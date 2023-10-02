杭州亞運10/1中華隊戰績：3對3男籃奪史上首金、電競《絕地求生M》摘銅、棒球首戰12比1扣倒泰國
我們想讓你知道的是
亞運棒球賽程昨天開打，台灣對泰國雖首局失分，不過第3局靠林立開轟逆轉，最後12比1搶下首勝。籃球部分，台灣好手林信寬昨天在亞運3對3男籃金牌戰包辦7分，包括終場前9秒的關鍵2罰，幫助一路落後的台灣男籃以18比16擊敗卡達，拿到賽史首金及代表隊第9金。
【棒球】
亞運棒球林立超前3分砲，台灣12比1扣倒泰國
（中央社）亞運棒球項目昨（1）日開打，台灣隊首戰泰國隊，雖然1局上先發投手吳昇峰遇亂流失掉1分，不過3局下林立一棒轟出逆轉3分砲，且單局灌進7分，之後再陸續攻下5分，終場提前在第7局以12比1擊退泰國隊，搶下首勝。
台灣隊與泰國隊的賽事推出吳昇峰掛帥先發，1局上就遇到亂流，接連被敲出3支安打，加上中外野手申皓瑋在處理上有些瑕疵，失掉1分。
不過台灣隊打線在3局下展開反攻，戴培峰率先敲出安打後，鄭宗哲靠著野手選擇上壘，更發揮快腿攻勢，發動2次盜壘都成功、攻占三壘，接著林子偉選到保送後也盜壘成功，形成二、三壘有人，林立再一棒轟出3分全壘打逆轉戰局，取得3比1領先。
林立開轟後第3局攻勢持續，吳念庭敲出安打後，演出本場個人第2盜，李灝宇擊出的球造成三壘手失誤、再添1分，申皓瑋敲出安打後，投手發生暴投奉送1分，之後林子豪、戴培峰都獲保送，其中林子豪盜上二壘，在滿壘時鄭宗哲單局第2次上場又敲2打點安打，台灣取得7比1領先。
4局下林安可、吳念庭接連敲二壘安打，攻下1分，5局下林子偉敲出2打點二壘安打，6局下再得2分，最終提前7局獲勝。
被稱為近3屆亞運最強的台灣棒球隊與資格賽排名第1的泰國隊，以及韓國、香港分在預賽B組，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。
亞運棒球林立敲關鍵轟率台灣搶首勝，坦言只想趕快得分讓隊友放鬆
（中央社）亞運棒球賽程昨天開打，台灣對泰國雖首局失分，不過第3局靠林立開轟逆轉，最後12比1搶下首勝。林立賽後坦言，先被得分大家一開始比較緊繃，所以只想著要趕快拿下分數。
台灣先發投手吳昇峰在1局上遇亂流掉1分，不過3局下林立一棒轟出逆轉3分砲，之後攻勢不間斷，靠著失誤、暴投添2分，滿壘時鄭宗哲敲出安打送回2分，單局灌7分；4局下林安可、吳念庭接連敲二壘安打，攻下1分；5局下林子偉敲出2打點二壘安打，6局下再得2分，最終提前7局獲勝。
獲勝關鍵是敲出逆轉轟的林立，賽後總教練吳思賢接受媒體訪問表示，陣中還是林立的打擊比較穩定。雖然林立在報到亞運台灣隊之前，腦震盪後遺症還沒有完全好，不過吳思賢指出：「現在應該是沒有什麼問題了，當然他有來對我們幫助是最大的，剛開始最大疑慮就是他的傷勢。」
雖然泰國隊不是傳統強隊，不過林立說：「對方投手投得滿好的，我們前面一輪被壓制。」林立表示，第3局上場打擊時二、三壘有人，「心態是要先拿到分數，讓大家比較放鬆一點，不然其實第1局就被得分，大家都滿緊繃的，再加上我們可能還沒找到比賽節奏」。
後面分數拉開之後，林立說：「大家比較放得比較開，更敢做自己，才有今天的贏球。」
