逃離黑手黨：從小在義大利黑幫家族長大的孩子，如何重獲新生？

文：黃皓筠

克勞迪婭・卡拉曼納（Claudia Caramanna）才剛工作兩年，就已經引起了不必要的關注。一年前，他收到一封畫有十字架的匿名信，今（2023）年3月一群暴徒則是在夜裡闖入她的辦公室方箱倒櫃。為了保護卡拉曼納，她現在有一名隨行警察保護其人身安全。

卡拉曼娜於2021年7月開始擔任義大利西西里島巴勒莫（Palermo）少年法庭的檢察官。由她經手的調查皆集中於黑手黨老大或毒販的孩子身上。在某些情況，她要求將孩子們帶離原生家庭，並安置在療養院。然而，這些干預使卡拉曼納成為憤怒黑手黨成員的目標。

不過，根據卡拉曼納，將孩子與犯罪的父母拆散，有時是保障他們安全的唯一方法。

「我們不會輕易做出這個決定。」卡拉曼納告訴《BBC Future》。「在別無他法的情況下，拆散家庭才是最終的解決方案。」

一些批評人士認為，與家人分開生活的創傷將比留在原處的風險更大。「民眾對該議題有很大的分歧。」義大利米蘭大學組織犯罪家庭社會學研究員英格拉齊（Ombretta Ingrascì）說。

根據《BBC Future》，即便居住於巴勒莫的人們很清楚在黑手黨中成長的危險，也有人認為應該不惜一切代價維護家庭。巴勒莫一位牧師就曾公開指責卡拉曼納，並明確表示孩子應該和父母在一起。