美臨時撥款未納援烏方案，拜登矢言支持基輔；共和黨強硬派不滿麥卡錫，擬本週提案罷免

美臨時撥款未納援烏方案，拜登矢言支持基輔

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間1日）矢言美國不會放棄烏克蘭。一項避免政府關門的協議內容沒有納入華府對基輔的援助。他同時敦促共和黨議員在提供資金的議題上「停止玩遊戲」。

《法新社》報導，拜登在白宮演說指出：「我要向美國盟友們、美國人民和烏克蘭人民保證，你們可以依靠我們的支持。我們不會一走了之。」

他表示，值此烏克蘭對抗俄羅斯侵略之際，有一股須於未來幾天和幾週之內讓國會通過援烏新方案的「勢不可擋的緊迫感」。

美國國會兩黨30日深夜於最後一刻達成妥協，避免政府關門，但是內容沒有納入對烏克蘭提供新的戰時援助。

拜登痛批共和黨，並且呼籲聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）避免30日達成的為期45天臨時協議屆滿時又重演這齣政府停擺戲碼。

「我受夠了這種邊緣政策（brinkmanship）。這種邊緣政策必須結束，不應該再有另一場危機。」

美國國會議員30日晚間於最後一刻達成的避免政府關門協議內容不包括對烏克蘭提供額外資金，基輔今天表示，正就確保取得新的戰時援助與華府合作。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）說：「烏克蘭政府現正與美國夥伴積極合作，以確保於未來45天內發生的美國新預算決定納入協助烏克蘭的新資金。」

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）稍後表示，他已於華府作出上述決定之後與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）就進一步軍事援助進行商討。

烏梅洛夫說：「奧斯丁部長就美國對烏克蘭的支持向我作出保證，烏克蘭戰士將會在戰場上繼續得到強有力後援。」

自從莫斯科去年侵略以來，基輔高度依賴西方國家支持。其中，提供逾400億美元軍事支援的美國是最大資助國。

然而，因美國共和黨國會議員力促大幅度削減支出，對烏克蘭提供資金的議題在華府日益政治化。

美臨時撥款未納援烏方案，歐盟宣示對基輔增加軍援

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟將增加對烏克蘭的軍事支持。美國國會昨天深夜通過臨時開支法案內容沒有納入援烏方案。

《路透社》報導，波瑞爾訪烏克蘭首都基輔期間在記者會中表示，面對著「歐洲的存在威脅」，「討論中的提議」顯示歐洲要增加對烏克蘭軍援。

他是在與烏克蘭國防部長烏梅洛夫首度面對面會商之後，作以上表示。烏梅洛夫上個月被任命為防長。

被問到有關華府的臨時開支法案表決時，波瑞爾說：「再看看美國那邊將會怎麼樣。不過就我們這邊而言，我們將會繼續支持並且增加支持。」

他強調，烏克蘭正「以無比勇氣在全力戰鬥」，如果歐盟希望他們取得更豐碩成果，「我們就必須提供他們更好而且更重要武器。」

撥款法案成把柄，美國眾院議長麥卡錫面臨罷免威脅

美國聯邦眾議院議長麥卡30日讓一項民主黨支持度高於共和黨的臨時撥款法案過關，避免代價高昂的政府關門，卻因此遭到共和黨內強硬派威脅，揚言讓他失去議長職位。

共和黨控制的眾議院以335票對91票通過臨時撥款法案，隨後民主黨占多數的參院以88票比9票批准，以避免聯邦政府10年來第4度局部停擺，並趕在美東時間10月1日0時1分（台灣時間中午12時1分）大限前送交總統拜登簽署成為法律。

然而在眾議院採取行動後不久，強硬的共和黨保守派開始針對麥卡錫作為議長的角色，聲稱他為華府的「統一黨」（Uniparty）贏得了勝利。

強硬派共和黨眾議員畢格斯（Andy Biggs）在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X發問：「他應該繼續擔任眾議院議長嗎？」

麥卡錫在知道自己的飯碗可能不保的情況下，決定讓可能贏得民主黨支持的措施進行表決。他一位幕僚告訴《路透社》，麥卡錫認為，無論如何，一些強硬派都會試圖推翻他。

麥卡錫30日的發言顯然衝著反對者來：「你知道嗎？如果我必須冒失去工作的風險來捍衛美國公眾，我會這麼做。」

不滿眾院議長，美共和黨強硬派議員擬提案罷黜

美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫與民主黨人達成避免聯邦政府關門的協議，但內容不含右翼黨團要求的刪減支出。強硬派共和黨人蓋茨今天表示將採取行動，好將麥卡錫拉下台。

《法新社》報導，蓋茨（Matt Gaetz）告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）：「我確實有意於本週提出罷黜麥卡錫議長的動議。」

「我認為長痛不如短痛。」

共和黨控制的眾議院9月30日以335票對91票通過臨時撥款法案，隨後民主黨占多數的參院以88票比9票批准，以避免聯邦政府10年來第4度局部停擺，並趕在美東時間10月1日0時1分（台灣時間中午12時1分）大限前送交總統拜登簽署成為法律。

在眾議院採取行動後不久，強硬的共和黨保守派就開始針對麥卡錫作為議長的角色。

強硬派共和黨眾議員畢格斯在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X發問：「他應該繼續擔任眾議院議長嗎？」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航