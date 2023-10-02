杭州亞運10/1中華隊戰績：3對3男籃奪史上首金、電競《絕地求生M》摘銅、棒球首戰12比1扣倒泰國

【棒球】

亞運棒球林立超前3分砲，台灣12比1扣倒泰國

（中央社）亞運棒球項目昨（1）日開打，台灣隊首戰泰國隊，雖然1局上先發投手吳昇峰遇亂流失掉1分，不過3局下林立一棒轟出逆轉3分砲，且單局灌進7分，之後再陸續攻下5分，終場提前在第7局以12比1擊退泰國隊，搶下首勝。

台灣隊與泰國隊的賽事推出吳昇峰掛帥先發，1局上就遇到亂流，接連被敲出3支安打，加上中外野手申皓瑋在處理上有些瑕疵，失掉1分。

不過台灣隊打線在3局下展開反攻，戴培峰率先敲出安打後，鄭宗哲靠著野手選擇上壘，更發揮快腿攻勢，發動2次盜壘都成功、攻占三壘，接著林子偉選到保送後也盜壘成功，形成二、三壘有人，林立再一棒轟出3分全壘打逆轉戰局，取得3比1領先。

林立開轟後第3局攻勢持續，吳念庭敲出安打後，演出本場個人第2盜，李灝宇擊出的球造成三壘手失誤、再添1分，申皓瑋敲出安打後，投手發生暴投奉送1分，之後林子豪、戴培峰都獲保送，其中林子豪盜上二壘，在滿壘時鄭宗哲單局第2次上場又敲2打點安打，台灣取得7比1領先。

4局下林安可、吳念庭接連敲二壘安打，攻下1分，5局下林子偉敲出2打點二壘安打，6局下再得2分，最終提前7局獲勝。

被稱為近3屆亞運最強的台灣棒球隊與資格賽排名第1的泰國隊，以及韓國、香港分在預賽B組，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。

亞運棒球林立敲關鍵轟率台灣搶首勝，坦言只想趕快得分讓隊友放鬆

（中央社）亞運棒球賽程昨天開打，台灣對泰國雖首局失分，不過第3局靠林立開轟逆轉，最後12比1搶下首勝。林立賽後坦言，先被得分大家一開始比較緊繃，所以只想著要趕快拿下分數。

台灣先發投手吳昇峰在1局上遇亂流掉1分，不過3局下林立一棒轟出逆轉3分砲，之後攻勢不間斷，靠著失誤、暴投添2分，滿壘時鄭宗哲敲出安打送回2分，單局灌7分；4局下林安可、吳念庭接連敲二壘安打，攻下1分；5局下林子偉敲出2打點二壘安打，6局下再得2分，最終提前7局獲勝。

獲勝關鍵是敲出逆轉轟的林立，賽後總教練吳思賢接受媒體訪問表示，陣中還是林立的打擊比較穩定。雖然林立在報到亞運台灣隊之前，腦震盪後遺症還沒有完全好，不過吳思賢指出：「現在應該是沒有什麼問題了，當然他有來對我們幫助是最大的，剛開始最大疑慮就是他的傷勢。」

雖然泰國隊不是傳統強隊，不過林立說：「對方投手投得滿好的，我們前面一輪被壓制。」林立表示，第3局上場打擊時二、三壘有人，「心態是要先拿到分數，讓大家比較放鬆一點，不然其實第1局就被得分，大家都滿緊繃的，再加上我們可能還沒找到比賽節奏」。

後面分數拉開之後，林立說：「大家比較放得比較開，更敢做自己，才有今天的贏球。」

至於關鍵的逆轉轟，林立表示：「可能運氣比較好，投手失投了，再加上順風，才有機會形成全壘打。」

他也提到，現在身體狀況已經沒有問題，才能來打這次比賽。

這次亞運，林立內外野手套都帶來，不過昨天擔任指定打擊，吳思賢指出，之後林立應該還是會以指定打擊為主，「除非外野手狀況不是很好，才會有讓他上去守備的機會」。

Photo Credit: 中央社 杭州亞運棒球賽程開打，台灣隊1日晚間首戰交手泰國隊，台灣陣中林立（前左2）3局下轟出3分砲、帶動攻勢，回到本壘後也與休息區隊友開心擊掌致意。

【拳擊】

吳詩儀奪奧運門票、陳念琴晉4強，亞運5名台灣拳擊好手保底銅牌

（中央社）亞運女子拳擊60公斤級台灣好手吳詩儀昨天以3比2險勝烏茲別克選手，晉級4強、搶下巴黎奧運門票；隨後女子66公斤級陳念琴也擊敗塔吉克選手，目前已有5名拳擊好手保底銅牌。

吳詩儀昨天對上烏茲別克選手科季羅娃（Raykhona KODIROVA），雙方過程中勢均力敵，前2回合吳詩儀在5個評審中各拿到3個10分，第3回合吳詩儀雖然只拿下2個10分，不過最終仍以3比2險勝。

雖然第3回合情勢膠著，不過賽後吳詩儀表示：「我不覺得我有輸、給自己信心，裁判也願意選擇我。」被問到這場是否為苦戰，她則說：「畢竟我還沒有像其他學姊一樣這麼有名氣，實力也還沒有到那種程度，所以每一戰對我來說都很關鍵。」

談到順利闖進4強、搶下奧運門票對自己的意義，吳詩儀說：「本來我對拳擊這個運動比較像是一個日常了，但這幾次下來發現我真的很熱愛拳擊，很希望在這個項目裡留下我的名字，自己覺得已經離不開這個項目了，能持續階段性努力，打從心底很開心。」

「拳擊女王」陳念琴今天則是在女子66公斤級8強賽對上塔吉克選手祖利凱納羅娃（Shoira ZULKAYNAROVA），第2回合時對手突然倒地被擔架抬出場，陳念琴順利闖進4強。今天林郁婷、賴主恩、吳詩儀、陳念琴都晉級4強，加上昨天的甘家葳，台灣拳擊項目已保底5面銅牌。

陳念琴表示，接下來的目標就是拿下亞運前2名、取得奧運資格，「我的目標就是要拿下奧運資格，因為66公斤級只有2個名額，下一場最關鍵，沒什麼好說的就是拚了。」

Photo Credit: 中央社 台灣男子拳擊好手賴主恩（前左）1日在杭州亞運男子63.5公斤級8強賽擊敗中國選手王向陽（前右），成功闖進4強、保底銅牌，當裁判宣布結果時，賴主恩開心振臂歡呼。

【電競】

亞運電競《絕地求生M》摘銅，隊長王金弘：很光榮

（中央社）杭州亞運電子競技《絕地求生M》項目決賽昨晚登場，台灣隊最終4局總成績以51分04秒145拿下銅牌。隊長王金弘表示，能夠站在亞運舞台上，讓他感覺很光榮，他也讚賞隊友表現都很棒。

杭州亞運電子競技《絕地求生M》項目，每隊各派4人參加，在4條賽道中，每支隊伍必須射擊標靶獲得一定分數才能前進下一關，最終由總耗時最短的隊伍勝出。台灣隊由教練邵偉康領軍，決賽派出蔣健廷、王金弘、王柏智、蔡宬鍑上陣。