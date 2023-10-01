杭州亞運10/1中華隊戰績：「台灣女拳王」林郁婷晉4強保底銅牌，高爾夫、桌球男雙皆摘銅
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杭州亞運桌球男子雙打4強賽，莊智淵、林昀儒替台灣拿下1面銅牌。高爾夫部分，台灣職業好手洪健堯以4天低於標準24桿的264桿，替台灣代表隊帶回1面銅牌。「台灣女拳王」林郁婷則在女子拳擊57公斤級8強賽以5比0擊敗泰國選手普雅帕（Porntip Buapa），除了晉級4強、保底銅牌，也順利搶下巴黎奧運資格。
【桌球】
林昀儒莊智淵不敵韓國世界第1組合，亞運桌球男雙摘銅
（中央社）杭州亞運今（1）日進行的桌球男子雙打4強賽，台灣「老少配」莊智淵、林昀儒面對世界第1的韓國組合張禹珍、林鐘勳拚戰5局，仍以1比4落敗、止步4強，但仍替台灣拿下1面銅牌。
莊智淵和林昀儒搭檔以8比11、12比14、11比9、7比11、10比12不敵韓國組合，但仍替台灣拿下自從2006年杜哈亞運以來的桌球男雙銅牌。
【高爾夫】
時隔13年再戰亞運高爾夫，職業好手洪健堯奪銅
（中央社）杭州亞運高爾夫今天進行最終回合激戰，台灣職業好手洪健堯抓5個博蒂、吞2柏忌繳出69桿，以4天低於標準24桿的264桿，替台灣代表隊帶回1面銅牌。
31歲的洪健堯曾在2010年以業餘身分參加亞運，相隔13年後改以職業球員身分再度披上亞運戰袍，靠著出色的推桿連4回合都繳出6字頭的成績單。
【籃球】
林信寬延長賽絕殺勝韓國，亞運3對3男籃台灣與卡達爭金
（中央社）杭州亞運3對3籃球賽，台灣男籃今天靠著今年T1聯盟的選秀狀元林信寬，在延長賽三分線外投進絕殺的2分，最終就以18比17擊敗韓國，晚間8時30分將和卡達爭金。
雙方在正規的10分鐘打完後，以16比16戰成平手，依照3對3籃球的賽制規定，延長賽不限時間，先拿下2分的球隊獲勝。
延長賽開打9秒，韓國的徐明辰先是突破上籃得手拿下1分，接著台灣男籃幾乎把球都送到林信寬手上，他前2次在三分線外出手搶2分都沒能進球，但在比賽進行到1分11秒時，林信寬再度在三分線外硬拔出手投進，順利絕殺韓國，也讓韓國球員賽後各個都倒地懊惱不已。
台灣男籃林信寬拿下7分，三分線外4投1中就是投進延長賽的關鍵那一球，而江均則負責在禁區攪和，力抗韓國的雙塔中鋒，拿下3分、7籃板。
亞運3對3籃球賽打10分鐘，三分線外出手進球算2分、三分線內進球算1分，罰球1球算1分，每次進攻時間僅12秒，且規定限制23歲以下的球員才能參賽。
郭虹廷要命犯規，亞運3對3女籃台灣不敵蒙古爭銅
（中央社）杭州亞運3對3籃球今天進行4強賽，台灣女籃在最後0.3秒郭虹廷致命犯規送對手上罰球線，終場以20比21不敵蒙古，只能等到晚間7時對日本爭奪銅牌。
開賽後台灣女籃短暫以2比1領先蒙古，但接下來蒙古三分線外發威，在4分鐘內6投4中，很快將比數拉開為14比9的領先，並在終場前3分鐘取得17比11的領先。
不過台灣女籃沒有放棄，靠著幾次小組配合逐漸蠶食分數，拉出1波6比1的攻勢，追近到17比18僅1分落後，只可惜先被對手在三分線外投進關鍵的2分，但隨後台灣女籃再靠陳昱潔連得3分追平比數。
終場前7秒蒙古握有最後1次進攻機會，森賈夫（Bolortsetseg Tsendjav）抓到進攻籃板後在籃下造成郭虹廷的犯規，而在裁判響哨的同時，時間也順勢走完，蒙古在暫停過後就由森賈夫穩穩罰進致勝的1次罰球。
亞運3對3籃球賽打10分鐘，三分線外出手進球算2分、三分線內進球算1分，罰球1球算1分，每次進攻時間僅12秒，且規定限制23歲以下的球員才能參賽。
【拳擊】
亞運女子拳擊林郁婷晉4強保底銅牌，奪奧運門票
（中央社）「台灣女拳王」林郁婷今天在亞運女子拳擊57公斤級8強賽以5比0擊敗泰國選手普雅帕（Porntip Buapa），除了晉級4強、保底銅牌，也順利搶下巴黎奧運資格。
【棒球】
亞運棒球台灣首戰泰國，台韓戰先發有初步人選
（中央社）杭州亞運棒球賽程今天開打，台灣代表隊首戰對上泰國隊，推出有經驗的隊長吳昇峰先發。不過談到明天重要的台韓戰先發，教頭吳思賢語帶保留，林昱珉、劉致榮、古林睿煬3選1。
亞運正式棒球賽程今天登場，這次台灣隊陣中有多達17名職業球員，相當被看好，台灣隊與資格賽排名第1的泰國隊，以及韓國、香港分在預賽B組，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。
台灣隊今天首戰對上泰國隊的賽事，推出「最強銀行員」吳昇峰掛帥先發，36歲的吳昇峰是此次代表隊年紀最長的球員，扛起隊長重責。合作金庫棒球隊的吳昇峰在上屆雅加達亞運對上韓國明星隊，投5局僅失1分，好投壓制率隊搶下關鍵勝利，讓大家印象深刻。
台灣隊總教練吳思賢今天賽前表示，會推派吳昇峰先發最主要是首戰要搶勝，「畢竟他比較有經驗，就由他來先發。」至於棒次部分，第2棒由狀況不錯的林子偉擔任；中心棒次第3到第5棒則分別為林立、林安可、吳念庭，與9月27日和中國隊打練習賽時一樣；先發捕手為戴培峰。
不過台灣隊在預賽最關鍵的賽程，是明天強碰韓國隊，吳思賢指出，明天的賽事是一場硬仗，「看影片韓國隊在投手方面比較好一點，攻擊方面有力量的有2、3個。」韓國隊明天對台灣的先發投手預計為郭斌、文棟柱2選1，吳思賢說：「昨天有對這2個投手做了分析，了解一下球路、球質與變化球。」
至於台灣隊明天的先發，吳思賢指出，目前有3個人選林昱珉、劉致榮、古林睿煬，「畢竟劉致榮有投球限制，這樣算一算的話他要投2場的機會很少，所以應該就會抓1場，但明天這3個全部上也不一定，就看打者能不能有效攻擊。」
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。