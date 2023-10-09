全世界僅剩不到兩成國家仍有死刑，台灣的死刑存廢問題為何一直懸而未決？

文：上官亂

中國人瞭解到台灣的廢除死刑運動，大多數是從2019年的高分台劇《我們與惡的距離》開始的。從那以後，探討這個問題的台劇似乎越來越多，今年的兩大優質台劇《人選之人》和《八尺門的辯護人》，再次涉足了死刑存廢議題，後者更是用更戲劇化的手段將該討論推到一個新高度。台灣從2003年成立廢除死刑推動聯盟開始，已經努力了20年。推動廢死的社運者們希望以此推動台灣的本土化政治，並進一步完成台灣的司法改革、人權完善和轉型正義。但是，廢死運動卻始終充滿爭議，曲折反覆，進展緩慢，目前連實質性廢除死刑的條件都沒有達到——連續十年沒有執行死刑。

而且，由於年底將迎來大選，死刑存廢的議題將再次作為政治攻防的工具而凸顯，甚至迎來針對性的抵抗——有民間團體發起了反對廢死的公投：不僅反對廢除死刑，而且還要求司法部門在判處死刑定讞之後，必須在半年內立即執行死刑，不能以拖待變。在死刑存廢被公開討論得越來越多的今天，在全世界只有不到兩成國家仍有死刑的前提下，作為亞洲的「民主燈塔」，台灣的死刑存廢問題卻一直懸而未決，究竟原因是什麼，又將去往何處呢？

路越走越窄？台灣廢除死刑運動的起源與歷史演變

全世界的廢除死刑制度基礎主要來自二戰後的兩公約，即聯合國為了落實1948年之《世界人權宣言》，在1966年通過的《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》，要求締約國採取適當之保護、尊重措施。台灣當局當時還在聯合國代表中國，為了和大陸「共產政權」做出區別，在很多議題上爭當「正統中國」和「人權先鋒」，於是在1967年就簽署了兩公約。但接下來。國際局勢瞬息萬變，1971年，台灣當局退出聯合國，可兩公約當時還未獲得國會批准，因此一直擱置起來。

根據《公民與政治權利國際公約》第六條「生存權」的精神：「人人皆有天賦之生存權。此種權利應受法律保障。任何人之生命不得無理剝奪。」，「凡未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，且依照犯罪時有效並與本公約規定及防止及懲治殘害人羣罪公約不牴觸之法律，不得科處死刑。死刑非依管轄法院終局判決，不得執行。」很多締約國家逐步廢除了死刑。

然而，台灣卻因為沒有正常國家地位，算不上締約「國」而停滯不前。直到2000年民進黨執政，為了逐步實現轉型正義，反省白色恐怖時期對生命權的踐踏行為，同時提高台灣的國際能見度，時任總統陳水扁開始提出廢除死刑。而此時擔任法務部長的，正是被稱為「陳青天」的法務部長陳定南。2001年陳定南就發下豪語，表示要在三年之內廢除死刑。

那幾年，民間和司法界對廢除死刑的迴應都非常強烈。2003年，台灣民間成立了呼籲廢死的團體「廢除死刑推動聯盟」。2004年，為了加速追捕被通緝的軍購弊案嫌犯汪傳浦，陳定南特地跟瑞士簽署了汪傳浦回台灣不會執行死刑的保證，促成瑞士同意配合調查，這件事讓陳定南看到了台灣廢除死刑和獲得國際認可的密切關聯。2005至2009年間，兩任法務部長施茂林與王清峰都暫停執行死刑。

2009年，立法院正式批准兩公約，總統馬英九也簽署了批准書。然後，根據締約的程序，台灣將批准書通過「友邦」遞交聯合國秘書處存放時，卻由於台灣沒有正常國家地位，而遭到聯合國秘書處退件。因此，台灣至今不算完成締約。

但是，2009年立法院批准兩公約的當天，同時通過了《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》，規定：兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法效力。所以，法院對於法定刑有死刑的案件，不能迴避兩公約裡「最終處以死刑之案件，應嚴格遵守公正審判之正當程序保障。」這一條精神，後來成為很多死刑辯護律師的援引依據。但是，立法院卻沒明確説明，兩公約在國內法是何位階，所以，在具體執行的時候，又有很多模糊空間。這也是這麼20年來台灣死刑存廢問題進退不定的原因之一。

法務部也在2009年成立了「逐步廢除死刑研究推動小組」，規定按月召開會議，逐步推動死刑改革。但是，2010年，法務部長王清峰任內暫緩執行死刑，且發表「願為死刑犯下地獄」的言論，引發民間強烈爭議，結果辭職下台。新任部長為了挽回執政黨的風評，迅速執行了四個死刑，大法官會議也對廢死聯盟為40個死刑犯提出對釋憲案也不予受理。而從此，法務部的「逐步廢除死刑研究推動小組」也多次流會，讓廢死團體大為遺憾。

之後，台灣社會又回到暫緩執行，不廢除也不執行的現狀，然而因為停止執行死刑不足連續十年，因此按照國際廢死團體的標準，台灣並不算實質廢除死刑。那四條人命並沒有換來死刑制度改革的任何進展，反而從此讓執行死刑成為一個選舉攻防議題。

廢死論首次被提出，是意大利思想家貝卡利亞在1764年發表《論犯罪與刑罰》，距今已經300多年。當時他受孟德斯鳩精神影響很大，核心理論是：國家是大眾聯合起來，為了共同的福祉，而讓渡自己的權利的共同體，可是誰會讓渡自己的生命權讓其他人殺害自己呢？這不是國家成立的初衷。

死刑存廢在現代社會中意義更多元，尤其在台灣，成為了一組憲政進程和轉型正義的重要構成。但是，推動者通常希望通過司法程序，比如大法官釋憲來實現，成功的樣本當然就是同婚合法化。這樣的好處，就是可以繞過民意——對於全世界來説，要通過民意公投來實現廢死都很難。但是正因為如此，司法系統便也習慣性迴避廢死問題，不想為之背書。於是就出現一個弔詭的情況：因為法務部的「逐步廢除死刑研究推動小組」行動緩慢和習慣性迴避，所以很多推動廢死的教育行動落在了民間廢死團體上，這間接加重了民間廢死團體與民眾的衝突。