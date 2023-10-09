全世界僅剩不到兩成國家仍有死刑，台灣的死刑存廢問題為何一直懸而未決？
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前不久，台灣百合公義協會的理事長徐紹展就提出「死刑應於判決確定後6月內執行完畢」全國性公投提案。雖然中選會的反饋是「照目前時程看來，應該是趕不上今年法定公投舉行時間」，但是這也説明中選會明白這個公投提案代表了台灣很大一部分的民意。
文：上官亂
中國人瞭解到台灣的廢除死刑運動，大多數是從2019年的高分台劇《我們與惡的距離》開始的。從那以後，探討這個問題的台劇似乎越來越多，今年的兩大優質台劇《人選之人》和《八尺門的辯護人》，再次涉足了死刑存廢議題，後者更是用更戲劇化的手段將該討論推到一個新高度。台灣從2003年成立廢除死刑推動聯盟開始，已經努力了20年。推動廢死的社運者們希望以此推動台灣的本土化政治，並進一步完成台灣的司法改革、人權完善和轉型正義。但是，廢死運動卻始終充滿爭議，曲折反覆，進展緩慢，目前連實質性廢除死刑的條件都沒有達到——連續十年沒有執行死刑。
而且，由於年底將迎來大選，死刑存廢的議題將再次作為政治攻防的工具而凸顯，甚至迎來針對性的抵抗——有民間團體發起了反對廢死的公投：不僅反對廢除死刑，而且還要求司法部門在判處死刑定讞之後，必須在半年內立即執行死刑，不能以拖待變。在死刑存廢被公開討論得越來越多的今天，在全世界只有不到兩成國家仍有死刑的前提下，作為亞洲的「民主燈塔」，台灣的死刑存廢問題卻一直懸而未決，究竟原因是什麼，又將去往何處呢？
路越走越窄？台灣廢除死刑運動的起源與歷史演變
全世界的廢除死刑制度基礎主要來自二戰後的兩公約，即聯合國為了落實1948年之《世界人權宣言》，在1966年通過的《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》，要求締約國採取適當之保護、尊重措施。台灣當局當時還在聯合國代表中國，為了和大陸「共產政權」做出區別，在很多議題上爭當「正統中國」和「人權先鋒」，於是在1967年就簽署了兩公約。但接下來。國際局勢瞬息萬變，1971年，台灣當局退出聯合國，可兩公約當時還未獲得國會批准，因此一直擱置起來。
根據《公民與政治權利國際公約》第六條「生存權」的精神：「人人皆有天賦之生存權。此種權利應受法律保障。任何人之生命不得無理剝奪。」，「凡未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，且依照犯罪時有效並與本公約規定及防止及懲治殘害人羣罪公約不牴觸之法律，不得科處死刑。死刑非依管轄法院終局判決，不得執行。」很多締約國家逐步廢除了死刑。
然而，台灣卻因為沒有正常國家地位，算不上締約「國」而停滯不前。直到2000年民進黨執政，為了逐步實現轉型正義，反省白色恐怖時期對生命權的踐踏行為，同時提高台灣的國際能見度，時任總統陳水扁開始提出廢除死刑。而此時擔任法務部長的，正是被稱為「陳青天」的法務部長陳定南。2001年陳定南就發下豪語，表示要在三年之內廢除死刑。
那幾年，民間和司法界對廢除死刑的迴應都非常強烈。2003年，台灣民間成立了呼籲廢死的團體「廢除死刑推動聯盟」。2004年，為了加速追捕被通緝的軍購弊案嫌犯汪傳浦，陳定南特地跟瑞士簽署了汪傳浦回台灣不會執行死刑的保證，促成瑞士同意配合調查，這件事讓陳定南看到了台灣廢除死刑和獲得國際認可的密切關聯。2005至2009年間，兩任法務部長施茂林與王清峰都暫停執行死刑。
2009年，立法院正式批准兩公約，總統馬英九也簽署了批准書。然後，根據締約的程序，台灣將批准書通過「友邦」遞交聯合國秘書處存放時，卻由於台灣沒有正常國家地位，而遭到聯合國秘書處退件。因此，台灣至今不算完成締約。
但是，2009年立法院批准兩公約的當天，同時通過了《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》，規定：兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法效力。所以，法院對於法定刑有死刑的案件，不能迴避兩公約裡「最終處以死刑之案件，應嚴格遵守公正審判之正當程序保障。」這一條精神，後來成為很多死刑辯護律師的援引依據。但是，立法院卻沒明確説明，兩公約在國內法是何位階，所以，在具體執行的時候，又有很多模糊空間。這也是這麼20年來台灣死刑存廢問題進退不定的原因之一。
法務部也在2009年成立了「逐步廢除死刑研究推動小組」，規定按月召開會議，逐步推動死刑改革。但是，2010年，法務部長王清峰任內暫緩執行死刑，且發表「願為死刑犯下地獄」的言論，引發民間強烈爭議，結果辭職下台。新任部長為了挽回執政黨的風評，迅速執行了四個死刑，大法官會議也對廢死聯盟為40個死刑犯提出對釋憲案也不予受理。而從此，法務部的「逐步廢除死刑研究推動小組」也多次流會，讓廢死團體大為遺憾。
之後，台灣社會又回到暫緩執行，不廢除也不執行的現狀，然而因為停止執行死刑不足連續十年，因此按照國際廢死團體的標準，台灣並不算實質廢除死刑。那四條人命並沒有換來死刑制度改革的任何進展，反而從此讓執行死刑成為一個選舉攻防議題。
廢死論首次被提出，是意大利思想家貝卡利亞在1764年發表《論犯罪與刑罰》，距今已經300多年。當時他受孟德斯鳩精神影響很大，核心理論是：國家是大眾聯合起來，為了共同的福祉，而讓渡自己的權利的共同體，可是誰會讓渡自己的生命權讓其他人殺害自己呢？這不是國家成立的初衷。
死刑存廢在現代社會中意義更多元，尤其在台灣，成為了一組憲政進程和轉型正義的重要構成。但是，推動者通常希望通過司法程序，比如大法官釋憲來實現，成功的樣本當然就是同婚合法化。這樣的好處，就是可以繞過民意——對於全世界來説，要通過民意公投來實現廢死都很難。但是正因為如此，司法系統便也習慣性迴避廢死問題，不想為之背書。於是就出現一個弔詭的情況：因為法務部的「逐步廢除死刑研究推動小組」行動緩慢和習慣性迴避，所以很多推動廢死的教育行動落在了民間廢死團體上，這間接加重了民間廢死團體與民眾的衝突。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。