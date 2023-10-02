中颱小犬海陸警最快3日發布，北部東半部防豪雨，估4至6日影響最大

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趙竑指出，小犬接近台灣時可能會達中颱強度，由於有持續向北的趨勢，目前日本氣象廳預測小犬有機會中心登陸台灣，但各國模擬仍有落差，須再觀察；就目前資料預測，3日清晨至上午可能會發布海上颱風警報，陸上警報可能是3日下午至晚上。
颱風小犬海陸警最快3日發布，北部東半部防豪雨
（中央社）根據中央氣象署網站資訊，颱風小犬1日晚間8時已增強為中度颱風，中心氣壓970百帕，中心位置在北緯18.2度、東經128.6度，即在琉球南方900公里的海面上（鵝鑾鼻東南東方940公里的海面上），以每小時14轉8公里速度，向西北轉西北西進行。
氣象署昨（1）日表示，颱風小犬持續朝西北移動，最快3日上半天發布海警，不排除同日下午發布陸警；小犬接近台灣時可能達中颱強度，北部及東半部留意大雨或豪雨以上等級的降雨。
交通部中央氣象署預報員趙竑告訴《中央社》記者，目前輕颱小犬距台灣東南東方約1000公里，今天仍會朝西北方移動，預估3日方向才會轉偏西，離台灣最近的時間點會是4日至6日。
趙竑指出，小犬接近台灣時可能會達中颱強度，由於有持續向北的趨勢，目前日本氣象廳預測小犬有機會中心登陸台灣，但各國模擬仍有落差，須再觀察；就目前資料預測，3日清晨至上午可能會發布海上颱風警報，陸上警報可能是3日下午至晚上。
趙竑提到，在颱風接近之前，台灣主要仍受到東北季風影響，今天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，桃園以北地區為短暫陣雨後多雲；迎風面桃園以北、東半部高溫稍降至約攝氏30度。
趙竑說，3日受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北地區轉為有短暫陣雨，東北部山區有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區地區也轉為有局部短暫陣雨；午後南部山區有零星短暫陣雨。
4日、5日颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生，尤其東半部山區可能有局部豪雨等級以上降雨發生；北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。
趙竑提到，6日起小犬逐漸遠離，6日、7日受到颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部地區可能有局部大雨發生。
趙竑說，8日起台灣又回到東北季風影響的環境，加上水氣偏多，基隆北海岸、東北部及大台北地區有短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生。
趙竑補充，就目前來看，颱風與東北季風應該不會有顯著的共伴效應。
吳德榮：颱風小犬接近台灣時直逼中颱上限，估4至6日影響最大
（中央社）氣象專家吳德榮今天表示，颱風小犬持續增強，通過台灣南端附近時直逼中颱上限，威脅加劇，目前路徑仍有不確定性；預測4至6日影響最大，明天下午起至週末各地陸續轉為有雨天氣。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱小犬持續增強，未來以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速將達每秒45公尺，直逼中颱上限；其路徑70％機率範圍包括大部分的台灣及巴士海峽，反映預測仍有較大的不確定性。
吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，「小犬」的系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近，4至6日影響最大，但其影響程度與路徑及當時強度密切相關；最新美國系集模式模擬則顯示，「小犬」除了偏西進行的機率較高外，在台灣附近亦有較小的機率向北迴轉。
吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，大台北及東北部有局部短暫雨，花、東局部地區偶有短暫雨，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天各地晴朗穩定，下午起北、東部轉為有局部雨；4日北部、東半部雨勢大，西半部亦轉為有局部雨；5、6日各地明顯降雨，並有大雨，需依據「小犬」動向再作調整；7、8日大氣不穩定，仍有局部較大雨勢發生的機率。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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