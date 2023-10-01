杭州亞運10/1中華隊戰績：「台灣女拳王」林郁婷晉4強保底銅牌，高爾夫、桌球男雙皆摘銅

【桌球】

林昀儒莊智淵不敵韓國世界第1組合，亞運桌球男雙摘銅

（中央社）杭州亞運今（1）日進行的桌球男子雙打4強賽，台灣「老少配」莊智淵、林昀儒面對世界第1的韓國組合張禹珍、林鐘勳拚戰5局，仍以1比4落敗、止步4強，但仍替台灣拿下1面銅牌。

莊智淵和林昀儒搭檔以8比11、12比14、11比9、7比11、10比12不敵韓國組合，但仍替台灣拿下自從2006年杜哈亞運以來的桌球男雙銅牌。

Photo Credit: 中央社 台灣桌球男雙組合莊智淵（右）、林昀儒（左）1日在杭州亞運4強賽迎戰世界第1的韓國組合張禹珍、林鐘勳，雙方拚戰5局，終場台灣以1比4落敗、止步4強。

【高爾夫】

時隔13年再戰亞運高爾夫，職業好手洪健堯奪銅

（中央社）杭州亞運高爾夫今天進行最終回合激戰，台灣職業好手洪健堯抓5個博蒂、吞2柏忌繳出69桿，以4天低於標準24桿的264桿，替台灣代表隊帶回1面銅牌。

31歲的洪健堯曾在2010年以業餘身分參加亞運，相隔13年後改以職業球員身分再度披上亞運戰袍，靠著出色的推桿連4回合都繳出6字頭的成績單。

Photo Credit: 護員劉浩霖提供 via 中央社 台灣職業高爾夫好手洪健堯，1日在杭州亞運高爾夫男子個人賽中拿下銅牌。

【籃球】

林信寬延長賽絕殺勝韓國，亞運3對3男籃台灣與卡達爭金

（中央社）杭州亞運3對3籃球賽，台灣男籃今天靠著今年T1聯盟的選秀狀元林信寬，在延長賽三分線外投進絕殺的2分，最終就以18比17擊敗韓國，晚間8時30分將和卡達爭金。

雙方在正規的10分鐘打完後，以16比16戰成平手，依照3對3籃球的賽制規定，延長賽不限時間，先拿下2分的球隊獲勝。

延長賽開打9秒，韓國的徐明辰先是突破上籃得手拿下1分，接著台灣男籃幾乎把球都送到林信寬手上，他前2次在三分線外出手搶2分都沒能進球，但在比賽進行到1分11秒時，林信寬再度在三分線外硬拔出手投進，順利絕殺韓國，也讓韓國球員賽後各個都倒地懊惱不已。

台灣男籃林信寬拿下7分，三分線外4投1中就是投進延長賽的關鍵那一球，而江均則負責在禁區攪和，力抗韓國的雙塔中鋒，拿下3分、7籃板。

亞運3對3籃球賽打10分鐘，三分線外出手進球算2分、三分線內進球算1分，罰球1球算1分，每次進攻時間僅12秒，且規定限制23歲以下的球員才能參賽。

郭虹廷要命犯規，亞運3對3女籃台灣不敵蒙古爭銅

（中央社）杭州亞運3對3籃球今天進行4強賽，台灣女籃在最後0.3秒郭虹廷致命犯規送對手上罰球線，終場以20比21不敵蒙古，只能等到晚間7時對日本爭奪銅牌。

開賽後台灣女籃短暫以2比1領先蒙古，但接下來蒙古三分線外發威，在4分鐘內6投4中，很快將比數拉開為14比9的領先，並在終場前3分鐘取得17比11的領先。

不過台灣女籃沒有放棄，靠著幾次小組配合逐漸蠶食分數，拉出1波6比1的攻勢，追近到17比18僅1分落後，只可惜先被對手在三分線外投進關鍵的2分，但隨後台灣女籃再靠陳昱潔連得3分追平比數。

終場前7秒蒙古握有最後1次進攻機會，森賈夫（Bolortsetseg Tsendjav）抓到進攻籃板後在籃下造成郭虹廷的犯規，而在裁判響哨的同時，時間也順勢走完，蒙古在暫停過後就由森賈夫穩穩罰進致勝的1次罰球。

亞運3對3籃球賽打10分鐘，三分線外出手進球算2分、三分線內進球算1分，罰球1球算1分，每次進攻時間僅12秒，且規定限制23歲以下的球員才能參賽。

【拳擊】

亞運女子拳擊林郁婷晉4強保底銅牌，奪奧運門票

（中央社）「台灣女拳王」林郁婷今天在亞運女子拳擊57公斤級8強賽以5比0擊敗泰國選手普雅帕（Porntip Buapa），除了晉級4強、保底銅牌，也順利搶下巴黎奧運資格。

Photo Credit: 中央社 「台灣女拳王」林郁婷（紅）1日在杭州亞運女子拳擊57公斤級8強賽，以5比0壓倒性擊敗泰國選手普雅帕（Porntip Buapa）（藍），順利挺進4強、保底銅牌進帳。

【棒球】

亞運棒球台灣首戰泰國，台韓戰先發有初步人選

（中央社）杭州亞運棒球賽程今天開打，台灣代表隊首戰對上泰國隊，推出有經驗的隊長吳昇峰先發。不過談到明天重要的台韓戰先發，教頭吳思賢語帶保留，林昱珉、劉致榮、古林睿煬3選1。

亞運正式棒球賽程今天登場，這次台灣隊陣中有多達17名職業球員，相當被看好，台灣隊與資格賽排名第1的泰國隊，以及韓國、香港分在預賽B組，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。

台灣隊今天首戰對上泰國隊的賽事，推出「最強銀行員」吳昇峰掛帥先發，36歲的吳昇峰是此次代表隊年紀最長的球員，扛起隊長重責。合作金庫棒球隊的吳昇峰在上屆雅加達亞運對上韓國明星隊，投5局僅失1分，好投壓制率隊搶下關鍵勝利，讓大家印象深刻。

台灣隊總教練吳思賢今天賽前表示，會推派吳昇峰先發最主要是首戰要搶勝，「畢竟他比較有經驗，就由他來先發。」至於棒次部分，第2棒由狀況不錯的林子偉擔任；中心棒次第3到第5棒則分別為林立、林安可、吳念庭，與9月27日和中國隊打練習賽時一樣；先發捕手為戴培峰。

不過台灣隊在預賽最關鍵的賽程，是明天強碰韓國隊，吳思賢指出，明天的賽事是一場硬仗，「看影片韓國隊在投手方面比較好一點，攻擊方面有力量的有2、3個。」韓國隊明天對台灣的先發投手預計為郭斌、文棟柱2選1，吳思賢說：「昨天有對這2個投手做了分析，了解一下球路、球質與變化球。」

至於台灣隊明天的先發，吳思賢指出，目前有3個人選林昱珉、劉致榮、古林睿煬，「畢竟劉致榮有投球限制，這樣算一算的話他要投2場的機會很少，所以應該就會抓1場，但明天這3個全部上也不一定，就看打者能不能有效攻擊。」