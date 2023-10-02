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2023/10/02,
運動

杭州亞運10/2賽事一覽：郭婞淳舉重力拚連2屆摘金，棒球台韓戰受矚目

杭州亞運10/2賽事一覽：郭婞淳舉重力拚連2屆摘金，棒球台韓戰受矚目
圖為郭婞淳2021年參與全國運動會資料照。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

郭婞淳上屆雅加達亞運女子58公斤級摘金後，2年前東京奧運奪得女子59公斤級金牌，完成世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運金牌「大滿貫」壯舉，這次再次叩關亞運殿堂，有傷在身的她，爭金路將面臨中國好手羅詩芳等人挑戰。

（中央社）杭州亞運台灣代表隊今（2）日將繼續分頭出擊，台灣「舉重女神」郭婞淳將在女子59公斤級登場，力拚連2屆摘金，而台灣棒球代表隊將與韓國隊交手，將是分組賽最關鍵戰役。

郭婞淳上屆雅加達亞運女子58公斤級摘金後，2年前東京奧運奪得女子59公斤級金牌，完成世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運金牌「大滿貫」壯舉，這次再次叩關亞運殿堂，有傷在身的她，爭金路將面臨中國好手羅詩芳等人挑戰。

台灣棒球代表隊昨日首戰擊敗泰國後，今日與韓國隊一一役，不僅相當有看頭，也是攸關台灣隊能否不帶敗場進複賽的關鍵戰役。

台灣隊在競速溜冰項目，連2天都有進帳金牌後，今日將展開男、女子3000公尺接力，期盼能再添金牌。

「台灣最速男」楊俊瀚上屆亞運拿下男子200公尺銀牌後，這次亞運再度闖進決賽，決賽將於今晚登場，楊俊瀚將瞄準獎牌和挑戰全國紀錄。

教育部體育署這次亞運以突破10金為目標，截至昨日為止，台灣在杭州亞運已累積9金，今日有機會提前達標。

根據愛爾達體育家族，以下為台灣代表隊今日賽程預告：

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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