至於關鍵的逆轉轟，林立表示：「可能運氣比較好，投手失投了，再加上順風，才有機會形成全壘打。」
他也提到，現在身體狀況已經沒有問題，才能來打這次比賽。
這次亞運，林立內外野手套都帶來，不過昨天擔任指定打擊，吳思賢指出，之後林立應該還是會以指定打擊為主，「除非外野手狀況不是很好，才會有讓他上去守備的機會」。
【拳擊】
吳詩儀奪奧運門票、陳念琴晉4強，亞運5名台灣拳擊好手保底銅牌
（中央社）亞運女子拳擊60公斤級台灣好手吳詩儀昨天以3比2險勝烏茲別克選手，晉級4強、搶下巴黎奧運門票；隨後女子66公斤級陳念琴也擊敗塔吉克選手，目前已有5名拳擊好手保底銅牌。
吳詩儀昨天對上烏茲別克選手科季羅娃（Raykhona KODIROVA），雙方過程中勢均力敵，前2回合吳詩儀在5個評審中各拿到3個10分，第3回合吳詩儀雖然只拿下2個10分，不過最終仍以3比2險勝。
雖然第3回合情勢膠著，不過賽後吳詩儀表示：「我不覺得我有輸、給自己信心，裁判也願意選擇我。」被問到這場是否為苦戰，她則說：「畢竟我還沒有像其他學姊一樣這麼有名氣，實力也還沒有到那種程度，所以每一戰對我來說都很關鍵。」
談到順利闖進4強、搶下奧運門票對自己的意義，吳詩儀說：「本來我對拳擊這個運動比較像是一個日常了，但這幾次下來發現我真的很熱愛拳擊，很希望在這個項目裡留下我的名字，自己覺得已經離不開這個項目了，能持續階段性努力，打從心底很開心。」
「拳擊女王」陳念琴今天則是在女子66公斤級8強賽對上塔吉克選手祖利凱納羅娃（Shoira ZULKAYNAROVA），第2回合時對手突然倒地被擔架抬出場，陳念琴順利闖進4強。今天林郁婷、賴主恩、吳詩儀、陳念琴都晉級4強，加上昨天的甘家葳，台灣拳擊項目已保底5面銅牌。
陳念琴表示，接下來的目標就是拿下亞運前2名、取得奧運資格，「我的目標就是要拿下奧運資格，因為66公斤級只有2個名額，下一場最關鍵，沒什麼好說的就是拚了。」
【電競】
亞運電競《絕地求生M》摘銅，隊長王金弘：很光榮
（中央社）杭州亞運電子競技《絕地求生M》項目決賽昨晚登場，台灣隊最終4局總成績以51分04秒145拿下銅牌。隊長王金弘表示，能夠站在亞運舞台上，讓他感覺很光榮，他也讚賞隊友表現都很棒。
杭州亞運電子競技《絕地求生M》項目，每隊各派4人參加，在4條賽道中，每支隊伍必須射擊標靶獲得一定分數才能前進下一關，最終由總耗時最短的隊伍勝出。台灣隊由教練邵偉康領軍，決賽派出蔣健廷、王金弘、王柏智、蔡宬鍑上陣。
“2023杭州亞運”的相關議題
- 2023-10-02 杭州亞運10/2賽事一覽：郭婞淳舉重力拚連2屆摘金，棒球台韓戰受矚目
- 2023-10-02 杭州亞運10/1中華隊戰績：3對3男籃奪史上首金、電競《絕地求生M》摘銅、棒球首戰12比1扣倒泰國
- 2023-10-01 杭州亞運10/1中華隊戰績：「台灣女拳王」林郁婷晉4強保底銅牌，高爾夫、桌球男雙皆摘銅
- 2023-10-01 圍棋高手為什麼都這麼年輕？許皓鋐的亞運金牌有如打敗2016年的AlphaGo
Tags：
ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
延伸閱讀
l 渣打銀行永續之旅網站
l 【渣打銀行的永續之旅】全球最高的綠建築 台北101
l 【渣打銀行的永續之旅】全球最成功的公共自行車系統 YouBike
l 【渣打銀行的永續之旅】永續能源推手 哥本哈根基礎建設基金