谷跟台灣的新創產業能否再做更多連結。

柯文哲指出，他去大學演講發現，年輕人最關心的還是低薪，如果台灣仍陷在低附加價值產業的漩渦裡面，薪水不可能提高，要往高附加價值產業移動就要產業升級，如果台灣不能搭上這一波AI的熱潮進行內部產業升級，還會繼續留在低薪的漩渦中。