美臨時撥款未納援烏方案，拜登矢言支持基輔；共和黨強硬派不滿麥卡錫，擬本週提案罷免
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美國國會兩黨30日深夜於最後一刻達成妥協，避免政府關門，但是內容沒有納入對烏克蘭提供新的戰時援助。拜登在白宮演說指出：「我要向美國盟友們、美國人民和烏克蘭人民保證，你們可以依靠我們的支持。我們不會一走了之。」
美臨時撥款未納援烏方案，拜登矢言支持基輔
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間1日）矢言美國不會放棄烏克蘭。一項避免政府關門的協議內容沒有納入華府對基輔的援助。他同時敦促共和黨議員在提供資金的議題上「停止玩遊戲」。
《法新社》報導，拜登在白宮演說指出：「我要向美國盟友們、美國人民和烏克蘭人民保證，你們可以依靠我們的支持。我們不會一走了之。」
他表示，值此烏克蘭對抗俄羅斯侵略之際，有一股須於未來幾天和幾週之內讓國會通過援烏新方案的「勢不可擋的緊迫感」。
美國國會兩黨30日深夜於最後一刻達成妥協，避免政府關門，但是內容沒有納入對烏克蘭提供新的戰時援助。
拜登痛批共和黨，並且呼籲聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）避免30日達成的為期45天臨時協議屆滿時又重演這齣政府停擺戲碼。
「我受夠了這種邊緣政策（brinkmanship）。這種邊緣政策必須結束，不應該再有另一場危機。」
美國國會議員30日晚間於最後一刻達成的避免政府關門協議內容不包括對烏克蘭提供額外資金，基輔今天表示，正就確保取得新的戰時援助與華府合作。
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）說：「烏克蘭政府現正與美國夥伴積極合作，以確保於未來45天內發生的美國新預算決定納入協助烏克蘭的新資金。」
烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）稍後表示，他已於華府作出上述決定之後與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）就進一步軍事援助進行商討。
烏梅洛夫說：「奧斯丁部長就美國對烏克蘭的支持向我作出保證，烏克蘭戰士將會在戰場上繼續得到強有力後援。」
自從莫斯科去年侵略以來，基輔高度依賴西方國家支持。其中，提供逾400億美元軍事支援的美國是最大資助國。
然而，因美國共和黨國會議員力促大幅度削減支出，對烏克蘭提供資金的議題在華府日益政治化。
美臨時撥款未納援烏方案，歐盟宣示對基輔增加軍援
歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟將增加對烏克蘭的軍事支持。美國國會昨天深夜通過臨時開支法案內容沒有納入援烏方案。
《路透社》報導，波瑞爾訪烏克蘭首都基輔期間在記者會中表示，面對著「歐洲的存在威脅」，「討論中的提議」顯示歐洲要增加對烏克蘭軍援。
他是在與烏克蘭國防部長烏梅洛夫首度面對面會商之後，作以上表示。烏梅洛夫上個月被任命為防長。
被問到有關華府的臨時開支法案表決時，波瑞爾說：「再看看美國那邊將會怎麼樣。不過就我們這邊而言，我們將會繼續支持並且增加支持。」
他強調，烏克蘭正「以無比勇氣在全力戰鬥」，如果歐盟希望他們取得更豐碩成果，「我們就必須提供他們更好而且更重要武器。」
撥款法案成把柄，美國眾院議長麥卡錫面臨罷免威脅
美國聯邦眾議院議長麥卡30日讓一項民主黨支持度高於共和黨的臨時撥款法案過關，避免代價高昂的政府關門，卻因此遭到共和黨內強硬派威脅，揚言讓他失去議長職位。
共和黨控制的眾議院以335票對91票通過臨時撥款法案，隨後民主黨占多數的參院以88票比9票批准，以避免聯邦政府10年來第4度局部停擺，並趕在美東時間10月1日0時1分（台灣時間中午12時1分）大限前送交總統拜登簽署成為法律。
然而在眾議院採取行動後不久，強硬的共和黨保守派開始針對麥卡錫作為議長的角色，聲稱他為華府的「統一黨」（Uniparty）贏得了勝利。
強硬派共和黨眾議員畢格斯（Andy Biggs）在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X發問：「他應該繼續擔任眾議院議長嗎？」
麥卡錫在知道自己的飯碗可能不保的情況下，決定讓可能贏得民主黨支持的措施進行表決。他一位幕僚告訴《路透社》，麥卡錫認為，無論如何，一些強硬派都會試圖推翻他。
麥卡錫30日的發言顯然衝著反對者來：「你知道嗎？如果我必須冒失去工作的風險來捍衛美國公眾，我會這麼做。」
不滿眾院議長，美共和黨強硬派議員擬提案罷黜
美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫與民主黨人達成避免聯邦政府關門的協議，但內容不含右翼黨團要求的刪減支出。強硬派共和黨人蓋茨今天表示將採取行動，好將麥卡錫拉下台。
《法新社》報導，蓋茨（Matt Gaetz）告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）：「我確實有意於本週提出罷黜麥卡錫議長的動議。」
「我認為長痛不如短痛。」
共和黨控制的眾議院9月30日以335票對91票通過臨時撥款法案，隨後民主黨占多數的參院以88票比9票批准，以避免聯邦政府10年來第4度局部停擺，並趕在美東時間10月1日0時1分（台灣時間中午12時1分）大限前送交總統拜登簽署成為法律。
在眾議院採取行動後不久，強硬的共和黨保守派就開始針對麥卡錫作為議長的角色。
強硬派共和黨眾議員畢格斯在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X發問：「他應該繼續擔任眾議院議長嗎？」
新聞來源
- 美臨時撥款未納援烏方案 拜登矢言支持基輔（中央社）
- 美臨時撥款未納援烏方案 歐盟宣示對基輔增加軍援（中央社）
- 撥款法案成把柄 美國眾院議長麥卡錫面臨罷免威脅（中央社）
- 不滿眾院議長 美共和黨強硬派議員擬提案罷黜（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心