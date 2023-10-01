元宇宙燒錢祖克柏夢醒？Meta技術長：加速AI大眾化不放棄元宇宙
我們想讓你知道的是
博斯沃思表示，祖克柏圍繞著元宇宙打造一個清晰而遙遠的願景，已經有部分成形。儘管元宇宙燒錢招致外界批評，但博斯沃思和Meta經營團隊並未失去信心。「這確實是一個非常長期的願景，發展得並不均衡，但它仍然是我們的動力，元宇宙是所有工作的結果。」
（中央社）Meta創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在今（2023）年Connect大會主舞台上，意氣風發宣布推出Quest 3頭戴式裝置、圖像生成模型與AI助理。台下眼尖媒體卻發現，祖克柏提到元宇宙的次數比去年還少，不禁懷疑這場大夢是否已悄悄落幕。
當一切看似朝人工智慧（AI）全速狂奔，Meta對元宇宙的想像其實從未改變。
Meta技術長博斯沃斯（Andrew Bosworth）在Connect大會接受媒體團訪指出，隨著時間推移，祖克柏對元宇宙的願景仍保持一致；當Meta更名時，博斯沃思曾認為最終可能變得像Google母公司Alphabet的情況一樣，即使改了名字，人們還是把Meta稱為臉書（Facebook）。
「不過事實並非如此，人們真的很關注我們。」博思沃斯回想18年前加入公司時，祖克柏設下目標，希望臉書擁有10億用戶，對照當時用戶不到1億，這個目標顯得「完全瘋狂且離譜」（completely wild and outlandish）。
博斯沃思表示，祖克柏圍繞著元宇宙打造一個清晰而遙遠的願景，已經有部分成形，包括Meta已推出的虛擬實境（VR）社交平台Horizon Worlds、虛擬替身（Avatar）等。這次Connect大會發表的Quest 3主攻大眾市場，也將帶動VR生態圈的新用戶逐年成長。
儘管元宇宙燒錢招致外界批評，但博斯沃思和Meta經營團隊並未失去信心。「這確實是一個非常長期的願景，發展得並不均衡，但它仍然是我們的動力，元宇宙是所有工作的結果。」
觀察媒體對這次Connect大會的評價，普遍都對Meta加速AI大眾化感到印象深刻。Meta宣布旗下應用程式全面啟用AI貼圖，用戶可在Instagram使用全新AI編輯工具Restyle與Backdrop編輯圖像，與朋友共同創作，為日常聊天互動帶來更多趣味。
Meta更發表28款個性化AI測試版，各有不同興趣與個性，包括美國饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）等名人都參與其中，讓人了解與AI對話不限於獲取知識，還能帶入更多人性。祖克柏為此特地在臉書發文宣傳，甚至在Connect的舞台上來一段現場實況展演。
進階對話式助理Meta AI測試版將首先開放Messenger、Instagram與WhatsApp使用，之後導入Meta新款智慧眼鏡與頭戴式裝置Quest 3。Meta日後也將開放AI Studio平台，讓民眾與開發者創建專屬的客製化AI。
顯然Meta正設法讓AI無所不在，試圖結合混合實境（MR）等技術，降低人們進入元宇宙的門檻。
為了支持這個目標，Meta不惜裁員以削減支出，去年11月宣布將資遣逾1萬1000名員工，相當於總人數的13％；今年3月宣布第二輪裁員，影響約1萬名員工，對象是工程師和相關技術團隊，甚至考慮減少部分員工紅利，並提高績效考核頻率，作為公司重整計畫的一部分。
除了財務「內憂」，Meta也在全球各地面臨新聞付費爭議「外患」。近期加拿大擬議中的《線上新聞法》（Online News Act），強迫臉書、Google等平台與新聞出版商進行商業交易協商，為新聞內容付款。此舉與澳洲2021年推出的破天荒新法十分相似。
Google和Meta都提出警告，如果加拿大這項法案在未經修正的情況下成為法律，他們將在平台上撤銷在加拿大取得新聞的管道。
類似爭議也發生在台灣，數位發展部針對媒體議價已舉行3輪對話，儘管Meta承諾與新聞業促成多元創新，卻未提出具體機制，且新聞業對著作鄰接權、基金機制等仍有不同見解。
有鑒於Google先前已提出「台灣新聞數位共榮基金」，委由數位經濟暨產業發展協會（DTA）執行，數位部希望Meta能比照Google，先提出自身可以接受的方案。不過，Meta並未提出新的聲明，僅重申媒體議價第3輪對話說法表示，努力將時間與資源投入於民眾最重視的服務與產品上，將會與數位發展部與數位內容生態系繼續交流。
新聞來源
延伸閱讀
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- 當Facebook介紹「元宇宙」，朱克伯格說漏了前面那個「單」字
- 祖克柏：蘋果將會成為Meta的元宇宙競爭對手，「開放的」Meta與「封閉的」蘋果誰會勝出？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！