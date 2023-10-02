中颱小犬海陸警最快3日發布，北部東半部防豪雨，估4至6日影響最大

颱風小犬海陸警最快3日發布，北部東半部防豪雨

（中央社）根據中央氣象署網站資訊，颱風小犬1日晚間8時已增強為中度颱風，中心氣壓970百帕，中心位置在北緯18.2度、東經128.6度，即在琉球南方900公里的海面上（鵝鑾鼻東南東方940公里的海面上），以每小時14轉8公里速度，向西北轉西北西進行。

氣象署昨（1）日表示，颱風小犬持續朝西北移動，最快3日上半天發布海警，不排除同日下午發布陸警；小犬接近台灣時可能達中颱強度，北部及東半部留意大雨或豪雨以上等級的降雨。

交通部中央氣象署預報員趙竑告訴《中央社》記者，目前輕颱小犬距台灣東南東方約1000公里，今天仍會朝西北方移動，預估3日方向才會轉偏西，離台灣最近的時間點會是4日至6日。

趙竑指出，小犬接近台灣時可能會達中颱強度，由於有持續向北的趨勢，目前日本氣象廳預測小犬有機會中心登陸台灣，但各國模擬仍有落差，須再觀察；就目前資料預測，3日清晨至上午可能會發布海上颱風警報，陸上警報可能是3日下午至晚上。

趙竑提到，在颱風接近之前，台灣主要仍受到東北季風影響，今天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，桃園以北地區為短暫陣雨後多雲；迎風面桃園以北、東半部高溫稍降至約攝氏30度。

趙竑說，3日受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北地區轉為有短暫陣雨，東北部山區有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區地區也轉為有局部短暫陣雨；午後南部山區有零星短暫陣雨。

4日、5日颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生，尤其東半部山區可能有局部豪雨等級以上降雨發生；北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。

趙竑提到，6日起小犬逐漸遠離，6日、7日受到颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部地區可能有局部大雨發生。

趙竑說，8日起台灣又回到東北季風影響的環境，加上水氣偏多，基隆北海岸、東北部及大台北地區有短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生。

趙竑補充，就目前來看，颱風與東北季風應該不會有顯著的共伴效應。

吳德榮：颱風小犬接近台灣時直逼中颱上限，估4至6日影響最大

（中央社）氣象專家吳德榮今天表示，颱風小犬持續增強，通過台灣南端附近時直逼中颱上限，威脅加劇，目前路徑仍有不確定性；預測4至6日影響最大，明天下午起至週末各地陸續轉為有雨天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱小犬持續增強，未來以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速將達每秒45公尺，直逼中颱上限；其路徑70％機率範圍包括大部分的台灣及巴士海峽，反映預測仍有較大的不確定性。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，「小犬」的系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近，4至6日影響最大，但其影響程度與路徑及當時強度密切相關；最新美國系集模式模擬則顯示，「小犬」除了偏西進行的機率較高外，在台灣附近亦有較小的機率向北迴轉。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，大台北及東北部有局部短暫雨，花、東局部地區偶有短暫雨，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天各地晴朗穩定，下午起北、東部轉為有局部雨；4日北部、東半部雨勢大，西半部亦轉為有局部雨；5、6日各地明顯降雨，並有大雨，需依據「小犬」動向再作調整；7、8日大氣不穩定，仍有局部較大雨勢發生的機率。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航