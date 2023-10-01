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2023/10/01,
科技

元宇宙燒錢祖克柏夢醒？Meta技術長：加速AI大眾化不放棄元宇宙

元宇宙燒錢祖克柏夢醒？Meta技術長：加速AI大眾化不放棄元宇宙
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

博斯沃思表示，祖克柏圍繞著元宇宙打造一個清晰而遙遠的願景，已經有部分成形。儘管元宇宙燒錢招致外界批評，但博斯沃思和Meta經營團隊並未失去信心。「這確實是一個非常長期的願景，發展得並不均衡，但它仍然是我們的動力，元宇宙是所有工作的結果。」

（中央社）Meta創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在今（2023）年Connect大會主舞台上，意氣風發宣布推出Quest 3頭戴式裝置、圖像生成模型與AI助理。台下眼尖媒體卻發現，祖克柏提到元宇宙的次數比去年還少，不禁懷疑這場大夢是否已悄悄落幕。

當一切看似朝人工智慧（AI）全速狂奔，Meta對元宇宙的想像其實從未改變。

Meta技術長博斯沃斯（Andrew Bosworth）在Connect大會接受媒體團訪指出，隨著時間推移，祖克柏對元宇宙的願景仍保持一致；當Meta更名時，博斯沃思曾認為最終可能變得像Google母公司Alphabet的情況一樣，即使改了名字，人們還是把Meta稱為臉書（Facebook）。

「不過事實並非如此，人們真的很關注我們。」博思沃斯回想18年前加入公司時，祖克柏設下目標，希望臉書擁有10億用戶，對照當時用戶不到1億，這個目標顯得「完全瘋狂且離譜」（completely wild and outlandish）。

博斯沃思表示，祖克柏圍繞著元宇宙打造一個清晰而遙遠的願景，已經有部分成形，包括Meta已推出的虛擬實境（VR）社交平台Horizon Worlds、虛擬替身（Avatar）等。這次Connect大會發表的Quest 3主攻大眾市場，也將帶動VR生態圈的新用戶逐年成長。

儘管元宇宙燒錢招致外界批評，但博斯沃思和Meta經營團隊並未失去信心。「這確實是一個非常長期的願景，發展得並不均衡，但它仍然是我們的動力，元宇宙是所有工作的結果。」

Meta技術長：元宇宙是長期願景
臉書母公司Meta技術長博斯沃斯（Andrew Bosworth）。Photo Credit: 中央社
臉書母公司Meta技術長博斯沃斯（Andrew Bosworth）（圖）在Connect大會接受媒體團訪指出，元宇宙是一個非常長期的願景，它仍然是Meta團隊的動力，也是所有工作的結果。

觀察媒體對這次Connect大會的評價，普遍都對Meta加速AI大眾化感到印象深刻。Meta宣布旗下應用程式全面啟用AI貼圖，用戶可在Instagram使用全新AI編輯工具Restyle與Backdrop編輯圖像，與朋友共同創作，為日常聊天互動帶來更多趣味。

Meta更發表28款個性化AI測試版，各有不同興趣與個性，包括美國饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）等名人都參與其中，讓人了解與AI對話不限於獲取知識，還能帶入更多人性。祖克柏為此特地在臉書發文宣傳，甚至在Connect的舞台上來一段現場實況展演。

進階對話式助理Meta AI測試版將首先開放Messenger、Instagram與WhatsApp使用，之後導入Meta新款智慧眼鏡與頭戴式裝置Quest 3。Meta日後也將開放AI Studio平台，讓民眾與開發者創建專屬的客製化AI。

顯然Meta正設法讓AI無所不在，試圖結合混合實境（MR）等技術，降低人們進入元宇宙的門檻。

為了支持這個目標，Meta不惜裁員以削減支出，去年11月宣布將資遣逾1萬1000名員工，相當於總人數的13％；今年3月宣布第二輪裁員，影響約1萬名員工，對象是工程師和相關技術團隊，甚至考慮減少部分員工紅利，並提高績效考核頻率，作為公司重整計畫的一部分。

除了財務「內憂」，Meta也在全球各地面臨新聞付費爭議「外患」。近期加拿大擬議中的《線上新聞法》（Online News Act），強迫臉書、Google等平台與新聞出版商進行商業交易協商，為新聞內容付款。此舉與澳洲2021年推出的破天荒新法十分相似。

Google和Meta都提出警告，如果加拿大這項法案在未經修正的情況下成為法律，他們將在平台上撤銷在加拿大取得新聞的管道。

類似爭議也發生在台灣，數位發展部針對媒體議價已舉行3輪對話，儘管Meta承諾與新聞業促成多元創新，卻未提出具體機制，且新聞業對著作鄰接權、基金機制等仍有不同見解。

有鑒於Google先前已提出「台灣新聞數位共榮基金」，委由數位經濟暨產業發展協會（DTA）執行，數位部希望Meta能比照Google，先提出自身可以接受的方案。不過，Meta並未提出新的聲明，僅重申媒體議價第3輪對話說法表示，努力將時間與資源投入於民眾最重視的服務與產品上，將會與數位發展部與數位內容生態系繼續交流。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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